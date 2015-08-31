Сезон плодово-ягодных вин практически закончился. Самое время готовиться к классическому виноделию, где основным ингредиентом, как это заведено в цивилизованных странах, является виноград. Но перед этим обязательно нужно приготовить вино из черноплодной рябины, которое отечественные виноделы характеризуют как «высокого качества». Готовить его не сложно, а напиток получается очень насыщенным, густым и ароматным. Правда, на любителя.

Черноплодная рябина, она же арония черноплодная (Aronia melanocarpa), а в народе просто черноплодка, - распространенное в Северной Америке растение, где её насчитывается около 15 видов. В наших широтах произрастает три: арбутусолистная, сливолистная и черноплодная. Плоды черноплодки очень полезны и широко используются в медицине. Яблоковидные плоды с темно-красной мякотью часто используют для приготовления лечебных сиропов и витаминных комплексов. Кроме того, арония эффективно понижает кровяное давление, поэтому её часто рекомендуют людям, страдающим гипертонией.

[warning]Плоды черноплодной рябины, в том числе все продукты, изготовленные из них, крайне не желательно употреблять людям, страдающим повышенной свёртываемостью крови, артериальной гипотензией и гипотонией, гастритом, язвенными болезнями.[/warning]

Арония высоко ценится виноделами. Вино из неё получается густое, экстрактивное, насыщенного рубинового цвета. Напиток хорошо осветляется, если плоды были собраны в середину сентября, когда они максимально налиты соком. Из черноплодной рябины можно приготовить вино любого сорта, однако столовые готовят редко, так как они получаются слишком терпкими и «тяжелого» вкуса. Лучше всего готовить вина десертные и крепкие. Также черноплодку часто смешивают с другими соками, в частности с соком осенних яблок, - тогда вино получается не таким терпким и более питким для слабого пола.

Тонкости приготовления вина из черноплодной рябины

классическая технология;

подбраживание мезги;

кагорная технология.

В целом, сделать вино из черноплодной рябины не сложнее, чем любое другое плодово-ягодное вино. Именно поэтому сначала ознакомьтесь с рецептом приготовления яблочного вина , где технология описана более чем подробно. Сначала нужно добыть сок и это самое сложное. Всего существует три способа добывания сока и приготовления сусла:

Классическую описывать не имеет смысла, так как она подразумевается использование только сока черноплодки, а мезга остается не у дел (или же используется для приготовления джема, киселя или других кулинарных изысков). При этом вино из черноплодной рябины по классической технологии мало экстрактивное, содержит минимум полезных веществ, а его вкус придется по вкусу далеко не всем. Поэтому обратите внимание на две другие технологии.

Добывание сока путем подбраживания мезги

Эта классическая технология, которая используется в большинстве случаев. Сначала нужно выдавить сок из ягод, который затем нужно перелить под самое горлышко в стеклянную тару, плотно укупорить и оставить в холодильнике на хранение. Мезгу, то есть оставшийся жмых, нужно залить водой, добавить немного сахара и дрожжевую закваску и дать подбродить ей 2-4 дня. Это можно делать в большой эмалированной кастрюле или в бутыле, горлышко которого можно заткнуть ватной пробкой. Мезгу нужно пару раз в день перемешивать, чтобы она не заплесневела. Через 2-4 дня смесь нужно хорошо отжать и смешать с ранее выдавленным соком. Далее добавляется нужно количество сахара, и полученное сусло ставится на брожение.

Этот способ используют опытные виноделы, а вино требует особого внимания, потому как мезга черноплодки имеет свойство быстро плесневеть, поэтому перемешивать её нужно регулярно и вовремя. После того, как сусло будет поставлено под гидрозатвор, приготовление вина идет по обычной технологии приготовления плодово-ягодных вин, которую я подробно опишу в рецепте ниже.

Добывание сока по кагорной технологии

Этот способ считается самым подходящим для приготовления вина из черноплодной рябины. Его суть заключается в том, что после отжима сока мезга заливается горячей водой до двух раз и полученный настой смешивается с отжатым соком. Таким образом, в вино попадают все полезные питательные вещества, что нам и нужно. После в полученное сусло добавляется необходимое количество сахара и дрожжевая закваска. Всё, сусло готово к брожению. Именно этот способ я выбрал для составления рецепта, так как он идеально подходит для начинающих виноделов.

Для приготовления вина из черноплодки в 10-ти литровой бутыли можно руководствоваться следующей пропорцией: 40 % — чистый сок рябины, 10-20 % — сок других плодов или ягод, остальное — полученная в результате отжима оставшейся мякоти жидкость.

Отдельно следует обратить внимание на добавление в сусло сахара. Чтобы вино обрело достаточную крепость и отбродило хорошо, сахар лучше добавлять порционно. Исключением является столовое вино, в которое сахар можно добавить сразу в полном объеме, но столовые вина из черноплодки готовить я не рекомендую. Поэтому изначально к суслу добавляем только 10-15% по весу от объема сусла, а затем каждые 5-7 дней вносим сахар равными частями, как только брожение будет ослабевать. Этот принцип внесения я описал подробнее в рецепте ниже.

Простой рецепт вина из черноплодной рябины

Переходим к самому интересному, а именно к рецепту. Руководствоваться будем следующей таблицей:

Таблица для составления 10 л сусла для приготовления 8 л вина из черноплодной рябины среднего качества (кислотность – 1,0%, сахаристость – 5%)

Для примера будем готовить десертное вино, но сразу оговорюсь: в теории всё звучит красиво, но в процессе приготовления вы обязательно столкнётесь с ситуацией, когда придется доверять интуиции и принимать решения на свой страх и риск. Но это будет ваш опыт. Ценный опыт.

Добывания сока, составление и постановка сусла для брожения

9 кг ягод;

2,78 л воды;

3,70 кг сахара.

Итак, исходя из таблицы, нам понадобится:

Ягоды перебираем, моем и измельчаем, к примеру, мясорубкой. Сок отжимаем. Должно получится примерно 5 л сока (здесь можно увеличит количество ягод, чтобы получилось ровно 5 л). Можно руководствоваться описанным выше принципом и использовать сока ровно столько, чтобы от общего объема сусла он занимал 40%. На этом этапе также можно добавить другие фрукты, к примеру, взять немного осенних яблок или виноград, которого достаточно 0,250 г на 10 л сусла, то есть на наш объем. Также в мезгу можно добавить 50 г сухих листьев каркаде для уменьшения действия аронии, понижающей давление.

Сок прячем в холодильник, а мезгу, вместе с яблочным или виноградным жмыхом, заливаем половиной воды, указанной в рецепте, которую нужно подогреть до +78-84 оС. Ждем, пока вода остынет, сливаем её и добавляем вторую порцию горячей воды. Снова ждем, процеживаем через сито и оба настоя смешиваем с соком. Должно получиться около 10 л сусла, которое уже готово к заражению дрожжами.

Кагорная технология имеет один недостаток – при нагревании в сусле остается очень мало кислорода, который необходим для нормального процесса брожения. Чтобы это исправить, сусло можно обогатить кислородом: перелить его несколько раз через дуршлаг или же частями взбалтывать в бутыле.

Заражение сусла дрожжевыми грибками

Перед тем, как вносить дрожжевую закваску, в сусло нужно добавить сахар. Нам нужно 10-15% от общего объема сусла, то есть 1-1,5 кг сахара. Вносим для начала 1,5 кг и хорошо всё перемешиваем. В качестве основы для дрожжевой закваски можно использовать не мытый виноград, изюм, но лучше ягоды земляники или малины. Также можно использовать покупные винные дрожжи, что лучше всего. Из изюма сделать хорошую закваску сложно, поэтому постарайтесь раздобыть ягоды малины – они обеспечат «правильное», интенсивное брожение (можно купить замороженную ягоду в супермаркете и попробовать сделать закваску из неё, а если она не забродит, то просто пустить ягоду на малиновый ликер , к примеру, на джине).

Закваска должна быть приготовлена заранее, дня за 3 до приготовления вина. Нужно взять 2 стакана ягод и измельчить их, после чего пересыпать их в бутылку, куда добавить стакан воды и полстакана сахара. Бутылку нужно закрыть ватной пробкой и поставить на 3-4 дня в теплое место (+18-20 оС). Через 3-4 дня должно начаться брожение – закваска готова. Её нужно процедить и использовать в течение 10 дней. Полученной закваской можно заражать наше сусло. После этого на бутыль, в котором будет проходить брожение, устанавливается гидрозатвор. Бутыль нужно поставить в темное место или накрыть его плотной тканью. Оптимальная температура брожения вина из черноплодной рябины составляет +20-22 оС.

Бурное брожение, внесение сахара, переливка вина и тихое брожение

Через 5-7 дней нужно добавить вторую порцию сахара. Учитывая, что вино наше будет бурно бродить до 1 месяца, сахар будем добавлять в три-четыре приёма. Остановимся на трёх. Делим оставшийся 2,2 кг сахара на три. Добавляем 730 г сахара и снова под гидрозатвор. Снова ждем 5-7 дней и повторяем процедуру. Через неделю еще раз. После этого ждем, пока вино отбродит полностью и выпадет осадок. Аккуратно, с помощью трубочки, сливаем уже молодое вино с дрожжевого осадка. Лучше не медлить, а то вино начнет горчить.

Дальше молодое вино нужно поставить на тихое брожение в прохладное место. Для этого его нужно разлить по бутылкам по самое горлышко и не слишком плотно укупорить, чтобы редкие пузырьки углекислого газа могли высвободиться. Можно также установить гидрозатвор для своего спокойствия. Отстаивать молодое вино из черноплодки лучше в холодильнике или погребе, где температура колеблется в пределах +8-10 оС. Каждые две недели напиток лучше сливать с осадка, чтобы ему не передался горьковатый дрожжевой вкус от осадка (лучше это делать каждую неделю).

В принципе, вино уже готово и его можно пить, но степень готовности определяется по вкусу. Знатоки рекомендуют выдержать его хотя бы год – молодое вам вряд ли понравится. Также при желании в вино можно добавить сахар по вкусу, раз уж речь зашла о десертном напитке, но описанная мною технология лучше всего подходит для приготовления вина крепкого. Если напиток горчит, его можно заморозить в морозилке – вино из черноплодной рябины эту процедуру переживет без видимого ущерба. Если по каким-либо причинам вино не получилось или вы заметили признаки скисания, закрепите его водкой и дайте отстояться – получите достойный напиток (про переливку тоже не забывайте).

В итоге вы получите крепкое, очень ароматное, красивого рубинового оттенка вино из черноплодной рябины, которое вы героически приготовили в домашних условиях. Теперь вы знаете, как его сделать по кагорной технологии. Путем подбраживания сусла сделать это не намного сложнее, так что пробуйте. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Удачных вам экспериментов!