Pinot Grigio – видоизмененный сорт серых виноградных ягод Pinot Noir. Пино гриджио производят из одноименной разновидности винограда, выращиваемый в Италии или Франции.

История происхождения

Впервые о роде упоминается в восьмом веке. Достоверный фактом является то, что напиток из серых спелых виноградных ягод нравился императору Карлу IV, после чего он разошелся по всему земному шару.

Местом зарождения серого напитка является Бургундия, но именно итальянцы смогли производить из него легкий, ароматный и вкусный алкоголь, опередивший всеми известное Pinot Gris.

Успех к вину Пино Гриджио пришел к окончанию 20 века, когда виноделы научились контролировать и регулировать температуру брожения, и оказалось, что из серых ягод можно делать не только кислый неприятный напиток, но и освежающий напиток с нотками медового привкуса.

Виды алкоголя:

Минеральное сухое. Делается обычно в северной части Италии, но его популярность распространена в Австрии, Румынии, Словении и Венгрии. Ягоды в Альпах остаются кислыми, поэтому вкус узнается из тысячи. Специалисты рекомендуют подавать данный тип пино гриджио вина с картофелем фри или мидиями, а употреблять его лучше в летний период. Белое сухое пино гриджио обладает достаточно примитивным букетом с небольшими фруктовыми нотками. Содержит около 12% спирта. Фруктовое сухое. Данная разновидность практически идентична Pinot Gris: насыщенные ноты фруктов, оттенки лимона, зеленого яблока и персика, кислота практически не ощущается. Делается не только итальянскими виноделами, производство осуществляется и в Австралии, Новой Зеландии, Чили. Фруктовое сладкое. Этот тип напитка является чистым Gris с медовыми, карамельными и цитрусовыми нотками фруктов. Делается французскими виноделами.

Существует также розовое Пино Гриджио , производящееся путем долгого настаивания на виноградной мезге. Оно обладает клубничным оттенком. Данную разновидность вина Пино Гриджио можно купить в итальянском регионе Фриули под названием Рамато.

Французский алкоголь делают в Эльзасе, регионе Франции. Не менее востребованными являются немецкие образцы вин.

Разновидности бренда Гриджо: вина из каких провинций обладают наибольшей популярностью?

Большая часть пино гриджио, продаваемого на рынках и в алкогольных магазинах Москвы и других крупных регионах, это товар от Итальянских производителей. Он пользуется большим спросом среди покупателей и ценителей вин. На каждой бутылки, независимо от бренда, есть пометка, в какой стране и регионе сделан алкоголь. Это играет немаловажную роль, так как земля, на которой растет сорт белого винограда, в каждом городке имеет разные свойства, а следовательно, продукт будет отличаться индивидуальными вкусовыми нотками и цветом.

Приобретая пино гриджио, присмотритесь к этикетке на бутылке, отыскав информацию о производителе и названии провинции. Напитки из каких регионов все же пользуются большей популярностью?

Veneto. Напиток не выделяется «сложным» вкусом, однако имеет ярко выраженный фруктовый запах.

Venezie. Напитки, изготовленные в этой провинции, имеют высокую цену. Аромат отдает нотками акации и спелой груши. Вкус пино гриджио delle Venezie свеж и интенсивен, поэтому его рекомендуют употреблять в летний сезон.

Isonzo. Здесь производят легкие вина с примитивным букетом и невысокой кислотностью. Послевкусие не оставляет за собой терпкости, что бывает характерна для большинства подобных алкогольных напитков. Стоимость товара средняя.

Trentino. В данной провинции производят легкие свежие напитки с привкусом цветов, и цитрусовых фруктов.

Collio. Из данной местности выходят напитки, обладающие сложным многогранным ароматом и послевкусием. Многие производители данного уголка земли изготавливают вина с высокой крепостью – до 14%.

Veroneze. Вины, выходящие из этого региона, отличаются изысканностью и легкостью. Запах полон белых цветов, а фруктовое послевкусие с легкой кислинкой цитрусовых оставляет приятный след.

Alto Adige. В ароматах напитков из этого региона доминируют нотки яблок и груш с оттенками пряностей.

Как и с чем пить сухое пино гриджио?

Пино гриджио подают охлажденным до 7-8 градусов по Цельсию, желательно молодое, годовой выдержки. Оно является гастрономической парой с чем-то белковым и легким. Данный алкоголь хорошо разжигает аппетит и используется в качестве аперитива.

Какие продукты отлично подойдут к белому сухому вину?

Рыба и иные дары моря. Креветки, треска, палтус, мидии, устрицы и другие моллюски. Специи и душистые травы. Красный перец, корица, гвоздика, барбарис, мята и так далее. Сыры. К пахучим сырам отлично подойдет вино из ароматичных сортов с остаточным сахаром. Сюда входит сыр бри, моцарелла, пармезан, бофор и другие. Овощи. Свежие овощи и салаты, а также фасоль, цветная капуста, брокколи, зеленое кислое яблоко. Блюда также подают к данному напитку. Это могут быть суши, жареное мясо, итальянская паста, копченая рыба или хумус.

Какая на пино гриджио цена в Италии и на территории России

Купить качественное вкусное сухое вино пино гриджио не значит выложить крупную сумму денег или отправиться во Францию, чтобы приобрести напиток непосредственно в стране производства. В Италии стоимость за бутылку grigio с категорией DOC, подтверждающей высокое качество вина, плавает между 5 и 15 евро, что составляет около 400-1200 русских рублей. На территории России цены на данное вино неоднозначны. Можно найти бюджетный вариант, стоимостью порядка 400 рублей за бутылку, а можно купить самый дорогой и элитный вариант где-нибудь в Москве, цена которого будет составлять более 4000 рублей.

Однако в некоторых сетевых магазинах часто бывают скидки на элитные вина, поэтому купить напиток по демократической цене реально.

Где купить белое сухое вино Пино Гриджио:

Как было упомянуто ранее, не обязательно отправляться в страну производителя, чтобы осуществить ценную покупку. Найти вино Пино Гриджио можно практически в любой торговой сети, а также на винных сайтах и в бутиках Москвы и других городах. Продажа осуществляется практически во всех крупных регионах. Некоторые ценители вин grigio покупают товар в интернет-магазинах или на маркетплейсах.

Чтобы пино гриджио купить по более сниженной цене, обратите внимание на акционные предложения в магазинах и торговых сетях.

Пино Гриджо произведено, чтобы быть употребленным молодым – желательно в течение нескольких лет после разлива по бутылкам. Выбирайте напиток по своим вкусовым предпочтениям и наслаждайтесь приятным послевкусием!