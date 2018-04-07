Зима – это пустыня для винодела. Ничего тут не растет, ничего не благоухает, все мертво или спит. Нечего мять руками, пропускать через прессы, процеживать и фильтровать. Нет сока – нет вина. Но сухофрукты – оазис посреди этой пустыни!

Сделать вино из сухофруктов в домашних условиях, конечно, несколько сложнее, чем из свежих плодов – придется немного повозиться. Но, тем не менее, таинство сие вполне доступно даже для неискушенных неофитов – никакой магии, только сухофрукты, водичка, сахар, соответствующие дрожжи да некоторые добавки, и – вуаля! – мы получим чудесный напиток из покупных либо высушенных собственными рукам фруктов или ягод!

Вина из сухофруктов: теория, основные проблемы

Конечно, сухофрукт есть сухофрукт. Чтобы сделать из этого сырья что-то удобоваримое, придется его размочить – иначе никак. Поэтому почти все рецепты, представленные ниже, включают в себя либо проваривание, либо обработку специальными веществами – пектиновыми ферментами.

Следует сразу сказать, что метод с термообработкой хуже – если он применяется, плоды меняют свой вкус, повышается вероятность вместо вина получить перебродивший компот. Поэтому, если у вас есть доступ к пектиназе – лучше воспользоваться этим удобным и безопасным ферментом, который разрушит пектины плодов, размягчит кожуру и мякоть, позволит извлечь из сухофруктов больше вкусоароматических и красящих веществ. Купить пектолитический фермент можно на специальных винодельческих сайтах, стоит он относительно недорого.

Вторая набившая оскомину проблема заключается в выборе дрожжей. Конечно, наилучшим выходом станут покупные винные дрожжи из того же виномага – в каждом рецепте вина из сухофруктов будет отдельно сказано, какие именно ЧКД нужны. Такой способ быстрее, надежнее, эффективнее (набраживается больше спирта) и требует меньше трудозатрат. Дрожжи всегда можно заменить самостоятельно приготовленной закваской. В случае вин из сухофруктов логично будет сделать изюмную – в этой статье вы найдете ее рецепт. Там же есть рецепт вина из сушеного винограда (изюма) и из смеси кураги, изюма и сушеной бузины, в дополнение к сегодняшним.

И, наконец, третья сложность – это кислоты и танины, которых в большинстве сухофруктов маловато. Лучше всего купить специализированные добавки – смесь виннокаменной и дубильной кислот, а также порошковый танин – в любом удобном для вас месте. В некоторых версиях вина винодельческую кислоту можно заменить соком обычного лимона или – в худшем случае – магазинной лимонкой. Но если в рецепте сказано, что вино нужно подкислить – не пренебрегайте этой рекомендацией, иначе напиток будет плохо бродить, храниться, да и на вкус будет мало похожим на вино. Без танина, в принципе, можно и обойтись. В общем, довольно демагогии, приступаем к конкретике!

Рецепты вин из сухофруктов

Вино из сушеных яблок

Для удобства изложения сначала я опишу пропорции для составления сусла различных вин, а в конце – подробно изложу процесс приготовления, который для всех рецептов практически идентичен.

Простой, но довольно удачный рецепт. По отзывам, такое вино даже вкуснее обычного вина из свежих яблок, а делать его проще, так как яблочный пектин разрушается в процессе сушки и последующей варки плодов. Экспериментаторам никто не запретит заменить часть сушеных яблок другими сходными по текстуре сухофруктами, как-то: айва, груши, в том числе копченые и др. Дрожжи для сидра в этом случае нам не подойдут – лучше выбрать либо специальные для яблочных вин, либо универсальные.

яблоки сушеные – 2 кг

вода – 8 литров

сахар – 2.5 кг

винные дрожжи – по инструкции

подкормка (напр., фосфат аммония) – по инструкции

Рецепт вина из кураги

курага (аштак, кайса) – 1 кг

вода – 4 литра

сахар – 900 граммов

лимонная кислота – 3 г

танин порошковый – 3 г

универсальные винные дрожжи – 5 г (или по инструкции)

подкормка для дрожжей – 5 г

пектиновый фермент – 5 г (не обязательно)

Курага – один из самых доступных в наших широтах сухофруктов, вино получается красивого соломенного цвета, легкое, с цветочным ароматом. Однако есть у него и проблемы – собственно, такие же, как и у вина из свежих абрикосов – долгое, сложное осветление и недостаточное содержание кислот, танина, которые придется вносить в сусло искусственно.

Дрожжи следует выбирать универсальные (мультифлор или аналоги) либо – для тугобродящих белых фруктовых вин. Как и черносливовое, данное вино порой нуждается в принудительном осветлении. Также удачные результаты дает закрепление домашнего вина из кураги домашним же абрикосовым бренди – получается более крепкое и насыщенное, прекрасно хранящееся и гарантированно улучшающееся со временем вино.

Рецепт домашнего вина из фиников

Довольно интересный и необычный рецепт. Вино из фиников обладает не очень ярким ароматом, но зато – имеет выразительный и оригинальный вкус, чем-то напоминающий мадеру или марсалу. Для получения более красивого, насыщенного цвета можно добавить к финикам также пару горстей черники.

В данном случае выбор дрожжей принципиального значения не имеет – автор использовал ЧКД для токайских вин. Содержание лимонного сока можно слегка увеличить – если сусло недостаточно кислое на вкус. Данное вино из сухофруктов нуждается в более длительной выдержке перед употреблением – со временем его яркий вкус раскрывается гораздо лучше.

финики – 1.2 кг

сахар – 2.4 кг

вода - до 10 л сусла

дрожжи винные – по инструкции

подкормка для дрожжей – желательно

сок двух лимонов (можно также добавить половину цедры)

Оригинальное вино из инжира с мёдом и цитрусовыми

Не самый дешевый, но весьма и весьма достойный напиток! Сушеный инжир дает гораздо более яркий результат, нежели его свежий аналог – фига, без неприятного тяжелого «овощного» привкуса. Вино обладает насыщенным, интересным вкусом с нотками карамели, табака, скотча и дуба.

Напиток подкисляется лимоном и апельсином, также можно использовать кислотную смесь для вина. Дрожжи – универсальные для тугобродящих фруктовых вин либо для Малаги, Марсалы.

инжир – 1 кг

сахар – 1 кг

мёд – 300 мл

один апельсин

один лимон

вода – 4.5 литра

пектиновый фермент – чайная ложка

дрожжи – по инструкции

подкормка для дрожжей

Вино из сушеной клюквы

клюква сушеная – 0.5 кг

сахар – 900 граммов

танин – 1/8 чайной ложки

пектолитический фермент – 1 ч. л.

дрожжи винные – по инструкции

подкормка – 1 ч. л.

вода – 3.5 литра

Еще один пример вина, в котором сухофрукты «ведут» себя куда лучше свежего аналога! Вино несколько напоминает красное виноградное, имеет сбалансированный и – при должной выдержке – довольно мягкий, приятный вкус. Прекрасно сочетается с блюдами из птицы, особенно с индейкой и дичью.

Подкислять сусло не требуется – в клюкве вполне достаточно собственных кислот. Оптимальные дрожжи в данном случае – для полнотелых красных вин а-ля Пино Нуар.

Домашнее вино из чернослива

Плотное, красивое, достаточно крепкое вино с очень насыщенным иссиня-черным цветом и ярким вкусом. Особенно удачные результаты даёт сочетание вяленого и копченого чернослива – напиток приобретает легкие нотки виски, дыма, табака. Такое вино идеально подходит к мясу, дичи и блюдам с копченостями. В классический рецепт не входит пектолитический фермент, однако при его использовании приготовить напиток будет проще, так как все сливы содержат много пектина и неохотно отдают сок.

чернослив сушеный либо вяленый – 2.5 кг

чернослив копченый – 1.5 кг

сахар – 2.5 кг

чистая вода – 3.5 литра

дрожжи либо изюмная закваска – по инструкции

В черносливе достаточно кислоты и танина, в данном рецепте эти добавки не требуется. Как и все сливовые вина, приготовленное в домашних условиях вино из чернослива, возможно, придется принудительно осветлять. Дрожжи следует выбирать для плотных, красных вин – портвейна, марсалы либо плодового вина. Кстати, из черносливого вина получается превосходный глинтвейн!

Пошаговая технология приготовления вин из сухофруктов

Для начала нам нужно выбрать принцип постановки сусла. Собственно, выбирать придется из трех вариантов – либо просто измельчить и предоставить воде и дрожжам извлекать из плодов все нужные нам вещества, либо проварить сухофрукты в кипятке, либо – обработать специальными ферментами. В случае кураги, фиников и инжира стоит выбрать первый или третий вариант, так как они меняют свой вкус при термообработке.

Яблоки, напротив, желательно именно проварить, иначе они не отдадут в сусло свой вкус, аромат и естественные сахара. В остальных рецептах можно поступать по собственному усмотрению. Финики, инжир, курагу, клюкву не помешает перед использованием промыть проточной теплой водой.

Шаг первый – размачивание плодов холодным способом

Или: шаг первый – термическая обработка сухофруктов

Или: шаг первый – применение пектолитических ферментов

Все достаточно просто. Берем сухофрукты и тщательно измельчаем – например, при помощи мясорубки. Чтобы измельчение прошло быстрее, можно также предварительно замочить плоды в небольшом количестве воды. Полученную кашицу просто заливаем всей водой, указанной в рецепте, добавляем остальные ингредиенты и оставляем в теплом месте до начала брожения. В этом случае целесообразно воспользоваться «красной» технологией – отправить и жидкость, и остатки фруктов в ферментер, чтобы в процессе брожения дрожжи вытянули из мякоти все, что только можно. Но также используется и смежный способ – сусло некоторое время (2-5 дней) бродит на мезге, после чего отжимается и на дображивание отправляется только сок. Выбор за вами.Самый простой способ – варим из выбранных сухофруктов «компот» во всей необходимой по рецепту воде. Можно также предварительно измельчить наше сырье – не помешает. Долго варить не надо – 15-20 минут будет достаточно. Далее охлаждаем варево под крышкой, фильтруем, мезгу тщательно отжимаем. В полученный отвар вносим все остальные ингредиенты, сахар и дрожжи, ждем, пока забродит, и ставим под гидрозатвор.Суть действия фермента пектиназы состоит в разрушении белковых соединений внутри фрукта. Волокна плода разрушаются, из них освобождаются вкусоароматические вещества, которые тут же переходят в воду. Обычно сухофрукты заливают всей водой, указанной в рецепте (иногда даже кипящей), всю массу нагревают (температурный оптимум большинства пектолитических ферментов составляет 37-40°, но работают они и при более низких температурах), вносят фермент.

Все нужно тщательно перемешать и оставить под крышкой на 4-12 часов. Далее массу снова нагреть градусов до 70, чтобы нейтрализовать остатки ферментов. Остудить, отжать – готово! Если решите экспериментировать с пектиназой – читайте инструкцию на ее упаковке, разные виды фермента имеют разные особенности и нюансы применения.

Шаг второй – первичное брожение

Первым делом нам необходимо определиться с дрожжами. Если будете использовать изюмную закваску – ее следует приготовить заранее, во избежание неприятных сюрпризов. Покупные винные дрожжи также желательно разбродить в теплой водичке с сахаром загодя, чтобы убедиться в том, что они не просрочены и работоспособны. В составленное по тому или иному рецепту вина из сухофруктов сусло следует добавить дрожжевую среду и подкормку для дрожжей. Помните, что для этого температура жидкости не должна превышать 30 градусов. Ждем несколько часов (а иногда и до полутора суток), пока все сусло не охватит явное брожение – появится пузырение, квасной аромат, а жмых (если вы делаете вино по красной технологии) отслоится и всплывет вверх. Сусло можно и даже нужно попробовать на вкус. Также можно провести замеры виномером и специальными кислотными тестами. В случае нужды следует напиток подкислить либо подсластить, чтобы он нормально бродил.

Важный момент – если выбрали изюмную закваску, сахар, указанный в рецепте, лучше вносить не сразу, а тремя равными партиями. Первая часть добавляется в сусло перед внесением дрожжей, вторая – на третий день брожения, третья – на седьмой. Дикие дрожжи слабее чистых фабричных и могут просто «не переварить» слишком сладкое сусло, запоров нам всё дело.

Готовое сусло переливаем в ферментер (бутыль) и ставим под гидрозатвор или – в крайнем случае – под перчатку. Переносим в теплое темное место и оставляем до полного выбраживания. В зависимости от выбранного типа дрожжей первичная ферментация вина из сухофруктов в домашних условиях – то есть, при комнатной температуре – будет продолжаться от 7-15 дней (винные дрожжи) до 2-3 месяцев («дикари»). Окончание данного процесса можно идентифицировать по выпадению плотного осадка и затиханию гидрозатвора. Теперь молодое вино из сухофруктов необходимо декантировать – слить с помощью трубочки. Если напиток получился мутным, что часто бывает, например, с домашним вином из чернослива, кураги, инжира – его можно осветлить, воспользовавшись одним из способов, описанных в данной статье.

Шаг третий – вторичное брожение, стабилизация, розлив

Подготовленное частично осветленное сусло переливаем в небольшой ферментер. Жидкость должна занимать не менее 90-95% пространства бутыли. Переносим ёмкость в прохладное темное место – подвал или теплый погреб, вновь накрываем затвором или перчаткой.

Длительность процесса зависит от многих факторов – температуры, типа сырья и пр. Быстрее всего дображивает вино из сушеных яблок и клюквы (2-3 месяца), дольше всего – черносливовое и инжирное (до 4-5). В бутыли будет выпадать плотный дрожжевой осадок – когда его слой будет явно виден на дне, напиток следует сливать через трубочку. По необходимости повторять эту процедуру нужно 3-4 раза.

Когда осадок больше не образуется, вино стало светлым и абсолютно сухим на вкус – пришло время «довести» его и подготовить к хранению. Для этих целей можно использовать сахар или фруктозу (если хотите получить полусладкий или десертный напиток), также вино можно закрепить (как и чем – читайте в специальной статье) или стабилизировать диоксидом серы.

Когда все манипуляции произведены – емкость нужно перенести в теплое место и убедиться, что вино не забродит повторно. Лишь после этого его нужно разливать по бутылкам и переносить в прохладное место.

Срок хранения и вызревания в «подвальных» домашних условиях вина из сухофруктов зависит, прежде всего, от его крепости и использованного сырья. Быстрее всего созреет яблочное, кураговое и клюквенное вино – попробовать его можно будет уже через полгода, а хранить рекомендуется не более полутора лет.

Если взялись за чернослив, финики, инжир – дегустации придется подождать подольше, до 9-12 месяцев, в течение еще года-двух вино будет постепенно улучшать свои характеристики. В любом случае, спешить не следует – время в разумных пределах влияет на вкус и аромат вина из сухофруктов исключительно в лучшую сторону!