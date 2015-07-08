На сегодняшний день вино из чёрной смородины – это лучшее плодово-ягодное вино, которое мне доводилось попробовать. Это очень выразительный, приятный, пряный, питкий напиток, при этом совсем не важно, много в нём сахара или его там совсем нет. Очень часто смородину используют в сочетании с другими ягодами и плодами. Домашнее черносмородиновое вино очень пряное и насыщенное, но терпкое, поэтому ягоду добавляют в вина из менее ароматного виноматериала. Красная смородина, наоборот, имеет интересный, сбалансированный вкус, но сама по себе ягода малоароматная, поэтому при изготовлении красносмородинового вина к нему добавляют более ароматный виноматериал, к примеру, ту же смородину черную.

Рецепты вин из чёрной смородины

Вино из черной смородины обладает выдающимся, пряным ароматом, но столовые вина из неё получаются слишком терпкими (на любителя, я любитель), что обычно исправляется добавлением сахара. Именно поэтому из смородины черной лучше всего получаются вина десертные и ликерные. Для виноделия подходят все сорта, но лучше обратить внимание на сладкие: Лошицкая, Кентавр, Лия плодородная, Баскопский Великан, Белорусская сладкая и т.п. Сок черной смородины достаточно кислый и имеет очень насыщенный вкус, поэтому его без опасений можно разбавлять большим количеством воды.

Самым трудоёмким этапом в приготовлении вина из этой ягоды является добыча этого самого сока. Чёрная смородина имеет достаточно жёсткую кожицу, в которой заточена львиная доля вкусо-ароматических веществ. Мякоть же очень слизистая и сок отдаёт очень неохотно. Спасти ситуацию помогут только две общепризнанные винодельческие технологии получения сока: подбраживание и кагорная технология. С кагорной схемой вы можете ознакомиться в статье Дона Помазана о приготовлении кагора, а мы затронем её совсем с другой стороны, используя скороварку. Подбраживание же в представлении не нуждается и является лучшим решением для получения сока практически из всех видов плодово-ягодного сырья, не влияя на свежеть вкуса напитка. Погнали!

Простой рецепт вина из чёрной смородины без дрожжей

10 л пюре из чёрной смородины

15 л чистой воды

5-7 кг сахара/глюкозы/фруктозы

Ягоды перебрать, не мыть! (на них живут дикие дрожжи, которые должны быстро запустить спиртовое брожение), засыпать в бродильную емкость с широким горлом и измельчить – руками, ногами, блендером (на низких оборотах, чтобы не раздробить косточку), миксером (на низких оборотах, чтобы не раздробить косточку) или любым другим подходящим для этого способом. Добавить к давленой ягоде воду и половину сахара (сахар растворяем в теплой воде и затем ягоды заливаем сиропом, остывшим до 25 градусов). Бродильную емкость можно наполнять не более чем на 2/3 – черная смородина бродит очень активно и сильно пенится. Накрыть ёмкость марлей в несколько слоёв и оставить на 2-10 дней в темном месте, где ягоды будут бродить, отдавая ценный сок (и дубильные вещества из кожицы, которые делают вино более устойчивым к болезням). Если через 24 часа признаков брожения нет, в ферментер можно добавить приготовленную закваску из любой другой ягоды или пару стаканов уже бродящего сусла. Пару раз в день шапку из мезги, которая будет собираться на поверхности, обязательно нужно сбивать, перемешивая сусло чистой рукой или деревянной лопаткой. Смородина отдаст большую часть сока и ароматных веществ уже через два дня бурного брожения, но лучше подождать дольше, пока мезга не потеряет цвет, станет светлой. Подбродившее сусло отфильтровать от мезги. Для этого мезгу можно аккуратно собрать сотейником или дуршлагом, а сок разлить по бродильным ёмкостям с узким горлом под гидрозатвор. Также можно использовать специальные винодельческие прессы, которые в огромном ассортименте представлены в винодельческих онлайн-магазинах. Сок обязательно попробовать на вкус и при необходимости подсластить – внести 50-100 г сахара на 1 сусла, разбавив его в небольшом количестве сусла и вылив обратно в емкость. Бродильные ёмкости заполнить на 4/5 от объема, установить гидрозатвор и поставить бродить в тёмное помещение с температурой от 18 до 25 градусов. Каждые 5-7 дней сусло нужно пробовать и если оно кислое, добавлять сахар по схеме из 3-го пункта. Повторяем внесение сахара 2-3 раза, пока его количество по рецепту не исчерпается. Бурное брожение вина длится около 2-3 недель. Когда признаки брожения исчезнут (гидрозатвор перестанет пускать пузыри, а на дне бутылей появится мутный осадок), слить вино в чистые ферментеры, на которые также установить гидрозатвор и отправить на тихое брожение в прохладное место (12-18оС), к примеру, в погреб. Там оно должно полностью осветлиться и сформировать свой окончательный вкус. Пока вино стоит на тихом брожении, его каждый месяц-полтора нужно сливать с осадка. Через 2-3 месяца, когда напиток полностью осветлился и на дне ферментеров не собирается осадок, его можно подсластить по вкус – оставить его сухим или сделать полусладким, десертным. Здесь полагайтесь на свой вкус и предпочтения. После этого черносмородиновое вино нужно подержать пару недель под гидрозатвором, чтобы убедиться, что процесс ферментации завершился полностью, и разлить в бутылки. Через 1 год выдержки вы получите поистине удивительный напиток, но с течением времени (3-4 года) он будет становиться только лучше!

Так как мы готовили вино по «органической» схеме, без использования консервантов и чистой культуры дрожжей (далее ЧКД), хранить его нужно обязательно в прохладном месте, придерживаясь рекомендаций по хранению домашних вин, и каждые 3-6 месяцев откупоривать одну бутылку для контроля качества. Для более длительного хранения и выдержки напиток рекомендуется обработать серой

Составить пропорции для черносмородинового вина на дикарях очень просто: 2 части ягод (надёжней считать по объему ягодного пюре), 3 части воды и 1-1,5 части сахара/глюкозы/фруктозы. По сахару: сахароза = 1 ед. “сладости”, фруктоза = 1,7 ед. “сладости”, глюкоза (декстроза) = 0,7 ед. сладости. Комбинируем, к примеру, так:

Это был самый простой рецепт черносмородинового вина. Можно готовить по другой, более изощрённой технологии: подбродить сусло 2-3 дня, отжать сок, а затем мезгу залить еще раз водой (то есть получается, что в первый раз мы добавляем только половину воды и четверть сахара). Мезгу с водой нужно подбродить 1-2 дня, а затем слить и смешать с первым сливом, после чего ставить вино под гидрозатвор и готовить дальше, как описано выше. Для более точного составления сусла под конкретный тип вина можно воспользоваться таблицей ниже:

Сока, литров Воды, литров Сахара, килограмм Ягод, килограмм Лёгкое столовое 2,9 6,2 1,6 6,4 Крепкое столовое 3,2 5,6 2,0 7,2 Крепкое вино 4,4 3,7 3,2 9,7 Десертное вино 4,4 3,3 4,0 9,7 Ликёрное вино 5,3 1,1 6,0 11,9

Не забываем, что черной смородиной можно облагораживать другие вина. Очень хорошо она вписывается в вино из черешни (ягода не ароматная, поэтому к ней можно добавить 1 часть сока черной смородины на 3 части сока черешни), в вино из вишни (по 1 части сока черной и красной смородины на 1 часть сока вишни) и в вино из крыжовника (равные части).

Вино из чёрной смородины на чистой культуре дрожжей

7 кг ягод черной смородины

9 кг сахара/глюкозы/фруктозы

вода по потребности (до 22-25 л сусла)

подкормка для дрожжей (по инструкции)

1 упак. винных дрожжей

Если вы от года к году хотите получать напиток с гарантированными характеристиками и способное к длительной выдержке, обязательно готовьте его по классической винодельческой технологии с ЧКД. Для черносмородинового вина подходит большинство винных дрожжей для красного вина, но лучше обратить внимание на те, которые имеют достаточно высокую толерантность к алкоголю и чистый вкусовой, фруктовый профиль. К таким дрожжам можно отнести все ЧКД для портвейна, штаммы Lalvin RC212 (Bourgovin), Lalvin ICV K1V-1116 (Montpellier), Lalvin 71B-1122, Montrachet, привычный нам Vitilevure Multiflor и т.д. Пропорции можно использовать из предыдущего рецепта или попробовать следующий (для полнотелого вина):

Смородину перебрать, убрать черенки и прочий мусор. Ягоды тщательно промыть под проточной водой, переложить в ёмкость с широким горлом и измельчить в пюре любым подходящим для этого способом. Половину сахара растворить в горячей воде, дать сиропу остыть до 21-24 градусов и залить им пюре. Добавить дрожжи, подкормку для дрожжей, накрыть ёмкость чистой тканью и оставить в тёплом месте на 5-7 дней подбраживаться, не забывая каждый день сбивать шапку из мезги. Сусло процедить, мезгу отжать, перелить всё в чистую ёмкость, добавить вторую половину сахара, хорошо перемешать и установить гидрозатвор. Дальше можно оперировать первым рецептом начиная с 5-го пункта.

Вино из сушеных ягод чёрной смородины

800 г сушеной чёрной смородины

1,6 кг сахара/глюкозы/фруктозы

7 л чистой воды

1 ч. л. пектинового фермента (опционально)

1 ч. л. винной или лимонной кислоты

подкормка для дрожжей (по инструкции)

винные дрожжи (по инструкции)

Один из вариантов заготовки чёрной смородины на зиму предполагает её дегидрирование (обезвоживание, сушку). Что это может дать виноделу? Возможность заниматься любимым делом в любое время года!

Закипятить 1 л воды и растворить в нём сахар. Снять с огня, добавить смородину и накрыть крышкой. Через 30 минут перелить сироп с ягодами в ёмкость для брожения, добавить остальные ингредиенты и накрыть ёмкость чистой тканью (если используете пектиновый фермент, дрожжи вносить сразу не нужно, а подождать 12 часов и только потом добавить приготовленную из них по инструкции закваску). Ферментер оставить на 7 дней в тёмном тёплом месте, ежедневно перемешивая сусло. Затем процедить сусло через несколько слоёв марли и перелить в чистый ферментер, установить гидрозатвор и перенести вино в прохладное место (15-18оС) на один месяц.

Снять с осадка, перелить в чистый ферментер, установить гидрозатвор и снова в прохладное место. Повторить процедуру через два месяца, а затем ещё раз после полного осветления напитка. Подсластить по вкусу, при желании стабилизировать серой и разлить в бутылки, выждав пару недель, чтобы убедиться, что вино не бродит. Пить вино из сушеной чёрной смородины рекомендуется не раньше чем через 6 месяцев выдержки в бутылках, но лучше подождать 1-1,5 года. Хранить в тёмном прохладном месте!

Черносмородиновое вино в скороварке

Хотите приготовить нечто, что будет кардинально отличаться от традиционного черносмородинового вина? Тогда этот рецепт для вас. Использование скороварки – это, пожалуй, самый простой способ получить сок чёрной смородины, но у всего есть своя цена. В результате термической обработки вкус напитка немного меняется, приобретая портвейновые тона (впрочем, это ещё один повод обратить внимание на этот рецепт любителям портвейна).

С помощью этого рецепта мы попытаемся приготовить плотное, сладкое, портвейно-подобное вино, используя популярный дрожжевой штамм Lalvin K1V-1116 (Montpellier), способный набродить аж 20% алкоголя. Бананы и изюм в рецепте нужны для увеличения тела, плотности вкусовых ощущений (из них, кстати, тоже получаются прекрасные вина: изюмное и банановое). Одно из преимуществ использования скороварки заключается в том, что нам понадобится гораздо меньше ягоды без ущерба вкусу!

2 кг ягод чёрной смородины

1 кг чёрного изюма

2,7 кг спелых бананов

2,4 кг гранулированного сахара

1,5-3 ч. л. пектинового фермента (по инструкции)

2,5-3 ч. л. винной или лимонной кислоты

3/4 ч. л. виноградного танина

2-3 таблетки Campden

воды до 10-11 л общего объема сусла

4-6 ч. л. подкормки для дрожжей, обогащенной дрожжевой оболочкой

винные дрожжи типа Lalvin K1V-1116 (по инструкции)

Вскипятить 3 л воды. Бананы очистить и нарезать поперёк на 1-1,5 см кусочки. Поместить бананы, изюм и перебранные ягоды чёрной смородины в скороварку. Добавить кипяток, установить крышку и поставить скороварку на огонь. Довести давление до 1.03 бар (0.98 атм) на 3 минуты, а затем снять с огня и дать остыть содержимому естественным образом до нулевого давления. Вылить полученный сок вместе с твёрдым остатком в первичный ферментер, наполненный предварительно половиной сахара. Размешать до полного растворения сахара, добавить остальное количество холодной воды, ещё раз перемешать и подождать, пока сусло остынет до комнатной температуры. Добавить кислоту, танин, раздавленные таблетки Campden и половину подкормки для дрожжей. Подождать 12 часов, добавить пектиновый фермент, перемешать и подождать ещё 12 часов. Добавить дрожжи, перенести ферментер в тёплое место и накрыть чистой тканью.

Для увеличения выхода, улучшения экстракции и ускорения осветления сусла многих плодово-ягодных вин используются пектолитические фементы (пектиназа и т.д.), расщепляющие пектиновые вещества. Если вы решили не использовать пектиновый фермент в процессе приготовления смородиновых вин и они по каким-либо причинам очень долго не осветляются, попробуйте оклеить вино бентонитом, желатином или любой другой подходящей для этого добавкой.

После старта брожения перемешивать сусло 2 раза в день на протяжении 3 суток. Затем процедить сусло в чистый ферментер через несколько слоёв марли, не отжимая твёрдый остаток. Добавить половину оставшегося сахара и подкормки для дрожжей, тщательно перемешать, установить гидрозатвор и отправит в тёплое место на брожение. Когда удельный вес сусла снизится до 1.010 (2,6 °Bx), добавить остальной сахар и подкормку, перемешать, под гидрозатвор и в прохладное место. Снимать вино с осадка каждые 30 дней, пока оно полностью не осветлится, а осадок не будет скапливаться в течение 30-дневного периода. Стабилизировать вино серой и отправить на 5 дней в холодильник. Подсластить до SG 1.030 (7,6 °Bx), установить гидрозатвор и выдержать 4-6 месяцев в прохладном месте, а затем разлить в бутылки. Это вино продолжает улучшаться в бутылках до 6 лет выдержки!

Рецепты вин из красной смородины

Вино из красной смородины на диких дрожжах

Сока, литров Воды, литров Сахара, килограмм Ягод, килограмм Лёгкое столовое 3,3 5,7 1,7 5,5 Крепкое столовое 3,7 5,0 2,1 6,2 Крепкое вино 5,0 3,0 3,3 8,4 Десертное вино 5,0 2,5 4,1 8,4 Ликёрное вино 6,3 0,06 6,1 10,4

Из красной смородины получаются хорошие вина, более терпкие, чем черносмородиновые, но и на них найдётся любитель. А вот с блеклым ароматом смириться могут не все, поэтому подумайте, каким ароматным соком вы можете дополнить такое вино (ниже вы найдёте несколько рекомендаций для таких миксов). Ещё одним малоприятным условием получения качественного красносмородинового вина является отсутствие спешки: на приготовление придётся потратить около 12 месяцев, а затем держать себя в руках, по меньшей мере, ещё два года, прежде чем напиток смягчится и превратиться в выдающийся продукт.Для виноделия пригодны все сорта красной смородины, но обычно используют самые плодородные: Фею, Кавказскую, Вишневую, Голландскую и т.п. Из этих ягод лучше всего получаются вина столовые и крепкие – десертные и ликерные окончательно утрачивают едва уловимый аромат. Напиток получается розово-красным и со временем приобретает рыжеватый оттенок. Технология приготовления вина ни чем не отличается от технологии приготовления почти всех плодово-ягодных вин и готовить его можно по первому рецепту из этой статьи. Но без спешки! На тихое брожение нужно будет выделить около 9 месяцев (бурное брожение – снятие с осадка – тихое брожение 6 месяцев – снятие с осадка – стабилизация 3 месяца – бутилирование). Два года выдержки такого вина является обязательным условием хорошего результата!

Сок красной смородины можно использовать для улучшения качества и снижения себестоимости вин из (соотношение в скобках даны для смешивания соков, первое значение – сок основного сырья, второе – сок красной смородины): черной смородины (1:2), крыжовника (1:1 и 1 часть чёрной смородины), яблок (2:2 и 1 часть сока черники), малины (1:5), вишни (3:1 и 1 часть сока чёрной смородины), черной черешни (1:1) и т.д.

Вино из красной смородины на чистой культуре дрожжей

5,4 кг ягод красной смородины

3,2 кг гранулированного сахара

10-12 л чистой воды

1 ч. л. пектинового фермента (опционально)

3-4 ч. л. подкормки для дрожжей (опционально)

винные дрожжи (по инструкции)

Для приготовления красносмородинового вина подходят штаммы ЧКД для большинства красных вин и хереса. Попробуйте штаммы Pasteur Red, Bordeaux, Montrachet, дрожжи для шампанского и т.д. Получить сок можно применив технологию подбраживания, но для разнообразия я предлагаю попробовать некий подвид кагорной технологии, когда ягода сначала заливается кипящей водой, а затем через несколько часов процеживается и прессуется. Такая методика позволяет быстро избавиться от мезги и увеличить шансы вина на быстрое осветление.

Смородину перебрать, убрать черенки и прочий мусор, тщательно промыть под проточной водой. Ягоды поместить в ёмкость с широким горлом и раздавить руками или любым другим подходящим для этого способом. Залить ягоду кипящей водой, ёмкость накрыть чистой тканью и оставить на ночь в прохладном месте. Процедить сок через несколько слоёв марли и тщательно отжать жмых. Добавить сахар и хорошо перемешать до полного его растворения. Добавить пектиновый фермент и подкормку для дрожжей, размещать и подождать 12 часов. Добавить подготовленные по инструкции дрожжи, накрыть чистой тканью и дождаться первых признаков брожения. Установить гидрозатвор и поставить в тёмное тёплое место бродить.

Когда бурное брожение завершилось (появился дрожжевой осадок, гидрозатвор перестал активно пускать пузыри), снять молодое вино с осадка, перелить в чистый ферментер под гидрозатвор и убрать в прохладное место. Снять с осадка через 6 месяцев тихого брожения (или периодически снимать по мере появления осадка), а затем повторить процедуру через 3 месяца. При необходимости подсластить, стабилизировать серой и бутилировать. Домашнее вино из красной смородины на ЧКД следует хранить в тёмном месте минимум 2 года для достижения им оптимальной гладкости и качества в целом. Удачи!