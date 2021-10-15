Давайте начнем повествование издалека, за несколько тысячелетий до нашей эры. Более точную дату назвать сложно, но археологические раскопки свидетельствуют, что, примерно 4-5 тыс. лет назад на территории современной Абхазии начали заниматься виноделием.

Сохранила ли современная Абхазия столь давние традиции или это простое совпадение – не берусь сказать. Но влажный субтропический климат и богатые минералами реки региона дали жизнь множеству белых и красных вин, включая героя этой статьи – Псоу вино.

Исторические сведения

Продолжу исторический экскурс, но уже расскажу конкретно про вино Псоу. Первые бутылки сошли с конвейера Сухумского винзавода в 1958 году. В качестве сырья был выбран грузинский виноград Цоликоури. Это весьма популярный сорт, из которого производят сухие, полусладкие и игристые вина.

Позднее стали использовать Алиготе, Совиньон, Рислинг и Ркацители. Если будете в Абхазии и решите попробовать Псоу, обязательно смотрите на состав.

Не могу не поделиться мнением, о том, как обстоят дела сейчас. Встретить на прилавках магазинов (в том числе интернет-магазинов) Псоу из Цоликаури – настоящее везение. Из найденных мною большая часть была из смеси разных сортов винограда, в которой % содержания Цоликаури неизвестен. Возможно, вам повезет больше.

Особенности производства

Как упоминал выше, сейчас Псоу изготавливают в основном методом купажирования, т. е. смешивания разных сортов винограда. Сложно сказать, как подобные перемены в технологии производства сказались на вкусе, но Псоу считается одним из самых популярных абхазских вин. Кстати, сухумский завод поставляет Псоу в Россию, где оно тоже пользуется большим спросом у ценителей.Производство вин в Абхазии – сугубо мужская работа. Все этапы - от сбора винограда до розлива по бутылкам - выполнены надежными руками мужчин. Возможно, именно эта особенность придает местному вину своеобразный характер.

Что касается Псоу, можно выделить несколько особенностей:

Сусло бродит в дубовых бочках. Брагу очищают бентонитом. Разлитое по бутылкам вино ежедневно переворачивают на протяжении этапа вызревания (старения).

Дегустационные характеристики вина Псоу

категория – белое, полусладкое;

крепость – 9-12% (зависит от состава).

Наступил самый долгожданный момент – пробуем Псоу на вкус. Начнем с общих характеристик (коротко):

Цвет

Аромат

Вкус

Псоу обладает светло-соломенным цветом.У напитка свежий, приятный аромат, в букете преобладают насыщенные цветочные тона.Обычно от бюджетного алкоголя не ожидаешь утонченного вкуса, но Псоу в этом плане, признаюсь, приятно удивляет. За 500 рублей (средняя стоимость) вы получите достойное столовое вино, которое прекрасно подходит как для употребления в чистом виде, так и для маринадов в кулинарии.

Я постараюсь избежать размытых формулировок по типу: «нежное», «изысканное» и т. д. Начну с того, что оно не кислое, хотя многие соседи по ценовой категории могут неимоверно кислить, считаясь при этом полусладкими.

Сладости тоже в меру, особенно радует отсутствие ощущения, что вино подсластили искусственно. Спирт не чувствуется, оно и понятно, напиток не крепленный.

https://youtu.be/pUeCf-2h9vk

Технология производства

Сусло выдерживается (бродит) в дубовых бочках от 9 до 15 дней. На этом этапе поддерживают постоянную температуру в 28 градусов. Для осветления в получившуюся брагу добавляют бентонит (1 кг на 10 л) и дают отдохнуть несколько дней в прохладном помещении. На завершающем этапе вино фильтруют, избавляясь от осадка из бентонита и виноматериала, разливают по бутылкам и помещают в специальные погреба на месяцы, а иногда и годы.

Как купить настоящее вино

Чтобы купить настоящее вино, нужно пойти в настоящий винный магазин. Любой ценящий свою репутацию продавец не будет иметь дел с фальсификатом.

Я уже упоминал об особенностях производства, теперь поговорим о технологии. Опущу этапы сбора винограда и некоторые незначительные детали.

Сразу отметаем:

рынки;

ларьки с алкоголем;

магазины формата «у дома».

Выбираем:

специализированные магазины;

крупные торговые сети.

Это, так сказать, превентивные меры. Теперь посмотрим на саму бутылку. Форма у нее стандартная, подделать труда не составит. Зато с этикеткой у мошенников часто возникают проблемы, особенно в категории недорогих вин. Обращаем внимание на:

шрифты – четкие, без размытых краев;

этикетка – наклеена ровно, без пузырьков.

Еще обратите внимание на штрих код. Он, во-первых, должен быть, а во-вторых, его цифры должны совпадать с маркой вина.

Если придерживаться описанных мною правил, вы с вероятностью 99,9% не попадете на подделку.

Приблизительная цена

Этот вопрос волнует многих. Я встречал несколько цен и выявил некоторую закономерность. Минимальная цифра - от 400 рублей. За эту цену вы возьмете напиток на основе Рислинга, иногда с Ркацители. От 500 р. можно встретить Псоу из Алиготе и Совиньон Блан. Возможно, это просто совпадение.

В общем, если вы собрались покупать Псоу, ориентируйтесь на 450-550 рублей.

Как правильно подавать

Главное правило: Псоу подается охлажденным. Рекомендованная температура – 3-5 градусов. По посуде четких догм я не нашел, считаю, подойдет любой винный бокал.

С чем пьют абхазское вино

белым мясом;

блюдами из рыбы;

закусками (овощными);

грибами.

Я много раз критиковал употребление вина с шоколадом и повторюсь: не закусывайте сладким или десертами! Я вам лично запрещаю это делать. Зато, Псоу прекрасно сочетается с:

Если вам этого мало, используйте нестареющую классику – сыр.

Прочие варианты употребления

Отзывы о вине Псоу

Псоу прекрасно подойдет для приготовления разнообразных блюд и соусов. Особенно хорошо показывает себя мясо. Тушение в вине придает ему пикантную сладость. На второе место поставлю рыбу, особенно жирных сортов. Не забудьте про десерты, достаточно упоминания известнейшей груши в вине. Хотя, в последнем случае используется красное.На просторах интернета очень много лестных комментариев и они, вероятно, не накручены. В этом нет смысла, продукт на рынке слишком давно и производитель рассчитывает на уже сложившуюся репутацию.

Псоу хвалят за отсутствие кислинки, умеренную сладость, приятный вкус и что меня удивило, отсутствие головной боли после его употребления. Последний критерий наводит на мысли о том, как далеки мы еще от высокой культуры распития алкоголя. Увы и ах.

Вывод

Несмотря на свою известность, для меня Псоу стало небольшим открытием. Не могу сказать, что я не надеялся на хороший вкус, но точно не ожидал его от вина за 500 рублей. Для своей категории это очень достойный вариант.

Если вкус Псоу лично вам не понравится, его всегда можно использовать в приготовлении разнообразных блюд. По сути, это недорогое абхазское вино с достойным сочетанием вкуса и аромата.

