Мартини мир увидел более 150 лет назад в далеком 1863 году, когда травник Луиджи Росси и предприниматель Алессандро Мартини создали и представили публике уникальный красный вермут Martini Rosso. Позже, в 1910 году, на основе белого вина, появился Martini Bianco, который и стал опорой бренда Martini & Rossi на ближайшее столетие. С тех исторических деньков водицы утекло много. Сменялись поколения, технологи, вкусы, а первая десятка сайтов Гугла и Яндекса по-прежнему считает венцом творения человеческого Мартини, вот же новость, в «мартинке» с оливками, нанизанными на шпажку.

Откуда это вообще повелось? Коктейльный бокал появился задолго до того, как все бокалы конусовидной формы начали называть бокалами мартини или «мартинки». Называть, кстати, их стали не потому, что маркетологи Martini & Rossi придумали налить свой вермут в коктейльный бокал и насыпать туда оливок, а потому, что в таких бокалах испокон веков подавали коктейль Сухой Мартини (ранее просто Мартини, потому что он был очень даже не сухим). Так вот, коктейль Мартини и вермуты Мартини между собой ни чего общего не имеют, а потому и оснований подавать вермут в коктейльном бокале, если он, собственно, не является ингредиентом коктейля, как-то нет.

Для любителей домашних напитков у нас есть отдельная статья с рецептами разных вермутов , в том числе некоего подобия Мартини Бьянко. Советуем к прочтению.

Более привычная посуда подачи любого вермута – рокс, то есть прямой стакан с толстыми стенками, где потрясающий травянисто-пряный запах напитка хоть как-то концентрируется и доставляет несказанное удовольствие вашему носу. А вот вместо оливки куда уместней будет долька лимона для Бьянко или апельсина для Россо, оливки лучше вприкуску. Сладкие вермуты Мартини, а это Бьянко, Россо и Розато, являются классическими аперитивами, и пить их нужно исключительно как аперитивы. Как это делать описано ниже.

Как и с чем правильно пить Мартини Бьянко (Bianco)

Это сладкий белый вермут, который раньше называли Bianchissimo («наибелейший» или что-то в этом духе). В большинстве своём, когда речь заходит о Martini, имеют ввиду именно Bianco. Удачный маркетинг сделал этот вермут самым узнаваемым и желанным в мире. Делают его из белых вин типа Треббиано, а в качестве ароматной основы используются экстракты трав и цветов. Очень выражена ваниль. Итак, как и с чем пить Мартини Бьянко? Давайте разбираться.

Сам по себе вермут является хорошим аперитивом: легкий, питкий, ароматный. Он как-будто был создан для того, чтобы пробуждать аппетит. Отсюда и способы его пития:

Пить Мартини Бьянко можно как в чистом виде, так и в составе коктейлей.

По правилам этикета вермут следует подавать в старомодном стакане (олд фэшн, рокс), ни каких «мартинок». В бокал можно добавить немного чистой воды или несколько кубиков льда, а также ломтик лимона (можно выжать немного лимонного сока).

Пьется Бьянко охлажденным, 10-15 о С. Охладить его можно в холодильнике, а можно просто добавить лед. Вместо льда можно использовать замороженные фрукты и ягоды – хорошо себя показала вишня, клубника, ананас.

Закуска приветствуется, но совсем легкая и в небольших количествах. Чаще всего с Бьянко подают соленый крекер, пряные сыры, орехи, маслины и оливки. Из экзотики: итальянские канапе с холодным мясом, изрядно приправленные базиликом и орегано.

Пьют белый Мартини и с соками (вишневый и грейпфрутовый будут в самый раз). Можно добавить тоник. С коктейлями Бьянко начали мешать не сразу – для этих целей, конечно, лучше подходят другие продукты из семейства Martini & Rossi. Но смешанные напитки из этого вермута всё же делают. Он хорошо сочетается с водкой, ромом, джином и сладкими ликерами. Главное не переусердствовать с другими ингредиентами, чтобы не заглушить цветочный аромат.

Коктейль Chris Crush 15 мл ликера Блю Кюрасао

30 мл Мартини Бьянко

30 мл джина

15 мл лимонного сока

1 дэш газировки Смешать все ингредиенты, кроме газировки, со льдом в шейкере. Перелить в высокий стакан хайбол, наполненный дробленым льдом, и хорошо перемешать. Добавить немного газировки по вкусу.

Коктейль Laguna 60 мл коньяка

10мл водки

10 мл Мартини Бьянко

1 ч. л. биттера Кампари

1 дэш любого биттера по вкусу Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить через стрейнер в коктейльный бокал. Украсить вишней.

Коктейль Genie Martini 60 мл джина

60 мл Мартини Бьянко Добавить джин и вермут в шейкер со льдом. Быстро смешать и перелить в коктейльный бокал. Украсить оливками по вкусу. В качестве альтернативы можно использовать оливковый рассол, которые следует добавить в шейкер с остальными ингредиентами.

Как и с чем пить Мартини Россо (Rosso)

Коктейль Rob Roy (1902 год) 60 мл шотландского виски

30 мл Мартини Россо

2 дэша апельсинового биттера Перемешать со льдом в шейкере, перелить в охлажденный коктейльный бокал. Украсить твистом апельсиновой цедры.

Коктейль Red K Martini 30 мл водки

60 мл Мартини Россо

30 мл джина

120 мл мускатного вина Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, перелить в большой коктейльный бокал. Украсить вишней и тонкой полоской апельсиновой цедры.

Коктейль Bijou (1900 год) 30 мл зеленого Шартреза

30 мл Мартини Россо

30 мл джина

1 дэш апельсинового биттера Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, перелить в охлажденный коктейльный бокал. Украсить твистом лимонной цедры.

Он был первым. Мир увидел его в солнечные деньки 1863 года благодаря тому самому Луиджи Росси. До начала 20-го века Мартини Россо был единственным в линейке Martini & Rossi. В основе лежит красное вино и травы, где не последняя роль отведена полыни. Насыщенным темно-янтарным цветом вермут обязан карамели. Это такой же сладкий вермут, но более утонченный, с горьким послевкусием полыни. Пить Мартини Россо следует как Бьянко, без каких-либо исключений (ну разве что вместо грейпфрутового лучше взять апельсиновый сок). Вермут хорошо сочетается с солеными закусками. С ним делают большое количество коктейлей, где королем, несомненно, является Манхэттен , а принцем – Негрони . Но есть и другие.

Как и с чем пить Мартини Экстра Драй (Extra Dry)

Коктейль Gibson (примерно 1908 год) 45 мл Мартини Экстра Драй

45 мл сухого джина Перемешать в смесительном стакане со льдом и процедить в охлажденный коктейльный бокал. Гарнир не обязателен, но если по душе маринованный лук, то в этом коктейлей он в самый раз.

Коктейль Marguerite (1896 год) 60 мл джина

30 мл Мартини Экстра Драй

1 дэш апельсинового биттера Смешать в смесительном стакане и перелить в охлажденный коктейльный бокал.

Этот вермут был представлен публике 1 января 1900 года. Сухой (всего 2,8% сахара), ароматный, с яркими нотами малины, лимона и ириса. Мартини Экстра Драй стал настоящим коктейльным королем начал 20-го века (наряду с вермутами Noilly Prat). Сам по себе его пьют редко, а вот сделать недурственный Сухой Мартини или Бронкс можно. Если же вам пришелся по душе его сухой вкус, пейте его в чистом виде, охлажденным или со льдом. Мартини Экстра Драй это уже дижестив и им можно сопровождать различные блюда. Он очень хорошо сочетается с красной рыбой, щедро сдобренной лимонным соком (и другими морепродуктами), а также с французским луковым супом. Ну и пара коктейлей на закуску:

Как и с чем пить другие вермуты Мартини

Martini & Rossi не перестают удивлять и радовать своих покупателей. В 2012 году на рынок вышел Мартини Спирито (Martini Spirito), мужской вермут, крепостью 33%. В его состав входит горькая полынь, знаменитый чай Лапсанг Сушонг, ваниль, несколько перцев из Индонезии, апельсин, алоэ, тимьян, малина и мускатный орех. Такой себе брутал, который сразу же набрасывается на вкусовые рецепторы терпкой дубовой горечью и дымными чайными танинами, затем идет атака агрессивным черным перцем и другими специями, но все это завершается приятной ванилью с затяжной горькой задымленностью.

Культура пития Мартини Спирито еще не сформировалась. Уж извините, эксперты считают, что пить его нужно в чистом виде, слегка охлажденным, как и положено пить подобные напитки. Кулинары пока еще думают, чем лучше сопровождать такой экзотический напиток, пока сошлись на сырах и несладких фруктах.

Есть еще Мартини Розато (Rosato), который Martini & Rossi выпускают с 1980 года. Это некий симбиоз Бьянко и Россо, розовый вермут с доминирующей во вкусе корицей и гвоздикой. Соответственно, пить его можно и так и этак. Сальваторе Калабрезе советует мешать его с гранатовым соком или апельсиновым фрешем и немного сдабривать медом. Маркетологи Martini & Rossi советуют подавать к Мартини Розато запеченные на мангале зеленые овощи.

Как хранить вермуты Мартини

Вермуты являются чем-то средним между крепким алкоголем и вином, поэтому к хранению нужно относиться с большим вниманием, потому как со временем вкусовые качества напитка в открытой бутылке теряются. Открытую бутылку любого вермута Мартини следует хранить в холодильнике и не больше двух месяцев. В течение месяца вермут можно хранить и на полках, но тогда его лучше разлить в бутылки меньшего объема, чтобы уменьшить контакт напитка с кислородом. Покладистые ребята заполняют открытые бутылки Мартини гелием, благодаря чему вермут сохраняет свои вкусовые качества до 3-4 месяцев.