Доллар упорно ползет вверх. А это значит, что цены на импортные товары будут только расти. Что делать? Искать альтернативу.

Я задумался, а есть ли вообще на нашем рынке виноделия достойные конкуренты известным маркам иностранных вин? Оказалось – есть. Сегодня поделюсь своими наблюдениями и с вами.

Где в современной России производят вина

В некоторых регионах России история виноделия насчитывает века, а первый сад для возделывания в Астрахани появился по царскому указу в 1613 году.

Шаг за шагом виноделие развивалось, организовывались новые хозяйства и повышался объём готовой продукции.

В Советском Союзе наблюдалась аналогичная тенденция до момента принятия закона о борьбе с алкоголизмом в 1985 году.

Тогда количество виноградников сократилось вдвое, это до сих пор вынуждает производителей закупать виноматериалы за рубежом, тем не менее найти хорошее и недорогое вино вполне реально.

На сегодня самые крупные поставщики вина базируются в Краснодарском крае (около 60 процентов), Ростовская область с её рискованным, укрывным виноградарством, Ставропольский край даёт приблизительно 15 процентов от общего объёма, Дагестан и, конечно же, Крым с его креплёнными и десертными винами.

Наибольшая доля рынка в России на сегодня приходится на следующие винзаводы:

Инкерманский завод марочных вин (Крым);

Союз-вино (Крымский район, Краснодарский край);

Агропромышленная фирма Фанагория (Тамань);

Абрау-Дюрсо (Краснодар, пос. Абрау-Дюрсо);

Кубань-вино (Краснодарский край, Темрюкский район);

Дербентский завод игристых вин (Дагестан);

Крымский винный завод;

Винодельня «Юбилейная» (Краснодарский край, Темрюкский район);

Московский комбинат шампанских вин.

5 лучших российских красных вин

Шато Тамань, «Саперави Тамани», сухое (ок. 400 рублей). Вино родом из краснодарского края, такой сорт, как саперави испортить сложно, вино обладает терпким вкусом с не выделяющейся кислинкой, оставляет интересное послевкусие, подходит для повседневного ужина или пикника.

Винодельня «Юбилейная», «Селект достойный», сухое (ок. 330 рублей). Это не конкретное вино, а целая линейка достойных экземпляров. Попробуйте сорта «Кристалл», «Виорика», «Цитрон Цюрупинский». Богатые вкусы – ягоды, специи, копчёности. Я уверерн, вы останетесь довольны.

Усадьба Перовских, Каберне Совиньон Резерв 2015, сухое (ок. 480 рублей). Красное крымское вино с насыщенным вкусом чёрным ягод и плотным ярким ароматом. После глотка сохраняется долгое послевкусие, рекомендуется к блюдам из мяса и санкционным твердым сырам.

Солнечная долина, «Меганом», сухое (ок. 280 рублей). Сделано из сортов винограда Бастардо и Кофесия. Прекрасный и неприхотливый спутник дружеских посиделок, подходит к многочисленным блюдам и закускам, особенно хорош с пастами типа карбонары.

Шато Тамань, Rouge (Руж) Красностоп-Анчелотта, сухое (ок. 250 рублей).

А теперь к конкретике, знакомлю вас с моими личными фаворитами от российских виноделов, начнём, естественно, с красных, преимущественно краснодарских и крымских.

Красные вина – хорошее дополнение к плотной еде, чаще всего их рекомендуют сочетать с мясными блюдами и закусками.

5 лучших российских белых вин

Высокий Берег, Мюллер Тургау 2017, сухое (ок. 480 рублей). Лёгкое вино с яркой кислинкой и бодрящим ароматом цитрусовых.

Фанагория, Авторское вино Шардоне-Совиньон 2018, сухое (ок. 470 рублей). Классическое сочетание сортов и очень приятное вино в результате.

Солнечная долина, Кокур 2017, сухое (ок. 480 рублей). Радующий глаз соломенный цвет напитка, ласкающий язык терпкий вкус с нежным послевкусием.

Шато Тамань, Рислинг 2014, сухое (ок. 420 рублей). Любители и ценители Рислинга меня поймут, свежий вкус и лёгкая естественная газация.

Шато Тамань, Премьер Блан Резерв, сухое (ок. 350 рублей). Отличное вино при невысокой цене, рекомендую для долгих ночных летних прогулок.

Для любителей не таких терпких, а лёгких фруктовых и цветочных ароматов, делюсь своими любимыми марками из бюджетного сегмента белых вин. Особенно советую попробовать Рислинг, если до этого он вам не попадался.

Белые вина в отличие от красных требуют лёгкой закуски, беспроигрышные варианты – нетвёрдые сыры, рыба, морепродукты, фруктовые и овощные закуски.

5 лучших российских игристых вин

Кубань Вино, Aristov Rose (Аристов Роуз), Брют (ок. 410 рублей). Хорошая бюджетная линейка, изготовленная не из купленного заграницей виноматериала, а из нашего родного винограда с таманского полуострова.

Фанагория, Blanc de Blanc (Блан де Блан), брют (ок. 480 рублей). То же самое можно сказать и об этом игристом напитке, твёрдая четвёрка за весьма умеренные деньги. Оставьте бутылочку про запас.

Золотая Балка, брют (ок. 360 рублей). Богатый сортовой состав заложил производитель в эту скромную бутылочку. Лёгкое вино, хорошо к лёгким закускам или в качестве аперитива на мероприятиях.

Кубань Вино, Аристов Брют, розе (ок. 400 рублей). Это игристое – лучший спутник бранчей и неторопливых встреч с друзьями. Лёгкий вкус, приятно покалывающие нёбо пузырьки и немного сыра, пожалуйста.

Высокий берег, Экстра Брют, белое (ок. 420 рублей). Для любителей очень сухих вин, мне нравится, но тут надо попробовать, чтобы для себя всё понять.

Хотя у нас принято пить игристое вино только раз в году, ассортимент недорогих вариантов от российских производителей может подвигнуть вас изменить привычки. Вот несколько достойных и недорогих вариантов:

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Уверен, что мой список точно поможет изменить устоявшееся мнение о том, что в России не найти недорогое и качественное отечественное вино.

Среди представленного по всей стране ассортимента можно отыскать массу достойных напитков. Расскажите, какие у вас фавориты на российском рынке виноделия?