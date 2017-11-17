Плоды шиповника – природный концентрат витамина С, а также витаминов А, В1, В2, Е и К, флавоноидов, танинов и органических кислот. В традиционной медицине экстракты шиповника используют для восстановления обмена веществ после простудных заболеваний и лечения большого списка недугов. Чтобы использовать этот кладезь полезных веществ, человечество научилось плоды сушить, готовить из них соки, сиропы, джемы и, конечно же, высочайшего качества вина, которые своим характером напоминают вина венгерские и многие южные, такие как херес, к примеру.

К слову сказать, в настойках и наливках из шиповника витаминов и микроэлементов сохраняется больше, ведь сырье не подвергается термической обработке, но это уже совсем другая история…

Прежде чем приступать к виноделию, нужно впрок запастись плодами. Они созревают обычно в октябре, но лучше приступать к сбору после первых морозов, в середине ноября, когда плоды размягчаются и из них легче отделяется сок. Криодеструкцию можно провернуть и самому, поместив шиповник в морозилку на 1-2 дня.

После сбора плоды нужно хорошенько промыть, просушить и !обязательно освободить от черенков и чашелистиков (почерневшие листики, отголоски некогда прекрасного цветка), которые непременно дадут горечь нашему вину. Итак, подготовительные работы выполнены, руки изодраны в кровь (шипов бояться – вина не пить), пора приступать!

Классический рецепт вина из шиповника

Классический он не потому, что кто-то так сказал, а потому, что в основе рецепта лежит традиционная винодельческая технология, которая почти всегда позволяет получить хороший результат. Если вы прочтете статью о приготовлении виноградных вин , то поймёте, что различия минимальны. Единственное, зрелые плоды шиповника в том количестве, в котором используются для приготовления сусла, не могут обеспечить нормальную кислотность, поэтому всегда нужно добавлять лимонную кислоту (её можно заменить соком одного лимона или винной кислотой).

И, разумеется, нужно будет помочь дрожжам подкормкой, в качестве которой может выступать горсть хорошего изюма, но это непременно повлияет на вкус готового продукта, поэтому лучше обойтись подкормками из винного магазина. Но самое главное, готовое вино должно вызреть в бутылке минимум 1,5 года, чтобы раскрыть свой потенциал. Молодое вино будет почти непригодным для питья!

2,5-3 кг плодов шиповника

2,5 кг сахара

7 л воды

10 г лимонной кислоты

подкормка для дрожжей (по инструкции)

винные дрожжи (токай, херес, для крепких вин)

Также вы можете использовать следующие пропорции, рассчитанные на получение 10 литров сухого вина заданной крепости (примерно, разумеется):

Вино 9-9,5% алкоголя Вино 12% алкоголя Вино 17-17,5% алкоголя 2 кг плодов шиповника 2,25 кг плодов шиповника 2,5 кг плодов шиповника 9 л воды 8,5 л воды 8 л воды 1,5 кг сахара 2 кг сахара 2,8 кг сахара 10 г лимонной кислоты подкормка для дрожжей (по инструкции) винные дрожжи (токай, херес, для крепких вин)

Для начала нужно правильно разбродить дрожжи, так как им предстоит не простая работа. Чтобы правильно сделать стартер, пакетик сухих винных дрожжей нужно растворить в 250 мл тёплой воды с 1 ч. л. сахара, а также щепоткой подкормки для дрожжей. Хорошо перемешать, ёмкость накрыть бумажным полотенцем и оставить на 2 дня в тёплом месте. Каждый день стартер нужно хорошо перемешивать.

Подготовленные плоды шиповника разрезать пополам и поместить в чистый, стерильный ферментер (предварительно их можно поместить в нейлоновый мешок, что значительно упростит процесс фильтрации), после чего залить их 3-мя литрами кипящей воды. Пока вода остывает до комфортной для дрожжей температуры, сварить сироп из 1,5 кг сахара и 3 литров воды. Как только вода с плодами остынет до 22-25оС, добавить в ферментер подкормку для дрожжей (по инструкции на упаковке), 10 г лимонной кислоты, сахарный сироп и подготовленный ранее стартер. Содержимое бродильной ёмкости хорошо перемешать, накрыть марлей и оставить на 1 день в покое – за это время дрожжи должны размножиться.

Через 24 часа установить на ферментер гидрозатвор и отправить вино на первичную ферментацию при температуре 20-25оС в течение 1-2 недель. Каждый день ферментер нужно встряхивать, чтобы скопившийся в толще сусла углекислый газ выходил наружу. Когда брожение ослабнет и выпадет небольшой дрожжевой осадок, молодое вино из шиповника нужно процедить (если шиповник был в нейлоновом мешке, то с этим проблем не возникнет вообще, как и с удобной фильтровальной установкой из фильтр-мешка на металлической стойке), а плоды хорошо отжать, чтобы извлечь максимальное количество сока.

Пока вино процеживается, сварить из 1 кг сахара и 1 л воды простой сироп. Процеженное вино перелить в промытый ферментер, добавить сваренный сироп, установить гидрозатвор и отправить вино на вторичное брожение в тёмном месте при температуре 10-15оС на срок от 2 до 3 месяцев. Примерно раз в месяц вино нужно сливать с осадка (или по мере его образования).

Когда вино бродить перестало, нужно в очередной раз слить его с осадка, перелить в чистый ферментер и снова установить гидрозатвор. Перед этим можно снять пробу и подсластить вино по вкусу (если вы всё делали правильно, оно должно быть полностью сухим; чтобы получить хорошее сладкое вино, добавьте 500 г сахара, предварительно растворим его в небольшом количестве сусла). В таком виде ферментер нужно оставить ещё на 3 месяца при температуре 10-15оС, регулярно снимая его с осадка. За это время вино должно полностью осветлиться и его можно бутилировать. Если этого не произошло, вино осталось мутным (а это бывает часто, ведь в шиповнике много пектина), его перед розливом нужно осветлить искусственно (для вина из плодов шиповника лучше всего подходит желатин).

Готовое осветлённое вино нужно разлить в чистые бутылки из тёмного стекла и закупорить. Бутылки нужно хранить в горизонтальном положение в тёмном прохладном месте. Минимальный срок выдержки такого вина в бутылках составляет 1,5 года, но лучше оставить его в покое на 2 года и больше.

Рецепт вина из сухого шиповника

Вина из сушеных плодов шиповника ни чем не уступают винам из шиповника свежего и даже в чем-то их превосходят. Они всегда имеют глубокий коричневый оттенок и по запаху напоминают южные вина. Готовятся они так же, но плодов нужно использовать меньше и немного изменить технологию их обработки.

Для приготовления примерно 10 л вина:

Вино 11-11,5% алкоголя Вино 17-18% алкоголя 0,75-1 кг сушеного шиповника 1-1,25 кг сушеного шиповника 9-9,5 л воды 8,5 л воды 1,7 кг сахара 3 кг сахара 10 г лимонной кислоты подпитка для дрожжей (по инструкции на упаковке) винные дрожжи (токай, херес, для крепких вин)

Процесс приготовления мало чем отличается от первого рецепта, в основном на этапе подготовки сырья. Прежде всего, нужно приготовить стартер из винный дрожжей, как описано выше. Сушеные плоды шиповника нужно промыть и замочить на 12-24 часа в 1-2 л воды. После этого нужно удалить с них все стебли и чашелистики, а затем грубо измельчить (можно даже блендером). Взять 2/3 воды по рецепту, закипятить и растворить в ней сахар (для крепкого вина взять только половину сахара). Измельчённые плоды поместить в ферментер и залить кипящим сиропом. Подождать, пока смесь остынет до 22-25оС, добавить лимонную кислоту, подпитку для дрожжей и стартер, хорошо перемешать и накрыть марлей.

Дальше следовать инструкции из первого рецепта, начиная с 3-го пункта, с той лишь разницей, что после первичного брожения и процеживания в сусло нужно добавить оставшуюся по рецепту воду (или сироп из второй половины сахара и оставшейся воды, если речь идёт о крепком вине). Вино из сушеного шиповника обычно осветляется заметно лучше, поэтому сроки вторичного брожения и «дображивания» можно уменьшить до 2-х месяцев. Сняв вино с осадка после вторичного брожения, не забудьте его попробовать и подсластить по вкусу (напиток получается очень крепким, поэтому сахар является больше необходимостью, чем прихотью).

Вы также можете приготовить сразу 2 вида вина из одной партии сушеного шиповника. Для этого возьмите 1,75 кг сушеных плодов и подготовьте так, как это описано в рецепте. Затем приготовьте вино, соответствующее по ингредиентам крепкому вину из сушеных плодов шиповника (17-18% алкоголя), используя толерантные к спирту дрожжи (токай, херес, Red Star для красного вина и т.д.). После отжима плодов их можно использовать для приготовления вина, соответствующего по ингредиентам слабому вину (11-11,5% алкоголя), используя дрожжи для легких вин (Steinberg-Geisenheim для рислинга, универсальные Klosterneuburg и т.д.). Первое вино получается тёмным, густым, экстрактивным, а второе – лёгким и светлым.

Удачного вам виноделия!