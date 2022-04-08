- одно из наиболее известных итальянских вин, производимое в Тоскане. Оно имеет богатую историю и оригинальный насыщенный вкус. С таким напитком не грех познакомиться поближе.

История рода и вина

В первые упоминания о данном виде вина появились в конце 14 века, согласно им производство Кьянти в то время распространялось на 4 поселения: Граве, Гайоле, Кастелина и Радда. В современном мире эти территории называются Кьянти Классико и считается, что только там до сих пор производят аутентичное вино, а сами регионы получили отдельный статус

DOCG.

Исторически вино хранилось в специальных пузатых бутылках – фьясках, которые для большей прочности обматывали лыком. Сегодня это маркетинговый ход, придающий вину узнаваемость и привлекающий внимание туристов.

Вино Кьянти первое, на производство которого была получена монополия. В начале 18 века герцог Косим III дал такое право Тоскане. С появлением в Италии в 1963 году классификации вин, зона Кьянти одной из первых получила статус DOC, а затем и DOCG. Правда, расширение территории Кьянти в середине 20 века несколько сказалось на качестве и популярности напитка, но постепенно везде была выработана единая традиция производства, которая сохраняется по сей день.

Чтобы сохранить аутентичность это вино должно производится из определенных сортов винограда, сегодня это Санджовезе с добавлением не больше 20% других красных сортов. Это расходится с «Формулой Кьянти», которую еще в 19 веке закрепил на законодательном уровне министр Тосканны барон Рикасоли. Согласно формуле основу напитка составляют:

Санджовезе (70%);

Канайоло (15%);

Треббьяно и Мальвазия (15%).

Она оказалась не совсем удачной, и напитки сильно проигрывали в насыщенности и вкусе, поэтому производители настояли на изменении формулы.

Часть современных производителей объединились в консорциум Гало Негро, на эмблеме которого красуется черный петух. Согласно легенде территориальный спор между жителями Флоренции и Сиены существовал территориальный спор, решить который никак не удавалось. Тогда в рефери выбрали петуха, как только он запоет с утра, представитель поселения должен выехать в сторону спорной границы. В Итоге флорентийский петух заголосил раньше, что позволило провинции отхватить себе неплохой кусок, впоследствии вошедший в территорию Кьянти Классика. В благодарность от жителей изображение петуха появилось на горлышке бутылки.

Разновидности Кьянти

Регион достаточно разнообразный и на его территории производится вино, которое отличается по вкусовым характеристикам, но все он относится к категории Кьянти, только имеет дополнительную классификацию. В числе вин, которые производятся в долине, есть:

Вино Chianti. Относится к категории недорогих и несложных. Санджовезе составляет в нем порядка 70-80%, имеет приятный вкус и легкий аромат, подходит для обеда или посиделок с друзьями. В магазине можно найти бутылочку за 10-15 евро.

Chianti Superiore. Выдерживается не менее 9 месяцев, обладает легким букетом с фруктовыми нотками и интересным послевкусием, относится к категории к более дорогим ценным видам. Его используют на праздники.

Chianti Classico. Производится на той самой спорной территории, составляющей порядка 70 гектар, поэтому вкусовые характеристики вина из разных поселений несколько отличаются. Так Кастельнуво Берарденьи производят насыщенный напиток с пряным вкусом, а в Кателлине – более тонкое, легкое вино.

Chianti Classico Riserva является вершиной винодельческого мастерства. Это выдержанное не меньше 27 месяцев вино с крепостью 12,5 и более процентов. Относится к категории премиальных и имеет соответствующую стоимость. Его можно использовать в качестве подарка ценителю или для особых торжественных случаев.

Экспериментальные кьянти. Это продукция в основном небольших производителей, использующих семейные рецепты и какие-то секреты. В основе их тоже лежит сорт винограда Санджовезе, но другие компоненты могут сильно отличаться, а значит и вкус тоже. Такое вино нужно пробовать и решать для себя.

В целом вино Кьянти имеет кисло-сладкий вишневый вкус, в нем проскальзывают нотки красных фруктов, перечные, сушеных трав и фиалок. Выдержанные образцы имеют насыщенный вкус, схожий с консервированными вишнями, также в них различаются нотки сладкого табака, эспрессо, бальзамического уксуса и сухого салями.

Содержание алкоголя в напитке составляет 11,5 до 15%. Сочетание пикантности и свежести во вкусе достигается высокой кислотностью вина и большим содержанием танинов. Вино нейтрализует вкус пряных соусов жирных блюд, поэтому его рекомендуют для обедов.

С чем пьют Кьянти

Вино Кьянти пьют из тюльпанообразных бокалов вместимостью 500 мл. Причем наполняют их только на треть, это позволяет раскрыть аромат напитка и сохранить его в бокале. Идеальной температурой для подачи считается 15-18 градусов.

К вину хорошо подходят классические итальянские блюда:

красное мясо: нарезка из колбас и мяса, свиные отбивные, стейк из ягненка;

птице: курица в грибном соусе, запеченная индейка, курица барбекю;

сырам твердых сортов;

запеченные овощи.

Чем старее и дороже вино, тем проще должна быть закуска к нему, чтобы она не перебивала вкус самого напитка. Самые дороги дегустируют либо без закуски, либо дополняют красным виноградом или белым хлебом.