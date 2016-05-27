Начало лета – благостная пора! Достаточно выйти в любое поле и сразу начинается изобилие: все цветет, источает запахи, кружит голову, ощущение после зимы – как будто попал в какую-то другую, веселую, ароматную, зеленую вселенную. Состоит эта Вселенная из тысяч солнечных систем, а в центре каждой – свое светило, яркий и благоуханный одуванчик. И, если настоящее летнее солнце в бутылку на будущее не припрячешь, то его уменьшенная копия вполне способна приносить радость круглый год, в виде необычного, вкусного, да еще и полезного напитка. Представляем вам подробный рецепт приготовления вина из одуванчиков!

Вино из одуванчиков – рецепт «лета в бутылке»

Самые эти слова — точно лето на языке. Вино из одуванчиков — пойманное и закупоренное в бутылки лето.

Рей Брэдбери

«Вино из одуванчиков» – вовсе не красивая фраза писателя, а вполне себе реальный напиток, который издавна делается как в Англии, так и у нас. Эти неприхотливые цветки произрастают в изобилии практически повсюду, обладают массой целительных свойств, вино из них приготовить достаточно легко, а если правильно подойти к сбору и обработке сырья, результат получится отменным, даже если вы далеки от профессионального виноделия.

Когда собирать одуванчики?

В разных регионах одуванчик созревает в разное время, поэтому точно определить, что – всё, пора! – можете только вы сами, по активному цветению и обилию цветов. Есть 2 сезона, когда одуванчики можно собирать массово: в начале-середине мая и в конце июня – начале июля. «Раннее» вино из одуванчиков в домашних условиях выходит куда менее красивым, цветом оно, скорее, зеленоватое, зато – более прозрачное, ароматное и полезное. Летние одуванчики, напротив – вкуснее и красивее, вино получается насыщенного желтого цвета – в общем, то, что нужно для «лета в бутылке». Разницу хорошо видно на картинке ниже.

А вообще, сбор цветков можно продолжать и до августа – все зависит от того, какие объемы вас интересуют. Только не прозевайте, чтобы вся затея не улетела с первым осенним ветерком, как рассыпаются созревшие одуванчиковые соцветия.

Как подготовить сырье?

Нас интересуют только желтые, красивые лепестки. Обдирать их нужно со свежих, только что сорванных цветков. Сбор нельзя проводить после дождя и рано утром, пока не обсохла роса, а цветы еще не раскрылись. Самый простой способ высвободить нужную нам часть растения – зажать ее пучком между пальцами, второй рукой взяться за цветоложе и сделать круговое движение. Желтые тычинки-пестики – в банку, все остальное – на выброс.

Можно, конечно, сделать вино и из всего цветка – если уж совсем лениво. Рецепты вин из цветков одуванчиков тоже существуют, один из них приведен ниже. Такой напиток, кстати, будет даже полезнее, но вот характерной горчинки не избежать, да и цвет может получиться далеким от ожидаемого. Да, процесс довольно трудоемкий. С другой стороны, на 5 литров готового вина нам нужна всего литровая банка лепестков, так что лучше уж постараться, чтобы точно получить отменный результат.

Рецепты вин из одуванчиков в домашних условиях

лимон, апельсин – для подкисления сусла;

цедру цитрусовых – для корректировки вкуса;

сахар – для подслащивания и повышения градуса;

изюм, сухую или свежую малину, винные дрожжи – чтобы запустить брожение;

самые разные специи – корицу, гвоздику, мелиссу, мяту, чабрец, душицу;

воду.

Почти все рецепты одуванчикового вина включают различные добавки, влияющие на вкус конечного продукта и правильное протекание брожения. Ведь одуванчик – все-таки не малина, из которой почти 100% получается первосортный напиток, в данном случае придется вносить некоторые поправки. Добавляют обычно:

В общем, тут на ваше усмотрение. На первый раз можно попробовать вообще обойтись и без добавок – кроме сахара и воды, – но, боюсь, результат будет так себе.

Базовый рецепт: Вино из одуванчиков с апельсинами на винных дрожжах

0,5 кг желтых одуванчиковых лепестков;

4-5 литров воды;

3-4 апельсина;

1,5 кг сахара;

11 г (1 пакетик) сухих винных дрожжей – в оригинале Fermivin PMD;

подкормка для дрожжей – опционально.

Собранные одуванчики заливаем кипятком, плотно закрываем крышкой – можно даже укутать – и даем настояться 2-е суток. По прошествии этого времени срезать с апельсинов цедру, – аккуратно, не задевая белую кожицу, нам нужна только оранжевая – добавить в настой. Туда же высыпать сахар. Смесь довести до кипения, проварить примерно 15 минут. Слегка остудить и профильтровать через несколько слоев марли. В остывшую до 30 градусов жидкость выжать апельсиновый сок – из тех апельсинов, которые мы освобождали от цедры. Ввести дрожжи (лучше их предварительно разбродить). Сусло переливаем в бутыль или другую ёмкость, ставим под гидрозатвор, пока все не отбродит. В целях повышения крепости сахар можно вводить частями, например: половину сразу, а потом – по 250 граммов на 4-й, 7-й и 10-й день активного брожения. Брожение окончено, когда гидрозатвор перестал булькать, обычно это случается примерно через месяц, в зависимости от температуры. Оптимальная температура – от 15 до 20 градусов, точнее читайте на упаковке дрожжей. По окончании брожения вино декантировать через трубочку и разлить по бутылкам для старения. Хранить в прохладном (10-15°С) месте не менее 5 месяцев.

Проверенный рецепт с авторитетного форума, рекомендую именно его использовать в качестве базового.

Как мы видим, рецепт приготовления вина из одуванчиков не сложнее, чем рецепт обычного виноградного, это под силу каждому.

Второй рецепт: вино из цветков одуванчика

Одуванчики (с цветоложами, но без листиков и стебельков) – 1 литр;

Сахар – 0.5 кг;

Вода – 3 литра;

2 лимона;

2 апельсина;

2 столовых ложки изюма.

Одуванчики сложить в подходящую ёмкость, пересыпая слоями сахара и поставить в теплое место. Через 2-3 дня, когда цветки пустят сок, добавить в банку стакан холодной воды и оставить еще на пару дней. Через день разбродить изюм. Это делается заблаговременно, за сутки – если закваска не получится, вы успеете заменить ее винными дрожжами. Настой процедить через несколько слоев марли и хорошенько отжать. Из цитрусовых выжать сок. Смешать настой, сок и изюмную закваску. При помощи чистой не кипяченой воды комнатной температуры довести общий объем жидкости почти до 3-х литров – хотя бы 1/5 часть банки нужно оставить свободной. Накрыть марлей. Если все наши махинации с закваской прошли успешно – на второй-третий день начнется активное брожение. Вы это определите по запаху и пенообразованию. Теперь на ёмкость нужно надеть гидрозатвор или перчатку «Привет Горбачёву!». Брожение проводится в темном месте, при комнатной температуре, оканчивается оно примерно через 2-3 недели. Когда перчатка сдулась или затвор перестал пускать пузыри – вино нужно декантировать, бутылировать и переставить в прохладное место.

Вариант для тех, кому лень обдирать одуванчиковые лепестки. В этом рецепте предполагается сбраживать напиток на диких дрожжах, внося их культуру в сусло («культуру в сусло!» – хороший лозунг, не правда ли?) при помощи изюма. Предупреждаю сразу – этот способ не даст 100% результат, изюм должен быть очень хорошим, лучше всего – домашним. Подробнее о выборе изюма и приготовлении закваски из него читайте в данной статье

Пробовать такое вино можно будет не ранее, чем через полгода.

Третий рецепт: вино из сока одуванчиков

Цветки одуванчиков пропустить через соковыжималку. Измерить объем получившегося сока. Добавить к соку сахар из расчета 4 ст. л. на литр и развести чистой водой в пропорции 2:1, перелить в подходящую банку, прикрыть марлей. Данным методом мы не убиваем дикие дрожжи, содержащиеся на цветках, так что сусло по идее должно забродить самостоятельно. Но это по идее. А на самом деле может понадобиться закваска – для разнообразия можно использовать малиновую, рецепт есть в этой статье – или винные дрожжи. Как только жидкость забродила, ставим гидрозатвор и ждем окончания брожения, декантируем и бутылируем. После этого автор рецепта предлагает вино закрепить, влив 100 мл водки на каждый литр напитка. Если вам недостаточно сладости, можно добавить немного сахара – крепленое вино снова не забродит. Отправить в прохладное место на несколько месяцев.

Если одуванчиков у вас – ну просто завались, вино можно сделать, как говорится «по белой технологии», предварительно отжав сок. Данный рецепт приготовления вина из одуванчиков взят из старой кулинарной книги, он не включает каких-либо добавок, кроме воды, сахара, закваски или дрожжей. Чтобы вкус напитка был более ярким, можете добавить понемногу любимых специй или пряностей.

Как мы видим, рецепты приготовления вина из одуванчиков довольно просты. Во всех случаях напиток рекомендуется состаривать – выдерживать в прохладе довольно длительный срок. Но ваше терпение вернется сторицей – в январе-феврале, когда уже не верится, что на улице бывает тепло и солнечно, это вино придется как нельзя кстати!

Возьми лето в руку, налей лето в бокал — в самый крохотный, конечно, из какого только и сделаешь единственный терпкий глоток; поднеси его к губам — и по жилам твоим вместо лютой зимы побежит жаркое лето…

Рей Брэдбери