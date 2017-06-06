Ромовый Дневник

Ирга стоит свеч, если она... вино

Ирга стоит свеч, если она... вино

Ирга – это кустарник или деревце, произрастающее в умеренном поясе Северного полушария, включая юг России, а также далеко за его пределами. Высоко ценится ягода этого растения, которая своим видом напоминает маленькое яблоко, которым она по факту и является (ирга – родственник яблонь, айвы, груши и т.д.). Ягода эта пользуется большим спросом на кухне как незаменимый ингредиент для выпечки и безупречное сырье для варенья. Также по достоинству были оценены вкусовые качества вина, полученного из ирги. Конечно, для винодела сырье это очень проблематичное – в среднем 6-8% сахара, критически мало кислот (до 1%) и ещё меньше сока. Но результат заставил приспосабливаться и искать наиболее эффективную технологию получения вина из ирги.

Спелые ягоды ирги, идеально подходящие для приготовления хорошего вина

Если вы давно ищите подходящий рецепты такого вина, сразу откиньте те, где фигурирует добыча сока из ягод – это фактически невозможно. Есть всего два верных способа приготовления сусла: подбраживание раздавленной ягоды и её термическая обработка (согласно истории, культивировать иргу в Европе начали как раз для производства вина, которое больше всего напоминало кагор). Даже для производства сухого вина понадобится дополнительная кислота, которую в нашем случае обеспечит лимонный сок. Разумеется, готовить такой напиток я могу советовать лишь на хороших винных дрожжах, ни каких «дикарей». Остальные ингредиенты, кроме сахара и воды, разумеется, остаются на ваше усмотрение.

Универсальный рецепт вина из ирги

  • 2,7-3,6 кг ягод ирги
  • 1,8 кг сахара
  • 4 лимона (только сок)
  • 5-7 л воды
  • 1-2 ч. л. пектинового фермента (опционально)
  • 1-1,5 таблетки SO2 (Campden, опционально)
  • подпитка для дрожжей (опционально)
  • винные дрожжи
МЕТОД 1: ПОДБРАЖИВАНИЕ

Спелые ягоды ирги перебрать, промыть, просушить и раздавить любым удобным способом. Раздавленную иргу поместить в ёмкость для первичного брожения (ведро из пищевого пластика более чем подойдёт), добавить сахар, лимонный сок, 5 л воды и измельченную таблетку диоксида серы, если вы решили использовать таковую. Ёмкость накрыть марлей и оставить в покое на 12 часов, после чего добавить пектиновый фермент. Подождать ещё 12 часов, добавить подпитку для дрожжей и дрожжи. Сусло перемешивать 2 раза в день в течение 5 дней. Процедить через марлю (лучше через нейлоновый мешок для варки пива), слегка отжать.

Ягоды ирги очень хорошо сочетаются с другими ягодами. К примеру, очень хорошо себя зарекомендовала смесь из ирги и черной смородины (если вы вспомните, вина из черной смородины рекомендуется готовить как раз методом подбраживания).

Полученный забродивший сок вернуть в ёмкость для первичного брожения и подождать 24 часа, после чего слить сусло с осадка в основной ферментер, заполняя его почти под самое горло, оставив около 1-2 см для пены. На ферментер установить гидрозатвор и отправить его в более прохладное место. После бурного брожения (10-14 дней) долить доверху воду или сок (его можно надавить предварительно), снова установить гидрозатвор и подождать еще 2 недели. Перелить молодое вино в чистый ферментер, под гидрозатвор и на 30 дней в прохладное место. Слить с осадка и разлить в бутылки. Хранить в тёмном месте, чтобы сохранить глубокий рубиновый оттенок напитка. После 6 месяцев выдержки в бутылках получается очень качественное сухое вино, которое с возрастом будет становиться ещё лучше. Из 3 кг ягоды получается порядка 7 литров вина.

Домашнее вино из ирги и другие продукты из этой ягоды МЕТОД 2: ПРОВАРИВАНИЕ

Спелые ягоды ирги перебрать, промыть, просушить, раздавить любым удобным способом и переложить в кастрюлю. Кастрюлю поставить на огонь и довести ягоду до кипения, после чего проварить на минимальном огне 10 минут. Перемешать, протушить ещё 10 минут. Перелить содержимое кастрюли в нейлоновый мешок для затирания пивного сусла (или мешок из подходящей ткани), предварительно помещенный в первичный ферментер. Одновременно с тем растворить сахар в 3-4 стаканах кипятка и дать сиропу остыть. В ферментер, куда был помещен мешок с ягодой, добавить лимонный сок, 2/3 части сиропа, пектиновый фермент и подпитку для дрожжей. Подождать 10 часов и внести дрожжи.

Сухие вина из ирги хороши, но десертные обычно находят больше поклонников среди дегустаторов. Если вам перед бутилированием вино показалось слишком скучным, попробуйте подсластить его до «десертного» уровня (160-200 г/л). Разумеется, после подслащивания не забудьте подержать вино в прохладном месте под гидрозатвором пару недель, чтобы убедится в его стабильности.

Бродильную ёмкость накрыть плотной тканью и оставить в тёплом месте (21-23оС), перемешивая сусло пару раз в день. Примерно через 5 дней нужно осторожно отжать мешок с мякотью, чтобы извлечь из него максимальное количество чистого сока, мякоть выбросить. Добавить оставшуюся часть сиропа, хорошо перемешать, перелить в чистый ферментер под самый верх, установить гидрозатвор. Ферментер перенести в более прохладное место (15,5-18оС). Через 30 дней слить с осадка, а затем ещё раз через 30 дней, после чего готовое вино можно бутилировать. Хранить в тёмном месте, чтобы сохранить глубокий рубиновый оттенок напитка. После 6 месяцев выдержки в бутылках получается очень качественное сухое вино, которое с возрастом будет становиться ещё лучше. Из 3 кг ягоды получается порядка 8-9 литров вина.

Домашнее вино из ирги с изюмом

  • 2 кг ягод ирги
  • 0,45 кг золотистого изюма
  • 2 лимона (только сок)
  • 0,9 кг сахара
  • 2,5-3 л воды
  • 1 ч. л. пектинового фермента (опционально)
  • подпитка для дрожжей (опционально)
  • винные дрожжи

Готовить по методу №2 из первого рецепта. Изюм мелко порубить или пропустить через мясорубку, поместить в нейлоновый мешок и подвесить вместе с остывшей после варки ягодой. После 5 дней бурного брожения отбросить ягоду, ещё через 5 дней изюм, а затем тихое брожение с двумя снятиями с осадка. Хранить в тёмном месте минимум 9 месяцев перед дегустацией. Это очень насыщенное, полнотелое вино, которое становится гораздо лучше с возрастом.

