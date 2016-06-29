Не все виды слив хороши для приготовления сливового вина. К счастью, алыча, урожаи которой часто превосходит все ожидания, для виноделия подходит очень даже. Из неё получаются великолепные десертные и крепленые вина, а если даже напиток не придётся по вкусу, то его всегда можно перегнать на необычный бренди. Единственное, в ней, как и в любой другой сливе, очень много пектина, а он, как известно, не сильно способствует добыванию сока из фруктов. По этой же причине вино из алычи долго осветляется. Однако результат стоит жертв и терпения.

В прошлой статье я рассказал, как приготовить вкусную наливку из алычи, где упомянул о так называемой наливке без водки/спирта. По сути, это обычное вино, которое мы сейчас и научимся готовить. Самая сложная задача в этом деле – получение сока для составления сусла. Делать это можно двумя способами: подбраживанием пюре из алычи или добавлением в него фермента пектиназа. Также можно добыть сок путём нагрева плодов до 80оС, но такой способ я по определенным причинам рекомендовать не буду.

Вино из алычи по-польски

8 кг алычи/мирабель

4,5 л чистой воды

2,8 кг сахарного песка

5 г лимонной кислоты

3 г подпитки для дрожжей (опционально)

1 пак винных дрожжей (опционально)

Спелые сливы (алыча, мирабель) не мыть, освободить от косточек и измельчить в однородную кашицу. Ёмкость накрыть марлей и оставить в тёплом месте на 2-3 дня до активации брожения. Затем аккуратно слить осветленный сок в отдельную ёмкость для брожения, а жмых отжать через марлю. Отжатую жидкость также слить в бродильную ёмкость, добавить воду, половину сахара и лимонную кислоту. При желании и возможности добавить половину подпитки для дрожжей из винного магазина (витамины, минералы и прочее, способствующее лучшему брожению). Установить гидрозатвор.

Через 2 недели активного брожения слить вино с осадка, добавить вторую половину сахара (растворить сахар в небольшом количестве сусла) и подпитки для дрожжей. Еще через 2-3 недели, когда брожение должно замедлиться, слить молодое вино с осадка ещё раз, установить гидрозатвор и перенести в прохладное место для осветления и созревания. Каждые 2-4 недели домашнее вино из алычи желательно сливать с осадка. Зачастую напиток осветляется самостоятельно (где-то за 1 год), но если этот процесс слишком затянулся, то можно применить один из способов осветления вина искусственно. В результате вы должны получить очень красивое и вкусное вино крепостью порядка 17%.

Алычу вместе с косточками подавить руками и поместить в большую ёмкость, к примеру, в ведро. Сварить из трети сахара и трети воды простой сироп и добавить в сусло. Накрыть ёмкость плотной тканью и марлей, а затем оставить на 2 дня в тёплом месте. Через 2 дня слить жидкое сусло, а жмых залить новой порцией сиропа из трети воды и трети сахара. Подождать 2 дня и снова слить жидкое сусло. Оставшийся жмых, чтобы добыть из него весь драгоценный сок, залить последней третью воды, хорошо перемешать и слить, а жмых процедить через дуршлаг или марлю.

В полученное жидкое сусло добавить винные дрожжи и подпитку для дрожжей (сусло можно предварительно нагреть до 50оС для его стерилизации, но перед внесением дрожжей его нужно охладить до комфортной для ЧКД температуры). Установить гидрозатвор и оставить в тёплом месте до первого выпадения дрожжей в осадок. Слить сусло с осадка и добавить оставшуюся треть сахара. После того, как брожение закончится, слить молодое вино с осадка и перенести его в прохладное место под гидрозатвор. Дальше повторять процедуру из первого варианта приготовления.

Домашнее вино из алычи по-американски

2,8 кг алычи

1,4 кг сахара

около 4 л воды

1 пак винных дрожжей

1 ч.л. подпитки для дрожжей

1 ч.л. пектиназы*

Пектиназа – фермент, который расщепляет пектин и способствуют лучшему отделению сока из фруктов, содержащих большое количество пектинов (как, например, в алыче). Можно без проблем найти в любом винном магазине. Не бойтесь, это органика, полностью безопасная для человека (почти все соки, которые мы покупаем в магазине, готовят с применением пектиназы).

Добавить к промытым плодам 1 л воды и подавить их скалкой, пока не останется комочков. Оставить кашицу на 2-3 часа, а затем добавить остальную часть воды и пектиназу. Накрыть сусло марлей и оставить на пару дней в прохладном месте, после чего процедить через сито или марлю. Перелить сок в кастрюлю, поставить на огонь, быстро довести до кипения и немедленно снять с огня (для стерилизации и деактивации пектиназы). Залить горячим соком сахар, а затем охладить его до комнатной температуры. Добавить дрожжи и подпитку, если это необходимо, довести общий объем сусла чистой водой до 4,5 л и установить гидрозатвор.

Бродить вино по данному рецепту должно в течение 4-6 недель. Дальше сливаем молодое вино с осадка и действуем по уже отработанной схеме из первой части этой статьи. В целом, американская технология приготовления вина из алычи в домашних условиях является более технологичной и требует меньше усилий (она максимально приближена к классической технологии приготовления вин, к примеру, виноградного). На данный момент даже отечественный рынок уже перенасыщен товарами для виноделов, так что добыть ЧКД и прочие компоненты для домашнего виноделия не составит большого труда. Вопрос лишь в том, готовы ли вы осваивать это искусство по-новому или делать всё «дедовскими» методами?