Хурма – тот еще фрукт! Во-первых, в природе у него практически нет аналогов – почти все виды семейства «Эбеновые» – порядка полутысячи – относятся к роду «хурма», из известных родственников ближайший – это черное дерево. Во-вторых – обитает этот плод почти на всем земном шарике, особенно в тропических областях. И в-третьих – ни один фрукт даже отдаленно не напоминает хурму по вкусу. Такой вот фрукт-уникум. Состав хурмы идеальным не назовешь – в ней содержится только 0.2% кислот, поэтому при изготовлении вина из хурмы в домашних условиях без дополнительного подкисления нам не обойтись. Зато хурма достаточно сахариста – 16.8%, в ней много танинов и других дубильных веществ, что позволяет получить из нее достаточно крепкий и прочный, стойкий к болезням, скисанию, плесени, напиток.

Но главное в хурмовом (не, не звучит, лучше «хурменном») вине – это, все же, его вкусовые качества. При не очень ярком аромате, напиток обладает дивным сладко-терпким оригинальным вкусом – его непременно распознают и оценят любители хурмы, которые смогут «попробовать» любимый фрукт в любую пору года, а не только зимой! Да и у людей, равнодушных к хурме, такое вино оставляет самые теплые и солнечные впечатления, усиливающиеся красивым оттенком – от соломенного до ярко-розового. Говорят, «правильное» вино из хурмы отдаленно напоминает херес – если соберетесь закрепить его, лучше использовать весьма популярный на Кавказе и в Азии самогон из хурмы – о нем я обязательно как-нибудь напишу отдельную статью. А вот о настойках и ликёрах из этого фрукта статья у нас уже есть – рекомендую прочесть, если любите напитки покрепче да послаже.

В поисках адекватных рецептов в рунете (вот ничему жизнь не учит) пополнил нашу уже постоянную рубрику «курьезы». Один из сайтов из разряда «ой, девочки!» рекомендует добавлять в вино из хурмы… винную копоть! Вслушайтесь еще раз – «винную копоть»! Я не пожалел времени и погуглил. Обнаружил что тут, скорее всего, имеется в виду дрожжевой осадок от вина. Зачем мертвые дрожжи нужны в сусле – загадка. Автор на том же сайте утверждает, что без этого загадочного ингредиента вино, – внимание! – «практически не бродит». Ага, философский камень прям. А при отсутствии «копоти» рекомендует заменять его… «обычным спиртом». Правда, тут же авторитетно заявляет, что в результате получится не вино, а настойка. Как тут не привести цитату из Формулы любви: «Грех смеяться над убогими – ну погляди на них, подневольные ж люди…»

Вино из хурмы в домашних условиях – винодельческая технология

зрелая хурма – 3 кг

сахар – 900 грамм

вода – 7 литров

кислотная смесь – 2 столовых ложки

пектиновый фермент – 1 чайная ложка

метабисульфит калия или аналог – 2 таблетки

подкормка для дрожжей – 1 чайная ложка

дрожжи винные (для красных вин, шампанского или малтифлор) – на 10 л сусла

Рецепт сложный, главным образом даже не из-за технологии, а из-за множества винодельческих добавок – смеси кислот, пектинового фермента, метабисульфита калия, а также специальных винных дрожжей и питательной среды для них. Сразу скажу, что от части ингредиентов можно без зазрения совести отказаться (например, метабисульфит – это просто консервант на основе серы, о нем написал подробный разбор наш главный редактор, а пектиновый фермент в данном случае применяется для осаждения танина – избавления вина от излишней «вяжущести»). Другие – заменить более простыми аналогами – например, вместо кислотной смеси у нас часто используют лимонный сок, хотя это и не совсем правильно. В любом случае, все эти ингредиенты продаются в винодельческих интернет-магазинах, а ниже будет приведен другой рецепт вина из хурмы, попроще – можно не мудрствовать, а просто воспользоваться им.

Несмотря на внушительный список составляющих, в приготовлении этого вина ничего революционного нет, возни тут минимум – в том-то и соль, что за нас почти все будут делать ферменты.

Для начала хурму нужно сполоснуть и нарезать четвертинками, удалить семена вместе с семяложем, уложить в ферментер и легонько раздавить, например, деревянной ложкой. Добавить туда же всю воду, кислотную смесь, половину сахара, размешать до растворения последнего.

Если используете серу (метасульфит) – измельчите таблетку и добавьте ее в сусло, снова размешайте и оставьте все это дело на 12 часов. Цель – убить дикие дрожжи, которые могли оставаться на фруктах. Впрочем, без этого пункта можно и обойтись – покупные винные дрожжи способны сами справиться с дикарями, «принцип киллера» никто не отменял.

Для размягчения плодов, разрушения волокон и освобождения максимального количества сока в сусло рекомендуется внести пектиновый фермент. После внесения массу нужно хорошенько размешать, накрыть и оставить на 12 часов.

Пришло время добавлять дрожжи и подкормку. ЧКД желательно предварительно разбродить в небольшом количестве теплой воды с сахаром, даже если на упаковке написано, что этого делать не требуется – случаи бывают разные, лучше убедиться, что мы купили хорошие, рабочие дрожжи с нормальным сроком годности, чем испортить всю партию вина.

Теперь на бутыль надо установить гидрозатвор, переставить его в теплое затемненное место. Первичная ферментация будет длиться 5-7 дней, по окончании брожения сусло нужно грубо отжать и процедить. Ничего страшного, если мелкие остатки фруктов не отфильтруются – потом они просто выпадут в осадок, и мы легко избавимся от них декантированием.

В получившемся «молодом вине» нужно растворить остальной сахар, перелить его в меньшую бутыль – так, чтобы свободным осталось не более 90-95% его объема, снова установить гидрозатвор и переставить в темное место с температурой 10-12°.

Вторичное брожение будет протекать медленно и довольно долго – до 6 месяцев. В это время вино обязательно нужно несколько раз сливать с осадка через трубочку или специальный сифон – декантировать, – это позволит напитку осветлиться и не приобрести горьковатый дрожжевой привкус.

После того, как вино стало полностью светлым, сухим на вкус, а осадок больше не выпадает – его можно бутылировать. При необходимости напиток стабилизируют, подслащивают, а затем разливают в бутылки. Приготовленному по этому рецепту вину из хурмы рекомендуется вызреть по крайней мере год – только тогда оно обретает полный, утонченный вкус, становится максимально ароматным и может должным образом порадовать своего творца!

Простой рецепт вина из хурмы

спелая хурма – 6 кг

вода – 5 литров

сахар – 1300 грамм

сок одного лимона (5 г/1 л сусла лимонной кислоты)

дрожжи винные – на 12-15 литров сусла

подкормка для дрожжей

Этот рецепт – значительно более простой и универсальный, никаких дополнительных ингредиентов, за исключением чистой дрожжевой культуры и подкормки для нее, он не требует. Для подкисления сусла тут используется лимон. Также некоторые экспериментаторы добавляют в сусло мускатный орех для придания вину легкого пряного аромата – но только пару щепоток на литр сусла, не больше!

Готовится напиток достаточно просто, для производства такого вина из хурмы дома вам понадобится только сырье, блендер или мясорубка да пара подходящих бутылей – для первичного и вторичного брожения.

Хурму нужно вымыть, очистить от косточек и белой несъедобной сердцевины, бесцеремонно переколотить блендером в пюре. Растворить в пюрешке 700 граммов сахара, добавить дрожжи, подкормку, накрыть плотной тканью – так, чтобы к суслу мог проникать кислород.

Оставить в теплом месте на 3 дня. Раза 3-4 в сутки массу нужно тщательно размешивать деревянной ложкой, чтобы пенная шапка не закисала. В результате этого процесса, называемого «подбраживанием», мякоть хурмы размягчится и отдаст сок – то же самое, только быстрее, в прошлом рецепте вина из хурмы делал пектиновый фермент.

Когда трое суток прошли – нам нужно отжать и процедить массу при помощи плотной ткани, марли или, например, специального мешка для затирания солода. Мякоть выбрасываем – ничего полезного в ней уже не осталось.

Теперь пришла пора, собственно, составления сусла. Полученный сок хурмы разводим водой, добавляем остатки сахара и лимонный сок. Жидкость можно и нужно попробовать – она не должна быть ни чересчур кислой, ни чересчур сладкой, ориентируемся на собственные ощущения и/или винодельческие приборы – сахаромер и рН-метр, оптимальная кислотность сусла составляет 0,7%, сахаристость – 20-21%, с учетом того, что часть сахара уже была переработана при подбраживании.

Переливаем сусло в бутыль или другой ферментер с гидрозатвором, переставляем в темное теплое место. Бродить будущее вино будет еще 4-7 дней, в зависимости от температуры и других факторов. Когда все плотные вещества переместятся на дно бутыли, образовав осадок, напиток слегка осветлится и перестанет пениться – процесс окончен.

Теперь вино нужно слить при помощи трубочки и переместить в другой сосуд, поменьше – жидкость должна занимать по крайней мере 90% объема. Переставляем сусло на вторичную ферментацию в прохладное – 12-15° – место. Дображивание будет продолжаться порядка 4-5 месяцев, до полного осветления вина. За это время хотя бы 3-4 раза нужно произвести декантирование – слить вино с осадка. Когда напиток стал полностью светлым и осадок больше не образует – молодое вино считается готовым.

Что делать дальше? Есть несколько вариантов. Напиток необходимо попробовать (да уж, придется перебороть себя) – если весь сахар выбродил и вино полностью сухое на вкус, значит все прошло по плану. Его можно оставить вызревать в таком виде, также в домашних условиях вино из хурмы можно закрепить при помощи крепкого алкоголя – лучше всего, фруктового дистиллята, в идеале – сделанного из той же хурмы. О том как, чем и зачем производить крепление, читайте в статье по ссылке. В любом случае, перед дегустацией сухому вину нужно вызреть по крайней мере полгода, а крепленому или подслащенному – не менее 9 месяцев. Да, придется подождать, но поверьте – оно того стоит, выдержанное вино будет на две головы выше по вкусу и аромату. В общем, удачи вам и терпения!