Истинные знатоки высоко ценят непревзойденное качество, изысканность, аристократичность и многогранность

вина Riesling

. Напиток вошел в тройку лучших белых вин мира. Он производится из благородного

сорта винограда

и по праву является королем белых вин.

Немного истории

Впервые о винограде рислинге упоминалось в 15 в. Известно, что

сорт

возник на землях

Рейна

. В документе, сохраненном с 1435 г., есть запись о

покупке

саженцев графом Иоанном IV. Через сто лет сорт появился в Эльзасе – есть документ в архиве. Официальное название присвоено в 1552 г.

Родственниками, учитывая из ДНК-дактилоскопию, являются редкий

сорт

гуэ блан (в Германии – вайсер) и гибрид траминера и дикой лозы.

Современные немецкие виноградари пользуются старинной технологией выращивания винограда.

Рейнский

рислинг – это сочетание уникального климата и вековых традиций виноделия.

О сорте винограда

Технический виноград, за счет мощности ствола и прочности коры, является самым морозоустойчивым. Выращивается, в основном, в

регионах

, где климат далеко не жаркий.

У винограда небольшая гроздь, на которой расположены маленькие ягоды с тоненькой кожицей. Из-за этих особенностей на нем образуется благородная плесень, благодаря чему удается

получить

сладкие, ботритизированные вина. Хотя внешне виноград выглядит не очень аппетитно, зато сусло обладает уникальными ароматическими веществами.

Ярко выраженный фруктовый аромат и звенящая кислотность – главные отличительные черты винограда рислинг. В молодых напитках можно ощутить аромат жимолости, жасмина, герани, оттенки цитрусовых и косточковых фруктов. Во время старения развиваются другие ароматы: курага, ружейный камень, мед, имбирь, керосин.

Производство

Сухой

Riesling

производится из винограда, собранного в сентябре-октябре, десертный – из ягод, сбор которых осуществлялся в ноябре-декабре, ботризированный – из подмороженных плодов с плесенью.

За счет высокого

содержания

кислоты, вино способно дозревать в таре. Спустя 10-15

лет

, напитки

приобретают

наиболее благородный вкус. Аромат и вкусовые качества зависят преимущественно от места выращивания

сорта

и срока

выдержки

.

Особенности вина

Белое вино , изготовленное из винограда рислинг, наделено особенностями, несравнимыми с другими напитками. Отличительные черты:

Цветовая палитра. Переливается множеством оттенков: солнечными, фруктовыми желтыми, цветочными белыми. Сухие – зеленоватые со светло-желтыми оттенками, игристые – нежные, медовые, полусухие – теплые, мягкие.

Ароматические нюансы. В винном запахе преимущественно ароматы фруктов и цветов, которые дополнены нотками свежескошенной травы и меда. Визитной карточкой является наличие нефтяной ноты в запахе, которая означает уровень выдержки. Некоторым кажется, что пахнет резиной, смолой, гудроном. Аромат характерен для напитков старше 3-х лет.

Вкусовые характеристики. Нежный легкий вкус, сочетающий множество компонентов (фрукты, цветы, мед) и приятное послевкусие – особенность рислинга. Воздействует на вкус регион, где растет виноград.

Вино сорта рислинг

производится с ароматами, вкусами, цветами разными.

Выбор Рислинга

Всю информацию можно узнать на этикетке, хотя система классификации сложная. В Германии множество правил, которые регламентируют производство. На этикетке различные аббревиатуры, для большинства пользователей являющиеся загадкой, есть длинные слова и предикаты. Все это обозначает следующее:

категория виноградника;

степень зрелости;

способы изготовления;

урожайность.

Немецкие напитки производятся столовые (с

сахаром

) и сухие (без сахара). На этикетке сухих пометка QmP – продукт высшего качества.

Высококачественной является продукция с пометкой VDP. Буквы на этикетке означают – ассоциация владельцев лучших виноградников. Здесь будет надпись Grosse Lage (аналог «Гран КРЮ» или Erste Lage (аналог «Аппельпласьон») – это элитные виноградники из Франции.

Лучшие рислинги из Австрии имеют маркировку в виде зеленой ящерицы, на эльзасских – пометка «Аппельпласьн» или «Гран Крю» соответственно французской терминологии.

Разновидности вина

Kabinett. Изготавливаются полусладкие, сухие, полусухие. Очень легкие напитки с низким содержанием алкоголя .

Spätlese. Производятся разные – от сухих до сладких, в зависимости от процента остаточного сахара. Шпетлезе – насыщенное вино, полученное из хорошо вызревшего винограда.

Auslese. Является последней категорией, где есть сухие напитки. Обладает мощным, концентрированным вкусом.

Beerenauslese. Сладкие, тягучие напитки с запахом меда, имбиря, цветов делаются из 2-х категорий винограда – сильно спелого здорового и пораженного ботритисом. Цена Бееренаслузе высокая.

Eiswein. Производится из винограда, собранного в ночные или ранние утренние часы, когда ударят первые заморозки. Ягоды прессуются мороженными для сохранения концентрации сахара.

Trockenbeerenauslese. Редкое вино изготавливается из ягод, которые собираются руками. Виноград становится изюмом на лозе, нередко поражен ботритисом. Отличается невысоким содержанием алкоголя и большим количеством сахара (300-350 г на 1 л).

Франция. Во французских рислингах крепость выше, чем в немецких.

Австралия. Рислинги выращиваются во множестве регионов, поэтому сухие вина обладают разными характеристиками.

Северная Америка. Из особенностей – мягкость, фруктовые нотки, сладковатый вкус.

Новая Зеландия. Выпускаются различные виды (сухие, полусухие, сладкие).

Сочетание с блюдами

Пить

экзотичный сочный напиток – одно удовольствие. Он сочетается со многими блюдами, что добавляет ценности. Сухие вина идеально подходят к рыбе и мясу, сладкие – к острым блюдам. Гармонично сочетаются с ними разные сыры и морепродукты.

