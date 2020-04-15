Доллар упорно ползет вверх. А это значит, что цены на импортные товары будут только расти. Что делать? Искать альтернативу.
Я задумался, а есть ли вообще на нашем рынке виноделия достойные конкуренты известным маркам иностранных вин? Оказалось – есть. Сегодня поделюсь своими наблюдениями и с вами.
Где в современной России производят винаВ некоторых регионах России история виноделия насчитывает века, а первый сад для возделывания в Астрахани появился по царскому указу в 1613 году.
Шаг за шагом виноделие развивалось, организовывались новые хозяйства и повышался объём готовой продукции.
В Советском Союзе наблюдалась аналогичная тенденция до момента принятия закона о борьбе с алкоголизмом в 1985 году.
Тогда количество виноградников сократилось вдвое, это до сих пор вынуждает производителей закупать виноматериалы за рубежом, тем не менее найти хорошее и недорогое вино вполне реально.
На сегодня самые крупные поставщики вина базируются в Краснодарском крае (около 60 процентов), Ростовская область с её рискованным, укрывным виноградарством, Ставропольский край даёт приблизительно 15 процентов от общего объёма, Дагестан и, конечно же, Крым с его креплёнными и десертными винами.
Наибольшая доля рынка в России на сегодня приходится на следующие винзаводы:
- Инкерманский завод марочных вин (Крым);
- Союз-вино (Крымский район, Краснодарский край);
- Агропромышленная фирма Фанагория (Тамань);
- Абрау-Дюрсо (Краснодар, пос. Абрау-Дюрсо);
- Кубань-вино (Краснодарский край, Темрюкский район);
- Дербентский завод игристых вин (Дагестан);
- Крымский винный завод;
- Винодельня «Юбилейная» (Краснодарский край, Темрюкский район);
- Московский комбинат шампанских вин.
5 лучших российских красных винА теперь к конкретике, знакомлю вас с моими личными фаворитами от российских виноделов, начнём, естественно, с красных, преимущественно краснодарских и крымских.
- Шато Тамань, «Саперави Тамани», сухое (ок. 400 рублей). Вино родом из краснодарского края, такой сорт, как саперави испортить сложно, вино обладает терпким вкусом с не выделяющейся кислинкой, оставляет интересное послевкусие, подходит для повседневного ужина или пикника.
- Винодельня «Юбилейная», «Селект достойный», сухое (ок. 330 рублей). Это не конкретное вино, а целая линейка достойных экземпляров. Попробуйте сорта «Кристалл», «Виорика», «Цитрон Цюрупинский». Богатые вкусы – ягоды, специи, копчёности. Я уверерн, вы останетесь довольны.
- Усадьба Перовских, Каберне Совиньон Резерв 2015, сухое (ок. 480 рублей). Красное крымское вино с насыщенным вкусом чёрным ягод и плотным ярким ароматом. После глотка сохраняется долгое послевкусие, рекомендуется к блюдам из мяса и санкционным твердым сырам.
- Солнечная долина, «Меганом», сухое (ок. 280 рублей). Сделано из сортов винограда Бастардо и Кофесия. Прекрасный и неприхотливый спутник дружеских посиделок, подходит к многочисленным блюдам и закускам, особенно хорош с пастами типа карбонары.
- Шато Тамань, Rouge (Руж) Красностоп-Анчелотта, сухое (ок. 250 рублей).
Красные вина – хорошее дополнение к плотной еде, чаще всего их рекомендуют сочетать с мясными блюдами и закусками.
5 лучших российских белых винДля любителей не таких терпких, а лёгких фруктовых и цветочных ароматов, делюсь своими любимыми марками из бюджетного сегмента белых вин. Особенно советую попробовать Рислинг, если до этого он вам не попадался.
- Высокий Берег, Мюллер Тургау 2017, сухое (ок. 480 рублей). Лёгкое вино с яркой кислинкой и бодрящим ароматом цитрусовых.
- Фанагория, Авторское вино Шардоне-Совиньон 2018, сухое (ок. 470 рублей). Классическое сочетание сортов и очень приятное вино в результате.
- Солнечная долина, Кокур 2017, сухое (ок. 480 рублей). Радующий глаз соломенный цвет напитка, ласкающий язык терпкий вкус с нежным послевкусием.
- Шато Тамань, Рислинг 2014, сухое (ок. 420 рублей). Любители и ценители Рислинга меня поймут, свежий вкус и лёгкая естественная газация.
- Шато Тамань, Премьер Блан Резерв, сухое (ок. 350 рублей). Отличное вино при невысокой цене, рекомендую для долгих ночных летних прогулок.
Белые вина в отличие от красных требуют лёгкой закуски, беспроигрышные варианты – нетвёрдые сыры, рыба, морепродукты, фруктовые и овощные закуски.
5 лучших российских игристых винХотя у нас принято пить игристое вино только раз в году, ассортимент недорогих вариантов от российских производителей может подвигнуть вас изменить привычки. Вот несколько достойных и недорогих вариантов:
- Кубань Вино, Aristov Rose (Аристов Роуз), Брют (ок. 410 рублей). Хорошая бюджетная линейка, изготовленная не из купленного заграницей виноматериала, а из нашего родного винограда с таманского полуострова.
- Фанагория, Blanc de Blanc (Блан де Блан), брют (ок. 480 рублей). То же самое можно сказать и об этом игристом напитке, твёрдая четвёрка за весьма умеренные деньги. Оставьте бутылочку про запас.
- Золотая Балка, брют (ок. 360 рублей). Богатый сортовой состав заложил производитель в эту скромную бутылочку. Лёгкое вино, хорошо к лёгким закускам или в качестве аперитива на мероприятиях.
- Кубань Вино, Аристов Брют, розе (ок. 400 рублей). Это игристое – лучший спутник бранчей и неторопливых встреч с друзьями. Лёгкий вкус, приятно покалывающие нёбо пузырьки и немного сыра, пожалуйста.
- Высокий берег, Экстра Брют, белое (ок. 420 рублей). Для любителей очень сухих вин, мне нравится, но тут надо попробовать, чтобы для себя всё понять.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!Уверен, что мой список точно поможет изменить устоявшееся мнение о том, что в России не найти недорогое и качественное отечественное вино.
Среди представленного по всей стране ассортимента можно отыскать массу достойных напитков. Расскажите, какие у вас фавориты на российском рынке виноделия?