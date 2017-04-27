Тема цветочных вин весьма интересна и многогранна. Мы уже начинали ее в статье о вине из одуванчиков, – напитке, воспетом Бредбери, позднее обязательно познакомим читателей с другими аналогичными винами – из цветков черной бузины, мать-и-мачехи, жасмина. Но сегодня речь пойдет о другом, не менее оригинальном, но довольно распространенном напитке – мы с вами разберем два рецепта вина из акации, один попроще, с креплением, а другой посложнее – по технологии.

Строго говоря, белая акация и акацией-то не является. Ботаники называют это красивое колючее деревце «робинией ложноакациевой», но для приготовления акациевых вин применяется именно она, такой вот парадокс. Кстати, вы знали, что робиния принадлежит к семейству бобовых? Вот будете знать – она родственница гороха, сои и чечевицы, потому и выпускает по осени стручки с меленькими семечками. Но эти бобы отнюдь не волшебные и лопать их нельзя – из всех частей акации в пищу можно употреблять только цветы, листья оставьте на корм кроликам, а кору вообще лучше не трогать – она ядовита.

Собирают акациевый цвет в мае, когда цветочки уже полностью распустятся, но еще не отцветут. Лучшее время дня для сбора – утро, пока цветы под воздействием солнца не раскрылись, можно собирать их и после дождя. Для изготовления вина нам нужны только лепестки, без цветоносов – они содержат весь нектар.

Классический рецепт вина из акации

лепестки акации – плотно набитая 10-литровая емкость;

лимоны – 6 штук;

апельсины – 3 больших;

сахар – 3.5 + 0.7 + 0.7 кг;

черный чай без ароматизаторов – 3-4 чайных ложки;

винные дрожжи на 17 литров сусла + подкормка (желательно);

вода – около 15 литров.

Цветы – далеко не идеальное сырье для вина, поэтому нам, хочешь не хочешь, а придется использовать разнообразные добавки. Прежде всего, это лимонный сок, который сообщит напитку нужную кислотность и облагородит его вкус – без лимонов в нашем сусле могут развиться гнилостные процессы. Для повышения уровня танинов в вино добавляют также черный чай – так оно будет лучше храниться и получит благородный терпковатый вкус. Конечно, вместо лимона и чая лучше применять виннокаменную кислоту и порошковый танин, если они у вас есть, но мы постараемся обойтись обычными «бабушкиными» ингредиентами.

Приведенное соотношение лимонов и апельсинов считается оптимальным для того, чтобы акация полностью раскрыла свой аромат, но не потерялась в цитрусовых. Иногда в сусло добавляют также цедру этих фруктов, но она легко может забить цветочный букет.

Для начала лепестки акации необходимо отделить от листиков и цветоложа и тщательно перебрать, удаляя подгнившие или заплесневевшие части. Перед этим цветы не моются , иначе потеряется часть нектара, который и служит основным ингредиентом для вина. С цитрусовых срезать кожуру вместе с горькой белой корочкой, мякоть порезать мелкими кусочками и отправить в емкость. Заварить весь чай в одном литре кипятка, дать настояться. Все вышеуказанные ингредиенты сложить в подходящую емкость, вылить туда чай без заварки и залить десятью литрами горячей (50-60 градусов), не кипяченой чистой воды. Накрыть емкость крышкой и отправить настаиваться в темное теплое место на трое суток. Готовый отвар-настой слить и процедить, оставшийся жмых отжать через марлю. В отдельной емкости разбродить дрожжи – подойдут любые для белых, ягодных вин либо универсальные, типа малтифлора. Пока дрожжи разбраживаются, растворить в сусле 3.5 кг сахара. Ингредиенты соединить, перелить в 20-литровый бутыль. Добавить чистой воды до ¾ объема и поставить под гидрозатвор. Через 3 недели после начала активного брожения отправить в сусло первую порцию добавочного сахара, тщательно перемешать и оставить под затвором. Фаза бурного брожения может продолжаться довольно долго, до 2 месяцев, так как лепестки акации – высокобелковый продукт и дрожжам бывает трудно его переработать. По этой же причине очень желательно использовать подкормку для дрожжей. Когда вино осветлилось и перестало булькать – его пора впервые слить с осадка с помощью трубочки. Попробуйте напиток на вкус – если в нем недостаточно сладости, добавьте еще 0.7 кг сахара. Перелейте вино в меньшую емкость – так, чтобы жидкость занимала 90-95% объема, установите гидрозатвор и перенесите в темное прохладное место. Вторичное брожение длится около 5 месяцев. В это время вино нужно хотя бы 3-4 раза снять с дрожжевого осадка, иначе оно будет горчить. Когда напиток стал полностью светлым, а осадок больше не выпадает – его можно разливать по бутылкам.

Окончательно букет вина из цветков акации раскроется только через полгода-год хранения в прохладном месте. Но удивительный вкус и аромат этого чудного напитка, сформированный после длительной выдержки, стоит вашего терпения!

Кстати, говорят, что из такого вина получается отличное домашнее шампанское – чтобы его приготовить, вам понадобится произвести пару дополнительных манипуляций, обо всех тонкостях читайте в данной статье.

Крепленое акациевое вино

цветки акации – 2.5 литра;

вода – 7-8 литров;

сахар – 2.5 кг + по вкусу;

8 чайных ложек лимонной кислоты либо сок из восьми лимонов;

дрожжи на 10 литров сусла либо изюмная закваска;

водка – 1 литр.

Куда более простой рецепт по «красной» технологии, который даст нам достаточно крепкий, сладкий и отлично хранящийся напиток, с преобладающим вкусом и ароматом акации.

Во многих фото рецептах вина из акации из разряда «ой, девоньки, приготовила такую вкуснятину…» хозяюшки добавляют в сусло несколько изюмин и ждут, от чего чаще вино просто скисает, так и не начав бурного брожения. Рекомендуем сразу сделать правильную закваску из изюма, а еще лучше – купить винные дрожжи, на них брожение пройдет быстрее и без эксцессов, процесс будет менее зависим от температуры и прочих факторов, что сэкономит ваше время и нервы.

Перебранные цветки акации разделить на две порции – 2 литра понадобятся нам для вина, а еще 0.5 литра – для настойки, которой мы впоследствии закрепим напиток. К первой порции нужно добавить лимоны или кислоту и залить горячей, но не кипящей водой. Делать это можно прямо в емкости, в которой будет проходить брожение. Вторую часть лепестков залить водкой или разбавленным спиртом, плотно закрыть, отправить в темное теплое место и не трогать до тех пор, пока не будет готово вино. Через три дня добавляем в сусло сахар и предварительно разброженные дрожжи или приготовленную закваску. Ждем, пока начнется брожение – пойдут пузырьки, появится кислый запах – и надеваем на емкость гидрозатвор. Когда процесс активного брожения завершится, вино нужно слить, остатки лепестков – хорошенько отжать. Достать из загашника настойку и добавить в вино в соотношении 100 мл на литр напитка. Подсластить по вкусу – по рецепту это вино из акации ближе к десертному, спирт не даст суслу забродить повторно, так что делайте хоть ликёрное. Отправить напиток для выдержки на месяц-два в погреб или другое прохладное место. При выпадении осадка обязательно декантировать вино, пока оно не станет полностью светлым – с креплеными винами это происходит быстрее, чем с обычными. Готовый напиток разлить в бутылки и дать выстояться хотя бы полгода перед дегустацией.

Оба рецепта вина из акации при правильном выполнении всех пунктов дадут по итогу отменный напиток – с ярким и насыщенным вкусом, чудесным цветочным «весенним» ароматом. Он непременно порадует вас и хмурой осенью, и морозной зимой, согреет и успокоит, придаст уверенности и сил, чтобы дождаться очередного веселого и яркого мая!