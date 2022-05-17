Среди алкогольных напитков особой популярностью пользуется вино мартини со специфическим букетом полынного вкуса со сладостью и горчинкой.

Особенность состава аперитива

Вермут производится только из натуральных компонентов, особого купажа трав. Получают элитный алкоголь, настаивая на сухих винах с крепостью 11 – 13 % более 35 растений: их цветы, стебли, листья, цедра цитрусовых, семена и плоды. Это не предел содержания этила, он может дойти в некоторых сортах до 25% и выше. Увеличение градуса содержания спирта дает сбалансирование вкуса винного напитка, который становится сложнее и гармоничнее.

Виноделы специально повышают долю этанола, так как ароматические экстракты в составе вермута хорошо растворяются воздействием спирта и извлекаются, именно крепость алкоголя способствует раскрытию вкуса. Рецепты изготовления разных сортов фирмы держат в строгом секрете, стоимость их тоже отличается.

Каждый вид благородного напитка имеет в своем составе горькую полынь. Вкусовой букет элитного вина получают сочетанием:

мяты с ментоловым ароматом и нежной фиалки;

сливочного ириса и сладкой ванили;

пряной ромашки и терпкого можжевельника;

горьковато смолистого зверобоя и благоухающей розы;

малины с медовым вкусом и жгучего имбиря;

пряной гвоздики и кориандра с горчинкой;

сладкой корицы и пикантных цитрусовых.

Список ароматных трав для вермута не ограничивается вышеприведенными, для каждого вида имеются свои компоненты(например для Мартини Баккарди) с их соотношением между собой.

Процесс получения мартини

Процесс изготовления состоит из нескольких долгих этапов. Сначала из отборных сортов винограда получают вино, используя технологию итальянских виноделов. Потом напиток подвергается длительной выдержке в дубовых бочках в течение 8 - 12 месяцев.

После выдержки подбираются компоненты к рецептурам. Каждый сорт отличается ему только присущим составом. Все ингредиенты в виде ароматных трав, плодов, корней измельчаются, доводятся до порошкового состояния. Затем в кристально чистой водке их держат в течение трех недель, соблюдая особый режим температуры. Во время настаивания извлекаются из ингредиентов экстракты эфирных масел, получается прозрачный настой с ярко выраженным сладковато- горьким ароматом.

На следующем этапе его пропускают через многослойный фильтр, помещают в огромные герметичные ёмкости без доступа воздуха. Компоненты добавляют, придерживаясь строгого порядка:

Для получения крепости добавляют точную дозу сахара мелкой структуры, размешивают с помощью мешалок для полного растворения. Очищенный спирт многоступенчатым способом вливают тонкой струей, получают раствор с долей алкоголя от 16 до 18 и выше градусов. После добавления экстрактов с помощью специальной помпы раствор тщательно перемешивают, доводят его до однородности.

На финише вино проходит процесс стабилизации в несколько этапов:

замораживают до -9 градусов, выдерживают в таком состоянии 10 дней;

подвергают холодной фильтрации, пропуская через целлюлозу;

пропускают через фильтры с мембранами для тёплой фильтрации.

До доведения готовности дают неделю времени отдыхать. После этого благородный алкоголь полностью готов, он разливается в бутылки для продажи.

С чем пьют

Чтобы полнее насладиться мартини, перед употреблением в него добавляют охлажденную минеральную воду в соотношении 1 : 3. Минералкой можно смешивать все виды аперитива, от ее добавления аромат и вкусовые качества не меняются, просто снизится градус и сбавится процент сладости. Джин и спрайт. Смешивание с джином повышает крепость, обогащает нотками растительных приправ. Спрайт добавит гармоничному вкусу вина полноту оттенков экзотических цитрусовых, содержание этанола снизится. Надо взять 2 части мартини, добавить 1 часть джина (или спрайта). Охлаждают при употреблении долькой лимона, кусочками льда. Сок. Разбавляют кислыми соками (гранатовым, вишневым, цитрусовыми). Пропорции в зависимости от желания любителя элитного алкоголя. Для красных сортов martini (Росато, Розе, Россо) подходит сочетание с соками вишни и граната, а Бьянко приобретет отличный вкус от сока цитрусовых: лимона или апельсина.

Употребляют элитный напиток двумя способами: в чистом виде с лимоном, луком или кусочками льда. При втором варианте готовят коктейли, разбавляя добавками для смягчения вкуса или повышения градуса.

Классическим соотношением смешивания мартини с фруктовыми соками является 1 :1. Отлично разбавляют вино миксы из соков, которые обогатят его вкусовые качества. Предпочтительно использование свежевыжатых нектаров, при отсутствии такой возможности, подойдут готовые фрэши из магазина с минимальным количеством сахара в составе. Перед приготовлением вермута его надо охладить до 12 градусов, потом только разбавить фруктовыми соками. Не следует добавлять кубики льда, так как они вызывают ухудшение коктейля.

В последнее время любители мартини стали разбавлять вино сладкими нектарами персика, манго. Получается коктейль с медово-приторным вкусом. Классический вариант для добавления – это кислые соки. Водка. Это уникальное сочетание с мартини, которое стало известно всему миру, благодаря Джеймсу Бонду из фильмов, который смешивал его водкой, превращая в крепкий коктейль. Для получения «Водкатини» добавляют в martini водку в пропорции 1 : 4,5. Охлаждают винный напиток и снижают градус добавлением кусочков льда. Черный чай. От заварки martini приобретает терпкость, раскрывается его вкус полнее. Соотношение вина и холодного крепкого чая 2 : 1.

Бутылки аперитива подают в охлажденном виде без закуски, иногда позволяют фрукты, тонкий кусочек сыра, ягоды. Элитный винный напиток не предназначен для застолий, пьют его на молодежных вечеринках, дружеских встречах, фуршетах из стеклянного сосуда в форме конуса на длинной ножке. Однако не все сорта мартини можно приобрести в Москве и других крупных регионах. Купить можно их в странах Европы. Цена бутылки вина зависит от сорта, крепости, объема.