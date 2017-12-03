Гранат – удивительный фрукт! Сахара в нем маловато (хотя некоторые сорта могут содержать до 20% сахаров), зато очень много кислот (аж до 9% в некоторых сортах), насыщенный и богатый вкус – сок нужно будет обязательно разбавлять водой для нормального брожения, а значит – мы получим больше продукта. Также в гранатах содержится довольного много танинов и дубильных веществ, что послужит залогом хорошего хранения напитка и его стойкости к болезням. Рецептов домашних гранатовых вин существует множество, сегодня мы представим вам самые интересные и надежные из них – простейшее вино, состоящее только из гранатов, воды и сахара, и два классических американских рецепта: один с изюмом, лимонами и апельсинами, а второй – с такой необычной добавкой, как… ячневая крупа.

По всем трем рецептам вино делается довольно долго – около года. Если хотите получить вкусный напиток быстрее – воспользуйтесь одним из рецептов гранатовой настойки, в той же статье описаны лайфхаки по отделению зерен граната от… хм, плевел, они помогут нам и в приготовлении вина. Многие «знатоки» в интернете советуют добавлять в домашнее гранатовое вино кислотные смеси и танин. Как по мне, делать этого не следует – в самих плодах этих веществ и так предостаточно. Также не верьте рецептам, в которых указывается слишком мало воды – например, 50 граммов на литр сока, этого недостаточно, настолько сладкие и малокислые сорта гранатов у нас не водятся.

Вино из граната в домашних условиях – рецепт первый, базовый

спелый гранат – 5 кг

вода – 5 литров

сахар – 1,2 кг

дрожжи для красных вин и подкормка – опционально

Простой и убойный, как РГД-5. Для него не нужно ничего, кроме, собственно, плодов граната, сахара да воды. По классике такое вино бродит на диких дрожжах, однако я бы советовал на всякий случай все же запастись покупными винными. Зима все-таки, те «дикари», которые жили на фруктах, могли давно погибнуть от обморожения, к тому же кожуру мы не используем. Конечно, можно попробовать сделать изюмную закваску ( хороший рецепт описан тут ), но лучше все же не поскупиться на ЧКД – вино на них отбродит быстрее и качественнее, будет крепче и стабильней.

На самом деле, пропорции весьма условны. Все гранаты разные, их сладость и кислотность сильно зависит от времени сбора, условий хранения, температуры и целой кучи других факторов. Поэтому правильнее всего полагаться не на рецепт, а на собственные вкусовые ощущения. Сусло обязательно нужно пробовать, корректируя вкус при помощи воды и сахара. Слишком кисло? Разбавляем. Мало сладости? Подбрасываем сахар. Надежнее всего ориентироваться по специальным винодельческим приборам – pH-метру и сахаромеру, оптимальная кислотность составляет 0.7%, сахаристость – 18-20%.

Как сделать домашнее вино из граната? А точно так же, как любое другие ягодное или плодовое вино!

Гранаты чистим, извлекая зерна. Укладываем их в подходящую тару, тщательно мнем толкушкой. Добавляем немного – пару литров – воды, половину сахара, дрожжи и питательную смесь (или изюмную закваску). Ждем, пока забродит и ставим в теплое место под гидрозатвор – прямо вместе с косточками. Через пару дней активного брожения, когда мякоть уже достаточно размягчится, сусло необходимо слить, мезгу – тщательно отжать. Пробуем будущее вино и корректируем кислоту-сахар указанным выше способом. Данные пропорции в принципе являются универсальными и подходят к распространенным в средней полосе сортам граната – то есть тем, которые можно купить на рынке, но лучше ориентироваться на собственный вкус. Когда кислотность-сахаристость жидкости вас устроила, переливаем все в ферментационную бутыль. Активное брожение будет продолжаться еще 3-5 дней (на винных дрожжах) или до 40 дней (на закваске или дикарях). Диагностировать окончание брожения можно по осветлению сусла, выпадению на дне бутыли плотного осадка из дрожжей и остатков гранатовой мякоти, а также по тому, что гидрозатвор перестал булькать. Декантируем молодое вино через трубочку, переливаем в меньший ферментер на 90-95% объема и переставляем в прохладное – 10-12° – место для дображивания. Вторичная ферментация обычно длится 2-3 месяца, в это время сусло нужно еще 3-4 раза декантировать, если образуется осадок. После того, как вино стало абсолютно прозрачным и осадок больше не появляется – можно разливать его по бутылкам. Пробовать рекомендуется не раньше, чем через полгода.

Этим же способом можно сделать вино из магазинного гранатового сока – рецепт универсален. Но тут все сильно зависит от того, что производитель напихал в свою продукцию, сколько там содержится воды и сахара, а сколько – собственно сока. Если вам посчастливилось приобрести чистый сок, можно следовать указанным пропорциям, в противном случае их нужно корректировать. В таком случае нам обязательно понадобятся ЧКД – изюмной закваской тут не обойдешься, магазинный сок, обработанный химией и пастеризованный, на диких дрожжах вряд ли забродит.

Вино из граната с ячменем

спелые гранаты – 12-15 крупных

ячневая крупа – 225 г

сок одного лимона

сахар – 1,3 кг

вода – 4 литра

дрожжи и подкормка – по инструкции

Классический американский рецепт, описанный уважаемым виноделом из Техаса Джеком Келлером. Честно сказать, хоть убей не пойму, зачем тут перловка. Но, видимо, что-то она да дает – цвет, аромат, какие-то вещества, необходимые суслу, плотность… В общем, можно поэкспериментировать с американской классикой, а можно просто обойтись без этого ингредиента и сделать обычное гранатовое вино. Гранаты для этого рецепта нужны сладкие и не очень кислые – именно такие распространены в США.

Крупу предварительно нужно сварить в течение 5-10 минут, в половине всей воды. Гранаты почистить, зерна залить горячим ячменным отваром через сито, чтобы в вино не попала дробина, добавить сахар и лимонный сок, остатки воды, все хорошо размешать. Когда смесь остынет до комнатной температуры – внести дрожжи с подкормкой. Когда появятся признаки брожения, смесь переливаем в бутыль и ставим под гидрозатвор на 5-7 дней. По окончании первичной ферментации сливаем вино, мякоть граната хорошо отжимаем. Переливаем напиток в меньшую бутыль почти доверху, снова ставим под затвор и переносим в прохладное место еще на пару месяцев. За это время вино нужно несколько раз слить с осадка. Если он больше не образуется – значит, готово, вино можно перелить в бутылки для выдержки. Органолептические свойства напитка будут улучшаться в течение года при правильном хранении, так что лучше не выпивать все сразу.

Кстати, сделанное своими руками гранатовое вино – это не только вкусное и ароматное бухло, но и народное целебное средство! В таком напитке содержится уйма всего полезного – и линолевая кислота, способная нормализовать липидный обмен, нейтрализовать канцерогены, повысить иммунитет, и антиоксиданты (больше чем в красном виноградном вине ), замедляющие старение, и витамины С, P, B6, B12, и противовирусный танин. Подобное снадобье укрепляет стенки сосудов, благотворно воздействует на нервную систему (еще бы!), очищает организм от шлаков. Но, конечно, польза и вред гранатового вина напрямую зависит от количества потребляемого – если лакать его бидончиками, ничего хорошего из этого явно не получится.

Домашнее гранатовое вино с апельсином, изюмом и лимоном

20 больших спелых гранатов

1 кг изюма (или 0,5 кг изюма и 0,5 кг сушеной черной смородины)

4 апельсина

цедра 4 лимонов

сахар – 2,5 кг

вода – 7,5 л

дрожжи винные и подкормка на 15 литров сусла

Тоже американский рецепт, авторство принадлежит Дане Грит, известному блоггеру и виноделу. Готовить такое вино несложно, ингредиенты, в общем, вполне доступны, а получиться должно вкусно, так как довольно однообразный вкус граната тут будет оттенен цитрусовыми, а изюм даст напитку «тело» – дополнительную плотность, крепость и глубокий ореховый аромат.

Рецепт практически аналогичен прошлым двум. Гранаты почистить, размять, залить водой, добавить изюм, сахар, с апельсинов и лимонов тонко срезать цедру, добавить в сусло, из апельсинов также выдавить сок. Внести дрожжи вместе с подкормкой. Когда начнется брожение – перелить сусло в подходящий сосуд, поставить гидрозатвор и перенести в теплое место. Когда брожение окончится – жидкость слить, мезгу хорошенько отжать. Все перелить в меньшую бутыль, отставить в прохладное место на пару месяцев, периодически декантировать. После осветления – разлить по бутылкам. Откупорить первую можно будет уже через полгода.

Как сделать домашнее вино из граната, вроде бы, понятно. А как и с чем пьют гранатовое вино? Это – напиток довольно тягучий и плотный, более терпкий и насыщенный, чем красное виноградное вино. Дегустаторы различают в послевкусии яркие ореховые ноты, оттенки вишни и табака. Сухие разновидности отлично идут в качестве аперитива, сладкие – под десерты, особенно фруктовые, а также под сигару или трубку. Подают такой напиток слегка охлажденным – до 14-15 градусов. И не забудьте перед дегустацией насладиться цветом вина в бокале – если все сделано правильно, он будет удивительно красивым, цвета гранатовой кожуры с благородным золотым отливом. Я же говорю – сокровище!