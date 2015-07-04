Медовуха – напиток, по всем меркам, молодой. Появился он, предположительно, в XVIII столетии, а популярность приобрел в начале XX века, когда к власти пришли Большевики. Не следует путать медовуху с мёдом – это два абсолютно разных напитка. Мёд готовили с незапамятных времен, еще на Руси, но готовить его было хлопотно и долго, поэтому напиток быстро потерял поклонников. Во времена петровских реформ старинные русские напитки получили вторую жизнь. Мёд не стал исключением, но технологию изменили, максимально приблизив её к приготовлению популярных на тот момент вин. Так что современный аналог медовухи можно смело назвать медовым вином или даже пивом.
Существует целая уйма рецептов медовухи и своя классификация. Так, медовуха бывает ставленная (приготовленная без кипячения) и вареная или сытная (прошедшая стерилизацию кипячением). Также есть напиток естественной крепости, а есть крепленый (с добавлением этилового спирта). Перечислять можно долго. На конвеер напиток поставили достаточно быстро: в советские времена, да и сейчас, медовуху готовили в промышленных масштабах и продавали, как пиво. Самая известная суздальская – она до сих пор является визитной карточкой Великого Новгорода и производится в большом ассортименте.
Мы решили «обработать» всю тему домашней медовухи и предложить несколько рецептов её приготовления. Вы узнаете, как сделать медовуху в домашних условиях без кипячения и со стерилизацией, с дрожжами и без, с добавлением хмеля и различных пряностей. Готовится напиток достаточно просто, не сложнее домашнего вина, он доступный и очень-очень вкусный. И начнем мы, пожалуй, с выбора мёда, как основного ингредиенты, ведь его вкус и аромат, в конечном счете, повиляет на вкус и аромат будущего напитка.
Выбираем правильный мёд от правильных пчёлТак уж повелось, что в медовуху традиционно кладут мёд старый, засахаренный. Лучше брать самый ароматный, липовый или гречишный. Важно, чтобы мёд был здоровым, без признаков болезни, но даже в таких случаях его можно хорошо простерилизовать, что зачастую и делают. Другое дело, если продукт вы собираетесь покупать.
Чтобы не напороться на контрафакт и сырье низкого качества, пройдитесь по этому списку:
- Хороший мёд не должен пениться – это свидетельствует о его низком качестве и, чаще, болезни. Пенится он, когда забродил, а хороший мёд бродить сам по себе не может – он бактерицидный. Бактерицидность мёда теряется при его разбавлении водой и нагревании, что мы и будет делать в процессе приготовления медовухи.
- Засахаренный мёд – это хорошо. Некоторые полагают, что мутный и загустевший (засахарившийся) мёд считается старым и непригодным для употребления. Наоборот, засахарившийся мёд – это признак качества. Жидким он бывает только летом и в начале осени, а к 20 октябрю хороший мёд сахарится (исключением является продукт из белой акации, который может простоять в жидком состоянии до весны, а также вересковый – этот вообще не кристаллизуется, а превращается в желейную массу.)
- Соответственно, если вам пытаются продать жидкий мёд (не акациевый) зимой или весной, значит, вам хотят втюхать подделку.
- Настоящий мёд очень ароматный. Фальсифицированный продукт не имеет запаха, так как зачастую готовится с добавлением обычного сахара, который напрочь убивает все запахи.
Рецепты домашней медовухиНачнем мы с самого распространенного и проверенного временем рецепта – медовухи сытной, то есть вареной, то есть стерилизованной. Пожалуй, это единственный рецепт (и ему подобные по технологии), за который мы можем поручиться. Было «сломано немало копий» о вреде нагретого мёда и мы этот вопрос немного затронем, как затронули вопрос о синильной кислоте в статье с рецептами вишневой настойки.
При нагревании мёда выше +40 °С в нём начинает образовываться опасный токсин оксиметилфурфурол (ОМФ), который со временем накапливается в печени и обладает канцерогенными свойствами. При нагреве выше +60 °С концентрация ОМФ становится критической. Однако мы не встречали данные об уровне концентрации ОМФ в медово-водном растворе после его кипячения в течение 1-2 часов. Большинство самогонщиков и медоваров склонны думать, что вареная медовуха – продукт полностью безопасный. Также они на протяжении многих лет это доказывают на практике, употребляя этот чудный напиток в больших количествах без всяких вредных последствий для своего организма.
Но вы вправе заботиться о своём здоровье и отказаться от нагрева мёда, тем более без него можно вполне обойтись, но процесс брожения будет непредсказуемым и менее длительным. Стоит также упомянуть, что кипячение нужно не только для того, чтобы полностью растворить мёд в воде, но и для облечения жизни дрожжевым бактериям, которые будут делать из сыты (растворенный в воде мёд) алкогольный напиток.
Рецепт медовухи пряной, варенойДанный рецепт взят из книги профессора Цесельского “Медоварение или искусство производства напитковъ изъ меда и фруктовъ”, 1903 год издания.
- 1,2 кг хорошего мёда;
- 3,6 л воды;
- 6 г шишек хмеля (можно взять в аптеке);
- 0,5 ч. л. мускатного ореха (или ½ ореха);
- 0,5 ч. л. корицы (молотой);
- 6 горошин душистого перца;
- 4 бутона гвоздики;
- 20 г корня имбиря;
- горсть любой цедры (лимон, апельсин, мандарин)
- 1 ч. л. винных, пивных или хлебопекарских дрожжей.
Количество специй можно уменьшить или увеличить, исходя из личных предпочтений. Их также можно не использовать, ограничившись лишь хмелем.
Этап 1. Мёд нужно развести в теплой воде в емкости нужного объема и варить на медленном огне, постоянно снимая пену (воск и другие вещества). Кипятят по-разному, от часа до трех. Пока варится сыта, от неё отходить категорически не рекомендуется – она быстро выкипает и может воспламеняться. Перед началом медоварения нужно замерить объем сыты и после кипячения восполнить испарившуюся воду таким же количеством.
Этап 2. Долив воды, нужно добавить специи и хмель. Все нужно завернуть в холщевый мешочек или в несколько слоёв марли, добавить что-нибудь тяжелое (грузик нужен, чтобы специи утонули и нормально выварились), к примеру, камушек или ложку, завязать и бросить в вареную сыту. Специи варить минут 30-40.
Этап 3. Полученное пряное сусло нужно остудить до 30 градусов и внести дрожжи (важно охладить, при высоких температурах дрожжи погибнут). Лучше сделать закваску: в небольшое количество сыты добавить дрожжи и дать им активизироваться (сыта начнет пениться). Дальше переливаем закваску в сусло, его уже переливаем в бродильную емкость и под гидрозатвор при температуре 25-30 градусов. Бродить должно около 2-3 недель, здесь всё зависит от дрожжевых культур.
Лучше использовать винные или пивные дрожжи. Обычные хлебопекарские, типа «Саф Левюр», придают напитку «бражный» вкус и запах.Этап 4. После бурного брожения медовое вино нужно слить с осадка в чистую емкость, установить гидрозатвор и отправить осветляться и дображивать в прохладное место. Важно не прозевать окончание брожения и вовремя слить с осадка, иначе напиток получится горьким. После того, как домашняя медовуха осветлится, её нужно будет еще раз слить с осадка, при необходимости подсластить и разлить по бутылкам. Дальше отправить на выдержку. Пить можно уже через недельку-другую, но лучше подождать – вкус со временем раскрывается.
Хорошо осветленная медовуха
В итоге получается очень вкусный медовый напиток крепостью до 20%. Пьется легко, с ног сшибает на ура. Если напиток получился слишком сухим (без сахара), подслащивать её лучше фруктозой. Также медовуху можно карбонизировать – добавить в каждую бутылку 1,5-2 ложки фруктозы и немного дрожжей, а дальше дать постоять в темном месте 3-4 недели. Получится что-то похожее на шампанское.
Медовуха «Монастырская»
- 3 л воды;
- 1 кг мёда;
- 2 ч.л. хмеля;
- 1 ч.л. дрожжей;
- 1 стакан черного чая (заваренного).
Готовить по технологии из первого рецепта. Варить сыту 2-3 часа, с хмелем, который нужно завернуть в мешочек с грузом, кипятить еще 1 час. Воду добавлять по мере выкипания. После того, как медовуха отбродит, её нужно отфильтровать и добавить 1 стакан крепко заваренного черного чая. Хорошо профильтровать и разлить по бутылкам. Выдерживать перед дегустацией минимум месяц.
Розлив домашней медовухи по пивным бутылкам перед выдержкой
Медовуха ставленная, без кипячения и дрожжейСтавленная медовуха без кипячения и дрожжей (здесь имеются ввиду дикие дрожжи) готовится гораздо дольше, до 3-4 месяцев, а напиток получается не таким крепким. В качестве катализатора брожения можно использовать изюм, малину, вишню, чернику (и другую ягоду с потенциалом брожения), а пчеловодам можем посоветовать пергу.
На вишне готовить проще всего, а вишневая медовуха заслуживает всех похвал. Для её приготовления нужно:
- 4 кг ягоды вишни;
- 2 кг мёда;
- 1 л воды.
Вишню не мыть! (на ней живут дикие дрожжи), перебрать, очистить от косточки. Поместить её в бродильную емкость. Мёд растворить в слегка подогретой воде (достаточно 30-35 градусов) и залить им вишню. Накрыть емкость марлей и подождать 2-3 дня, пока сусло не забродит. После активации брожения на емкость нужно установить гидрозатвор и дать медовухе отбродить – на диких дрожжах бурное брожение в медовой среде длится от 7 до 10 дней. Затем нужно снять напиток с осадка, профильтровать и разлить по бутылкам. Тихое брожение будет длиться около 2-3 месяцев, но лучше подождать 4, а затем пробовать. Получится легкий, слегка кислый освежающий напиток.
Медовуху без кипячения на изюме готовят по схожей технологии, но используют немного другие пропорции. На 1 л воды нужно взять 40-50 г мёда и 50 г не мытого изюма. Мёд нужно развести в воде и добавить в него изюм, после чего нужно дождаться активации брожения. Затем нужно профильтровать сусло несколько раз и под гидрозатвор, а в данном случае можно обойтись и без него – просто оставить бродить напиток в бутылках. Получается напиток типа медового кваса крепостью 1-3%, что-то похожее на имбирный эль. На изюме медовухе нужно дать постоять хотя бы 2-4 месяца, не меньше. Тот случай, когда приготовил и забыл.
Конечно, ставленная медовуха без дрожжей и кипячения полезней и является более аутентичной. Однако многие ошибочно полагают, что только этот напиток может называться медовухой по праву, а вареная – это медовый напиток «без истории». Если копнуть глубже, то именно первый рецепт является классическим, именно таким, каким его готовили в большевистской России и задолго до неё. Впитывайте информацию дозировано и не верьте слепо всем подряд, в том числе и нам. Личный опыт он всегда лучше ;)