Конечно, бананы – далеко не идеальное сырье для виноделия. В них много крахмала и сахаров, которые ну никак не хотят лопать дрожжевые культуры, они чрезвычайно неохотно отдают сок, имеют в своем составе мало нужных кислот, танинов и дубильных веществ. Со всем этим придется бороться разными средствами – нагреванием, добавками и прочим шаманством. Однако дивный, узнаваемый с первой… хм, понюшки аромат, прекрасный, нежный вкус сделанного «вот этими вот руками» в домашних условиях бананового вина – достойная награда за возню. Ведь именно труд сделал из обезьяны человека, он же сделает и вино из банана – малопригодного, но такого вкусного сырья.

Оба рецепта домашнего вина из бананов, которые мы сегодня рассмотрим, легкими не назовешь. В них обязательно потребуются различные добавки – пектиназа, добавочные кислоты и танин, специальные дрожжи и подкормки, в одном из рецептов применяются также специальные ферменты для разжижения и осахаривания крахмала (что это такое, для чего нужно и где достать, я расскажу уже непосредственно в тексте), сусло придется нагревать, неоднократно фильтровать. В общем, дело нелегкое – если хотите получить вкусный напиток быстрее и проще, лучше сделайте один из банановых ликеров, у нас о них есть целая статья. Для тех же, кому трудности лишь добавляют азарта, представляю, собственно, рецепты.

Домашнее вино из бананов – рецепт первый, попроще

спелые или даже переспелые бананы – 10 кг

сахар – 7 кг

вода – порядка 20 литров

кислотная смесь – 6 чайных ложек

подкормка для дрожжей – 6 чайных ложек

пектиновый фермент – 5 чайных ложек

винный танин – 1,25 чайной ложки

дрожжи винные (для шампанского, монраше или белых вин) – по инструкции

сорбат калия или другой стабилизатор вина – опционально

Начнем с более простого рецепта, без гидролитических ферментов. Но в винодельческий магазин все равно придется заглянуть – как минимум за дрожжами и танином (можно попробовать заменить парой чашек очень крепкого черного чая), кислотной смесью (виннокаменная, дубильная и другие кислоты, необходимые для стабилизации и нормального протекания брожения). Также не помешает пектиновый фермент, который позволит размягчить банановую мякоть и освободить сок – говорят, тот же эффект дает проваривание фруктов с сахаром и лимонным соком с последующим настаиванием в течение часа при температуре 70 градусов. Итак.

Для приготовления нам понадобится большая кастрюля, ферментер на 30 литров, а также – фильтровальные принадлежности, в идеале – большой мешок для затирания солода.

Хорошо вымытые, но не чищеные бананы нарезать кольцами. В кашу их не перемалываем – иначе в сусле окажутся мелкие банановые косточки, которые неизбежно дадут горечь.

Укладываем банановые колечки в большую кастрюлю, туда же добавляем весь сахар и половину воды. Нагреваем почти до кипения, но закипеть не даем. Греем на медленном огне, постоянно помешивая, пока не растворится сахар. Продолжаем нагревание еще 45 минут, следя за тем, чтобы жидкость не кипела. После этого – выключаем и даем остыть.

Добавляем в получившуюся кашу кислотную смесь, танин и пектиназу, накрываем плотной тряпкой и даем постоять сутки. За это время пектиназа максимально размягчит банановую мякоть, разрушит волокна и освободит из них влагу, то бишь – сок, который нам и нужен.

На протяжении суток кашу нужно постоянно помешивать, а после этого – внести дрожжи вместе с питательным веществом и оставшуюся по рецепту воду. В течение 12 часов вы должны заметить признаки брожения – сусло начнет пениться, выделять характерный запах брожения. Самое время перелить его в бутыль, переставить его теплое темное помещение и установить гидрозатвор.

Первичное брожение, в зависимости от разнообразных факторов, будет продолжаться 5-10 дней. В это время вино нужно периодически помешивать чистой пластиковой или деревянной лопаткой или просто встряхивая бутыль. Когда активность дрожжей начнет снижаться – гидрозатвор почти не булькает, «шапка» из мезги осела на дно, жидкость стала чуть светлее – пора переходить к следующей фазе.

Самое сложное и трудоемкое в этом рецепте бананового вина – фильтрация и отжим сусла. Сделать это можно через несколько слоев марли (не лучший вариант), ткань неплотной структуры, лучше всего – пивоваренный мешок для затирания солода. Если у вас есть достаточно производительная соковыжималка – можно использовать ее. Тщательно фильтровать сусло нет необходимости – мелкие остатки мякоти потом выпадут в осадок.

На данный момент брожение должно окончиться на 70-80%. Попробуйте сусло – оно должно быть слегка сладким на вкус. Значит, пора переместить его в другой, меньший ферментер – его объем должен быть заполнен на 90-95%, перенести его в прохладное (12-15°) место еще на 2-3 месяца.

Во время вторичного брожения вино будет постепенно осветляться и образовывать осадок из мертвых дрожжей и мелких остатков мезги. От него нужно избавляться декантированием – просто сливать жидкость в другую тару через трубочку. Процедуру желательно повторять хотя бы раз в месяц.

Когда жидкость стала полностью светлой, осадка больше не образует, а гидрозатвор совершенно затих – можно приступать к бутылированию. Перед этим вино обычно стабилизируют при помощи сорбата калия – 4-5 таблеток на наш объем будет достаточно, просто раскрошите вещество в бутыль и хорошенько перемешайте все до его полного растворения, потом подождите 2-3 дня и переливайте вино в бутылки. Также в домашних условиях вино из бананов можно стабилизировать более простым способом – закрепить его крепким спиртным, почитать об этой процедуре вы можете в этом материале. Но все же банановые вина лучше делать лёгкими.

Перед дегустацией вину требуется выдержка в бутылках. Оптимально выдерживать его в течение года – к этому моменту вкус напитка уже полностью раскроется, а аромат порадует вас новыми нюансами! При соблюдении технологии вино получается достаточно крепким, но питким, очень красивым и очень банановым!

Как сделать вино из бананов с ферментами?

спелые бананы – 5 кг

сахар – 4,5 кг

вода – 10 л

сок 4 лимонов или 15 г лимонной кислоты

танин винный – 0,75 ч.л.

альфа-амилаза – 7,5 мл;

глюкоамилаза – 12,5 мл;

дрожжи винные и подкормка – на 20 л сусла

Более сложный рецепт. В целом, ингредиенты похожи – тот же танин, те же кислоты, но вдобавок используются специальные гидролитические ферменты – альфаамилаза и глюкоамилаза. Эти вещества хорошо знакомы самогонщикам, которые делают зерновые дистилляты – их применяют в качестве более простой и надежной альтернативы солоду, для осахаривания крахмалов. Альфа-амил (фермент А, амилосубтилин) нужен для разжижения сусла и его первичного разложения до мальтозы, а глюкоамилаза (фермент Г, глюкаваморин, глюкомил) завершает процесс, расщепляя мальтозу и остатки крахмала до глюкозы, которую охотно лопают дрожжи. Таким образом мы получим максимальный градус и значительно упростим себе задачу отжима и фильтрации сусла – оно будет значительно более жидким. Продаются такие ферменты почти в любом спецмагазине, стоят относительно недорого.

В целом приготовление сходно с предыдущим рецептом бананового вина, но со своими нюансами. Нам потребуется большая кастрюля, пара одеял или спальных мешков, лучше – бак для затирания солода с термоизоляцией, и большая 20-литровая бутыль.

Бананы вымыть и порезать, как в предыдущем рецепте, добавляем 5 л воды, весь сахар, нагреваем, помешивая, почти до кипения, томим в таком состоянии, помешивая, в районе получаса. Хорошенько разминаем кусочки бананов и вносим в кашу лимонный сок или кислоту, танин и первый фермент – альфамил, размешиваем, закрываем кастрюлю и укутываем ее, оставляем на час. Оптимальная температура для работы фермента А – 90-95°.

Через час открываем кастрюлю и чуть остужаем смесь, периодически измеряя температуру. Как только она достигнет 65° – вносим глюкоамилазу, снова размешиваем, укутываем и оставляем еще на полчаса. Варка сусла для бананового вина в целом напоминает затирание солода для пива, только выдержка точных температурных пауз тут не столь критична.

Добавляем в остывшее до комнатной температуры сусло остатки воды, оставляем на ночь, накрытым полотенцем, после чего – фильтруем любым удобным способом, тщательно отжимая остатки мякоти и кожуры. Сделать это будет гораздо проще, чем в прошлом рецепте, ведь основную работу за нас уже выполнили ферменты.

Переливаем жидкость в ферментер, добавляем туда дрожжи и подкормку для них, хорошо перемешиваем, ставим бутыль под гидрозатвор в теплое место на 5-10 дней, по окончании брожения сливаем вино с осадка через трубочку и перемещаем его в другой, меньший ферментер, который переставляем в прохладное место еще месяца на три.

Дальше все делается точно так же, как в первом рецепте – периодическое декантирование, стабилизация по желанию, розлив по бутылкам, выдержка по крайне мере в течение полугода. А дальше – сплошное наслаждение! В домашних условиях банановое вино сделать непросто, особенно по второму рецепту – зато мы освоим совершенно новую технологию, которая даст не только превосходный напиток, но и ценный экспириенс, и бесспорный повод для гордости перед друзьями-виноделами!