Очень сожалею, что не поделился этими рецептами летом, чтобы вы могли уже этой зимой наслаждаться жгучим вкусом этого напитка. Впрочем, летом имбирное вино в домах Старого Света тоже в фаворе, ведь его можно пить со льдом, смешивать с лимонадом или с домашним имбирным элем. Но это, прежде всего, зимний напиток. В Англии его пьют неохлажденным в чистом виде или же в составе многочисленных коктейлей. Самым популярным из них, безусловно, является Whisky Mac («Виски Макдональд»), смесь шотландского виски и зеленого имбирного вина (1:1 или 3:2).

Первое документальное упоминание об имбирном вине датируется 1740 годом. Именно тогда на прилавках розничной сети The Finsbury Distillery Company в Лондоне начали появляться зеленые бутылки с новым напитком. Случилось это во времена так называемого «Джинового акта 1751» 1736 года, когда правительство пыталось бороться с пьянством и преступностью в Лондоне. Этот законопроект обязал всех производителей джина и других крепких алкогольных напитков обзавестись лицензированными торговыми точками, тем самым уничтожив мелких дистиллеров. Бакалейщик Джозеф Стоун на то время был большим фанатом имбирного вина. Кроме того, он имел большое влияние в городе (говорят, братец у него был мэром Лондона) и одним из важнейших клиентов Finsbury. У завода просто не было причин отказывать Стоуну в маленькой просьбе. Так на свет появилось имбирное вино Stone’s Original Green, которое и по сей день радует искушенную публику.

В 19-м веке продажи имбирного вина сильно возросли. Кто-то пустил слушок, что оно является прекрасным средством профилактики от холеры, которая буйствовала в то время. Позже его начали продавать как лекарственное тонизирующее средство для улучшения пищеварения (о подобных свойствах имбиря известно и сейчас, поэтому вино зайдет как отличный дижестив), а также в качестве мощного афродизиака. Но это просто очень вкусное вино, которое, к тому же, легко приготовить в домашних условиях. Рецепты прилагаются.

Шотландское имбирное вино миссис Битон (1861 год)

4,5-5 л воды

1,4 кг сахара

1 лимон – цедра и сок

110 г изюма

40 г корня имбиря

1 ч. л. винных дрожжей

подпитка для дрожжей (по желанию)

75 мл бренди

Это действительно старинный рецепт, взятый из «Книги миссис Битон о ведении домашнего хозяйства» 1861 года. Автором книги является Изабелла Мэри Битон, известная английская журналистка, редактор и писатель. Рецепт, разумеется, адаптирован под наши реалии.

Имбирь почистить и натереть на терке. Смешать в кастрюле воду, сахар, цедру одного лимона и натертый имбирь. Довести до кипения, варить на слабом огне, постоянно помешивая, в течение 1 часа. Снять с огня, перелить в ферментер, подождать пока температура смеси опустится до 25-30оС (оптимальная температура для внесения дрожжей). Добавить в сусло 1 ч. л. дрожжей для белого вина или шампанского и оставить на ночь.

На следующий день добавить нарезанный изюм и процеженный сок с одного лимона. На бродильную ёмкость установить гидрозатвор и оставить её в тёплом тёмном месте на 2 недели, каждый день сусло нужно перемешивать. Молодое вино процедить, добавить бренди (коньяк), снова установить гидрозатвор и поставить в прохладное место (12-15оС) до полного осветления. Раз в месяц снимать с осадка. Разлить в бутылки.

Современный рецепт имбирного вина

Этот рецепт многим покажется слишком сложным и мудреным, но он намного прогрессивней первого рецепта и результат от этого более предсказуемый. Результат, кстати, очень хороший. Вкус? Ну, это имбирь. Пить вино можно уже через месяц-два, но желание готовить его снова и снова появляется лишь после дегустации изделия годовалой выдержки. Если лень, да и год ждать не охота, готовьте имбирные ликеры и будет вас счастье.

Что касается всех этих химических соединений, которые нужно добавлять на разных стадиях приготовления вина… мы как бы в 21 веке живём – добыть это всё это в винодельческом магазине очень и очень просто. Разумеется, можно обойтись и без химии, но за результат тогда менее предсказуем и ручаться за него я отказываюсь.

9 л воды

2,8 кг сахара

500 г корня имбиря

2 апельсина – цедра и сок

4 лимона – цедра и сок

1-2 ч. л. дрожжей

700 г изюма

300 мл бренди

1 ч. л. пектинового фермента (по желанию)

1 ч. л. сорбита калия (по желанию)

1-2 таблетки Campden (сера, по желанию)

Простерилизовать всё оборудование. В кастрюле подходящего объема смешать воду, сахар, лимонную и апельсиновую цедру, а также 400 г очищенного и натертого имбиря. Довести смесь до кипения и варить на слабом огне 1-1,5 часа. Снять с огня, перелить в ферментер подходящего объема, остудить до 25-30оС. Добавить дрожжи и, если есть желание и возможность, пектиновый фермент – он разрушает пектины, поэтому вино получится более ароматным. Также пектиновый фермент способствует более быстрому осветлению напитка. Вместо фермента можно использовать кожуру половины папайи. После добавления дрожжей сусло без гидрозатвора нужно оставить на ночь.

На следующий день в сусло нужно добавить процеженный лимонный и апельсиновый сок, на ферментер установить гидрозатвор и убрать его в теплое место на 2 недели. Каждый день вино нужно перемешивать. Когда время подойдет, вино процедить, добавить к нему еще 100 г имбиря (для усиления имбирного вкуса) и нарезанный изюм. Оставить на брожение под гидрозатвором при температуре 25оС на 7 дней. Пора завершать ферментацию, чтобы вино осталось полусладким, каким ему и положено быть. Его, конечно, можно закрепить коньяком и долго выдерживать в погребе до полного осветления, но быстрее и вкуснее получится после посещения винодельческого магазина.

Для начала вино нужно процедить от изюма и имбиря. Добавить к нему сорбат калия и измельченную таблетку серы. Установить на 3 дня гидрозатвор. Через 3 дня перелить вино в чистую ёмкость (снять с небольшого дрожжевого осадка) и плотно закупорить. После добавления серы и сорбата калия имбирное вино осветляется очень быстро, обычно в течение 5-10 дней. После этого его нужно снять с дрожжевого осадка и перелить в чистую ёмкость. Добавить бренди, не перемешивать. Спрятать вино в прохладном (10-15оС) тёмном месте на один, а лучше два месяца. После выдержки разлить в бутылки и укупорить.

Собственно, единственное, что я могу добавить, так это рассказ о том самом коктейле Whisky Mac. Его изобретение приписывают полковнику Макдональду, который вдохновился смешанным напитком во времена британского владычества в Индии. Также коктейль иногда называют The Golfers’ Favourite. Видимо игроки в гольф пили Whisky Mac после длительных игр на холоде. Сам же коктейль проще простого: добавьте в винный бокал без льда 50 мл шотландского виски и 50 мл имбирного вина. С пропорциями можно поупражняться. Обычно упражнения заканчиваются в пользу виски.

Другие коктейли с вином из имбиря ищите в Интернетах. Его мешают с бурбоном, кальвадосом, коньяком, джином, ромом и даже с водкой. На этом всё!