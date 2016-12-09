Ромовый Дневник

Изысканно ваш. Как правильно пить вермуты Мартини.

Мартини мир увидел более 150 лет назад в далеком 1863 году, когда травник Луиджи Росси и предприниматель Алессандро Мартини создали и представили публике уникальный красный вермут Martini Rosso. Позже, в 1910 году, на основе белого вина, появился Martini Bianco, который и стал опорой бренда Martini & Rossi на ближайшее столетие. С тех исторических деньков водицы утекло много. Сменялись поколения, технологи, вкусы, а первая десятка сайтов Гугла и Яндекса по-прежнему считает венцом творения человеческого Мартини, вот же новость, в «мартинке» с оливками, нанизанными на шпажку.

Вермут Мартини в старых бутылках в музее компании Мартини и Росси.

Откуда это вообще повелось? Коктейльный бокал появился задолго до того, как все бокалы конусовидной формы начали называть бокалами мартини или «мартинки». Называть, кстати, их стали не потому, что маркетологи Martini & Rossi придумали налить свой вермут в коктейльный бокал и насыпать туда оливок, а потому, что в таких бокалах испокон веков подавали коктейль Сухой Мартини (ранее просто Мартини, потому что он был очень даже не сухим). Так вот, коктейль Мартини и вермуты Мартини между собой ни чего общего не имеют, а потому и оснований подавать вермут в коктейльном бокале, если он, собственно, не является ингредиентом коктейля, как-то нет.

Для любителей домашних напитков у нас есть отдельная статья с рецептами разных вермутов, в том числе некоего подобия Мартини Бьянко. Советуем к прочтению.

Более привычная посуда подачи любого вермута – рокс, то есть прямой стакан с толстыми стенками, где потрясающий травянисто-пряный запах напитка хоть как-то концентрируется и доставляет несказанное удовольствие вашему носу. А вот вместо оливки куда уместней будет долька лимона для Бьянко или апельсина для Россо, оливки лучше вприкуску. Сладкие вермуты Мартини, а это Бьянко, Россо и Розато, являются классическими аперитивами, и пить их нужно исключительно как аперитивы. Как это делать описано ниже.

Травы и специи для приготовления вермутов Мартини на заводе компании Мартини и Росси.

Как и с чем правильно пить Мартини Бьянко (Bianco)

Это сладкий белый вермут, который раньше называли Bianchissimo («наибелейший» или что-то в этом духе). В большинстве своём, когда речь заходит о Martini, имеют ввиду именно Bianco. Удачный маркетинг сделал этот вермут самым узнаваемым и желанным в мире. Делают его из белых вин типа Треббиано, а в качестве ароматной основы используются экстракты трав и цветов. Очень выражена ваниль. Итак, как и с чем пить Мартини Бьянко? Давайте разбираться.

С чем пить Мартини Бьянко прекрасно проиллюстрировано на этом фото.

Сам по себе вермут является хорошим аперитивом: легкий, питкий, ароматный. Он как-будто был создан для того, чтобы пробуждать аппетит. Отсюда и способы его пития:

  • Пить Мартини Бьянко можно как в чистом виде, так и в составе коктейлей.
  • По правилам этикета вермут следует подавать в старомодном стакане (олд фэшн, рокс), ни каких «мартинок». В бокал можно добавить немного чистой воды или несколько кубиков льда, а также ломтик лимона (можно выжать немного лимонного сока).
  • Пьется Бьянко охлажденным, 10-15оС. Охладить его можно в холодильнике, а можно просто добавить лед. Вместо льда можно использовать замороженные фрукты и ягоды – хорошо себя показала вишня, клубника, ананас.
  • Распивать его нужно, как и любой аперитив, не спеша, маленькими глотками, наслаждаясь вкусом и ароматом напитка.
  • Закуска приветствуется, но совсем легкая и в небольших количествах. Чаще всего с Бьянко подают соленый крекер, пряные сыры, орехи, маслины и оливки. Из экзотики: итальянские канапе с холодным мясом, изрядно приправленные базиликом и орегано.
  • Пьют белый Мартини и с соками (вишневый и грейпфрутовый будут в самый раз). Можно добавить тоник. С коктейлями Бьянко начали мешать не сразу – для этих целей, конечно, лучше подходят другие продукты из семейства Martini & Rossi. Но смешанные напитки из этого вермута всё же делают. Он хорошо сочетается с водкой, ромом, джином и сладкими ликерами. Главное не переусердствовать с другими ингредиентами, чтобы не заглушить цветочный аромат.

Коктейль Chris Crush

  • 15 мл ликера Блю Кюрасао
  • 30 мл Мартини Бьянко
  • 30 мл джина
  • 15 мл лимонного сока
  • 1 дэш газировки

Смешать все ингредиенты, кроме газировки, со льдом в шейкере. Перелить в высокий стакан хайбол, наполненный дробленым льдом, и хорошо перемешать. Добавить немного газировки по вкусу.

Коктейль Laguna

  • 60 мл коньяка
  • 10мл водки
  • 10 мл Мартини Бьянко
  • 1 ч. л. биттера Кампари
  • 1 дэш любого биттера по вкусу

Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить через стрейнер в коктейльный бокал. Украсить вишней.

Коктейль Genie Martini

  • 60 мл джина
  • 60 мл Мартини Бьянко

Добавить джин и вермут в шейкер со льдом. Быстро смешать и перелить в коктейльный бокал. Украсить оливками по вкусу. В качестве альтернативы можно использовать оливковый рассол, которые следует добавить в шейкер с остальными ингредиентами.

Мартини Россо нужно пить в составе коктейлей и с солеными закусками.

Как и с чем пить Мартини Россо (Rosso)

Он был первым. Мир увидел его в солнечные деньки 1863 года благодаря тому самому Луиджи Росси. До начала 20-го века Мартини Россо был единственным в линейке Martini & Rossi. В основе лежит красное вино и травы, где не последняя роль отведена полыни. Насыщенным темно-янтарным цветом вермут обязан карамели. Это такой же сладкий вермут, но более утонченный, с горьким послевкусием полыни. Пить Мартини Россо следует как Бьянко, без каких-либо исключений (ну разве что вместо грейпфрутового лучше взять апельсиновый сок). Вермут хорошо сочетается с солеными закусками. С ним делают большое количество коктейлей, где королем, несомненно, является Манхэттен, а принцем – Негрони. Но есть и другие.

Коктейль Rob Roy (1902 год)

  • 60 мл шотландского виски
  • 30 мл Мартини Россо
  • 2 дэша апельсинового биттера

Перемешать со льдом в шейкере, перелить в охлажденный коктейльный бокал. Украсить твистом апельсиновой цедры.

Коктейль Red K Martini

  • 30 мл водки
  • 60 мл Мартини Россо
  • 30 мл джина
  • 120 мл мускатного вина

Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, перелить в большой коктейльный бокал. Украсить вишней и тонкой полоской апельсиновой цедры.

Коктейль Bijou (1900 год)

  • 30 мл зеленого Шартреза
  • 30 мл Мартини Россо
  • 30 мл джина
  • 1 дэш апельсинового биттера

Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, перелить в охлажденный  коктейльный бокал. Украсить твистом лимонной цедры.

Как и с чем пить Мартини Экстра Драй (Extra Dry)

Этот вермут был представлен публике 1 января 1900 года. Сухой (всего 2,8% сахара), ароматный, с яркими нотами малины, лимона и ириса. Мартини Экстра Драй стал настоящим коктейльным королем начал 20-го века (наряду с вермутами Noilly Prat). Сам по себе его пьют редко, а вот сделать недурственный Сухой Мартини или Бронкс можно. Если же вам пришелся по душе его сухой вкус, пейте его в чистом виде, охлажденным или со льдом. Мартини Экстра Драй это уже дижестив и им можно сопровождать различные блюда. Он очень хорошо сочетается с красной рыбой, щедро сдобренной лимонным соком (и другими морепродуктами), а также с французским луковым супом. Ну и пара коктейлей на закуску:

Коктейль Gibson (примерно 1908 год)

  • 45 мл Мартини Экстра Драй
  • 45 мл сухого джина

Перемешать в смесительном стакане со льдом и процедить в охлажденный коктейльный бокал. Гарнир не обязателен, но если по душе маринованный лук, то в этом коктейлей он в самый раз.

Коктейль Marguerite (1896 год)

  • 60 мл джина
  • 30 мл Мартини Экстра Драй
  • 1 дэш апельсинового биттера

Смешать в смесительном стакане и перелить в охлажденный коктейльный бокал.

Как и с чем пить другие вермуты Мартини

Martini & Rossi не перестают удивлять и радовать своих покупателей. В 2012 году на рынок вышел Мартини Спирито (Martini Spirito), мужской вермут, крепостью 33%. В его состав входит горькая полынь, знаменитый чай Лапсанг Сушонг, ваниль, несколько перцев из Индонезии, апельсин, алоэ, тимьян, малина и мускатный орех. Такой себе брутал, который сразу же набрасывается на вкусовые рецепторы терпкой дубовой горечью и дымными чайными танинами, затем идет атака агрессивным черным перцем и другими специями, но все это завершается приятной ванилью с затяжной горькой задымленностью.

Культура пития Мартини Спирито еще не сформировалась. Уж извините, эксперты считают, что пить его нужно в чистом виде, слегка охлажденным, как и положено пить подобные напитки. Кулинары пока еще думают, чем лучше сопровождать такой экзотический напиток, пока сошлись на сырах и несладких фруктах.

Коктейль Сухой Мартини, как лучший способ пить Мартини Экстра Драй.

Есть еще Мартини Розато (Rosato), который Martini & Rossi выпускают с 1980 года. Это некий симбиоз Бьянко и Россо, розовый вермут с доминирующей во вкусе корицей и гвоздикой. Соответственно, пить его можно и так и этак. Сальваторе Калабрезе советует мешать его с гранатовым соком или апельсиновым фрешем и немного сдабривать медом. Маркетологи Martini & Rossi советуют подавать к Мартини Розато запеченные на мангале зеленые овощи.

Как хранить вермуты Мартини

Вермуты являются чем-то средним между крепким алкоголем и вином, поэтому к хранению нужно относиться с большим вниманием, потому как со временем вкусовые качества напитка в открытой бутылке теряются. Открытую бутылку любого вермута Мартини следует хранить в холодильнике и не больше двух месяцев. В течение месяца вермут можно хранить и на полках, но тогда его лучше разлить в бутылки меньшего объема, чтобы уменьшить контакт напитка с кислородом. Покладистые ребята заполняют открытые бутылки Мартини гелием, благодаря чему вермут сохраняет свои вкусовые качества до 3-4 месяцев.

