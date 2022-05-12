Часто туристы, приезжающие в

Крым

, пробуют местные вина, которые им очень нравятся и даже не догадываются о том, что они пьют напитки знаменитого винного завода под названием

МАССАНДРА

. О том, что такое

массандровские

вина, что входит в

каталог

,

энотеку

, где

купить

хорошее вино, стоит ли его

приобретать

, какие ощущения испытывал человек, который его

пил

, какая у него

цена

, расскажем далее.

МАССАНДРА вино

эксклюзивное. Это визитка

Крыма

. Его изготавливают из собственного сырья. Оно безупречного качества с совершенными органолептическими свойствами. Местные жители, занимающиеся изготовлением данного

вина

, называют его своей гордостью.

В подвале завода МАССАНДРЫ находится коллекция с самым большим ассортиментом. Она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Как уже было сказано выше,

вино МАССАНДРА

от других отличается своими органолептическими свойствами.

Массандровское

вино обладает интересным:

Цветом. Обычно производителем выпускается massandra нежно-золотого или бордового цвета. Но конечный оттенок напитка зависит от времени выдерживания сусла в бочке, используемого сорта винограда . Ароматом. При открытии данного вина сразу ощущается приятный запах ягод, фруктов, орехов, специй, пряностей. Но каждая бутылка обладает своим особым вкусовым букетом, который приятно удивит любого, даже опытного дегустатора. Вкусом. Специалисты, работающие в данной компании, тщательно следят за тем, чтобы потребитель получил алкогольный напиток с безупречным вкусом и иными вкусовыми характеристиками. И каждый напиток из данного каталога и ассортимента обладает своими уникальными вкусовыми показателями.

Несколько слов об истории

Вина в

Крыму

начали изготавливать во время правления князя Михаила Воронцова. Именно он доставил в Крым виноградные лозы, привезенные из Греции, Италии, Франции. Далее виноград начали высаживать в Алупке,

Массандре

, Гурзуфе, а уже позже на полуострове под четким руководством князя построили Первый крымский винный завод с интересным

винным

погребом.

Причем изготавливали на нем также::

портвейн;

херес;

мадеру.

Производили здесь высококачественный алкоголь, полученный путем смешивания различных сортов винограда. Даже Николай I очень высоко ценил данные напитки.

Производство росло, увеличивалось и количество виноградников. Уже к 1834 году их количество достигало 16 000.

В 60-е годы XIX века заводом стал управлять Семен Михайлович Воронцов. Его бутылки продавали в фирменном

магазине

, открытом в Москве, Петербурге, Ялте, Одессе.

После его смерти завод пришел в упадок, его контролировало Удельное ведомство.

В конце XIX века главным виноделом данного ведомства стал Лев Голицын. Он помог развитию крымского виноделия. Именно при нем построили первую винодельню тоннельного типа, где изготавливали столовые, ликерные напитки.

Свое предприятие он построил в поселке

Массандра

, расположенном на склоне горы. Здесь он стал производить, действительно, хорошие бутылки.

Его завод представлял собой подвал с 7-мью туннелями. Длина одного тоннеля составляла 150 метров. Температура здесь достигала 10-12 градусов. Так алкоголь лучше вызревал. Первое

вино

в такой подвал заложили в 1898 году.

Как производится МАССАНДРА

Напиток производят только из винограда, выращенного на участке завода. Производят его по классической технологии. Добавки, сахар в него не кладут.

Производится

оно

так.

Специалист:

Выращивает, собирает виноград, создает молодой виноматериал. Выдерживает алкоголь в дубовой бочке, переливают его в бутылку, еще раз выдерживают в бутылке. Обычно так производят только коллекционные напитки. Отправляет молодое вино с собственных заводов компании в главный завод МАССАНДРА. Помните: в зависимости от сорта алкоголя его помещают в большой бут или бочонок. Выдерживают продукцию в старинном голицынском подвале.

Дополнительно подготовленный напиток проходит:

обработку холодом;

фильтрацию;

осветление.

Сейчас на главном заводе делают только десертные, крепкие вина, которые затем отправляют в четыре разных подвала:

верхний;

нижний;

новый;

средний.

Причем благородные выдерживают 1,5 года при температуре, соответствующей данному сорту.

Закрывают готовый продукт корковой пробкой, изготовленной специально португальской компанией. Через нее алкоголь дышит и развивается.

Помните: коллекционные вина оставляют на время «дозревать» в бутылках, где им создают свой микроклимат. Именно такой алкоголь входит в легендарную коллекцию.

Ассортимент и коллекция

Условно все

популярные

напитки, входящие в коллекцию, специалисты делят на несколько основных типов.

Это:

Крепкие. Десертные сладкие. Они также бывают белыми, розовыми, красными. Десертные ликерные. Столовые полусладкие. Они бывают белыми, розовыми, красными. Столовые сухие. В основном, это белые вина.

Как купить правильное вино

Если человек хочет

купить

, действительно, хорошее крымское вино, то ему стоит обратить внимание на следующие важные нюансы.

Обратить внимание стоит на:

Место продажи . Специалисты советуют приобретать алкоголь только в специализированном магазине в крупным регионах, таких как Москва, Питер и другие, также , на сайте . Не стоит смотреть на стоимость вина в ларьке или в сомнительной точке продажи , где человеку, совершающему покупку , не покажут сертификат качества на продукцию. Чистоту продукции. Изучая стоимость вина, стоит обратить внимание на его консистенцию. Оно должно быть идеально чистым, не иметь примесей, осадка. Любое новообразование в бутылке – это брак. Вид бутылки. Каждый производитель разливает свое вино только в специальную тару. Поэтому не лишним будет посетить официальный магазин , изучить бутылку, в которую наливают настоящее вино. Качество товара . Крымские производители уделяют особое внимание внешнему виду бутылки, в которое налито вино. Коллекционная бутылка не должна иметь никаких повреждений, заводских дефектов. Настоящие крымские вина имеют премиальное качество, хорошую цену , высокую стоимость .

Как правильно подать вино

Чтобы на должном уровне можно было оценить данное вино, нужно его правильно подать на стол.

Дегустатор должен:

Налить алкоголь в тюльпановидный бокал с тонкой ножкой, сделанный из прозрачного стекла.

Довести алкоголь до оптимальной температуры. К примеру, белые вина охлаждают до 10-12 градусов, а красные вина охлаждают до 16-18 градусов.

Подытожим: теперь мы все знаем о том, что такое

крымское

вино, что входит в

каталог

, на какие виды оно делится, где его

приобретают

, как правильно подать

массандровское

вино, его пить, какая у него

цена

.