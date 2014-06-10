Немного о портвейне, «Машине времени» и ассортименте

Полки приличных баров украшает множество бутылок. Но, приглядевшись, чаще всего выясняется, что большая часть из них – расходники и ингредиенты для коктейлей, а остальные – модные и узнаваемые бренды из тех, что гарантированно обеспечивают «оборачиваемость». А встречается въедливый гость или просто настроение такое, что хочет человек, чтобы его удивили чем-то таким!

Нужны ли в барах редкие напитки, что способен оценить не каждый посетитель?

Нет однозначного ответа на этот вопрос. Подобные напитки могут годами пылиться на полках. А ведь если бутылка открыта – она должна быть достаточно быстро выпита. Но все-таки мне кажется, что в ассортименте обязательно должны быть напитки, ориентированные на ценителей.

Вот, к примеру, портвейн. Нечастый ингредиент в коктейлях, а как самостоятельный напиток — достаточно специфичный продукт в ассортименте бара. Одинаковые бутылки, на первый взгляд, но одна стоит 1000 рублей, а вторая – 1000 евро. Почему?

За всю тридцатилетнюю историю, пожалуй, самого престижного рейтинга вин — ежегодного списка «Топ-100» от американского журнала WineSpectator, экспертами было оценено полмиллиона вин с 5 континентов, и лишь 70 из них получили оценку 100 баллов. Из этих 70 — девять портвейны. Девятым сто балльным портвейном стал Dow’sVintageport урожая 2007 года, рейтинг за 2010 год был опубликован в начале 2012 года. То есть сухая статистика говорит, что в абсолютном и относительном зачете наибольшее количество выдающихся вин делает небольшая винодельческая зона в Португалии, производящая портвейн.

В СССР, а затем и в странах, некогда составлявших великую Советскую империю, отношение к «портвейну» было почти единогласное: это напиток так называемой «богемы» — поэтов, писателей, художников и музыкантов и совсем уже опустившихся и деклассированных элементов, именовавшихся «бомжами». Впрочем, между этими двумя группами порой разницы не было, и первая часто пополняет ряды второй. «Портвейн» воспевали в своем творчестве запойные классики советской словесности, его пили «из горла» актеры, режиссеры, музыканты. Напиток, к слову, воспет в песнях «Машины времени» и в книге «Занимательная наркология» ее лидера Андрея Макаревича.

Почему слово «портвейн» в кавычках? Да потому, что общего между тем пойлом, которое у нас известно, как «Портвейн 777» (или 333, или 555 — эти суррогаты часто выпускаются под загадочными номерами), и благороднейшим «вином из города Порто» — именно это означает portwine — практически никакого.

Портвейн может делаться исключительно на строго контролируемой территории вдоль реки Доуро из сортов винограда, разрешенных государственным Институтом портвейна и по технологии, строго этим институтом контролируемой. Вино имеет яркий вкус виноградного сока благодаря особенности технологии — брожение вина очень краткое (48 часов) и дрожжи не успевают съесть весь сахар, брожение останавливается виноградным дистиллятом, нередко изготовленным из этого же винограда. Получается сладкое и крепленое вино, крепостью не менее 19% алкоголя. Такое вино отлично переносило транспортировку и могло долго храниться, именно поэтому его так полюбили англичане, не имевшие доступ к французским винам из-за войн, продолжавшихся с начала XVI по XIX век.

Немного о традициях и видах портвейна

Подавляющее большинство знаменитых домов портвейна — английские или шотландские: Dow’s, Taylor’s, Warre’s, Sandeman и так далее. Наверное, нет в мире другого вина, вокруг которого выработано такое количество ритуалов, портвейн — это старинная благородная британская традиция.

Описание разновидностей портвейна потребует целой книги. В портвейнах, пожалуй, самая сложная градация – более 10 категорий. Вкратце можно сказать, что портвейн делится на две большие группы – Ruby и Tawny. Первые разливаются в бутылки после небольшой выдержки в бочки, а вторые проводят весь срок выдержки в бочке (нередко 30 и даже более лет). Лучшие портвейны имеют указание года урожая, так называемый «винтаж». Институт портвейна далеко не каждый год объявляет «винтажным», только самые удачные урожаи.

Портвейн, вероятно, лучший выбор, если вы рассматриваете вино как инвестицию: благодаря высокой крепости и высокому сахару это вино более стойко, нежели сухие вина, и может прощать огрехи в условиях хранения.

В прошлом году TaylorFladgate представил состоятельным ценителям уникальное вино, старейший винтаж портвейна, когда-либо выпускавшийся в продажу — 1855 год. Оно было заложено в бочки за 6 лет до отмены в России крепостного права и лет за десять до того, как филлоксера уничтожила виноградники Европы. Вино уникально, так как это tawny, оно пролежало в бочках все это время на семейном складе и было просто забыто. Как утверждают те, кому довелось его попробовать — $3500, которые стоит бутылочка 155-летнего вина, оно стоит этих денег. Свежее, сухое и абсолютно живое.

А можно ли такое вино продать в баре? Мне кажется – легко. Если бармен хочет, он может любого человека заставить выпить что угодно. Ну, мы конечно, не говорим о тормозухе, одеколоне и жидкости от пота ног. Хотя, есть такие бармены, которые уверены, что и на это легко развести… Правда, им тогда придется пить это на брудершафт.