Продолжаем изучать внесезонные вина, которые готовят или круглый год, такие как вина из изюма и шиповника, или в сезон, когда большинство традиционных для виноделия ягод, фруктов и овощей попросту нет, то есть зимой. На этот раз мы попробуем приготовить вино из самого новогоднего фрукта на свете – мандаринов. При этом пойдём мы исключительно традиционным винодельческим путём, оставив в стороне кустарные технологии, которые с подобного рода сырьём просто не совместимы. Мандарин (Cītrus reticulāta) – близкий родственник апельсина (Cītrus × sinēnsis), поэтому во многих случаях рецепты вин из этих цитрусовых взаимозаменяемы, а это значит, что мандариновые вина можно готовить по рецептам апельсиновых и наоборот. Без лишних слов перейдём к таким рецептам, где вас ожидает парочку сюрпризов.

Рецепт домашнего вина из мандаринов

1,3 л мандаринового сока

2,34 кг гранулированного сахара

7,8 л чистой воды

1,3 ч. л. пектинового фермента (опционально)

2 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)

2 таблетки Campden (опционально)

1 упаковка дрожжей для белого вина

Мандариновый сок очень насыщенный, поэтому для приготовления 10 литров вина его нужно совсем немного. В рецепте ниже используется только 1,3 литра сока на 10 литров готового напитка, но вы можете сделать более выразительную версию вина, увеличив количество сока до 2-2,5 литров. Но будьте уверены, что указанного в рецепте количества сока из качественных мандаринов будет более чем достаточно для получения вкусного и ароматного вина. Если вы все же решитесь добавлять сока больше, пропорционально уменьшайте и количество воды. Из нюансов: сок из мандаринов очень быстро окисляется, поэтому при смешивании его с водой важно сразу добавить серу (в виде таблеток Campden), которая предотвращает окислительные процессы. Итак, для приготовления 10 литров вина из мандаринов понадобится:

Добыть сок из мандаринов, хорошенько его профильтровать и перелить в ферментер. Добавить сахар, воду, подкормку для дрожжей и серу (таблетка Campden). Тщательно перемешать до полного растворения сахара. Подождать 12 часов, пока работает сера, а затем добавить пектиновый фермент. Подождать ещё 12 часов, внести заранее подготовленные по инструкции на упаковке дрожжи. Установить гидрозатвор и отправить в тёплое место на брожение. Каждый день, пока брожение бурное, сусло нужно перемешивать. Когда брожение затихнет, сусло нужно оставить в покое. Когда брожение совсем затихнет (плотность будет в районе 2,5%), молодое вино нужно слить с осадка и перелить в чистый ферментер, который следует отправить на вторичное брожение в прохладное место на 2-3 месяца. Раз в месяце вино нужно сливать с осадка. Затем выдержать под гидрозатвором ещё 4-6 месяцев, чтобы убедится, что брожение завершилось полностью. Перед розливом в бутылки вино можно подсластить. Выдержка в бутылках приветствуется.

Мандариново-апельсиновое вино

16-24 мандарина (равная смесь сладких и кислых)

8-10 небольших апельсинов (типа Валенсия)

450 + 115 г сахара (до плотности 12,6%)

1 ч. л. лимонной кислоты

1 ч. л. пектинового фермента (опционально)

¼ ч. л. виноградного танина (опционально)

1 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)

2,4 л чистой воды

1 упаковка дрожжей для шампанского

Этот рецепт позволит получить примерно 3,5 л качественного, деликатно ароматизированного цитрусовыми сухого вина. Для него важно подобрать сладкие апельсины, такие как плоды сорта Валенсия (Valencia Late), которые относятся к яффским и палестинским апельсинам (другие представите этой группы: Шамути или Яффа, Халили, Иоппа, Беллади). Также для получения напитка высокого качества рекомендуется использовать смесь сладких и кислых мандаринов в равных пропорциях. Самый лучший результат в виноделии показывают сладкие пакистанские мандарины сорта Kinnow, гибрид двух сортов калифорнийских апельсинов.

Довести воду до кипения растворить в ней сахар. Снять цедру с 5 апельсинов и сохранить её, а все остальные цитрусовые почистить и убрать с долек альбедо (белые прожилки и подкожица). Поместить все дольки цитрусовых и цедру апельсинов в нейлоновый мешок с завязкой. Поместить мешок в ферментер и вылить сверху кипящую с растворённым сахаром воду. Подождать, пока вода в ферментере остынет до 22-25оС, добавить лимонную кислоту, танин, подкормку для дрожжей и пектиновый фермент. Подождать 12 часов и добавить активированные по инструкции дрожжи. Установить гидрозатвор и отправить на первичное брожение на 7-10 дней, ежедневно сусло нужно перемешивать. Когда плотность сусла упадёт до 2,5%, нейлоновый мешок поднять над ферментером и дать стечь, не отжимать. Перелить сусло в стеклянный ферментер, при необходимости долить воды до 3,5 л общего объема. Установить гидрозатвор и отправить в прохладное место на дображивание досуха.

Когда брожение прекратится, снять с осадка, перелить в чистый ферментер, установить гидрозатвор и отправить вино в прохладное место на созревание в течение 6 месяцев. Каждые 2 месяца сливать вино с осадка и снова под гидрозатвор. После полугодового созревания и осветления вино нужно попробовать, подсластить по вкусу, выждать 3 недели и перелить в бутылки. Выдержка в бутылках в течение 6-12 месяцев является обязательной. По этому рецепту получится приготовить вино крепостью 12%, но при 10% алкоголя пить его намного приятней, особенно охлаждённым в жаркие летние деньки.

Шоколадно-мандариновое вино

3,5 натурального апельсинового сока* (не из концентрата)

2 300-граммовые банки консервированных мандаринов

900 г гранулированного сахара

115 г не сладкого какао-порошка**

1 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)

1/16 ч. л. метабисульфита калия (опционально)

3/16 ч. л. виноградного танина (опционально)

дрожжи для активной ферментации (типа Lalvin 71B-1122)

В данном случае имеется в виду органический, созданный не из концентрата покупной апельсиновый сок без мякоти. Его можно заменить свежеотжатым апельсиновым соком, но обязательно без мякоти.

Диковинка, которую готовит семейная пара в Теннесси и опробована знаменитым техасским виноделом Джеком Б. Келлером младшим (Jack B. Keller, Jr.). Вино по этому рецепту также опробовали многие американские виноделы и высоко оценили его вкусовые качества. Единственным условием для получения качественного продукта, как и большинства шоколадных вин, является длительная выдержка в течение 1-2 лет, а иначе и готовить не стоит.

** В оригинальном рецепте рекомендуется использовать какао-порошок Hershey’s Cocoa Powder как один из самых важных ингредиентов в этом рецепте (имеется в виду, что для этого вина нужно выбрать максимально качественный какао-порошок из натурального сырья). Hershey’s Cocoa Powder можно купить и в СНГ, но стоит он очень больших денег, поэтому советую вам найти просто хороший, качественный, не сладкий какао-порошок для кондитерских изделий.

Мандариновое вино нуждается в длительной выдержке, поэтому испить его и не разочароваться получится, в лучшем случае, к следующему Новому году. Но если на приздники хочется подать напиток с мандариновым вкусом уже в этом году, попробуйте приготовить мандариновую настойку – не пожалеете!

В ферментере смешать сахар, танин, подкормку для дрожжей и метабисульфит калия, добавить апельсиновый сок и интенсивно перемешать в течение 2-3 минут. После этого в сусло нужно внести какао-порошок. Для этого нужно поместить стакан смеси из апельсинового сока в блендер и включить его на самых низких оборотах, после чего медленно всыпать какао-порошок. Когда всё какао будет растворено в соке, его нужно будет вернуть в ферментер. Пора добавить консервированные мандарины, которые желательно сразу поместить в нейлоновый мешок, что в дальнейшем не возникло проблем с фильтрацией. Загружать в ферментер нужно всё содержимое банок, то есть вместе с сиропом. После этого нужно подождать 8-12 часов, пока работает сера и вносить заранее подготовленные по инструкции на упаковке дрожжи (если серу вы не добавляли, то ждать, соответственно, не обязательно).

Дальше действовать по инструкции из предыдущего рецепта с той лишь разницей, что во время бурного брожения мешок с мякотью мандаринов желательно сжимать каждый день, чтобы высвобождать соки и углекислый газ. Такое вино рекомендуется выдержать в бутылках минимум 1 год. Шоколадно-мандариновое вино должно получиться достаточно сладким и иметь крепость около 14% (при условии, что начальная плотность 1,120 SG). Если через месяц-два тихого брожения вино не осветлилось, рекомендуется добавить пектиновый фермент (его можно сразу включить в рецепт) или оклеить его любым подходящим для этого способом (пектиновый фермент предпочтительней, так как оклейка может сильно «ободрать» вкус). После 6 месяцев выдержки вино желательно стабилизировать серой (перед розливом в бутылке).

Не стесняйтесь пользоваться своей суперсилой, удачного вам виноделия и тёплых новогодних вечеров с семьей!