Лефкадия – винодельческое хозяйство, проект, уникальный для российских широт. Находится в Крымском районе Краснодарского края. Производители вина Лефкадии делают ставку на стандарты качества напитка.

История становления винодельческого хозяйства

В 2006 году руководителем хозяйства стал Николай Пинчук, который слывет одним из лучших российских специалистов в области виноделия. Позднее, к проекту выпуска алкогольной продукции был привлечен Патрик Леон, который одобрительно отзывается о винах.

За несколько лет в Долине удалось наладить производство напитков из лучших сортов винограда. Вина Лефкадии занимают почетные места на конкурсах. При их дегустации дается высокая оценка, как от профессионалов, так и от любителей.

Экспертная оценка винных напитков

Путь к славе был достаточно долгим. В 2011 напитки были представлены экспертному сообществу, но не для продажи, а дегустации. Проба велась вслепую, производители региона представили четыре вида: белое, красное Танаида и Фестелия 2010. По результатам, эти напитки обошли многие известные вина, имеющие аналогичную стоимость. Эксперты по достоинству оценили качество и изысканный вкус. Через год сухое белое Шардоне 2010 получило национальную премию за качество на выставке Russian Wine Fair 2012.

Но производители из удивительной Долины Краснодарского края не стали останавливаться на достигнутых успехах. В 2014 году состоялся конкурс Decanter World Wine Awards. На нем белое сухое вино завоевало третье место, на международном конкурсе The International Wine and Spirit Competition Лефкадия была представлена в двух видах – красное и бело Ликурия Резерв. Оба напитка также получили бронзу. В последующем, награждения вин носит постоянный характер. Все это говорит об их качестве при невысокой для такого напитка цене. О достигнутых успехах производителя из Долины стало известно высшим руководителям власти. В 2014 году винодельческое хозяйство посетил Дмитрий Медведев. История умалчивает о том, была ли приобретена им бутылочка красного или белого, но сам факт приезда говорит о признании изысканных напитков, поступивших в магазины в большом ассортименте.

В 2015 году семейное предприятие, производящие изысканные напитки, купило винодельческий завод и агрофирму под названием «Саук - Дере». По размещенной информации, для увеличения производства базовой линейки вин, используются ресурсы «Саук-Дере».

Где можно купить вино Лефкадия? На многих сайтах можно купить напиток в широком ассортименте. В магазинах представлены следующие вина:

Купить напиток можно по доступным ценам. В линейку красного вина входят следующие:

Амфитрион Пино нуар Limited;

Каберне;

Лефкадия Красное;

Лефкадия Резерв;

Мерло и т.д.

Как профессионалы, так и любители особенно хвалят белое вино, с удовольствием их приобретают при наличии в магазинах:

Амфитрион Шардоне;

Белое;

Лефкадия Пти;

Шардоне;

Брют;

Савиньон и т.д.

Каждый из посетителей интернет-магазина сможет выбрать и купить качественный напиток на юбилей или романтическое свидание по доступной цене.

Любителям игристого предлагаются такие варианты, как:

Ликурия Петнат;

Магнатум Blanc de Blancs Брют;

Магнатум Экстра-брют Розе;

Темелион 36;

Темелион 48 и т.д.

Одними из самых известных вин Лефкадия по недешевым, но доступным ценам (иногда можно себя побаловать), выступают:

Магнатум Blanc de Blancs, 2018

При пробе напитка ощущается вкус лимончика, персика, сливок. Не слишком сухой вкус, но и не слащавый. Магнатум Blanc de Blancs удовлетворит поклонников различных вкусов: как сладкоежек, так и любителей горьких оттенков.

При покупке марки «Холодный душ» 2020 любитель вин отметит выдержанный вкус, мягкий, со сладким ароматом. Что мы чувствуем при глотке вина? Вкус маракуйи, крыжовника, цитрусовых. В напитке удивительным образом сочетается кислотность и баланс. Вино без фильтрации, с минеральным холодком, что выгодно его отличает от других аналогов Совиньонов. Неплохо бы вып ить Вионье безо всяких у слов ий. Много информационного шума наделала эта марка. При глотке удивительного напитка человек ощущает разнообразие вкусов: манго, мороженое из дыни, ананас. В привкусе вина явственно ощущается банановый молочный коктейль, тропики и фрукты в сахаре. При таком разнообразии вкусовых компонентов при распитии (но только совершеннолетними лицами), никто не испытывает никакой тяжести и дискомфорта.