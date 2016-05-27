Начало лета – благостная пора! Достаточно выйти в любое поле и сразу начинается изобилие: все цветет, источает запахи, кружит голову, ощущение после зимы – как будто попал в какую-то другую, веселую, ароматную, зеленую вселенную. Состоит эта Вселенная из тысяч солнечных систем, а в центре каждой – свое светило, яркий и благоуханный одуванчик. И, если настоящее летнее солнце в бутылку на будущее не припрячешь, то его уменьшенная копия вполне способна приносить радость круглый год, в виде необычного, вкусного, да еще и полезного напитка. Представляем вам подробный рецепт приготовления вина из одуванчиков!
Вино из одуванчиков – рецепт «лета в бутылке»
Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето.
Рей Брэдбери
«Вино из одуванчиков» – вовсе не красивая фраза писателя, а вполне себе реальный напиток, который издавна делается как в Англии, так и у нас. Эти неприхотливые цветки произрастают в изобилии практически повсюду, обладают массой целительных свойств, вино из них приготовить достаточно легко, а если правильно подойти к сбору и обработке сырья, результат получится отменным, даже если вы далеки от профессионального виноделия.
Когда собирать одуванчики?В разных регионах одуванчик созревает в разное время, поэтому точно определить, что – всё, пора! – можете только вы сами, по активному цветению и обилию цветов. Есть 2 сезона, когда одуванчики можно собирать массово: в начале-середине мая и в конце июня – начале июля. «Раннее» вино из одуванчиков в домашних условиях выходит куда менее красивым, цветом оно, скорее, зеленоватое, зато – более прозрачное, ароматное и полезное. Летние одуванчики, напротив – вкуснее и красивее, вино получается насыщенного желтого цвета – в общем, то, что нужно для «лета в бутылке». Разницу хорошо видно на картинке ниже.
А вообще, сбор цветков можно продолжать и до августа – все зависит от того, какие объемы вас интересуют. Только не прозевайте, чтобы вся затея не улетела с первым осенним ветерком, как рассыпаются созревшие одуванчиковые соцветия.
Как подготовить сырье?Нас интересуют только желтые, красивые лепестки. Обдирать их нужно со свежих, только что сорванных цветков. Сбор нельзя проводить после дождя и рано утром, пока не обсохла роса, а цветы еще не раскрылись. Самый простой способ высвободить нужную нам часть растения – зажать ее пучком между пальцами, второй рукой взяться за цветоложе и сделать круговое движение. Желтые тычинки-пестики – в банку, все остальное – на выброс.
Можно, конечно, сделать вино и из всего цветка – если уж совсем лениво. Рецепты вин из цветков одуванчиков тоже существуют, один из них приведен ниже. Такой напиток, кстати, будет даже полезнее, но вот характерной горчинки не избежать, да и цвет может получиться далеким от ожидаемого. Да, процесс довольно трудоемкий. С другой стороны, на 5 литров готового вина нам нужна всего литровая банка лепестков, так что лучше уж постараться, чтобы точно получить отменный результат.
Рецепты вин из одуванчиков в домашних условияхПочти все рецепты одуванчикового вина включают различные добавки, влияющие на вкус конечного продукта и правильное протекание брожения. Ведь одуванчик – все-таки не малина, из которой почти 100% получается первосортный напиток, в данном случае придется вносить некоторые поправки. Добавляют обычно:
- лимон, апельсин – для подкисления сусла;
- цедру цитрусовых – для корректировки вкуса;
- сахар – для подслащивания и повышения градуса;
- изюм, сухую или свежую малину, винные дрожжи – чтобы запустить брожение;
- самые разные специи – корицу, гвоздику, мелиссу, мяту, чабрец, душицу;
- воду.
В общем, тут на ваше усмотрение. На первый раз можно попробовать вообще обойтись и без добавок – кроме сахара и воды, – но, боюсь, результат будет так себе.
Базовый рецепт: Вино из одуванчиков с апельсинами на винных дрожжахПроверенный рецепт с авторитетного форума, рекомендую именно его использовать в качестве базового.
- 0,5 кг желтых одуванчиковых лепестков;
- 4-5 литров воды;
- 3-4 апельсина;
- 1,5 кг сахара;
- 11 г (1 пакетик) сухих винных дрожжей – в оригинале Fermivin PMD;
- подкормка для дрожжей – опционально.
- Собранные одуванчики заливаем кипятком, плотно закрываем крышкой – можно даже укутать – и даем настояться 2-е суток.
- По прошествии этого времени срезать с апельсинов цедру, – аккуратно, не задевая белую кожицу, нам нужна только оранжевая – добавить в настой. Туда же высыпать сахар.
- Смесь довести до кипения, проварить примерно 15 минут. Слегка остудить и профильтровать через несколько слоев марли.
- В остывшую до 30 градусов жидкость выжать апельсиновый сок – из тех апельсинов, которые мы освобождали от цедры. Ввести дрожжи (лучше их предварительно разбродить).
- Сусло переливаем в бутыль или другую ёмкость, ставим под гидрозатвор, пока все не отбродит. В целях повышения крепости сахар можно вводить частями, например: половину сразу, а потом – по 250 граммов на 4-й, 7-й и 10-й день активного брожения.
- Брожение окончено, когда гидрозатвор перестал булькать, обычно это случается примерно через месяц, в зависимости от температуры. Оптимальная температура – от 15 до 20 градусов, точнее читайте на упаковке дрожжей.
- По окончании брожения вино декантировать через трубочку и разлить по бутылкам для старения. Хранить в прохладном (10-15°С) месте не менее 5 месяцев.
Как мы видим, рецепт приготовления вина из одуванчиков не сложнее, чем рецепт обычного виноградного, это под силу каждому.
Второй рецепт: вино из цветков одуванчикаВариант для тех, кому лень обдирать одуванчиковые лепестки. В этом рецепте предполагается сбраживать напиток на диких дрожжах, внося их культуру в сусло («культуру в сусло!» – хороший лозунг, не правда ли?) при помощи изюма. Предупреждаю сразу – этот способ не даст 100% результат, изюм должен быть очень хорошим, лучше всего – домашним. Подробнее о выборе изюма и приготовлении закваски из него читайте в данной статье.
- Одуванчики (с цветоложами, но без листиков и стебельков) – 1 литр;
- Сахар – 0.5 кг;
- Вода – 3 литра;
- 2 лимона;
- 2 апельсина;
- 2 столовых ложки изюма.
- Одуванчики сложить в подходящую ёмкость, пересыпая слоями сахара и поставить в теплое место.
- Через 2-3 дня, когда цветки пустят сок, добавить в банку стакан холодной воды и оставить еще на пару дней.
- Через день разбродить изюм. Это делается заблаговременно, за сутки – если закваска не получится, вы успеете заменить ее винными дрожжами.
- Настой процедить через несколько слоев марли и хорошенько отжать. Из цитрусовых выжать сок.
- Смешать настой, сок и изюмную закваску. При помощи чистой не кипяченой воды комнатной температуры довести общий объем жидкости почти до 3-х литров – хотя бы 1/5 часть банки нужно оставить свободной. Накрыть марлей.
- Если все наши махинации с закваской прошли успешно – на второй-третий день начнется активное брожение. Вы это определите по запаху и пенообразованию. Теперь на ёмкость нужно надеть гидрозатвор или перчатку «Привет Горбачёву!».
- Брожение проводится в темном месте, при комнатной температуре, оканчивается оно примерно через 2-3 недели.
- Когда перчатка сдулась или затвор перестал пускать пузыри – вино нужно декантировать, бутылировать и переставить в прохладное место.
Пробовать такое вино можно будет не ранее, чем через полгода.
Третий рецепт: вино из сока одуванчиковЕсли одуванчиков у вас – ну просто завались, вино можно сделать, как говорится «по белой технологии», предварительно отжав сок. Данный рецепт приготовления вина из одуванчиков взят из старой кулинарной книги, он не включает каких-либо добавок, кроме воды, сахара, закваски или дрожжей. Чтобы вкус напитка был более ярким, можете добавить понемногу любимых специй или пряностей. Приготовление:
- Цветки одуванчиков пропустить через соковыжималку. Измерить объем получившегося сока.
- Добавить к соку сахар из расчета 4 ст. л. на литр и развести чистой водой в пропорции 2:1, перелить в подходящую банку, прикрыть марлей.
- Данным методом мы не убиваем дикие дрожжи, содержащиеся на цветках, так что сусло по идее должно забродить самостоятельно. Но это по идее. А на самом деле может понадобиться закваска – для разнообразия можно использовать малиновую, рецепт есть в этой статье – или винные дрожжи.
- Как только жидкость забродила, ставим гидрозатвор и ждем окончания брожения, декантируем и бутылируем. После этого автор рецепта предлагает вино закрепить, влив 100 мл водки на каждый литр напитка. Если вам недостаточно сладости, можно добавить немного сахара – крепленое вино снова не забродит. Отправить в прохладное место на несколько месяцев.
Как мы видим, рецепты приготовления вина из одуванчиков довольно просты. Во всех случаях напиток рекомендуется состаривать – выдерживать в прохладе довольно длительный срок. Но ваше терпение вернется сторицей – в январе-феврале, когда уже не верится, что на улице бывает тепло и солнечно, это вино придется как нельзя кстати!
Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток; поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето…
Рей Брэдбери