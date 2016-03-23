Приготовить вареную медовуху не сложно – риск испортить напиток минимален. Возможно, новичкам стоит начинать именно с неё. Но в последнее время народные умельцы, особенно «за бугром», не ищут легких путей и всеми силами пытаются прийти к традиционной технологии производства медового вина. Это полностью живой, без стерилизации, очень легкий и питкий продукт, для производства которого нужен лишь настоящий мёд, вода, дрожжи, немного подкормки для дрожжей и желание создавать вкусные напитки в домашних условиях.

Рецепты вареной медовухи, а также ставленной, без дрожжей, вы можете найти в этой статье. В ней вы также найдете рекомендации по выбору хорошего мёда и другие премудрости медоварения.

Рецепт сухой медовухи классический с фото

6,8 кг любого хорошего мёда

15-19 л мягкой воды

5 г фемента типа Lalvin Fermaid-K* (опционально)

2 пакетика по 5 г винных дрожжей типа Lalvin 71B-1122

характеристика Начальная плотность (OG): ~1.108

Крепость: ~12-15%

про фермент * Фермент типа Lalvin Fermaid-K необходим для хорошего и полного сбраживания медового сусла, в котором дрожжи размножаются очень неохотно. В состав рассматриваемого фермента входит азот, тиамин, фолиевая кислота, пантотенат кальция, липиды и т.д. Можно поискать на рынке (здесь речь идет о винном рынке) нечто похожее или заменить его 2 ч.л. любой подкормки для дрожжей и 1 ч.л. стимулятора дрожжей (Yeast Energizer).

Шаг 1. Подготовка оборудования

Для начала убедитесь, что у вас есть все необходимое для приготовления мудовухи. Прежде всего, это ферментер, то есть бродильная емкость с гидрозатвором (лучше иметь два – второй для вторичного брожения, стеклянный), обязательно термометр, ареометр, шланг для снятия напитка с осадка, желательно дезинфицирующий состав.

Шаг 2. Дезинфекция всего оборудования

Очень важный этап, ведь любой сторонний микроорганизм может легко испортить всю партию напитка. Используйте не ароматные моющие средства, можно слабый раствор йода. Здесь будут актуальны средства, которые продаются в лавках для пивоваров.

Шаг 3. Подогрев мёда

Так как мы готовим ставленную медовуху, то термическую обработку сусла мы проводить не будем, но мёд, для лучшего его растворения в воде, желательно подержать некоторое время в теплой воде, пока он не станет жидким и его без проблем можно будет перелить в бродильную ёмкость.

Шаг 4. Добавление воды

Заполните стерильную бродильную ёмкость примерно 10 л чистой, отстоянной, мягкой воды комнатной температуры.

Шаг 5. Растворение мёда

Разогретый в тёплой воде мёд добавьте в ферментер. Используя стерильную ложку с длинной ручкой хорошо перемешайте сусло до полного растворения мёда.

Шаг 6. Добавление воды

Добавьте в сусло столько воды, сколько предполагает рецепт. В нашем случае нужно добавить еще порядка 9-10 л, чтобы общий объем сусла составил 19-20 л. Дайте смеси немного постоять и если мёд отслоится, еще раз хорошо всё размешайте.

Шаг 7. Замер температуры

Перед внесением дрожжей обязательно замерьте температура сусла. Оптимальная температура для внесения винных дрожжей составляет 18-24°C. Если температура выше, лучше подождать, пока она не опустится до рекомендуемого уровня.

Шаг 8. Замер плотности (необязательно)

Если вы хотите узнать конечную крепость медовухи, то предварительный замер плотности необходим. Для этого понадобится ареометр или рефрактометр, а также мерная колба. Возьмите часть сусла и измерьте его плотность, запишите, а сам пробник лучше вылить в канализацию или выпить – он может стать причиной заражения сусла.

Шаг 9. Добавление дрожжей

После того, как температура сусла станет оптимальной, внесите дрожжи. Сухие винные, как и любые другие, нуждаются в предварительном «разбраживании». Как правило, каждый производитель дрожжей пишет на упаковке инструкцию – ею и руководствуйтесь. На этом же этапе следует добавлять ферменты и подкормки.

Шаг 10. Постановка сусла на брожение

Установите на бродильную ёмкость гидрозатвор и поместите её в место, где будет постоянно поддерживаться оптимальная для брожения температура - 15.5-21°C. Как показала практика, медовуху лучше сбраживать при более ни низких температурах, поэтому погреб или подвал будет в самый раз.

Шаг 11. Брожение сусла

Первые признаки брожения (гидрозатвор пускает пузыри) должны появиться в течение 24 часов. Если вы всё сделали правильно, сусло должно отбродить полностью в течение 2-3 недель. Главный признак того, что первичное брожение закончилось – гидрозатвор перестал пускать пузыри.

Шаг 12. Снятие медовух с осадка

Сейчас нужно перелить молодую медовуху в другой ферментер, желательно стеклянный. Так мы освобождаем напиток от белкового осадка, который должен скопиться на дне ёмкости, а также подготавливаем его к вторичному, «тихому» брожению.

Шаг 13. Тихое брожение, старение

На второй ферментер, куда вы только что слили молодое медовое вино, также установите гидрозатвор. Во время «тихого» брожения желательно поддерживать стабильно низкую температуру, в районе 10-12°C. За это время медовуха должна осветлиться, у неё сформируется окончательный вкус и аромат. Для начала попробуйте выдержать её от нескольких недель до нескольких месяцев.

Шаг 14. Переливка в бутылки

После того, как медовуха полностью осветлится (и отдохнет, вызреет), её можно перелить в бутылки или в бочки/кеги, как пиво. Здесь выбор за вами. О том, как правильно это сделать, написано в гиде по варке пива – там же описаны и другие нюансы, которые отчасти применимы и к медовому вину. Перед розливом напиток можно по вкусу подсластить и добавить немного дрожжей для газирования.

Шаг 15. Наслаждайтесь!

У вас должен получиться «сухой», то есть практически без сахара, и не газированный напиток. В какой-то степени это просто сухое медовое вино. Всё, что теперь осталось сделать – наслаждаться вкусной домашней медовухой, которую вы приготовили самостоятельно и, разумеется, с любовью.