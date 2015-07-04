Медовуха – напиток, по всем меркам, молодой. Появился он, предположительно, в XVIII столетии, а популярность приобрел в начале XX века, когда к власти пришли Большевики. Не следует путать медовуху с мёдом – это два абсолютно разных напитка. Мёд готовили с незапамятных времен, еще на Руси, но готовить его было хлопотно и долго, поэтому напиток быстро потерял поклонников. Во времена петровских реформ старинные русские напитки получили вторую жизнь. Мёд не стал исключением, но технологию изменили, максимально приблизив её к приготовлению популярных на тот момент вин. Так что современный аналог медовухи можно смело назвать медовым вином или даже пивом.

Существует целая уйма рецептов медовухи и своя классификация. Так, медовуха бывает ставленная (приготовленная без кипячения) и вареная или сытная (прошедшая стерилизацию кипячением). Также есть напиток естественной крепости, а есть крепленый (с добавлением этилового спирта). Перечислять можно долго. На конвеер напиток поставили достаточно быстро: в советские времена, да и сейчас, медовуху готовили в промышленных масштабах и продавали, как пиво. Самая известная суздальская – она до сих пор является визитной карточкой Великого Новгорода и производится в большом ассортименте.

Мы решили «обработать» всю тему домашней медовухи и предложить несколько рецептов её приготовления. Вы узнаете, как сделать медовуху в домашних условиях без кипячения и со стерилизацией, с дрожжами и без, с добавлением хмеля и различных пряностей. Готовится напиток достаточно просто, не сложнее домашнего вина, он доступный и очень-очень вкусный. И начнем мы, пожалуй, с выбора мёда, как основного ингредиенты, ведь его вкус и аромат, в конечном счете, повиляет на вкус и аромат будущего напитка.

Выбираем правильный мёд от правильных пчёл

Так уж повелось, что в медовуху традиционно кладут мёд старый, засахаренный. Лучше брать самый ароматный, липовый или гречишный. Важно, чтобы мёд был здоровым, без признаков болезни, но даже в таких случаях его можно хорошо простерилизовать, что зачастую и делают. Другое дело, если продукт вы собираетесь покупать.

Чтобы не напороться на контрафакт и сырье низкого качества, пройдитесь по этому списку:

Хороший мёд не должен пениться – это свидетельствует о его низком качестве и, чаще, болезни. Пенится он, когда забродил, а хороший мёд бродить сам по себе не может – он бактерицидный. Бактерицидность мёда теряется при его разбавлении водой и нагревании, что мы и будет делать в процессе приготовления медовухи.

Засахаренный мёд – это хорошо. Некоторые полагают, что мутный и загустевший (засахарившийся) мёд считается старым и непригодным для употребления. Наоборот, засахарившийся мёд – это признак качества. Жидким он бывает только летом и в начале осени, а к 20 октябрю хороший мёд сахарится (исключением является продукт из белой акации, который может простоять в жидком состоянии до весны, а также вересковый – этот вообще не кристаллизуется, а превращается в желейную массу.)

Соответственно, если вам пытаются продать жидкий мёд (не акациевый) зимой или весной, значит, вам хотят втюхать подделку.

Настоящий мёд очень ароматный. Фальсифицированный продукт не имеет запаха, так как зачастую готовится с добавлением обычного сахара, который напрочь убивает все запахи.

Рецепты домашней медовухи

Начнем мы с самого распространенного и проверенного временем рецепта – медовухи сытной, то есть вареной, то есть стерилизованной. Пожалуй, это единственный рецепт (и ему подобные по технологии), за который мы можем поручиться. Было «сломано немало копий» о вреде нагретого мёда и мы этот вопрос немного затронем, как затронули вопрос о синильной кислоте в статье с рецептами вишневой настойки

При нагревании мёда выше +40 °С в нём начинает образовываться опасный токсин оксиметилфурфурол (ОМФ), который со временем накапливается в печени и обладает канцерогенными свойствами. При нагреве выше +60 °С концентрация ОМФ становится критической. Однако мы не встречали данные об уровне концентрации ОМФ в медово-водном растворе после его кипячения в течение 1-2 часов. Большинство самогонщиков и медоваров склонны думать, что вареная медовуха – продукт полностью безопасный. Также они на протяжении многих лет это доказывают на практике, употребляя этот чудный напиток в больших количествах без всяких вредных последствий для своего организма.

Но вы вправе заботиться о своём здоровье и отказаться от нагрева мёда, тем более без него можно вполне обойтись, но процесс брожения будет непредсказуемым и менее длительным. Стоит также упомянуть, что кипячение нужно не только для того, чтобы полностью растворить мёд в воде, но и для облечения жизни дрожжевым бактериям, которые будут делать из сыты (растворенный в воде мёд) алкогольный напиток.

Дрожжи в медовой среде размножаются очень плохо, поэтому при заражении сыты дрожжей нужно вносить столько, сколько понадобится для полного сбраживания сусла, без учёта возможного роста колонии дрожжевой клетки. Исходя из книг по пивоварению, на 1 мл медового сусла нужно вносить сразу 60 млн. клеток. В инструкции обычно присутствует информация о количество активных клеток в 1 грамме дрожжей.

Рецепт медовухи пряной, вареной

1,2 кг хорошего мёда;

3,6 л воды;

6 г шишек хмеля (можно взять в аптеке);

0,5 ч. л. мускатного ореха (или ½ ореха);

0,5 ч. л. корицы (молотой);

6 горошин душистого перца;

4 бутона гвоздики;

20 г корня имбиря;

горсть любой цедры (лимон, апельсин, мандарин)

1 ч. л. винных, пивных или хлебопекарских дрожжей.

Данный рецепт взят из книги профессора Цесельского “Медоварение или искусство производства напитковъ изъ меда и фруктовъ”, 1903 год издания.

Количество специй можно уменьшить или увеличить, исходя из личных предпочтений. Их также можно не использовать, ограничившись лишь хмелем.

Этап 1. Мёд нужно развести в теплой воде в емкости нужного объема и варить на медленном огне, постоянно снимая пену (воск и другие вещества). Кипятят по-разному, от часа до трех. Пока варится сыта, от неё отходить категорически не рекомендуется – она быстро выкипает и может воспламеняться. Перед началом медоварения нужно замерить объем сыты и после кипячения восполнить испарившуюся воду таким же количеством.

Этап 2. Долив воды, нужно добавить специи и хмель. Все нужно завернуть в холщевый мешочек или в несколько слоёв марли, добавить что-нибудь тяжелое (грузик нужен, чтобы специи утонули и нормально выварились), к примеру, камушек или ложку, завязать и бросить в вареную сыту. Специи варить минут 30-40.

Этап 3. Полученное пряное сусло нужно остудить до 30 градусов и внести дрожжи (важно охладить, при высоких температурах дрожжи погибнут). Лучше сделать закваску: в небольшое количество сыты добавить дрожжи и дать им активизироваться (сыта начнет пениться). Дальше переливаем закваску в сусло, его уже переливаем в бродильную емкость и под гидрозатвор при температуре 25-30 градусов. Бродить должно около 2-3 недель, здесь всё зависит от дрожжевых культур.

Лучше использовать винные или пивные дрожжи. Обычные хлебопекарские, типа «Саф Левюр», придают напитку «бражный» вкус и запах.

. После бурного брожения медовое вино нужно слить с осадка в чистую емкость, установить гидрозатвор и отправить осветляться и дображивать в прохладное место. Важно не прозевать окончание брожения и вовремя слить с осадка, иначе напиток получится горьким. После того, как домашняя медовуха осветлится, её нужно будет еще раз слить с осадка, при необходимости подсластить и разлить по бутылкам. Дальше отправить на выдержку. Пить можно уже через недельку-другую, но лучше подождать – вкус со временем раскрывается.

Хорошо осветленная медовуха

В итоге получается очень вкусный медовый напиток крепостью до 20%. Пьется легко, с ног сшибает на ура. Если напиток получился слишком сухим (без сахара), подслащивать её лучше фруктозой. Также медовуху можно карбонизировать – добавить в каждую бутылку 1,5-2 ложки фруктозы и немного дрожжей, а дальше дать постоять в темном месте 3-4 недели. Получится что-то похожее на шампанское.

Медовуха «Монастырская»

3 л воды;

1 кг мёда;

2 ч.л. хмеля;

1 ч.л. дрожжей;

1 стакан черного чая (заваренного).

Готовить по технологии из первого рецепта. Варить сыту 2-3 часа, с хмелем, который нужно завернуть в мешочек с грузом, кипятить еще 1 час. Воду добавлять по мере выкипания. После того, как медовуха отбродит, её нужно отфильтровать и добавить 1 стакан крепко заваренного черного чая. Хорошо профильтровать и разлить по бутылкам. Выдерживать перед дегустацией минимум месяц.

Розлив домашней медовухи по пивным бутылкам перед выдержкой

Медовуха ставленная, без кипячения и дрожжей

Ставленная медовуха без кипячения и дрожжей (здесь имеются ввиду дикие дрожжи) готовится гораздо дольше, до 3-4 месяцев, а напиток получается не таким крепким. В качестве катализатора брожения можно использовать изюм, малину, вишню, чернику (и другую ягоду с потенциалом брожения), а пчеловодам можем посоветовать пергу.

На вишне готовить проще всего, а вишневая медовуха заслуживает всех похвал. Для её приготовления нужно:

4 кг ягоды вишни;

2 кг мёда;

1 л воды.

Вишню не мыть! (на ней живут дикие дрожжи), перебрать, очистить от косточки. Поместить её в бродильную емкость. Мёд растворить в слегка подогретой воде (достаточно 30-35 градусов) и залить им вишню. Накрыть емкость марлей и подождать 2-3 дня, пока сусло не забродит. После активации брожения на емкость нужно установить гидрозатвор и дать медовухе отбродить – на диких дрожжах бурное брожение в медовой среде длится от 7 до 10 дней. Затем нужно снять напиток с осадка, профильтровать и разлить по бутылкам. Тихое брожение будет длиться около 2-3 месяцев, но лучше подождать 4, а затем пробовать. Получится легкий, слегка кислый освежающий напиток.

Медовуху без кипячения на изюме готовят по схожей технологии, но используют немного другие пропорции. На 1 л воды нужно взять 40-50 г мёда и 50 г не мытого изюма. Мёд нужно развести в воде и добавить в него изюм, после чего нужно дождаться активации брожения. Затем нужно профильтровать сусло несколько раз и под гидрозатвор, а в данном случае можно обойтись и без него – просто оставить бродить напиток в бутылках. Получается напиток типа медового кваса крепостью 1-3%, что-то похожее на имбирный эль. На изюме медовухе нужно дать постоять хотя бы 2-4 месяца, не меньше. Тот случай, когда приготовил и забыл.

Конечно, ставленная медовуха без дрожжей и кипячения полезней и является более аутентичной. Однако многие ошибочно полагают, что только этот напиток может называться медовухой по праву, а вареная – это медовый напиток «без истории». Если копнуть глубже, то именно первый рецепт является классическим, именно таким, каким его готовили в большевистской России и задолго до неё. Впитывайте информацию дозировано и не верьте слепо всем подряд, в том числе и нам. Личный опыт он всегда лучше ;)