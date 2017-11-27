Ромовый Дневник

Домашнее мандариновое вино – потому что зима близко

Продолжаем изучать внесезонные вина, которые готовят или круглый год, такие как вина из изюма и шиповника, или в сезон, когда большинство традиционных для виноделия ягод, фруктов и овощей попросту нет, то есть зимой. На этот раз мы попробуем приготовить вино из самого новогоднего фрукта на свете – мандаринов. При этом пойдём мы исключительно традиционным винодельческим путём, оставив в стороне кустарные технологии, которые с подобного рода сырьём просто не совместимы. Мандарин (Cītrus reticulāta) – близкий родственник апельсина (Cītrus × sinēnsis), поэтому во многих случаях рецепты вин из этих цитрусовых взаимозаменяемы, а это значит, что мандариновые вина можно готовить по рецептам апельсиновых и наоборот. Без лишних слов перейдём к таким рецептам, где вас ожидает парочку сюрпризов.

Мандариновое вино, приготовленное в домашних условиях

Рецепт домашнего вина из мандаринов

Мандариновый сок очень насыщенный, поэтому для приготовления 10 литров вина его нужно совсем немного. В рецепте ниже используется только 1,3 литра сока на 10 литров готового напитка, но вы можете сделать более выразительную версию вина, увеличив количество сока до 2-2,5 литров. Но будьте уверены, что указанного в рецепте количества сока из качественных мандаринов будет более чем достаточно для получения вкусного и ароматного вина. Если вы все же решитесь добавлять сока больше, пропорционально уменьшайте и количество воды. Из нюансов: сок из мандаринов очень быстро окисляется, поэтому при смешивании его с водой важно сразу добавить серу (в виде таблеток Campden), которая предотвращает окислительные процессы. Итак, для приготовления 10 литров вина из мандаринов понадобится:

  • 1,3 л мандаринового сока
  • 2,34 кг гранулированного сахара
  • 7,8 л чистой воды
  • 1,3 ч. л. пектинового фермента (опционально)
  • 2 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)
  • 2 таблетки Campden (опционально)
  • 1 упаковка дрожжей для белого вина

Добыть сок из мандаринов, хорошенько его профильтровать и перелить в ферментер. Добавить сахар, воду, подкормку для дрожжей и серу (таблетка Campden). Тщательно перемешать до полного растворения сахара. Подождать 12 часов, пока работает сера, а затем добавить пектиновый фермент. Подождать ещё 12 часов, внести заранее подготовленные по инструкции на упаковке дрожжи. Установить гидрозатвор и отправить в тёплое место на брожение. Каждый день, пока брожение бурное, сусло нужно перемешивать. Когда брожение затихнет, сусло нужно оставить в покое. Когда брожение совсем затихнет (плотность будет в районе 2,5%), молодое вино нужно слить с осадка и перелить в чистый ферментер, который следует отправить на вторичное брожение в прохладное место на 2-3 месяца. Раз в месяце вино нужно сливать с осадка. Затем выдержать под гидрозатвором ещё 4-6 месяцев, чтобы убедится, что брожение завершилось полностью. Перед розливом в бутылки вино можно подсластить. Выдержка в бутылках приветствуется.

Мандариново-апельсиновое вино

Этот рецепт позволит получить примерно 3,5 л качественного, деликатно ароматизированного цитрусовыми сухого вина. Для него важно подобрать сладкие апельсины, такие как плоды сорта Валенсия (Valencia Late), которые относятся к яффским и палестинским апельсинам (другие представите этой группы: Шамути или Яффа, Халили, Иоппа, Беллади). Также для получения напитка высокого качества рекомендуется использовать смесь сладких и кислых мандаринов в равных пропорциях. Самый лучший результат в виноделии показывают сладкие пакистанские мандарины сорта Kinnow, гибрид двух сортов калифорнийских апельсинов.

  • 16-24 мандарина (равная смесь сладких и кислых)
  • 8-10 небольших апельсинов (типа Валенсия)
  • 450 + 115 г сахара (до плотности 12,6%)
  • 1 ч. л. лимонной кислоты
  • 1 ч. л. пектинового фермента (опционально)
  • ¼ ч. л. виноградного танина (опционально)
  • 1 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)
  • 2,4 л чистой воды
  • 1 упаковка дрожжей для шампанского

Довести воду до кипения растворить в ней сахар. Снять цедру с 5 апельсинов и сохранить её, а все остальные цитрусовые почистить и убрать с долек альбедо (белые прожилки и подкожица). Поместить все дольки цитрусовых и цедру апельсинов в нейлоновый мешок с завязкой. Поместить мешок в ферментер и вылить сверху кипящую с растворённым сахаром воду. Подождать, пока вода в ферментере остынет до 22-25оС, добавить лимонную кислоту, танин, подкормку для дрожжей и пектиновый фермент. Подождать 12 часов и добавить активированные по инструкции дрожжи. Установить гидрозатвор и отправить на первичное брожение на 7-10 дней, ежедневно сусло нужно перемешивать. Когда плотность сусла упадёт до 2,5%, нейлоновый мешок поднять над ферментером и дать стечь, не отжимать. Перелить сусло в стеклянный ферментер, при необходимости долить воды до 3,5 л общего объема. Установить гидрозатвор и отправить в прохладное место на дображивание досуха.

Вино из мандаринов в процессе вторичного брожения

Когда брожение прекратится, снять с осадка, перелить в чистый ферментер, установить гидрозатвор и отправить вино в прохладное место на созревание в течение 6 месяцев. Каждые 2 месяца сливать вино с осадка и снова под гидрозатвор. После полугодового созревания и осветления вино нужно попробовать, подсластить по вкусу, выждать 3 недели и перелить в бутылки. Выдержка в бутылках в течение 6-12 месяцев является обязательной. По этому рецепту получится приготовить вино крепостью 12%, но при 10% алкоголя пить его намного приятней, особенно охлаждённым в жаркие летние деньки.

Шоколадно-мандариновое вино

Диковинка, которую готовит семейная пара в Теннесси и опробована знаменитым техасским виноделом Джеком Б. Келлером младшим (Jack B. Keller, Jr.). Вино по этому рецепту также опробовали многие американские виноделы и высоко оценили его вкусовые качества. Единственным условием для получения качественного продукта, как и большинства шоколадных вин, является длительная выдержка в течение 1-2 лет, а иначе и готовить не стоит.

  • 3,5 натурального апельсинового сока* (не из концентрата)
  • 2 300-граммовые банки консервированных мандаринов
  • 900 г гранулированного сахара
  • 115 г не сладкого какао-порошка**
  • 1 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)
  • 1/16 ч. л. метабисульфита калия (опционально)
  • 3/16 ч. л. виноградного танина (опционально)
  • дрожжи для активной ферментации (типа Lalvin 71B-1122)
  • В данном случае имеется в виду органический, созданный не из концентрата покупной апельсиновый сок без мякоти. Его можно заменить свежеотжатым апельсиновым соком, но обязательно без мякоти.

** В оригинальном рецепте рекомендуется использовать какао-порошок Hershey’s Cocoa Powder как один из самых важных ингредиентов в этом рецепте (имеется в виду, что для этого вина нужно выбрать максимально качественный какао-порошок из натурального сырья). Hershey’s Cocoa Powder можно купить и в СНГ, но стоит он очень больших денег, поэтому советую вам найти просто хороший, качественный, не сладкий какао-порошок для кондитерских изделий.

Мандариновое вино нуждается в длительной выдержке, поэтому испить его и не разочароваться получится, в лучшем случае, к следующему Новому году. Но если на приздники хочется подать напиток с мандариновым вкусом уже в этом году, попробуйте приготовить мандариновую настойку – не пожалеете!

В ферментере смешать сахар, танин, подкормку для дрожжей и метабисульфит калия, добавить апельсиновый сок и интенсивно перемешать в течение 2-3 минут. После этого в сусло нужно внести какао-порошок. Для этого нужно поместить стакан смеси из апельсинового сока в блендер и включить его на самых низких оборотах, после чего медленно всыпать какао-порошок. Когда всё какао будет растворено в соке, его нужно будет вернуть в ферментер. Пора добавить консервированные мандарины, которые желательно сразу поместить в нейлоновый мешок, что в дальнейшем не возникло проблем с фильтрацией. Загружать в ферментер нужно всё содержимое банок, то есть вместе с сиропом. После этого нужно подождать 8-12 часов, пока работает сера и вносить заранее подготовленные по инструкции на упаковке дрожжи (если серу вы не добавляли, то ждать, соответственно, не обязательно).

Частично осветлённое домашнее вино из мандаринов

Дальше действовать по инструкции из предыдущего рецепта с той лишь разницей, что во время бурного брожения мешок с мякотью мандаринов желательно сжимать каждый день, чтобы высвобождать соки и углекислый газ. Такое вино рекомендуется выдержать в бутылках минимум 1 год. Шоколадно-мандариновое вино должно получиться достаточно сладким и иметь крепость около 14% (при условии, что начальная плотность 1,120 SG). Если через месяц-два тихого брожения вино не осветлилось, рекомендуется добавить пектиновый фермент (его можно сразу включить в рецепт) или оклеить его любым подходящим для этого способом (пектиновый фермент предпочтительней, так как оклейка может сильно «ободрать» вкус). После 6 месяцев выдержки вино желательно стабилизировать серой (перед розливом в бутылке).

Не стесняйтесь пользоваться своей суперсилой, удачного вам виноделия и тёплых новогодних вечеров с семьей!

