Действительно, груши для виноделия являются проблемным фруктом. В десертных сортах мало дубильных веществ и кислот, что сильно затрудняет брожение и осветление вина. Груши, как это ни странно, сильно отличаются от яблок, особенно по химическому составу. Об этом очень много написано в статье с рецептом грушевого сидра, перри, рецепт которого описан в этой статье. После её прочтения вам сразу станет ясно, о чём я тут говорю. Прочитать ту статью вам нужно и потому, что процесс приготовления вина из груши практически идентичен приготовлению сидра, просто вино по итогу получается более крепким (в идеале от 12% и выше) и сладким.

Самая главная проблема домашнего вина из груши – все груши разные. Каждый сорт отличается плотностью, сладостью, кислотностью, содержанием танинов и способностью к брожению. Опытный винодел должен учитывать все эти параметры, но здесь собрались любители. Любители домашних напитков. И готовить мы будем как любители, поэтому рецепты будут общими, для всех сортов груш. Вам же придётся немного поэкспериментировать и вывести для себя и для определенного сорта груши оптимальную формулу. Используйте знания из этой статьи на полную катушку!

Единственное, что вы сразу должны понять: десертная груша для вина не подходит 100%, по крайней мере, в чистом виде. Для ферментированных напитков лучше всего подходит так называемая дичка – в ней достаточное количество кислот и дубильных веществ. Но вино из дички получается «пустым», так как в лесной груше мало ароматических веществ. Именно поэтому лучше всегда использовать смесь сладких столовых и диких груш. Также к сладким ароматным грушам можно добавить небольшое количество кислых яблок, к примеру, антоновки.

Именно так выглядит идеально осветленное грушевое вино.

Простой рецепт домашнего грушевого вина для любителя

Приготовление грушевого вина на диких дрожжах

Прежде всего, соберите груши и оставьте их в прохладном помещении на срок от 2-х дней до 1 недели на дозревание, в зависимости от сорта груши (дичку точно следует оставить на 1-2 недели). Это очень важный момент! Если груши полежат мало, то напиток получится пустым, без выраженного грушевого вкуса. Если же груши передержать, то они начнут подгнивать от центра наружу, что точно испортит будущее вино, а заметить это очень сложно. Груши нельзя мыть, если вино готовится на диких дрожжах. Грязь можно убрать плотной тканью. Разрежьте плоды пополам и удалите все косточки, а также черенки. Обрежьте все подгнившие и порченые участки. Измельчите груши любым удобным для вас способом: зернодробилкой, мясорубкой, дрелью со специальной насадкой или просто добудьте сок с помощью соковыжималки, но тогда в чистый сок нужно вернуть 5-10% жмыха от общего объема полученного сока.

Груши, как и яблоки, быстро окисляются и темнеют. Из-за этого вино может получиться тёмным и не очень красивым. Чтобы ваше грушевое вино получилось светлым, почти не отличимым от белых виноградных вин, добавьте в сусло аскорбиновую кислоту – на 10 л примерно 1/3 чайной ложки.

Измельченные груши оставьте в прохладном помещении, накрытые марлей или полотенцем, на ночь или на 24 часа. Это необходимо для окисления танинов, которых в груше, как правило, слишком много и они сильно отличаются по химическому составу от танинов в яблоках: препятствуют брожению и осветлению вина. Если не использовалась соковыжималка, то есть груша сначала дробилась, из полученного жмыха нужно отжать сок. Для этих целей лучше всего подходит винодельческий пресс, который можно собрать своими руками (как-нибудь расскажу о паре вариантов). Также можно использовать нейлоновый мешочек - технология описана во втором рецепте этой статьи.

Так как в грушах мало питательных веществ для дрожжей, а в винный магазин нам соваться не хочется, в сусло можно добавить горсть немытого изюма с рынка, который послужит природным источником азотистой пищи, жирных кислот, витаминов и прочего.

В полученный сок добавьте по рецепту чистую воду, яблочный сок, если таковой фигурирует в рецепте, кислоту и часть сахара. Не забудьте добавить в сусло нарезанный изюм для подпитки дрожжей. Сахара по рецепту много, ведь нам нужно получить крепкое вино, поэтому вносить его будет дробно. Разбейте всё количество сахара на 3-4 равные части и вносите в сусло на 1-й, 4-й, 7-й и 10-й день, растворяя его в небольшом количестве сусла. Если у вас есть pH-тест, ваша задача получить 3,9-4 pH (0,6%). Увеличить кислотность (понизить pH) можно добавлением кислот, понизить (увеличить pH) - разбавлением сусла водой. При отсутствии тестера ориентируйтесь на свой вкус.

Из статьи про грушевый сидр мы знаем, что ферментированный напиток из груш – это почти всегда продукт двойного брожения, дрожжевого и кисломолочного. Также мы знаем, что лимонная кислота может стимулировать кисломолочные бактерии, и они могут превратить ваш напиток в нечто ужасное. Конечно, можно рискнуть и добавить лимонную кислоту (в большинстве случаев такой вариант прокатит, тем более вино будет значительно крепче сидра), но лучше найти яблочную кислоту.

Сдобренный сок переливаем в бродильную ёмкость, накрываем её марлей, ставим в тёплое (в районе 21-24оС) тёмное место и ждём 3-4 дня, пока дрожжи размножаются и брожение набирает силу. Не заполняйте ёмкость более ¾ от её объема, так как вино может сильно пениться. Пару раз в день сусло нужно перемешивать, чтобы оно насыщалось кислородом и не закисало. Когда брожение наберет силу (сверху будет собираться пена, появится кисловатый запах брожения), на бродильную ёмкость нужно установить гидрозатвор (в крайнем случае, натянуть резиновую перчатку с отверстием в одном из пальцев). Вину нужно обеспечить постоянную температуру в районе 18-24оС. Не забывайте вносить сахар. Брожение на диких дрожжах длится около 4-6 недель. Признаки окончания брожения: гидрозатвор перестанет пускать пузыри, перчатка сдуется, на дне появится осадок, вино будет горько-кислым, с едва уловимой сладостью (в грушах есть сорбиты, несбраживаемые сахара). С помощью силиконового шланга слейте вино с осадка в чистую сухую ёмкость, установите гидрозатвор и оставьте его на осветление и созревание в прохладное помещение (10-12оС).

Если вино вдруг перестало бродить, не забродило вовсе или бродит плохо, прочтите внимательно эту статью . В ней описаны основные причины «застрявшего» брожения, а также пути ликвидации этих причин. Также там очень хорошо описана схема подготовки культурных дрожжей и «интеграции» их с суслом.

Грушевое вино осветляется плохо, поэтому после 2-3 месяцев выдержки, если не виден прогресс, его можно оклеить по инструкции из этой статьи. Каждый месяц не забывайте сливать его с осадка. На выдержку следует выделить минимум 3-6 месяцев, после чего вино можно подсластить по вкусу или не подслащивать вовсе и разлить в бутылки. Перед розливом, после добавления сахара, рекомендую подержать его под гидрозатвором, чтобы убедиться, что брожение закончилось полностью. Бутылки следует хранить в прохладном месте.

Грушевое вино готовится точно так же, как и яблочное (да-да, перри тоже готовится аналогично яблочному вину), без каких-либо существенных изменений. Поэтому для начала прочтите статью с рецептом яблочных вин , где подробно описана технология приготовления, применимая почти для всех плодово-ягодных вин. Процесс приготовления вина из груш будет отличаться лишь этапом подготовки сырья и дальнейшим доведением сусла до оптимального состава (здесь мы применим на практике знания из статьи про перри). Этот простой рецепт я решил разбить на две части: технология приготовления с дикими дрожжами и с культурными (далее ЧКД).

Приготовление домашнего грушевого вина с ЧКД

После измельчения груш и окисления танинов, их нужно залить кипятком (количество воды брать из таблицы). Подождать, пока сусло остынет, отжать сок, добавить остальные ингредиенты и внести ЧКД. Более радикальный способ – пастеризация. Для этого чистый грушевый сок уваривается на медленном огне до половины объема, остужается и сбраживается культурными дрожжами без каких либо добавок. После получения чистого грушевого сока в него нужно добавить 2 измельченные таблетки Campden (метабисульфит калия) на наши 10 л сусла. Сейчас такие продаются в любом винодельческом магазине (в том числе и в лавках для пивоваров). Подождите положенные 24 часа, пока SO2 выветривается (разумеется, ёмкость нужно оставить открытой под марлей), и добавьте ЧКД.

Процесс приготовления домашнего вина из груш по данному рецепту не сильно отличается от предыдущей технологии. Для наших целей подойдут любые винные дрожжи для белых вин, но лучше всего себя зарекомендовали дрожжи для шампанского. Перед добавлением чистой культуры дрожжей сусло следует простерилизовать, чтобы убить нежелательные микроорганизмы. Это можно сделать двумя способами: термической обработкой или добавлением серы (SO2).

После добавления ЧКД действуем по описанной выше схеме. Единственное, культурные дрожжи значительно быстрее сбраживают сусло и вино может отбродить за 2-3 недели, но это зависит от многих факторов, особенно от температуры брожения (некоторые ЧКД работают лучше при более низких температурах, читайте инструкцию на упаковке).

Домашнее вино из груши с ЧКД для профи

примерно 15 кг спелых груш (нужно получить 20 л сусла)

350-400 мл сока белого винограда или 1 кг изюма

4 кг сахара

14 л воды

0,6 чайной ложки аскорбиновой кислоты

7,5 чайных ложек кислоты яблочной или лимонной

2,5 чайных ложек пектинового фермента

0,6 чайной ложки виноградного танина

10 таблеток Campden или 4,4 г метабисульфита калия (0,5 ч.л.)

2,5 чайных ложек сорбата калия

6 чайных ложек питательных веществ для дрожжей

1 пакетик дрожжей для белого вина или шампанского

первичный ферментер объемом 25-30 л (к примеру, ведро для пива)

вторичный ферментер объемом 19-20 л

гидрозатворы

силиконовый шланг для переливки вина

винные бутылки с пробками

Груши помыть, разрезать пополам и убрать все семена. Затем нарезать маленькими дольками и поместить в нейлоновый или марлевый мешочек, в котором можно проварить плоды. Мешок хорошо завязать и положить в первичный ферментер. Подавить груши любым тяжелым предметом или толкушкой для картофеля.

Вскипятить воду и растворить в ней весь сахар. Залить кипятком груши так, чтобы вода покрыла мешок с плодами полностью. Подождать 1 час. Добавить в ферментер измельченную аскорбиновую кислоту, 5 измельченных таблеток Campden, кислоту, дубильные вещества (танин), питательные вещества для дрожжей. Ферментер накрыть марлей. Подождать 12 часов и добавить пектиновый фермент. Ещё через 12 часов отжать сока для замеров ареометром. Наша задача получить удельный вес в районе 19-21 оBx (по рефрактометру или ареометру), что позволит получить желаемые 11-12% спирта. Вернуть сок в ферментер и добавить предварительно подготовленные дрожжи. Добавить виноградный сок или измельченный изюм. Сверху ферментера натянуть марлю. Пару раз в день сусло нужно перемешивать, ворочая мешок. Через 5-7 дней бурное брожение начнет стихать. Нужно достать мешок с грушами и дать ему стечь над ферментером в течение 15-20 минут. Отжимать груши не следует, иначе осветлять вино потом будет очень сложно.

Померять кислотность сусла и довести её до 3,9-4 pH (0,6%). Можно попробовать сок и добавить по вкусу кислоту и танины (терпкость). Подержать сусло в первичном ферментере ещё 24 часа, после чего перелить сусло во вторичный ферментер меньше объема, который следует наполнить почти под самое горлышко, оставив около 3 см до верха. Установить гидрозатвор. Обеспечить вину постоянную температуру в диапазоне 18-24оС. После окончания брожения, примерно через три недели, слить вино с осадка и снова установить гидрозатвор. Перенести ферментер в прохладное место. Каждые два месяца сливать вино с осадка. Когда осадок перестанет выпадать, подождите ещё 30 дней, чтобы убедится точно, что осадок не выпадает. Если есть хоть малейший намек на осадок, подождите ещё 30 дней.

Когда вино полностью осветлилось и от осадка не осталось и следа, добавить 2,5 чайной ложки сорбата калия и 5 измельченных таблеток Campden. Слить 250 мл вина и растворить в нём 550-600 г фруктозы или мёда. Вернуть вино в ферментер и установить гидрозатвор. После чего подождать ещё 30 дней. Если признаки брожения отсутствуют, разлить вино в бутылки и дать ему отдохнуть 6-12 месяцев.

А теперь представим, что вы любитель домашних алкогольных напитков, но при этом являетесь профессионалом в их приготовлении, в частности вин. Вы не боитесь использовать сульфиты, питательные добавки, танины, пектины и не жалеете денег на хорошие дрожжи. Это универсальный рецепт, который подходит для плотных сладких груш в чистом виде. Также в рецепт, используя предыдущий, можно включить определенное количество дички или кислых яблок, но с уменьшением добавляемых кислот и танинов.

Осадок будет появляться регулярно и очень долго, поэтому вино можно оклеить.

Только через 1,5-2 года вы получите хороший напиток. Наверняка, ваши старания будут вознаграждены сторицей. Вино по этому рецепту получается ароматным, с ярким вкусом груши, в меру сладкое и терпкое, и, что немаловажно, полностью прозрачное. Такой напиток может потягаться не только с яблочными винами, которые часто ставят выше грушевых вин, но и даже с хорошим вином из белого винограда. Всё в ваших руках!