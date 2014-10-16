Рябине (лат. Sórbus) приписывают много полезных свойств. В традиционной медицине ее используют как мочегонный, поливитаминный и кровоостанавливающий препарат; в народной – для снижения артериального давления, как желчегонное средство, лекарство от цинги и антисептик. Но не многим известно, что практически вездесущая рябина является отличным сырьем для приготовления домашних вин. Итак, в этой статье вы узнаете, как приготовить домашнее вино из красной рябины без специальных технических приспособлений и прочих промышленных штук.

В чистом виде рябину для приготовления вин используют редко, так как ягоды содержат много дубильных веществ (0,4% и больше). Из-за этого вино получается очень терпким и с ощутимой горечью. Однако многолетняя выдержка делает своё – горечь уходит, а дубильные вещества наоборот, улучшают качество вина и делают его очень стойким к различным заболеваниям.

Само вино получается желто-оранжевого цвета, легко осветляется и легко пьется. Плоды растения больше подходят для приготовления вин десертных (в том числе ликерных) и крепленых – для столовых вин лучше использовать особые сорта рябины, в которых много сахара и меньше дубильных веществ. Впрочем, для новичков мы советуем любые вина делать десертными или ликерными – так вероятность испортить напиток минимальна.

Выбираем сырье (виды красной рябины)

Та рябина, которая произрастает практически везде, даже на Крайнем Севере, для виноделия подходит хуже, чем сорта, специально выращенные для домашнего употребления (в ней 0,5% дубильных веществ, всего 5% сахара и это максимум). Если вы решили делать вино из такой рябины, то ягоды следует предварительно пару раз замочить в кипятке, чтобы частично убрать дубильные вещества. Чтобы улучшить добывание сока рябину следует подморозить (положить на 2-3 часа в морозилку), а в идеале собирать плоды в первые заморозки.

Все же лучше использовать рябину с крупными плодами, к примеру жёлтоплодную или крымскую (Sorbus domestica), плоды которой достигают в диаметре 3,5 см, а их сахаристость порой доходит до 14%.

Рецепт вина из красной рябины

Важно! Для начала ознакомьтесь с рецептами приготовления яблочных и сливовых вин – в них описаны основополагающие каноны приготовления плодово-ягодных вин. Напомним основные этапы приготовления плодово-ягодных вин:

Подготовка плодов и ягод. Добывание сока. Исследование сока. Сдабривание, улучшение сока и приготовление сусла. Постановка для брожения. Заражение сусла дрожжевыми грибками. Бурное брожение. Первая фильтрация и переливка. Тихое брожение и уход за суслом. Вторая и последующие переливки вина. Созревание и выдержка напитка. Очистка, осветление и подготовка к розливу. Розлив. Хранение. Лечение пороков и болезней вина.

Снова-таки, как и в случае с яблочным вином, ввиду особенностей рябины как сырья, мы охватим лишь некоторые из этих этапов. Итак, поехали!

Подготовка рябины и добывание из неё сока

Если вы используете рябину обычную и собирали её не в первые морозы, положите её на 2-3 часа в морозилку. Затем переложите её из морозилки в обычную холодильную камеру. Затем её нужно обработать термически. Разумеется, для начала нужно очистить рябину от гребней, подгнивших и сухих ягод. После, залейте плоды кипятком и оставьте все это на 20 минут, после чего слейте воду и снова залейте кипятком – через 30 минут снова слейте. Всё, ягоды готовы к добыванию из них сока.

Итак, чтобы получить вино из красной рябины, для начала из плодов нужно добыть сок. Для этого ошпаренные кипятком ягоды или же обычные плоды домашних сортов нужно размять руками, деревянной скалкой (металл использовать нежелательно) или любым другим приспособлением, к примеру, можно ягоды пропустить через мясорубку. Затем из мезги отжать сок с помощью марли или мелкого сита, как вам будет удобнее.

В принципе, мезгу можно залить горячей водой (70-80 оС) и через несколько часов смешать с добытым соком, но этого делать мы не советуем – как раз в мезге много полифенольных веществ и пектинов, поэтому из этого ни чего хорошего не получится. Впрочем, если это вас не пугает, и вы используете, к примеру, рябину крымскую, можете попробовать разбавить мезгу водой (её количество вы сможете найти в таблицах ниже), а затем добавить к ней сок (только дайте воде остыть до 30 градусов), половину от необходимого объема сахара и дрожжевую основу (об этом в следующей главе.)

В данном случае мы используем подбраживание для более эффективного отделения сока от мезги и полного заражения сусла дрожжевыми грибками. Заготовленное сусло поставьте под марлю на 2-4 дня в темное теплое место (18-25 оС) и после появления признаков брожения (шипение, кисловатый запах, образование плотной шапки из мезги). После, отожмите забродивший сок и поставьте его на тихое брожение.

Приготовление сусла, заражение его дрожжевыми грибками

В полученный сок из рябины (этот вариант для тех, кто решил не использовать мезгу) нужно добавить воду и сахар в количестве, которое указано в этой таблице:

Для составления 100 литров сусла для приготовления 80 литров (120 бут.) вина из рябины красной

Как видите, в таблице приведены расчеты для большого количества вина, а также расчет идет исключительно на отделенный рябиновый сок. Это очень удобно – соберите любое количество рябины, выдавите из неё сок и затем просто пересчитайте согласно таблице количество остальных ингредиентов.

Полученное сусло нужно заразить дрожжевыми грибками. Для этого можно использовать любую дрожжевую закваску. Проще всего сделать её из изюма или свежего раздавленного винограда (только не мытого). Конечно, можно сделать закваску и из малины, к примеру, но осенью, как вы понимаете, достать её практически невозможно.

Чтобы сделать закваску из изюма нужно взять его горсть и промыть теплой (не горячей!) водой, засыпать в любую емкость, добавить 1 столовую ложку сахара, ½ чайно ложки нашатыря и залить все теплой кипяченой водой. Оставить закваску в теплом месте на 3-4 дня и затем, если началось брожение, добавить её в подготовленное сусло.

Также хотим напомнить, что сахаристость изначального сусла на должно превышать 10-14%, поэтому сахар лучше добавить порционно, к примеру, по 50 г на каждый литр сусла в несколько приемов. После того, как наше сусло бурно отбродит 3-4 дня, его нужно отфильтровать и перелить в бутыли для тихого брожения, наполнив их на ¾ от общего объема.

Тихое брожение сусла из красной рябины

После переливки на бутыли следует установить водный затвор ( здесь есть его описание и небольшой мануал на тему самостоятельного изготовления), можно использовать резиновые перчатки с дырочкой в одном пальце (прокалывать иглой). Бутыли нужно поставить в темное теплое место (18-28°C) и оставить в покое до тех пор, пока брожение не прекратиться – гидрозатвор не пускает пузыри 1-2 дня или же перчатка сдулась, вино посветлело и выпал осадок.

При этом если брожение сильно ослабло, что можно отследить по интенсивности выделения пузырьков гидрозатвора, а вы решили вносить сахар порционно, слейте с бродильной ёмкости небольшое количество сусла, растворите в нем следующую порцию сахара и влейте сироп обратно. Не забудьте снова установить гидрозатвор.

Переливка и созревание рябинового вина, хранение

После окончания брожения слейте вино из красной рябины с осадка в чистую стеклянную емкость, используя резиновую трубку. Емкость нужно плотно закрыть (а лучше установить гидрозатвор) или отправить вино созревать в прохладное место (10-16°C) на 3-4 месяца. По истечении срока напиток еще раз слить с осадка и разлить по бутылкам, которые в дальнейшем нужно хранить в холодильнике или подвале. Как показывает практика, вино из рябины полностью осветляется через год хранения, тогда же и уходит горечь.

Что важнее, рябину очень часто используют в тандеме с другими фруктами для увеличения их прочности и терпкости. Самый популярный тандем – рябина+яблоки.

Рецепт вина из красной рябины и яблок

В принципе, от классического виноделия процесс приготовления яблочно-рябинового вина ни чем не отличается. Сначала составляем сусло, используя следующие таблицы:

Для составления 100 литров сусла из смеси красной рябины и яблок для приготовления 80 литров (120 бут.) яблочно-рябинового вина розового

Для составления 100 литров сусла из смеси красной рябины и яблок для приготовления 80 литров (120 бут.) яблочно-рябинового вина светлого

Где достать винокаменную и дубильную кислоту написано в рецепте приготовления сливового вина.

Для составления сусла: подготовьте, как описано в первых главах этой статьи, ягоды рябины, выжмите из них сок и добавьте к нему сок из кисло-сладких яблок. Затем добавьте половину сахара, нужное количество воды и прочих ингредиентов, а дальше все по классике: бурное брожение 3-4 дня, переливка, тихое брожение в течение где-то месяца под гидрозатвором с добавлением остального сахара, снова переливка, отстаивание в холоде, хранение.

Итак, теперь вы знаете, как готовится домашнее вино из красной рябины и яблок, и теперь вы сможете удивить своих гостей необычным напитком, который обязательно им понравится. Напомним, что при помощи диких дрожжей вино получится крепостью не выше 11-14%, но и этого достаточно, чтобы уйти в отрыв. Пейте умеренно и с умом!