Зима меж тем близко! Сейчас винодел спокоен – сезон винограда в самом разгаре, яблок в этом году аномально много, а с лета ещё стоит на вторичке или уже в готовом виде запас сезонных плодово-ягодных вин. Но не нам вам говорить, как быстро может таять этот стратегический запас. И что потом? Мы, конечно, развенчали миф, что зимой винодел не у дел: можно готовить вина из кофе, сухофруктов, варенья, бананов, апельсинов и многого-многого другого. Всё это, конечно, интересно, полезно и познавательно, но пытливый ум всегда требует чего-то нового. Настало время развенчивать мифы насчёт овощей.

А развенчивать, по существу, тут нечего. Во всяком случае, буквами. Нужно просто довериться чутью и готовить. Мы, в свою очередь, может лишь подсобить рабочими рецептами, подробной технологией и добрым советом. Одно лишь просится «на бумагу»: хорошо сбалансированное и выдержанное вино из моркови – это многогранный и сложный напиток, который может одаривать вкусовые рецепторы самими неожиданными оттенками (к примеру, хереса и бурбона). Но насладиться им может лишь тот, кому не чужда выдержка, в буквально и переносном смысле. Год старения для таких вин считается обязательным минимумом!

Вместо моркови во всех рецептах можно использовать пастернак.

Морковное вино по классической схеме

5,5-6 кг сладкой морковки

550-600 г нарезанного светлого изюма

2,75-3 кг сахара

7,5 л чистой, не кипяченой воды

1 ч. л. виноградного танина или стакан чёрного чая 1

1 ч. л. пектинового фермента

30 г лимонной кислоты

2 ч. л. подкормки для дрожжей

дрожжи для белого вина – по инструкции

Простой, изящный и понятный рецепт. Морковь – для аромата, сахар – для спирта, изюм – для тела, кислота и танин – для прочности, пектин – для ясности и безупречного янтарного цвета, а подкормка для дрожжей обеспечит быстрое и эффективное брожение. После года выдержки вас ждёт приятный сюрприз!

1 – на 10 л вина 3-4 ч. л. не ароматизированного чёрного чая, заваренного в 100-200 мл воды.

Морковь тщательно вымыть и, не очищая, нарезать на небольшие кубики. Поместить измельчённые плоды в кастрюлю с водой, довести до кипения и варить на слабом огне 20 минут. В первичный ферментер поместить нарезанный изюм и сахар, после чего налить сверху горячий морковный отвар, тщательно размешать и оставить остужаться. После охлаждения добавить танин или стакан крепкого чёрного чая, подкормку для дрожжей и пектиновый фермент. Накрыть ферментер крышкой и оставить на ночь. Внести дрожжи, накрыть бродильную ёмкость чистой тканью и оставить бродить в тёмном тёплом месте на 7-10 дней. Ежедневно сусло нужно перемешивать.

Для виноделия лучше отдать предпочтение поздним сортам моркови, которая должна провести в земле как можно больше времени. Корнеплоды, собранные в октябре-ноябре, концентрируют в себе максимальное количество сахара и вкусо-ароматических веществ.

Через 7-10 дней, когда бурное брожение стихнет, снять вино с осадка в чистую бродильную ёмкость под самое горло (при необходимости можно добавить воду до 10 л общего объема), процедив его от изюма. Установить гидрозатвор и оставить на тихое брожение в тёмное прохладное место. Раз в 3-4 недели снимать вино с образующегося осадка до полного осветления. Готовый напиток при желании стабилизировать диоксидом серы, разлить в бутылки, укупорить и отправить на выдержку. Минимальный срок старения – 1 год, после чего можно приступать к дегустации.

Вино из моркови с бананами

4 кг сладкой моркови

1,8 кг сахара

800 г светлого изюма

4 спелых банана

4 крупных апельсина

2 крупных лимона

вода – по необходимости

1 стакан крепкого чёрного чая

1 ч. л. пектинового фермента

2 ч. л. подкормки для дрожжей

универсальные винные дрожжи – по инструкции

Интерпретация предыдущего рецепта. Банан – для ещё более плотного тела, апельсин и лимон – для «100% органик» источника кислот, подкормки для дрожжей и тонкого цитрусового мотива. Пектиновый фермент здесь очень важен – он не только поможет добиться идеальной «ясности» вина, но также улучшит экстракцию и увеличит выход напитка.

Морковь тщательно вымыть и нарезать кубиками или кружочками. Поместить измельчённую морковку в кастрюлю с 6-ю литрами воды, довести до кипения и проварить на слабом огне 20 минут. Процедить отвар в бродильную ёмкость, морковь отжать. Растворить в ещё тёплом отваре сахар, затем добавить сок апельсинов и лимонов, измельчённый изюм и нарезанные мелко бананы. Добавить подкормку для дрожжей, стакан чёрного чая и 2 литра холодной воды. Дать суслу остыть до +25оС, после чего добавить к нему пектиновый фермент и внести дрожжи. Накрыть ферментер чистой тканью и оставить бродить в тёмном тёплом месте 5 дней. Каждый день содержимое нужно перемешивать.

Через 5 дней процедить вино в чистый ферментер, изюм и бананы отжать, установить гидрозатвор и оставить бродить при комнатной температуре. Когда видимое брожение закончится (гидрозатвор перестанет булькать, а на дне бродильной ёмкости соберётся плотный дрожжевой осадок), снять вино с осадка и перелить в чистый ферментер под гидрозатвор. В таком виде его нужно отправить на дображивание и осветление в прохладном месте на 2-3 месяца. Раз в 3-4 недели вино нужно снимать с осадка. После осветления его можно стабилизировать метабисульфитом серы, выдержать ещё пару недель и бутилировать. Рекомендуемый срок выдержки такого напитка – 18 месяцев после розлива.

Вино «Морковный виски» №1

6,8-7 кг сладкой моркови

3,5 кг мелкозернистого сахара

900 г цельных зёрен пшеницы

2,5 ст. л. измельчённого изюма

5 средних апельсинов

5 средних лимонов

8 л чистой, не кипячёной воды

винные дрожжи – по инструкции

Название такое не из-за вкуса виски, хотя пшеничные и ячменные вина могут иметь мотивы благородного дистиллята, но из-за его богатого, сложного и многогранного вкуса, а также типичного для виски янтарного цвета. У этого напитка даже есть история. Изучение литературы показали, что рецепт этот был впервые опубликован в 1940-х Ноэлем Виткомбом в британском таблоиде «London Daily Mirror». В своё время он был культовым и опробован сотнями западных виноделов. Во всех источниках подчёркивается, что напиток должен вызреть в течение минимум 1 года, прежде чем будет распит в надлежащей атмосфере.

Морковь тщательно вымыть и натереть на крупную тёрку, не очищая. Затем поместить в большую кастрюлю с 8-ю литрами воды, довести до кипения и варить на медленном огне 25-30 минут. Одновременно с тем засыпать 1,75 кг сахара в первичный ферментер, добавить туда нарезанные тонкими дольками апельсины и лимоны. Когда морковь сварится, вылить отвар в ферментер, тщательно отжав твёрдый остаток через несколько слоёв марли. Перемешать содержимое до полного растворения сахара и остудить до +25..+30оС. Добавить нарезанный изюм и пшеницу, после чего внести подготовленные по инструкции на упаковке дрожжи.

Ферментер накрыть чистой тканью и оставить в тёмном тёплом месте, ежедневно перемешивая содержимое пару раз в день. Через 6 дней добавить половину (0,875 кг) от оставшегося сахара и хорошо перемешать. Дать суслу побродить ещё 8 дней, ежедневно перемешивать. Внести оставшийся сахар и дать побродить ещё 10 дней, ежедневно перемешивая. Процедить жидкость во вторичный ферментер под самую горловину, отцедив твёрдый остаток, установить гидрозатвор и убрать в тёмное прохладное место на тихое брожение. Снять с осадка через 30 дней и повторить процедуру ещё через 30 дней. Разлить в бутылки и выдержать минимум 1 год перед дегустацией, лучше больше.

Вино «Морковный виски» №2

4,5 л свежевыжатого морковного сока

4,5 л чистой, не кипяченой воды

2 кг коричневого сахара

1,5 кг белого сахара

500 г измельчённого светлого изюма

500 г цельных зёрен ячменя

большой кусочек очищенного корня имбиря

1 таблетка Campden – опционально

1 ч. л. лимонной кислоты

1 ч. л. кислоты виннокаменной

3 ч. л. подкормки для дрожжей

2 таблетки аскорбинки

1 ч. л. пектинового фермента

винные дрожжи с высокой толерантностью к спирту – по инструкции

винные дрожжи для белого вина – по инструкции

Одни из интерпретаций «виски», предложенная новозеландским виноделом Джереми Дэниелом Медоузом. В данном случае автор рецепта делает упор на крепость, в связи с чем предложил использовать сразу два штамма винных дрожжей. Странная история, но, похоже, такой подход работает и себя оправдывает.

Довести 2 л воды до кипения, добавить сахар, изюм, кислоты, подкормку для дрожжей и проварить на медленном огне в течение 15 минут, постоянно помешивая. Перелить остывший сироп в бродильную ёмкость, добавить свежевыжатый морковный сок, ещё 1 л воды и измельчённую таблетку Campden (для дезинфекции сусла, опционально). Ёмкость накрыть чистой тканью и оставить на 24 часа в прохладном месте. Добавить в сусло измельчённую аскорбинку, натёртый корень имбиря, пектиновый фермент и внести дрожжи. Ферментер накрыть чистой тканью.

Ячмень промыть тёплой водой и оставить в прохладном месте на ночь, после чего смешать с оставшейся по рецепту водой и добавить в ферментер. Оставить бродить в тёплом месте на 48 часов, дважды в день интенсивно перемешивать, а затем процедить сусло во вторичный ферментер, наполнив его максимально полно и установив гидрозатвор. На вторичное брожение ферментер нужно перенести в прохладное место (+10..+15оС). Через 2 недели снять с осадка.

Если вы по какой-либо причине не стали добавлять пектиновый фермент, вино может долго осветляться или не осветлиться вовсе. В таком случае рекомендуем оклеить его одним из подходящих для этого способов , ведь внешний вид напитка так же важен, как и его вкус. А внешний вид морковного вина важен вдвойне – мало вин, которые имеют настолько насыщенный, аппетитный янтарный оттенок.

Через 3 недели после внесения дрожжей растворить 200 г сахара в 250 мл воды и добавить в сусло. Ещё через 2 недели добавит 400 г сахара, растворённого в 250 мл воды. Дать суслу бродить досуха. Раз в 3-4 недели снимать с осадка до полного его осветления. Разлить в бутылки и выдержать как можно дольше. Полгода – минимум, 1-2 года – в идеале. Со временем характерный морковный аромат уйдёт, а на смену ему придёт смесь запахов тёмного рома, хереса и бурбона.

