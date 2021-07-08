Очень часто мои знакомые, которые увлекаются приготовлением домашнего вина, жалуются, что напиток, приготовленный «строго по рецепту» сильно отличается от того, что они уже пробовали или ожидали получить. Из личного опыта знаю, что для получения прекрасного вкуса мало следовать стандартам. Домашнее виноделие — искусство, и у него есть свои особенности.

Расчет сахаристости и кислотности

А добавлять сахар в уже созревшее вино, чтобы как-то исправить ситуацию, уже поздно. Кислота, конечно, уберется. Только я это уже называю не вином, а сладким алкогольным компотом.

Использование диких дрожжей

А если ягоды собирать в своем саду или покупать, то я советую использовать винные дрожжи хорошего качества.

Применение бытовых соковыжималок

Эти два показателя определяются сортом культуры, сроком ее созревания и даже почвой. Поэтому если не потрудиться их измерить в сусле, конечный продукт скорее всего получится кислым.Оптимальное содержание сахара в сусле варьируется от 10% до 20%. Если его будет меньше, не запустится процесс брожения. А будет больше — сусло придется разбавлять водой.Дикие дрожжи можно использовать только в том случае, если собирать сырье из одного и того же старого виноградника. Они тогда не преподнесут сюрпризов, например, в пенообразовании.Это, естественно, не станет гарантом того, что напиток выйдет превосходным, но убережет виноделов, особенно начинающих, от ошибок на начальном этапе производства.Использование этого бытового прибора приводит к существенным потерям сока. К тому же получить большое его количество таким способом довольно обременительно. Придется часто чистить прибор.

В таких целях рекомендую использовать пресс.

Ошибки в заражении сусла

Даже качественные винные дрожжи не запустят процесс, если они подверглись температурному шоку, их слишком мало или емкость, в которой бродит вино, негерметично закрыта.

Ошибки хранения

Плохо скажется на конечном продукте некорректная температура его хранения. Вино ни в коем случае нельзя держать в домашних условиях. Например, на балконе, в кладовке, в шкафчике на кухне.

Заострю внимание на том, что брожение — основа приготовления домашнего вина. Важно, чтобы оно происходило естественно и в оптимальных условиях.Оптимальная температура на этом этапе не должна превышать 30 градусов. Лучше всего, если этот показатель не будет существенно меняться в период брожения.В домашних условиях напиток рекомендую хранить в стеклянных емкостях. Например, банках или бутылках. И ни в коем случае не использовать пластиковую тару. Она изготавливается из полимерных материалов, и со временем напиток приобретает посторонний, не свойственный ему вкус.Идеальное хранилище, где вкус и аромат напитка правильно сформируется — темное прохладное место с температурой не более 6 градусов.