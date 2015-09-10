Многие твердят, что приготовить вино из винограда в домашних условиях сложно, что это целая наука и постичь ее, науку, дано лишь избранным. Другие наоборот утверждают, что готовить домашние вина проще простого, прилагая самые нелепые рецепты с не менее нелепым описанием технологии. Я утверждать что-либо по этому поводу отказываюсь. Виноградное вино я готовил, и оно с первого раза получилось недурственным. Можно ли его было показывать специалистам? Не думаю, но выпито оно было быстро и с аппетитом, несмотря на то, что виноград был не подходящим, руки росли у меня не из того места, а в качестве бродильных емкостей использовались обычные пластиковые баклажки. Не пытайтесь повторить это дома!

В этой статье я более чем подробно опишу технологию приготовления всех сортов домашнего вина из винограда, а вы после ее прочтения обязательно вздохнете с облегчением, ведь вы осознаете, как просто это делается. Но виноделие не терпит лентяев. На каждом этапе производства вина нужно быть очень внимательным, иначе можно все запороть еще в самом начале. Также виноделие не подходит людям эмоциональным, которые слишком близко к сердцу принимают каждую неудачу. Первые ошибки самые коварные, но их практически не избежать.

А теперь покончим с формальностями и перейдем к теории, без которой практика обречена на провал. Постараюсь не утомлять вас научной терминологией, ведь мы готовим вино домашнее, а не эксклюзивное марочное. Впрочем, одно другому не мешает. Всё по порядку.

Немного о сущности виноградного вина

Вино (лат. vinum) — алкогольный напиток (крепость: натуральных — 9-16 % об., креплёных — 16-22 % об.), получаемый полным или частичным спиртовым брожением виноградного сока (иногда с добавлением спирта и других веществ — т. н. «креплёное вино»).

Раз уж на то пошло, вином, исходя из логики и этимологии, можно назвать напиток, который был приготовлен исключительно из винограда. Однако плодово-ягодные вина, на которых я и делал акцент до этого, в полной мере заслуживают названия «вино», чтобы там кто не говорил. В Википедии же термин описан следующим образом:

Готовят этот чудесный напиток с незапамятных времен, но только в позапрошлом столетии ученые взялись исследовать сущность химико-биологического процесса брожения. Процесс происходит за счет размножения в сахаросодержащих жидкостях дрожжевых грибков, которые мы привыкли называть просто дрожжами. Дрожжевые грибки обладают одной важной особенностью – они очень быстро размножаются, если они попали в благоприятные условия: необходимое количество пищи, тепла и кислорода. Их размножение и вызывает процесс брожения

Питаются дрожжи, преимущественно, белковыми (азотистыми) и минеральными веществами (фосфорная кислота, калий, магний, известь и т.д.). В меньшей мере им нужен сахар, то есть углевод, который необходим им для получения тепла посредством «дыхания». Это и есть ключевой момент для виноделия. Поглощая углевод, они сжигают его не полностью, образуя тепло, спирт и углекислый газ. Есть и другие похожие организмы, которые подхватывают продукты жизнедеятельности первых дрожжевых грибков и продолжают сжигать углеводы. К таким, к примеру, относятся бактерии и грибки уксусного брожения – одни из главных врагов винодела.

Но вернемся к более важным материям. Все вина, в том числе и плодово-ягодные, различаются между собой по многим критериям, но для нас достаточно различать их по содержанию спирта и сахара.

сухие – сахара до 4 г/л;

полусухие – сахара до 12 г/л;

полусладкие – сахара до 45 г/л;

сладкие – сахара более 45 г/л.

легкие столовые – 6,5-8,75% весовых и 8-11% объемных;

крепкие столовые – 9,75-11,5% весовых и 12-14 объемных;

крепкие – 16% и более весовых и 18-20% объемных.

Также отдельно можно выделить домашние напитки, к примеру сидр, содержание спирта в котором редко превышает 6% по весу или 7,5% по объему. Есть и другие классификации. Так, можно отдельно выделить десертные полусладкие вина, которые содержат 9-15% спирта и 3-10% сахара. Есть отдельная классификация по отечественным стандартам – она приведена в русской Википедии.

Сложнее всего готовить сухие и полусухие вина, так как они больше других подвержены различным заболеваниям. Это связано с малым содержанием в них сахара, который выступает консервантом. Поэтому для первых опытов лучше выбрать вина полусладкие и десертные.

Всякое виноделие, в частности виноградное, состоит из следующих этапов, которые я и решил включить в универсальный рецепт виноградных вин:

подготовка посуды и инструмента;

подготовка винограда к обработке;

добывание сока и его исследование;

приготовление сусла;

бурное брожение;

переливка и тихое брожение;

созревание и выдержка вина;

розлив вина по бутылкам и его хранение.

Рецепт вина из винограда

Подготовка посуды и инструмента

Вся посуда, участвующая в процессе виноделия, как и руки винодела, должна быть безукоризненно чистой и сухой. Для этого ее, посуду, нужно обязательно вымыть нейтральными моющими средствами, а лучше пищевой содой, после чего хорошо промыть проточной водой и просушить насухо.

Сразу следует позаботиться о том, чтобы виноград и его сок не контактировали с «голым» металлом более 15 минут. Обязательно нужно исключить контакт вина с медными поверхностями, а также с посудой, луженой свинцом. Для виноделия подходит стеклянная, деревянная, глиняная или эмалированная посуда и инструментарий. В крайнем случае, можно использовать пищевой пластик, который не вступает в реакцию со спиртом.

Если вы решили использовать деревянные бочонки, то их нужно предварительно подготовить и окурить серой. Идеальной тарой для виноделия все же является стеклянная. Купить стеклянные баллоны на 10-20 и более литров сейчас не проблематично. Для дробления ягод можно использовать специальные дробилки или мясорубки. Сок из мезги, измельченного винограда, можно извлечь с помощью винодельческого пресса или соковыжималки. Все металлические элементы пресса должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

Сбор и подготовка винограда к обработке

Собирать виноград нужно в ясную погоду и ни в коем случае во время дождя. В идеале после трех сухих дней.

Для приготовления вина подходят лишь виноград спелый или слегка перезревший для десертных вин (в нем больше сахара). Некоторые виноделы считают, что идеально созревшие ягоды красного винограда содержат 22% сахара и 7,5 г/л кислот, белого – 20% сахара и 8,5% кислот. Но зачастую такие величины достигаются редко. К тому же, для измерения эти величин нужны специальные приспособления, к примеру, ареометр, которые не всегда можно достать в отдаленных от крупных городов населенных пунктах. Поэтому будем готовить из того, что есть.

Во время сбора урожая нужно сразу избавляться от порченных и мелких зеленых ягод, а также сухих листьев. Но самое главное – от сбора винограда до его дробления должно пройти минимум времени. В идеале к дроблению лучше приступать сразу же, но иногда это невозможно. Тогда ягоды нужно переработать не позже 2 дней после сбора. Виноград ни в коем случае нельзя мыть, даже если вы решите сбраживать сусло с помощью чистой культуры дрожжей (далее ЧКД) – винных дрожжей, купленных в магазине. Вода ухудшит качество винограда, а также смоет дикие дрожжи, которые необходимы для брожения, если вы не смогли достать ЧКД.

Добывание сока для виноградного вина

Самое качественное и легкое вино получается из сока винограда, который был получен самотеком, то есть под весом гроздей до прессования или дробления. Сусло-самотек можно отделить и готовить из него вино в отдельных емкостях, но его, как правило, не много и здесь решать вам – добавить его в основное сусло или сбраживать отдельно.

Здесь вам нужно сразу решить, будете ли вы готовить вино по красному или по белому способу. По красному готовят, преимущественно, красные вина. Сам способ подразумевает подбраживание сусла на мезге, в результате чего вино насыщается танинами, ароматными и красящими веществами. Если вы решили сбраживать на диких дрожжах, то это единственно верный способ. По белому чаще готовят вина белые, и этот способ подразумевает сбраживание только чистого сока или незначительную ферментацию сусла на мезге (до 12 часов), поэтому без ЧКД обойтись сложнее. Также можно оставить гребни, которые насытят вино большим количеством танинов, но и могут сообщить ему травянистый привкус.

Итак, собранный виноград нужно измельчить. Это можно делать руками, ногами (не забываем о чистоте) или специальными дробилками. На этом этапе в измельченный виноград нужно добавить «серу», сернистый ангидрид SO2, если вы готовите вино с использование ЧКД. Она блокирует нежелательные бактерии и грибки, в том числе дикие дрожжи, оказывает антиоксидантное и экстрактивное действие. Проще всего приобрети пиросульфит (метабисульфит) калия, 2 г которого равны 1 г SO2. Если не углубляться в расчеты, для красного вина достаточно 25-50 мг/л серы на 1 кг винограда, количество зависит от состояния винограда (чем хуже выглядит виноград и чем дольше он ждал дробления, тем больше нужно добавлять серы). Для белых вин необходимо добавлять 70-100 мг/л серы на 1 кг винограда.

Также на этом этапе проводится внесение других веществ, способствующих брожению – различные подкормки и т.д. Также вносится ЧКД, ведь «сера» вывела из строя дикие дрожжи. Но если вы решили вносить серу, а ЧКД не смогли достать, за 5 дней до обработки сусла сделайте простую закваску. Для этого возьмите несколько кг винограда и приготовьте из него миниатюрную версию сусла, которое потом нужно просто добавить в основное.

Но вернемся к домашнему виноделию, где под рукой только виноград и дикие дрожжи, обитающие на его поверхности. Измельченную мезгу и сок нужно загрузить в баки из нержавейки, пищевого пластика или стекла с широким горлом на ¾ (если загрузить больше, вино может «убежать»). Баки нужно накрыть марлей и оставить в темном месте бродить на 3-5 дня при температуре +20 оС. Несколько раз в день шапку из мезги, которая будет собираться сверху бродильной емкости, нужно сбивать, чтобы она не заплесневела. Первичную ферментацию можно увеличить до 2 недель, если вы хотите получить очень насыщенное, темное, терпкое вино.

На этом этапе проводится исследование сусла, определяется его сахаристость и кислотность. Эти данные позволяют решить, нужно ли добавлять сахар и кислоту (или уменьшить её содержание). Как показывает практика, регулировать уровень сахара и кислотности нужно на этапе первичного брожения – так вино получается лучшего качества. Но целесообразней это делать после подбраживания, так как при отжиме мезги часть внесенных веществ будет потеряна. В домашних условиях определить эти параметры достаточно сложно, особенно если не иметь под рукой специальных измерительных приборов, поэтому руководствуемся усредненными значениями. Можно воспользоваться следующей таблицей:

Приготовление сусла для виноградного вина

Выбор и правильная установка водяного затвора

Первое, что следует сделать – установить водяной затвор, который также называется гидрозатвором. Во время брожения этилового спирта из сахара происходит выделение большого количества углекислого газа. Концентрируясь в закрытой емкости, это приводит к тому, что внутри постепенно повышается давление, приводящее к взрыву. И чтобы не было нежелательной ситуации применяется данное приспособление, так как обычным открытием решить данную проблему невозможно.

Гидрозатворы с инструкцией.

Существует несколько вариантов гидрозатворов, которые могут быть сделанный из следующих материалов:

Классический способ. Одним из традиционных вариантов водяного затвора считается использование крыши, трубки и банки. Для этого проделывается отверстие в крышке бродильного резервуара, после чего в неё вставляется трубка, которая устанавливается как можно герметичнее с помощью клея. Другую сторону следует опустить в банку с водой.

Медицинская перчатка. Простая по своему строению конструкция, которая будет хорошим вариантом в том случае, если у ёмкости имеется широкое горлышко. Необходимо надеть перчатку на верхнюю часть емкости и сделать небольшое отверстие в одном из пальцев. Чтобы перчатка под давлением не сорвалась необходимо на место крепления затянуть резинкой.

Ватная пробка. Горлышко необходимо заткнуть пробкой, сделанной из ваты, или любого другого альтернативного материала, через структуру которого будет проходить углекислый газ.

Начальное (первоэтапное) брожение

Процесс активное брожение вина начинается через 6 – 18 часов после того, как будут внесены дрожжи и продолжительность процесса происходит от 7 до 12 дней. В данный период происходит интенсивное выделение углекислого газа, в некоторых случаях в минуту может выходить более 200 пузырьков из гидрозатвора.

Активное брожение также называется «поверхностным» – причина заключается в том, что в большинстве своём дрожжи будут активно работать в верхней части всего винного сусла. Следует за пенной вина следует в первые неделю брожения, с периодичностью в 1 раз через каждые 5 – 7 часов. В некоторых случаях это можно делать через каждые 12 часов.

Внесение сахара

Сахар необходимо вносить для того, чтобы конечный продукт смог достигнуть своего уровня крепкости. Главная ошибка людей заключается в том, что внесение происходит сразу, а делать так не нужно. Выполняется процесс внесения сахара порционально с периодичностью примерно от 3 до 4 дней, или же ориентируясь на то, с какой скоростью происходит активность брожения.

Первоначальная порция вносится до добавления дрожжей в сусло, сразу после того, как произошла стабилизация кислотности сока. Внесение сахара производится также, как и с дрожжами. Необходимо отобрать немного сусла, растворить в нем необходимое количество сахара, после чего влить обратно в сусло.

Снятие вина с осадка

Умершие грибки дрожжей после отработки скапливаются на дне емкости с вином, и со временем слой разлагается и гниет, тем самым ухудшая свойства напитка. Поэтому нужно позаботиться вовремя о том, чтобы выполнить снятие вина с осадка. В промышленности применяются специальные фильтры, однако в бытовых условиях активно используется трубка и плотная ткань.

Первый раз снятие вина с осадка выполняется сразу после того, как был выполнен процесс по активному брожению: когда гидрозатвор перестал выделять газ, перчатка полностью сдулась, а также само вино приобрело светлый оттенок. Однако следует это сделать не позже 50 – 55 дней после установки водяного затвора, в противном случае может иметься риск появления горечи.

Контроль сахаристости

Другим немаловажным действием считается контроль сахаристости, а его количество влияет на крепость готового напитка. Сделать это можно с помощью специального устройства, которое называется сахаромер. Принцип его действия основан на законе Архимеда – на тело, которое было погружена жидкость действует выталкивающая сила, равной весу жидкости в объеме тела.

Контроль сахаристости с помощью такого важного устройства следует провести следующим способом:

Отберите некоторое количество жидкости в мензурку, которая должна быть объемом в 200 мл. Оптимальная для проведения процедуры температура 20°С; После этого слегка перемешайте ту жидкость, которую вы планируете впоследствии измерить; После этого аккуратно опустите сахаромер в жидкость, дождитесь, когда произойдет стабилизация; Снимите показания опустив лицо на тот уровень, с которой измеряется сама жидкость. В зависимости от модели показания будут сниматься могут как с верхней, так и нижней границы.

Измерение происходит именно по такому принципу, так как это позволит измерить уровень сахара, тем самым узнать точную крепкость самого напитка.

Бурное брожение виноградного вина

Для брожения красных вин оптимальная температура составляет +20-25С, для белых – +12-18С. Нижний порог температуры брожения – +10С. При низкой температуре процесс брожения замедляется, а при +10С и ниже дикие дрожжи впадают в анабиоз. При +35С и выше дрожжевые грибки и вовсе могут погибнуть, поэтому также важно сусло не перегревать. Исключением являются ЧКД – они выдерживают более экстремальные температуры, но далеко не все. Бродильные емкости с вином желательно ставить подальше от сквозняков и солнечного света, которые могут повлиять на тепловой режим и ухудшить качество вина.

Бурное брожение длится до тех пор, пока дрожжи не переработают почти весь сахар. Когда это случится, гидрозатвор перестанет пускать пузыри или будет делать это очень редко, перчатка сдуется, а на дно выпадет дрожжевой осадок. Самое время сделать первую переливку вина из винограда и поставить его на тихое брожение уже при других условиях.

Первая переливка и тихое брожение

Емкости с вином нужно поставить на возвышенность и с помощью сифона (резиновой трубки) слить напиток с осадка в другую чистую сухую емкость. Важно не задеть дрожжевой осадок, поэтому трубку лучше отдалить на 3 см от него. Если дальше держать вино с этим осадком, оно начнет горчить и пить его будет уже не так приятно. Полученное молодое вино не назовешь идеально прозрачным, но ему еще предстоит дображивать и осветляться.

Для тихого брожения емкости нужно наполнять по самое горлышко. В процессе первой переливки в вино можно добавить еще сульфита, приблизительно 25 мг на 19-20 л сусла, то есть 1 г пиросульфита. Стоит этот пиросульфит копейки, а вино получится более светлым и стойким к заболеваниям, что особенно актуально для вин, которые будут подвергнуты длительной выдержке.

Тихое брожение, которое также называют дображиванием вина, длится около 3-4 месяцев. Оптимальная температура брожения 10-12 оС. Не лишним будет установить на бутыли гидрозатвор, так как брожение еще не закончилось и углекислый газ, хоть и не в больших количествах, продолжит скапливаться. В процессе тихого брожения вино еще будет осветляться, и на дне емкости будет собираться осадок, поэтому его нужно сливать. Переливка нужна еще и для насыщения вина кислородом, который играет важную роль в процессе созревания вина. Переливку достаточно делать 1 раз в месяц.

После окончания тихого брожения десертные и ликерные вина подслащивают. Для полусладких вин достаточно добавить сахара около 50 г/л, для десертных – 100-160 г/л, для ликерных – 200 г/л и более. После этого виноградное вино можно отправлять на созревание и выдержку. Его уже можно пить, но вкус будет не выразительным, как и аромат.

Созревание и выдержка вина

Бархатистые, плотные красные вина, в том числе десертные и ликерные, желательно выдержать хотя бы один год, но лучше два. Для легких красных вин достаточно одного года. Насыщенные ароматные белые вина выдерживают от 6 месяцев до года, а легкие – 3-6 месяцев. Идеальная температура выдержки любого домашнего вина – +13… +14С, подходящая – +10… +16С. Помещение, в котором будет храниться вино, должно быть темным и сухим. Идеальное место для выдержки вина – чулан или погреб, надежно защищенный от перепадов температур.

Также рекомендуется провести процесс так называемой криостабилизации вина – кратковременная выдержка вина при низкой температуре. Зимой этот процесс может происходить естественным образом в погребе, но баллон с вином можно также поставить на 2-3 недели в холодильник (можно для этих целей приобрести б/у). Криостабилизация способствует осветлению напитка и помогает быстрее устранить винный камень и другие кристаллические компоненты, которые быстро осядут на дно емкости. Также выдержка в холоде убирает лишнюю кислоту и смягчает вкус вина.

Розлив вина по бутылкам и его хранение

Перед розливом домашнего вина из винограда по бутылкам его желательно отфильтровать. Это можно сделать через специальную фильтровальную бумагу, фланель или салфеточный холст. Но эта процедура не обязательна, если вино осветлялось оклеиванием, то есть искусственным осветлением с помощью бентонита, яичного белка, желатина или танина.

Для хранения лучше использовать специальные винные бутылки, так как они более прочные и могут быть закупорены длинными пробками. Пробку выбрать вы можете, опираясь на эту статью. Перед розливом бутылки обязательно нужно промыть раствором соды и хорошо прополоскать.

Наполнять бутылки нужно почти до упора, чтобы между пробкой и вином было не более 1-2 см воздуха. Хранить вино следует в сухом прохладном подвале с температурой 6-8 оС для белых вин и 8-10 оС для красных. Бутылки нужно обязательно хранить в лежачем положении – только при этом условии пробки всегда остаются вполне упругими и плотно закупоривают бутылки.

Популярные рецепты

Домашнее вино из черноплодной рябины Вам понадобятся: Черноплодная рябина – 6 кг;

Сахар – 0,8 кг;

Вода – 1 литр. Краткое описание приготовления: В самом начале вымойте ягоды, затем раздавите рябину с помощью толкушки, однако некоторые используют обычный блендер. Выполнять процедуру следует как можно аккуратнее, чтобы позже не отмывать свою кухню от сока этой ягоды. Разместите выдавленные ягоды в ёмкость и засыпьте их четыремя стаканам сахара, после чего перемешайте данную смесь. Ее необходимо оставить на неделю для брожения, периодически перемешивая. После этого следует выполнить работу по отжиму сока ягод. Выполняется процедура как с помощью пресса, так и вручную. Однако на первый раз процесс может занят у вас достаточно много времени. Затем следует отфильтровать с помощью сито или же дуршлаг, а после этого необходимо перелить смесь в бутыль или же обычную банку, используя водяной затвор. В отжатые ягоды следует добавлять сахар, после чего литр воды, чтобы получить дополнительный сок, и оставляем это на неделю в теплом месте, помешивая периодически. Готовый сок необходимо качественно отфильтровать, воспользовавшись сито, после чего выливаем в необходимую нам бутыль. Оставляем его для брожения в темном месте. После окончания процесса брожения вино необходимо разлить по бутылкам, и хранить в темном и прохладном месте. Вкусовые качества: Терпкое вино, обладающая изысканным вкусом, сделанного только из чисто экологических ингредиентов. Терпкое вино, обладающая изысканным вкусом, сделанного только из чисто экологических ингредиентов.

Домашнее вино из граната Вам понадобятся: Гранат – 1,5 кг;

Сахар – 0,36 кг. Краткое описание приготовления: Тщательно отмываем гранат и очищаем от кожуры, затем следует потолоч ягоды толкушкой (слегка), чтобы они дали сок; В полученную смесь следует засыпать сахар, после чего помещаем его в необходимую емкость для брожения (подойдет как банка из стекла, так и обычная бутыль); Закрываем ёмкость, устанавливаем водяной затвор или же натягиваем на горлышко бутылки перчатку из резины с отверстием на одном из пальцев (небольшой); После окончания процесса брожения (упала перчатка, или в водяном затворе не появляются пузырьки) напиток следует процедить через сито, после чего разлить по бутылкам; Перед употреблением следует выдержать вино месяц, тем самым оно сможет получить насыщенный вкус, цвет, а также аромат. Вкусовые качества: Вино обладает насыщенным вкусом, при правильном употреблении способствует улучшить здоровье и является рецептом долголетия. Вино обладает насыщенным вкусом, при правильном употреблении способствует улучшить здоровье и является рецептом долголетия.

Домашнее вино из калины Вам понадобятся: Сок калины – 1,1 литр;

Сахар – 0,325 кг;

Вода – 1,6 литр. Краткое описание приготовления: Ягоды калины необходимо превратить в сок, происходит это следующим образом: уложите ягоды в 200 граммах воды, после чего перемешайте 100 грамм сахара. Такая смесь должна настояться порядка 4 дней, после чего в выделенный сок процеживаем и перемешиваем с водой; Добавляем в полученный сок еще 75 грамм сахара и закупориваем с применением водяного затвора, после чего необходимо его оставить в тепле для процесса брожения. Остаток имеющегося сахара добавляем раз в течение 3 дней с пропорцией по 50 грамм. После размещение всего сахара даем ей настоятся пару дней. Извлекаем домашней вино, процеживаем с помощью марли или сито и разливаем по бутылкам. Закупориваем бутылку крепко и держим в темном теплом месте без освещения на несколько дней, после чего оно готово к употреблению. Вкусовые качества: Вино обладает приятным терпким вкусом ягод калины, который вы захотите готовить снова и снова. Вино обладает приятным терпким вкусом ягод калины, который вы захотите готовить снова и снова.

Домашнее вино из груш Вам понадобятся: Груши – 1,5 кг;

Сахар – 0,750 кг;

Вода – 1,8 литр. Краткое описание приготовления: Тщательно перемываем груши, нарезаем на некоторое количество частей без снятия шкурки, после чего вырезаем сердцевину, которая имеет семенную коробочку; С помощью блендера измельчаем грушу, получая кашеобразную массу, из которой с помощью марли необходимо отжать сок. Жмых можно оставить, чтобы приготовить пирог или другие блюда по вашему желанию; В кастрюлю необходимо налить чистую фильтрованную воду, после чего добавляем в нее сахар и варим сироп, который нужно постоянно перемешивать, чтобы сахар не пригорел к днищу кастрюли. Через некоторое время вливаем в него сок, варим порядка 5 минут, после выключаем огонь и даем смеси некоторое время остыть; Разлейте полученную смесь в стеклянные ёмкости, в которых будет происходить процесс брожения с помощью гидрозатвора или резиновой перчатки. Ставим вино в теплое темное место, в котором следует приделать иголкой отверстие. После следует процедить вино с помощью марли в несколько слоев, по вкусу можно добавить растворенный сахар. После того закупориваем бутылки и держим в течении 3 – 6 месяцев. Вкусовые качества: Натуральный напиток, имеющий приятный вкус, а также насыщенный аромат, который легко приготовить в домашних условиях. Натуральный напиток, имеющий приятный вкус, а также насыщенный аромат, который легко приготовить в домашних условиях.

Домашнее вино из меда Вам понадобятся: Мед – 0,75 кг;

Лимоны – 4,5 шт;

Хмель – 9 гр;

Вода – 3 литра. Краткое описание приготовления: Налейте чистую воду в большую кастрюлю и поставьте его на огонь, доведите до кипения; Затем необходимо добавить некоторое количество меда, после чего хорошо перемешать, чтобы он смог раствориться; Томите жидкость из меда и воды на некотором огне примерно на час, периодически помешивая; Через час после начала варки добавьте хмель, после чего проварите его порядка 5 минут и выключите; Возьмите банку, и перелейте туда жидкость. Банка должна предварительно быть обработана кипятком или горячим паром; Промойте лимоны и обдайте кипятком, после чего нарежьте небольшими ломтиками и добавьте в медовую жидкость; Оставьте на 2 недели, после чего процедите в несколько слоев марли по бутылкам. Спустя неделю томления в холодильнике домашнее медовое вино готово к употреблению! Вкусовые качества: Напиток имеет оригинальный и легкий вкус, в котором алкоголь практически не чувствуется. Напиток имеет оригинальный и легкий вкус, в котором алкоголь практически не чувствуется.

В нынешнее время существует масса рецептов, связанных с изготовлением вина в домашних условиях. 5 наиболее популярных вариантов мы и расскажем вам в нашей статье ниже. Во всех представленных рецептах объем получаемого вина хватит на 15 порций.

Резюмируя

Описанная мною технология приготовления вин из винограда является универсальной и подходит для приготовления вин всех сортов и из любого винограда. Однако для каждого отдельно сорта, как вина, так и винограда, есть свои нюансы, которые я постараюсь в будущих статьях раскрыть. Разумеется, данная статья лишь поверхностная и, наверняка, не претендует на звание научного трактата. Также в ней не описаны различные непредвиденные ситуации, которые обязательно станут темами для последующих заметок. Однако этой информации должно вполне хватить для начинающего винодела.

В завершении предлагаю вам просмотреть несколько видео по теме:

