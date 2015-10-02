После трех-шести месяцев выдержки легкие и крепкие столовые вина можно подавать к столу. Если вы все сделали правильно, а вино после бурного брожения отстаивалось в нужных условиях, то напиток должен осветлиться сам и его можно смело разливать по бутылкам. Однако бывают случаи, когда вино напрочь отказывается осветляться самостоятельно, что особенно характерно для вин белых и некоторых плодово-ягодных. Кроме того, в прозрачном на вид напитке точно остается едва уловимая муть – отходы жизнедеятельности дрожжевых грибков, белковая масса, оставшаяся от погибших дрожжей, винный камень и прочие примеси.

Перед розливом вина по бутылкам, какого бы сорта оно ни было, желательно его осветлить, или как говорят профессиональные виноделы – оклеить. Под оклейкой понимают добавление к вину различных веществ, которые оказывают адсорбирующий эффект и способствуют выпадению сторонних примесей в осадок. Сразу следует отметить, что осветление (оклейка) и фильтрация вина – это разные вещи. Фильтруют вина через различные фильтры из бумаги, фланели и т.д. Этот процесс сильно влияет на качество вина, и не в лучшую сторону. Во время фильтрации напиток «выдыхается», а значит, становится менее прочным, поэтому оклейка всегда в приоритете.

Теория осветления вина и применяемые вещества

На самом деле в энологии – науке о вине – есть целый раздел, который изучает причины помутнения вин и способы борьбы с этим явлением. На винодельческих производствах к этому относятся очень внимательно и заранее исключают факторы, которые могут привести к помутнению. Но в домашних условиях до таких крайностей доходят редко, поэтому приходится полагаться на волю случая и при необходимости принимать радикальные меры. Почему радикальные? Да потому что, как фильтрация, так и оклеивание вина приводят к снижению качества продукта – они «обдирают» его вкус и аромат, хоть и не в значительной степени. Но фильтрация это делает гораздо больше.

Винный камень – кислая соль, которая образуется на стенках сосуда в процессе производства вина. Состоит он из гидротартрата калия (KC4H5O6) и тартрата калия (K2C4H4O6). Именно винный камень используется для производства винной кислоты, а также в других областях кулинарии в качестве разрыхлителя.

Выпадает в осадок при низкой температуре, повышении спиртуозности и в результате механического воздействия (толчков, перемешивания). Выпадая в осадок, виннокислые соединения увлекают за собой дрожжевые клетки, красящие вещества, кремнезем, соли железа, аммония и др. примеси, находящиеся в вине.

Выбрать оклеивающее вещество тоже не так просто. Для белых вин лучше подходит желатин, для вин красных с терпким вкусом – куриный белок, а для вин сладких и не терпких, что свидетельствует о малом содержании танинов, - танин или рыбий клей. Если правильно рассчитать дозировку, то указанные вещества образуют со сторонними примесями связи в виде хлопьев, которые впоследствии и выпадают в осадок.

Если добавить их меньше, то осветление не получится, а если больше, то вино может помутнеть еще больше. Поэтому перед оклейкой всей партии вина следует провести несколько проб на небольшом его количестве и выбрать для себя оптимальные пропорции (и вещество, которое меньше всего повлияет на вкус и аромат).

Осветление домашнего вина на практике

Осветление желатином

Это один из лучших способов избавиться от мути и нанести минимальный вред продукту. Также желатин можно более точно дозировать, в отличие, к примеру, от яичного белка. Для 10 л вина необходимо от 0,5 до 2 г качественного, натурального желатина. Перед оклейкой его нужно замочить на 2-3 часа в 5-10-кратном количестве холодной воды (можно замочить на сутки, 2-3 раза воду нужно менять). Затем нужно добавить такое же количество или немного больше кипятка и смесь хорошо перемешать. В результате должен получиться раствор желатина температурой 35-40С без комочков.

Так должно выглядеть идеально осветленное вино

Вино нужно закрутить в воронку и постепенно вливать желатиновый раствор тонкой струйкой, не забывая постоянно перемешивать напиток. Дальше вино переливается в сосуд, который нужно плотно закупорить и оставить в прохладно месте на 2-3 недели, пока оно полностью не осветлится. После этого достаточно слить его с осадка. Перед использованием желатина следует сделать несколько проб, чтобы не промахнуться с количеством. Уже через 3-4 дня станет понятно, какая проба даст, в конечном счете, лучший результат.

Осветление яичным белком

Осветление бентонитом

Одного яичного белка достаточно для осветления 50 л вина, на 100 л можно взять 2-3. Очень важно использовать свежие яйца. Осторожно отделите белок от желтка и слегка взбейте его с небольшим количеством воды в пену. Влейте полученный раствор в вино и тщательно его перемешайте, после чего установите на емкость гидрозатвор и отправьте вино отстаиваться на 2-3 недели. Белок, как и желатин, связывает танины, поэтому его целесообразно добавлять в белое вино, где танины не уместны, а также в красные вина, как вещество промежуточной очистки.Бентонит

Им можно осветлять сразу или делать это после очистки вина белком или желатином в том случае, если они не дали осадка. Бентонит – это всего лишь очищенная глина. Продается в виде мелкозернистого серого порошка. Если у вас не получилось купить бентонит специально для винодельческих целей, можно использовать глиняный наполнитель для кошачьих туалетов. Главное, чтобы глина была очищенной и продезинфицированной.

На 1 л вина нужно 1-3 г бентонита. Перед оклейкой следует провести пробы, чтобы определить точное количество.

Процесс осветления вина бентонитом приблизительно выглядит так:

Бентонит в нужном количестве заливается 10-кратным количеством воды на 10-12 часов (на ночь). За это время глина разбухнет и превратится во взвесь. Затем к ней нужно добавить еще столько же чистой воды и перемешивает до однородной, сметанообразной массы. Вино закручиваем в воронку и в центр тонкой струйкой вливаем бентонит, постоянно перемешивая напиток. Ждем 5-7 дней до полного выпадения осадка и сливаем кристально чистое вино.

Осветление рыбьим клеем

Рыбий клей, в отличие от желатина и белка, не связывает танины, а значит, его хорошо использовать для красного не терпкого или очень сладкого вина. На 100 л вина достаточно 1,5-2 г хорошего сомовьего клея. Его нужно замочить в холодной воде и часто менять ее до тех пор, пока гранулы клея полностью не разбухнут. Затем нужно взять небольшое количество вина, подогреть и налить его на разбухшие гранулы.

Более подробно о приготовлении домашнего виноградного вина написано в этой статье.

Читайте также статью с рецептом яблочного вина, которое как раз таки часто нуждается в осветлении.

Когда клей полностью разойдется, его нужно процедить через фланель, чтобы избавиться от комочков и других примесей, а затем влить в вино и хорошо перемешать. Через 2-3 недели осадок должен выпасть полностью.

Осветлением танином

Танин – вещество без запаха, обладающее вяжущим вкусом. В аптеках продается в виде желтоватого порошка. Добывают его, в основном, из дуба, но танины в достаточно количестве есть в кожице, семенах и гребнях винограда. Его следует использовать только для осветления красных вин (и очень сладких, не терпких плодово-ягодных) и только для тех, в которых мало кислот или совсем не чувствует терпкость. Если вы готовили вино «по-белому», то танины использовать не стоит.

Для осветления вина нужно взять 10 г чистейшего танина и растворить его в 1-2х литрах дистиллированной воды. Настою нужно дать время на отстаивание, после чего процедить его через фильтровальную бумагу, слить в бутылку, а затем использовать. В среднем на 1 л вина необходимо 6 чайных ложек раствора, но перед его добавлением обязательно нужно провести пробы, иначе вино можно очень сильно испортить.

Пробу сделать не сложно: взять несколько бутылок и наполнить их 0,5 л вина, а затем в каждую из бутылок добавить произвольное количество раствора танина. К примеру, в первую бутылку 1 ч. л. раствора, во вторую – 2 и т.д. Через 6-7 дней можно увидеть результат и пересчитать количество раствора на всю партию вина. Теперь раствор нужно влить в вино, хорошо все перемешать и отстоять 7-10 дней, после чего осветленное вино можно сливать с осадка.

Проба на осветление вина на производстве

Осветление молоком (казеином)

Даже после оклейки вино следует выдерживать еще хотя бы месяц

Можно попробовать осветлить вино молоком. На 1 л нужно взять 1 ч. л. обезжиренного коровьего молока, тщательно перемешать и оставить на несколько дней для выпадения осадка. Молоко должно свернуться и образовать те самые хлопья, о которых шла речь в начале этой статьи.

Если все описанные способы не привели к успеху, значит вашему вину, к сожалению, больше ни чего не поможет. Если при этом его вкус не пострадал, значит зовите в гости друзей и варите из него глинтвейн или пунш. Если же и вкус оставляет желать лучшего, значит, единственно верным решением будет перегнать его на самогон (виноградное - на чачу) или, за неимением оборудования и желания, просто вылить в канализацию. Но напомню еще раз: всякая оклейка ухудшает качество вина, в частности уменьшает количество танинов, поэтому вино лучше осветлять выдержкой.

Можно также прибегнуть к криостабилизации, о которой я писал в статье о домашнем виноградном вине. Там же я описал условия, необходимые для правильной выдержки продукта, соблюдая которые у вас наверняка получится красивое, прозрачное вино.