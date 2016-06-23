Почему-то считается, что сделать вино из черешни нельзя, да и для другого алкоголя – настоек, наливок, самогона она не подходит. Но я уверен, что вкусное бухлишко можно приготовить из всех или почти из всех ягод-плодов-фруктов – было бы желание и урожай. Например, черешневые ликеры – штука, весьма популярная в Европе, немцы делают из этой ягоды свой киршвассер, вино из черешни давно выпускают в Испании и некоторых странах Средиземноморья. Так чем мы хуже?

В старину черешневые вина почти не делали, ибо сахара не было, а «сухарик», произведенный из такого продукта, получается не интересным. Но кто же мешает сделать из него сладкое вино? Тем более в наше время доступны любые добавки, способные сделать напиток более стабильным – виннокаменная и дубильная кислота, танин, устойчивые дрожжи для фруктовых вин. Впрочем, можно обойтись и без всего этого.

Вино делается из любой черешни. Лучше всего для виноделия подходит горькая дикая, богатая кислотами, только где ж ее взять в таком количестве? Но и из черной садовой, которой в наших широтах полным-полно, можно сделать интересный напиток – десертный, ликёрный или крепкий. Подробнее о черешневых винах и добавках к ним смотрите в таблице.

Нужно сока, сахара и других материалов Для столовых вин Для сладких вин 1 2 3 4 5 Сока, л 9,6 9,3 8,4 8,0 6,5 Сахара, кг 0,6 1,1 2,6 3,4 5,7 Кислоты виннокаменной, г 22 23 56 58 94 Кислоты дубильной, г 20 30 30 30 30 Нужно фруктов, кг 16 15,5 14 13,5 11

1 – легкое столовое вино, 2 – крепкое столовое, 3 – крепкое сладкое, 4 – десертное и 5 – ликёрное вино.

Самая популярная добавка к такому вину – лимон или лимонная кислота. Скажу по опыту – черешневый сок сам по себе не очень вкусный, сладкий, но водянистый. А сразу после добавления небольшого количества лимона жидкость преображается – приобретает благородную кислинку, которая оттеняет вкус ягоды и придает ему насыщенность. Также частенько делают вино из черешни с косточками – не потому, что лень их вынимать, а потому, что косточка дает пряный миндальный привкус. Миндаль в черешне чувствуется не так сильно, как в вишне, поэтому косточку порой даже дробят.

Простой рецепт вина из черешни

свежая не мытая черешня – 5 л (примерно 3-4 кг)

чистая вода – 700-800 мл

сахар – 300-400 граммов

танин – опционально (можно и без него)

1 лимон

Вино по этому рецепту я делаю сейчас. Тут все достаточно просто, из добавок – только лимон, сахар и немного воды. Скажу сразу – на черешне живет немного диких дрожжей, поэтому если решили сбраживать на них – тщательно соблюдайте температурный режим! А лучше – заранее запаситесь специальными ЧКД для нестабильных ягодных вин. Мне вот пришлось докупать дорогущую пока что малину, чтобы сделать закваску и перезапустить брожение, которое прервалось из-за жары – не уследил.

В самом рецепте будут даны более точные пропорции.

Черешню перебрать, те ягодки, в которых есть намёк на плесень или гниль – выкинуть. Кстати, если попадаются листики – не выбрасывайте, они пригодятся для ликёра на жмыхе, рецепт которого я дам ниже. Далее черешню хорошенько раздавить. Я давил руками, но если ягоды много – можно использовать любой другой удобный для вас способ. Измерить количество получившейся массы (вместе с косточками). На каждый литр мезги нужно добавить 250 мл чистой родниковой воды и 3-4 грамма лимонной кислоты (я выдавил сок из целого лимона). Поставить все в темное теплое место для запуска брожения. Запускается оно туго, для ускорения можно сделать, например, изюмную закваску – рецепт есть тут. Емкость накрыть марлей. После начала брожения (кислый запах, пена, шипение – вот это вот всё) сусло нужно оставить на 2 дня, каждые несколько часов пенную шапку нужно сбивать, перемешивая деревянной ложкой, чтобы не развелась плесень. Через 2 дня отфильтровываем жидкость и отжимаем мезгу. Отжимки пока не выбрасывайте. Измерьте объем получившегося сусла и добавьте на каждый литр 100-120 граммов сахара и 1.5-2 грамма танина (если вы его используете). Все ставится под гидрозатвор для бурного брожения при температуре не выше 22-24 градусов. После того, как брожение окончено, молодое вино нужно декантировать – снять с осадка, и перелить в другую ёмкость почти под горлышко. На бутыль снова водрузить гидрозатвор и переставить в прохладное место, оптимально – в подвал. Вино дображивается в течение 1-2 месяцев, когда появляется осадок, его нужно снова декантировать. Когда вино готово, в него можно добавить сахар или спирт для закрепления. Такой напиток лучше делать сладким (ориентироваться по вкусу), а спирт добавляется из расчета 50 мл на литр вина. Разлить по бутылкам, закупорить и выдержать в погребе на сколько хватит терпения, лучше всего – год.

Черешневое вино наконец-то готово! Что сказать – те, кто говорит, что это не интересный напиток, либо нагло врут, либо порочат его по незнанию. Винишко очень приятное, вкус цельный, выраженный, но ненавязчивый. Теперь жалею, что сделал так мало. После того, как брожение окончилось, я закрепил вино черешневой настойкой и подсластил до уровня десертного, но этого можно было и не делать – оно достаточно интересно и в варианте сухарика. В общем и целом – рекомендую!

Бонус: рецепт черешневой настойки на отжимках

Этот рецепт домашнего вина из черешни предполагает приготовление побочного продукта – настойки на жмыхе. Ну что поделать, не люблю я ничего выбрасывать, а многие настойки, например моя настойка на рябине таким способом получается гораздо лучше, чем на целой ягоде – проверено!

Делается напиток просто. Берется весь жмых, оставшийся от черешни, вместе с косточками – у меня осталась приблизительно 2-литровая банка и заливается водкой (а лучше – 50% сортировкой) под самое горлышко. Туда же можно добавить 2-3 черешневых листочка. Дальше – настаивание в теплом месте, ежедневное встряхивание. Через 3-4 недели жидкость нужно профильтровать и отжать.

В итоге получится темно-красный настой с ярким ароматом миндаля и характерным привкусом подброженной черешни, чем-то напоминающий вишневую настойку. Его можно пить просто так, разбавив сахарным сиропом по вкусу, или добавить, например, лимонную цедру, корицу, гвоздику и другие ингредиенты, традиционно применяющиеся для черешневых ликёров, выстоять еще какое-то время и уже после этого подсластить. Если рецепт домашнего вина из черешни предполагает закрепление, крепить его будет идейно данной настойкой. Кроме того, в таком напитке можно выдержать коктейльные вишенки.

Десертное черешневое вино с косточкой

сок черешни – 10 литров (понадобится примерно 15 кг ягод)

сахар – 4 килограмма

виннокаменная кислота – 60 г

дубильная кислота – 35 г

Черешню перебрать и отделить от косточек, 5% косточек отложить – они нужны для вина. Немытые ягоды перемять и оставить в посуде с широким горлом, накрытым марлей, на пару дней – за это время они слегка подбродят и сок будет отделяться легче. Через два дня отжать сок – хоть вручную, хоть с помощью соковыжималки, не важно. В получившуюся жидкость добавить кислоты (если сока получилось меньше 10 литров, количество ингредиентов нужно пересчитать в пропорции) и 2/3 сахара – около 2.6 кг, а также – оставшиеся у нас косточки. Все хорошенько перемешать, ввести винные дрожжи и поставить под гидрозатвор. Бурное брожение данного вина рекомендуется проводить как можно быстрее, поэтому бутыль ставится по возможности в теплое место, с температурой не менее 20°, но не более того максимума, который указан на упаковке с вашими дрожжами. После того, как гидрозатвор перестал пускать пузыри, вино сливается с осадка и в него добавляется остальной сахар. Все переливается в подходящую бутыль так, чтобы вино занимало 90% объема. На емкость вновь надевается гидрозатвор, напиток отставляется для тихого брожения, на этот раз – в прохладное место. Тихое брожение длится 1.5-2 месяца, каждые 2-3 недели нужно проводить декантирование, если есть осадок. После этого термина вино в последний раз слить с осадка и бутылировать.

Сладкое, насыщенное вино из черной черешни со слегка пряным ароматом делается исключительно из сока, без воды, с добавлением сахара и – обязательно – виннокаменной и дубильной кислоты. Сбраживается напиток на чистой культуре дрожжей, лучше всего выбрать дрожжи для портвейна.

Сделанное по этому рецепту домашнее вино из черешни можно будет дегустировать уже через пару месяцев, но полностью оно наберет вкус только через полгода.

«Ромовый Дневник» желает вам обильного урожая! Помните – вкусный алкоголь можно сделать почти из всех ягод и фруктов, а мы постараемся донести до вас как можно больше хороших рецептов его приготовления!