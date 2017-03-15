Когда солнечные осенние деньки подходят к концу, лиственные деревья начинают накапливать сахара и питательные вещества в корнях, чтобы обеспечить первоначальный рост листьев весной следующего года. Именно этот процесс приводит к изменению цвета и опаданию листвы. Весной, когда солнце начинает согревать почву и древесину, накопленные в корнях запасы устремляются вверх. Этот процесс называется сокодвижением и берёзы, нам на радость, среди другой флоры в этом прилично преуспели.
В прошлой статье я рассказывал, как из березового сока приготовить вкусный и освежающий квас. В ней вы найдете некоторые рекомендации по сбору сока, а также, возможно, некоторую полезную информацию, которая может пригодиться для приготовления вина из березового сока. Березовое вино – напиток спорный. С одной стороны, его готовят уже несколько сотен лет (преимущественно в Северной Европе), как и березовое пиво, а значит, что-то в нём всё же есть. С другой стороны, вкус березового сока не назовёшь выдающимся, чтобы из него можно было получить яркий ферментированный напиток.
Тем не менее, готовить его я рекомендую. Если вы всё сделаете правильно и вино получится, то у вас будет в закромах довольно интересный виноматериал, который, даже если вы не оцените его в первозданном виде, можно будет пустить на приготовление других алкогольных напитков, к примеру, белого вермута. Впрочем, спешить списывать со счетов этот нектар не стоит, он может сильно запасть вам в душу и оставить там на долго приятное послевкусие. Я, в свою очередь, могу уменьшить возможную суетливость двумя проверенными рецептами, которые считаю самыми удачными. Наслаждайтесь!
Вино из березового сока без дрожжей
Прежде всего, нужно проверить изюм на наличие диких дрожжей. Для этого из небольшого количества приготовьте закваску, рецепт которой описан в этой статье с рецептами изюмных вин. Из всего изюма закваску готовить не обязательно, главное запустить брожение, а сам изюм в большей степени нужен для подпитки дрожжей и коррекции вкуса. Когда вы убедитесь, что изюм подходящего качества, закипятите процеженный сок в кастрюле подходящего объема. На медленном огне уваривайте сок до тех пор, пока его общий объем не составит около 20 л (заранее замерьте объем кастрюли и сделайте отметку).
В горячий выпаренный сок добавьте сахар и мешайте до полного его растворения (разумней растворить только часть сахара, а остаток вносить в процессе тихого брожения порционно). Дайте суслу остыть до 25оС, выдавите в него сок лимонов (можно добавить цедру с 2-3 штук) и добавьте изюм с закваской. На первичном брожении вино можно оставить прямо в кастрюле, накрыв её марлей и обеспечив подходящую температуру. Периодически содержимое кастрюли перемешивайте, сбивайте изюмную шапку, чтоб не закисала. Примерно через 7-8 дней вино можно переливать в ферментер (не процеживать) и устанавливать гидрозатвор. Сбраживайте досуха (на диких дрожжах это может длиться до 3 месяцев).
Через месяц-два тихого брожения вино можно снять с осадка и процедить. Когда брожение прекратится полностью, снимите напиток с осадка, перелейте в чистую сухую ёмкость, установите гидрозатвор и отправьте на дозревание в прохладное место на 6 месяцев. Периодически проверяйте гидрозатвор, чтобы убедиться, что брожение прекратилось полностью. При появлении осадка вино сливайте. Через полгода его при желании можно разлить в бутылки. В результате получается легкое сухое вино с приятными фруктовыми и земляными тонами во вкусе. Такой напиток станет достойной альтернативой просекко в вашем идеальном Спритце.
Рецепт березового вина «по-английски»Рецептов вина из березового сока с культурными дрожжами огромное количество. Этот старинный английский рецепт показался мне наиболее удачным и простым в приготовлении. Его можно готовить и на диких дрожжах с изюмной закваской.
- 9 л свежего березового сока
- цедра и сок 4 лимонов (часть можно заменить лаймом)
- цедра и сок 2 апельсинов
- 2 кг сахарного песка
- 1 кг изюма
- подпитка для дрожжей*
- 1 уп. дрожжей для белого вина**
- добавки по вкусу***
-
- вместо подпитки для дрожжей можно использовать концентрированный сок белого винограда в количество 500 мл;
** - для сбраживания березового сока идеально подходят дрожжи Шерри, Токай, Рислинг и им подобные;
*** - различные ароматные травы и специи в умеренных количествах, также часть сахара можно заменить цветочным мёдом.
Березовый сок нагреть примерно до 75оС и поддерживать такую температуру минут 20. Снять с огня, перелить в ферментер, добавить сахар, изюм (не добавлять, если готовите на закваске), цедру цитрусовых, перемешать до полного растворения сахара и дать остыть до 25-27оС. Добавить сок цитрусовых, дрожжи (или изюмную закваску), подпитку для дрожжей или концентрированный виноградный сок. Горло ферментера накрыть марлей и оставить в тёплом месте на 5 дней. Через 5 дней процедить сусло через несколько слоёв марли в чистый сухой ферментер, установить гидрозатвор и отправить на тихое брожение (2-3 месяца). Дальше действовать по инструкции из первого рецепта (выдержка 6 месяцев в прохладном месте, периодическое снятие с осадка, розлив в бутылки).