Примерно с 2010 года автохтонные сорта винограда стали популярным трендом в мировом виноделии. На степных просторах юга России вино начали делать еще до наступления нашей эры. Долину Дона относят к старейшим российским винодельческим зонам. Отдельно следует сказать о терруаре хутора Ведерникова, где выращивают уникальные сорта винограда. Этот регион славится белым «пухляковским» сортом, представляющим бесценное биологическое наследие Долины Дона. После недавнего проведения исследований учеными выяснилось, что его предком был дикий донской и северокавказский виноград. После археологических раскопок в хазарском городе Саркел было обнаружено генетическое сходство «пухляковского» винограда с древними лозами, которые возделывали здесь примерно в X веке.

Информация о производителе

ГК «Абрау-Дюрсо» приобрела компанию «Винодельня Ведерниковъ», которая сейчас является передовым предприятием в выращивании отечественных виноградных сортов. Из них особо следует сказать об уникальном автохтонном сорте «пухляковском», который используют для производства самобытного белого вина

Станица Ведерниковская, находящаяся на Донском правобережье, является местом расположения хозяйства «Винодельни Ведерниковъ». Согласно обнаруженным документам, виноградарством и виноделием здесь занимаются с середины XVIII века.

Отечественные виноделы отдают дань уважения традициям Долины Дона, ставшим важной частью исторического развития этой отрасли в нашей стране. О смелых экспериментах «Винодельни Ведерниковъ» знают не только в России, но и за рубежом. Она выпускает тихие и игристые вина с неповторимым стилем. Их изготавливают из уникальных местных виноградных сортов. Новейшая продукция, выпущенная под брендом «Пухляковский», поможет продвигать отечественные автохтонные сорта на мировом рынке.

Особенности изготовления вина

Вкусовые, ароматические и другие органолептические характеристики

Урожай для производства «Пухляковского» собирают в начале осени после того, как виноград максимально созреет. Для демонстрации всех особенных характеристик этого сорта, когда завершается ферментация, продукт выдерживают в течение трех месяцев. В нем при этом должен присутствовать тонкий дрожжевой осадок, чтобы в итоге была достигнута его насыщенная и выразительная ароматическая гамма.Жемчужина ассамбляжа «Пухляковского» заключена в одноименном сорте винограда, который смешивается с «сибирьковым», характеризующимся свежестью и степным ароматом. Все это – визитка компании «Винодельня Ведерниковъ», подчеркивающая особенность ее винного стиля.

В тонах вина «Пухляковский» нашлось место для донского разнотравья и легкого вкусового восприятия «сибирькового» винограда, в котором присутствуют подчеркнутые фруктовые нюансы. Это сбалансированное вино.

Отдельно следует сказать о многогранном букете напитка, в котором чувствуются не только донские степные и луговые травы, но и грушевые оттенки дюшеса. В его аромате также присутствуют лимонные тона.

Вино «Пухляковский» обладает свежим вкусом, в котором вы ощутите травянисто-цитрусовые оттенки и доминантное, долго не исчезающее грейпфрутовое послевкусие. Тропические фрукты в нем сочетаются с нотками груши дюшес. Стоит упомянуть структурированность и отличную сбалансированность яркого вкуса напитка.

У этого легкого и свежего вина слегка прозрачный цвет. Также для него характерны нежные зеленоватые блики.

До употребления «Пухляковского» охладите его до +10С. К этому вину подойдут неяркие сыры, жареная рыба, паста, пицца, холодные закуски из морепродуктов, салаты с зеленью и белым мясом.

Вино «Пухляковский» - очередной эксклюзив от «Абрау-Дюрсо»

Вина «Винодельни Ведерниковъ» неоднократно участвовали в престижных международных конкурсах, где получали многочисленные награды.

«Пухляковский» - особый эксклюзив в уникальной коллекции компании «Винодельня Ведерниковъ». В 2021 году было выпущено всего 26 тысяч бутылок этого вина, которое стало раритетом. Его продают бутики Ателье вина «Абрау-Дюрсо». Это вино станет украшением любого праздничного стола и банкета.