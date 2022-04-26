Крымский регион является настоящей жемчужиной, богатой историческими памятниками, природными объектами и сельхозпродукцией. Среди последней особое место занимают крымские вина, популярность которых неизменна еще с позапрошлого века.

История виноделия

Виноделие в Крыму возникло еще в годы Боспорского царства античности. Считается, что виноград и виноделие попали в регион вместе с древними греками, длительное время оно более-менее развивалось. Приходящие завоеватели то возрождали традиции, то прекращали их.

И только в 19 веке граф Михаил Воронцов организовал промышленное производство вина в Крыму. Им была проделана большая работа по подбору сортов винограда, организации его выращивания, производственного процесса и, что немаловажно, доставку товара на столы знатных домов.

Позже князь Лев Голицын приобрел урочище Парадиз, где заложил питомник с 500 сортами винограда. Не смотря на все катаклизмы, которые переживал регион, виноделие в нем сохранилось и сегодня вина Крыма это популярный бренд.

Особенности крымских вин

Крымские вина относятся к автохтонным, то есть производятся из местных сортов винограда. Конечно, изначально они были завезены в регион, но после в результате длительной селекции сформировали свои особенные черты, которые придают полученному из них продукту специфический вкус и аромат.

К автохтоным сортам винограда Крыма относят:

Кокур;

Шабаш;

бастардо магарачский;

Кефессию.

Большинство из них имеются в коллекции НИИ «Магарач», но выращивается для производства вина не более пяти. Множество производимых вин изготавливают из местных сортов и завезенных. На вкус вина влияют климатические факторы и состав почв региона, поэтому они отличаются на Южном Берегу, Западном или Восточном участке полуострова.

Вкус крымских вин близок к грузинским и армянским с ароматами сухих трав, тутовника, кизила и других южных ягод.

Разновидность крымских вин

Ассортимент вин Крыма разнообразен, в разных регионах здесь производят все разновидности белого, красного и розового вина: десертное, полусладкое, крепленое, полусухое, сухое, столовое, ароматизированное и ликерное.

В настоящий момент в регионе действует около 30 предприятий, производящих вино, среди которых самые известные:

Новый Свет;

Солнечная долина;

Инкерман;

Массандра;

Золотая балка;

Коктебель;

«DIONIS»;

Севастопольский винодельческий завод.

В Новом свете изготавливают шампанское и немного вина.

В Массандре:

портвейны;

хересы и мадейры;

десертные вина;

ликерные вина;

марочные столовые вина;

ординарные сухие, полусладкие, сладкие.

Пожалуй, самыми известными крымскими винами являются крепленые: портвейны, хересы, мадейры и прочие. Их изготавливают почти все заводы. В магазинах чаще можно увидеть продукцию Массандровского завода, их стоимость составляет от 300 до 700 рублей.

Из остальной продукции на полках можно увидеть Инкерман, Солнечную долину, Коктебель, Новый свет. Их продукция относится к средней ценовой категории.

Самые известные вина

Жемчужина Инкермана марочное белое сухое вино, своеобразная визитная карточка винзавода. Имеет большой срок выдержки, дает изысканный мягкий вкус с нотками восточных пряностей;

Буссо завода Инкерман полусладкое вино, которое может быть красным, розовым или белым. Имеет характерный цветочно-ягодный аромат.

Каберне Качинский производства завода Инкерман относится к группе сухих вин с терпковатым насыщенным вкусом и ароматом

Мускат белый красного камня выпускается заводом Массандра, считается легендарным напитком, с уникальным вкусом и ароматом. Он долгие годы остается самым популярным среди массандровских вин. Также в число лучших входит продукция завода Мускат черный, Аю-Даг, Бастардо.

Шампанское Севастопольское полусладкое относится к игристым винам, обладает легким освежающим вкусом с травянистой ноткой;

Шампанское Юбилейное производства винзавода Новый свет, изготавливается из винограда сортов Рислинг Шардоне. Не менее популярно шампанское Новый Свет, которое может быть с разным содержанием сахара, в основном производится белым.

Среди наиболее известных до сих пор продаются:

Популярность крымских вин будет только расти со временем, а внедрение систем орошения других нововведений на полуострове позволит производителям расширить объемы производства и радовать любителей новыми вкусными винами.