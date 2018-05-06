Сочетанием алкоголя и кофе никого не удивишь. Кофейных ликеров делается куча, взять хоть тот же калуа, также существует масса кофейных настоек, в том числе необычная настойка с темным пивом, «Портеровка» – читайте о них в данной статье. Но прям ИЗ кофе алкоголь делают редко. Но все-таки делают! Например, существует коммерческие кофейные вина флоридской компании Fun Wine – они выпускают сразу несколько разновидностей: каберне-капучино, каберне-эспрессо и кофейную сангрию. Также промышленно подобное вино производят на Филиппинах. Но чаще всего столь необычный напиток выпускают крафтовые виноделы. Чем же еще удивить дегустаторов, как не самым настоящим домашним вином из кофе?

Кофейное вино – какой кофе выбрать?

Говорят, некогда арабы производили вино из ягодной кофейной мякоти – пока не научились заваривать сами ядрышки. Нам же потребны именно они. Причем кофеин в данном случае нас совершенно не интересует – кофе не обязательно должен быть крепким, но необходимо, чтобы он имел максимальный аромат. А значит – только арабика! Ну в крайнем случае – смесь с небольшим добавлением робусты. По той же причине не рекомендуют использовать для приготовления вина растворимый кофе – большинство его видов делаются именно из робусты.

Обжарку для начала лучше выбрать среднюю. Помол – не в пыль, как для кофе по-турецки, но и не так крупно, как для сифона или аэропресса, для эспрессо в самый раз. Но это уже частности. Для того чтобы усилить и разнообразить аромат и вкус напитка, можно воспользоваться рядом натуральных добавок. Подойдут, например, бобы ванили (только не ванилин из пакетика – после брожения он дает совсем химозный привкус!), кардамон, корица, мускатный орех, анис. Также можно часть кофе (максимум 1/4) заменить хорошим какао – вино приобретет шоколадные нотки, как моккачино.

Два рецепта кофейного вина, подробная технология приготовления

свежесмолотая качественная арабика – 220 г;

темный коричневый сахар (напр. демеррара) – 1100 г;

лимонная кислота/винодельческая кислотная смесь – 1,5 ч. л.;

порошковый танин – 1/4 ч. л. (не обязательно);

чистая вода – 3,5 литра;

специи и приправы – не более 1 ч. л.;

подкормка для дрожжей – чайная ложка;

дрожжи винные – по инструкции.

Так как кофе практически не содержит кислот, нужных для нормального брожения, их придется добавлять в сусло, так сказать «вручную». Бродить в нашем вине (или, если хотите, питьевой браге) будет, естественно, не кофе, а сахар – поэтому лучше выбирать именно тот сорт, который указан в рецепте. Дрожжи, конечно же, только покупные винные, в данном случае – для вин типа Сотерна, но подойдут и универсальные. Танин в кофе содержится, но в относительно небольшом количестве, добавлять еще или нет – на ваше усмотрение. Все остальное опционально.

Можно воспользоваться вторым рецептом – в нем за основу взят белый виноградный сок, то есть напиток будет больше вином, чем питьевой брагой. Вместо танина применяется крепкий черный чай без добавок – иногда виноделы предпочитают такой метод. На данный объем берется две чайных ложки чая, которые завариваются в небольшом количестве кипятка и полностью остужаются. В данном случае ингредиенты рассчитаны на 7.5 литра сусла.

натуральный белый виноградный сок – 2 литра;

сахар коричневый – 1 кг;

сахар белый – 1 кг;

кофе молотый – 10 столовых ложек;

черный чай;

винные дрожжи, подкормка – по инструкции;

вода – 3,5 литра.

В приготовлении напитка по обоим рецептам ничего революционного нет. Для начала кипятим воду, добавляем в нее весь сахар и варим до полного растворения. Теперь всыпаем кофе (емкость лучше выбрать побольше, чтобы кофе не «сбежал»), доводим до кипения, выключаем огонь и накрываем крышкой. На этом же этапе вносятся молотые специи и какао, если вы их используете. Когда сироп остыл до 30°, мы его тщательно фильтруем через марлю или муслин, чтобы избавиться от заварки. Добавляем остальные ингредиенты – сок и чай либо кислоты и танин. Все тщательно перемешиваем и вносим предварительно разброженные в теплой водичке с сахаром дрожжи, перемешиваем снова.

Сусло переливаем в ферментер с гидрозатвором и отправляем его в темное место с температурой 18-25° для первичного брожения. В зависимости от температуры и сорта дрожжей, первичка продлится от пяти до десяти дней. После этого гидрозатвор перестанет булькать, а муть, бурлившая в сусле, осядет на дне бутыли в виде плотного осадка. Сливаем жидкость с осадка при помощи трубочки и перемещаем в другой ферментер, поменьше – так, чтобы сусло заняло по крайней мере 90-95% объема, это важно. Снова ставим гидрозатвор и переносим бутыль в прохладное место.

Вторичное брожение может длиться до 3-4 месяцев. В это время молодое вино можно пару-тройку раз сливать с осадка. Когда вино полностью осветлилось (иногда это происходит очень долго или вообще не происходит, тогда кофейную взвесь можно осадить бентонитом), осадок больше не выпадает, а движение в бутыли не наблюдается, пора приступать к бутылированию.

Перед этим напиток можно – по желанию – подсластить и/или закрепить (как, чем и зачем читайте в данной статье). Разлитое по бутылкам домашнее вино из кофе должно отдохнуть перед дегустацией как минимум 6 месяцев, лучше – больше. А уж после этого можно смело звать приятелей «на кофеек».