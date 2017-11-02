Алкогольные напитки на основе айвы – это совсем не новое изобретение. Например, в Сербии распространена оригинальная ракия из этого фрукта – дуневача, о которой я обязательно напишу как-нибудь в будущем, издавна айва идет на наливки и ликеры, рецепты которых недавно изложил синьор Гудимов в данной статье. Существует также несколько классических рецептов вина из айвы – в домашних условиях сделать такой напиток хоть и сложно, но вполне посильно, чем, собственно, мы и займемся.

Основные проблемы айвы в виноделии – относительно невысокое содержание сахара, полезных кислот и высокая терпкость. Кстати, в этих ваших интернетах пишут, что «в свежем виде айва не съедобна, она слишком вязкая и горькая на вкус». Наверно, эти слова принадлежат тем несчастным, кто никогда не пробовал закусывать спелой айвой коньяк – по-моему, восхитительное сочетание! С этими нюансами мы легко справимся посредством таких простых добавок, как сахар, вода и лимонная или же специальная виннокаменная кислота. А вот с другой проблемой – большой плотностью плодов, обуславливающей сложность добывания айвового сока – придется повозиться. Но все равно, методы решения существуют – от соковыжималки или предварительного нагрева фруктов до фермента пектиназы, разрушающего волокна. В общем, все решаемо!

Простой рецепт домашнего вина из айвы на «дикарях»

Лучше всего, если для виноделия будет использоваться не свежая, только что собранная айва, а та, которая уже успела полежать – «дозреть». За время дозревания мякоть плода размягчится, содержание сахаров повысится, а пектинов и дубильных веществ – наоборот, станет поменьше. Дозревать фруктам нужно в погребе, переложенными соломой, ранним сортам – 2-3 недели, а поздним, осенним – до 2-х месяцев. Выдержать айву можно и в холодильнике – она вполне может пролежать больше месяца, если каждое «яблочко» отдельно завернуть в плотную бумагу.

Незамысловатый рецептик, но вам в обязательном порядке понадобится специальное оборудование – мощная соковыжималка, яблочный пресс или на крайний случай – дрель с чистой насадкой-миксером да несколько плотных тряпочек, через которые можно будет отжать сок. Айвовое вино не делают по «красной» технологии, со жмыхом, ибо последний содержит множество пектина, который при брожении обращается в метиловый спирт – примесь, совершенно лишнюю в алкоголе. Так что сок в любом случае добывать придется.

Итак, для приготовления айвового вина нам понадобится:

плоды aйвы – 8.5 кг

вода – 4.5 л

сахар – 2 кг

сок лимона (опционально)

По этому рецепту мы должны получить практически сухое вино крепостью около 11-13 градусов, светло-соломенного цвета, с нежным, слегка терпковатым вкусом и ярким ароматом айвы.

Айву не мыть, иначе смоем дикие дрожжи, которые должны ферментировать для нас напиток. Откровенно грязные места можно протереть тряпочкой. Вырезать из фруктов семечки, хвостики и всю внутреннюю часть – из-за нее напиток может стать слишком вязким, «слизистым» и приобрести неприятный аромат. Теперь из подготовленных фруктов нужно добыть сок любым доступным способом. Если у вас нет ни соковыжималки, ни пресса, то просто пропустить мякоть через мясорубку или перемолоть в кашу строительным миксером, после чего – отжать вручную через несколько слоев марли, а лучше – тонкую тряпочку. Следите, чтобы мякоть не находилась излишне долго на открытом воздухе – от этого айва темнеет, как и яблоки, что может испортить конечный цвет напитка. В полученный сок добавляем 0.5 кг сахара, хорошо перемешиванием и оставляем на 2-3 дня в посуде с широким горлом, накрытым марлей. Нам нужно заставить ленивые дикие дрожжи заработать, а для этого им нужен кислород и подходящая температура – в районе 18-23 градусов. Раз в несколько часов сусло нужно перемешивать – чтобы пенная шапка, которая появится на нем, не закисла и не заплесневела. Когда сок уже хорошо бродит – образует пузыри, характерно пахнет – можно приступать к следующему этапу. Переливаем сок в большую бутыль, добавляем воду и сахар – вся эта масса должна занять не более 3/4 объема сосуда. Сусло можно и даже нужно попробовать – если в нем маловато кислоты, обязательно нужно внести лимон или специальную виннокаменную кислоту, продающуюся в винодельческих магазинах, если вкус не очень сладкий – можно сразу добавить еще немного сахара. Как только сусло готово – нужно водрузить на ёмкость гидрозатвор и переставить его в темное теплое место для первичной ферментации. Бурное брожение, в зависимости от температуры, химического состава сусла и многих других факторов, будет длиться от двух недель до полутора месяцев. Вы сможете определить, что этот этап приготовления вина из айвы окончен, по выпадению плотного осадка, осветлению жидкости и по тому, что гидрозатвор перестал пускать пузыри. Теперь молодое вино нужно декантировать – снять с осадка при помощи трубочки – и перелить в другую, меньшую емкость на 90-95% объема. Бутыль нужно переставить в прохладное место – например, сухой подвал – для тихого брожения.

Помимо обычных вин из айвы прекрасно получаются также игристые. Поставить пару бутылочек айвового «шампанского» можно сразу после окончания бурного брожения – обо всех нюансах приготовления домашних вин «с пузырьками» я подробно написал в данной статье . Также можно приготовить оригинальный айвовый сидр, воспользовавшись рецептами из другой статьи – только содержание сахара нужно подкорректировать с учетом того, что айва менее сладкая, чем яблоки.

Тихое брожение будет продолжаться в районе 4-6 месяцев. В это время вино должно стоять под гидрозатвором – оно будет потихонечку булькать, «доигрывать», осветляться и образовывать дрожжевой осадок – от него необходимо избавляться, раз в 1-2 месяца сливая жидкость через трубочку в другой сосуд. После того, как вино полностью осветлилось, его можно закрепить (как, чем и для чего это делать читайте тут) и/или подсластить по вкусу – во втором случае следует убедиться, что брожение не возобновится, перед тем, как разливать вино по бутылкам. Отдыхать под пробкой айвовое вино должно не менее 3-4 месяцев, лучше – год. Только после этого оно полностью раскрывает свой удивительный аромат и становится готовым к дегустации и употреблению.

Второй рецепт вина из айвы – с винными дрожжами и термообработкой сырья

сок из айвы – 5 литров (понадобится около 8-9 кг плодов)

сахар – 2.8 кг

вода – 3.5 л

сок двух лимонов

виннокаменная кислота (не обязательно) – 1 ч. л.

дрожжи и подкормка – по инструкции на упаковке

В этом рецепте для облегчения добывания сока айву предварительно нагревают. Делают это прямо с целыми фруктами – потом их проще будет порезать и почистить. Но дикие дрожжи при этом, естественно, погибнут – придется покупать специальные винные, они продаются в любом винодельческом магазине. К айвовому вину хорошо подходят ЧКД для шампанского, белых непрочных вин или универсальные. Этот способ – наилучший для приготовления домашнего вина из японской айвы, которая еще жестче и плотнее, чем обычная «айва продолговатая».

На выходе мы должны получить относительно крепкое вино 17-18 градусов. Храниться оно будет лучше, чем сделанное по предыдущему рецепту, но вкус будет менее ярким, аромат чуть слабее, а цвет – более темным. Зато такое вино быстрее готовится и с ним меньше мороки в процессе брожения.

Данный рецепт можно усовершенствовать при помощи пектинового фермента, который также продается в винодельческих магазинах. Для этого нужно перемолоть айву в кашицу, внести фермент и дать суслу постоять несколько часов – по инструкции к пектиназе. За это время пектин в фруктах разрушится и они легко отдадут сок. Однако после этого, для удаления из сусла остатков фермента, его все равно понадобится нагреть – винные дрожжи понадобятся в любом случае.

Для начала нужно помыть фрукты, отрезать подгнившие части и поместить их в кастрюлю, залив всей водой, указанной в рецептуре. Довести до кипения, варить минут 15-20 – до тех пор, пока айва не поменяет цвет на светло-коричневый. Теперь наш «компот» требуется слегка остудить, фрукты достать, порезать, очистить от семечек и альбедо, измельчить и отжать – сделать это будет гораздо легче, чем со свежими плодами! В теплой воде, в которой варилась айва, растворяем сахар, добавляем лимонный сок без косточек, отжатый айвовый сок, виннокаменную кислоту. Все переливаем в подходящую бутыль – так, чтобы жидкость заняла не более 3/4, лучше – 2/3 объема. Вливаем туда же предварительно разброженные по инструкции на упаковке дрожжи и подкормку к ним, устанавливаем гидрозатвор и ставим в теплое (можно до 25 градусов) темное место. На винных дрожжах напиток отбродит куда быстрее, чем на дикарях – уже через 5-10 дней гидрозатвор прекратит булькать, вино станет заметно светлее, движение в нем прекратится, а на дне образуется плотный осадок. Его нужно будет аккуратно слить с осадка при помощи трубочки в другой сосуд, чуть поменьше – на 90-95% объема. Далее все делается точно так же, как и в предыдущем рецепте – дображивание в прохладном месте на протяжении нескольких месяцев, периодическое декантирование, розлив по бутылкам после полного осветления. Продегустировать такой напиток можно будет через полугода, но чем дольше вы его выдержите – тем вкуснее будет вино! Храниться оно может 2-3 года, в прохладном, темном, сухом погребе, становясь все лучше и лучше с каждым днем!

Правильно приготовленное в домашних условиях вино из айвы – чудесный, ароматный, «солнечный» напиток, прекрасное средство от осенней хандры, зимней меланхолии, весеннего авитаминоза и – в охлажденном виде – летнего зноя. А также из него получается замечательный белый глинтвейн или глёг – только нужно быть аккуратнее со специями, чтобы не перебить тонкий вкус этого оригинального напитка. «Ромовый Дневник» желает вам в любое время года оставаться бодрыми, полными сил и энергии для новых экспериментов с самодельным алкоголем, а употреблять – исключительно по зову сердца, в приятной компании и в небольших дозах!