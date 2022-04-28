Одной из самых ярких достопримечательностей страны является знаменитое грузинское вино Киндзмараули. Его многогранный вкус и утонченный аромат ценится не только истинными гурманами Москвы, но даже и историческими личностями. Известно, что некогда сам глава СССР Иосиф Виссарионович Сталин считал Киндзмараули одним из самых лучших напитков.

Киндзмараули ― легенда Грузии

Его можно попробовать в известных винодельческих регионах Грузии. Это, в первую очередь Тбилиси и Мцхета Мцхета. Неважно, куда вы приедете ― вас везде угостят бокалом этого дивного напитка. Достойный ассортимент грузинских вин представлен в магазинах по всему миру.

Повторить «легенду Грузии» не удается никому. Дело в том, что сделать такое же вино не просто. Только виноделы из одноименного региона знают секрет изготовления Киндзмараули. Не поможет идентичный сорт винограда, старинные технологии и удобрение почвы ― результат все равно не будет похожим на оригинальный напиток.

А ларчик просто открывается. Секрет кроется в особой почве, которая находится в одноименном регионе. Ее состав уникален и неповторим. Виноградники растут между реками Алазани и Дуруджи. Почва данного региона обогащена ионами благородных металлов, отличается специфическим оттенком и особым составом минеральных веществ.

Красивое название благородного напитка появилось благодаря ароматной траве. Кинза росла рядом с виноградниками, наполняя воздух невероятным ароматом. Сначала местные жители назвали «Киндзмараули» регион, а потом дали это же название и легендарному вину.

Площадь виноградников простирается на 120 га. Здесь нужно учитывать, что сорт Саперави является очень привередливым и крайне редко дает большой урожай. А если еще и погодные условия являются неподходящими для выращивания красного винограда, то можно догадаться, почему количество оригинального грузинского вина ограничено. Отсюда и высокая цена Киндзмараули ― вино не так просто изготовить. Кстати, о птичках.

Особенности изготовления

В промышленных масштабах делать Киндзмараули начали сравнительно недавно, в 1942 году. В основе технологии ― древнейший способ ферментации. В европейских винодельнях раньше в вина добавляли смолы. Они замедляли процесс брожения ― таким образом, вино созревало на протяжении нескольких лет, отчего его вкус становился насыщенным и многогранным. Сейчас натуральные смолы заменили синтетическими компонентами, что ускоряет процесс изготовления, но негативно сказывается на качестве благородного напитка.

В Грузии мало что изменилось за последние столетия. По-прежнему для изготовления оригинального красного вина используется квеври. Это специфический сосуд, форма которого имеет сходство с древнегреческой амфорой. В частных винокурнях используют небольшие емкости объемом от 1,5 до 2 литров. В промышленных масштабах применяются сосуды куда большего размера. Технология выглядит следующим образом:

Квеври наполняют необходимым количеством ингредиентов (это сусло и мезги), после чего надежно закупоривают горлышко кувшина.

Емкости с винным сырьем закапывают в землю, оставляя на поверхности только горлышко. Там, под землей квеври стоит от 1 года до 2 лет в зависимости от рецептуры.

Почва в винодельческих регионах Грузии отличается относительно постоянной температурой. Этот фактор позволяет замедлить процесс брожения.

Ферментация и выдержка полусладкого Киндзмараули является настолько уникальным процессом, что его внесли в список нематериального достояния ЮНЕСКО.

Как отличить оригинальное вино Киндзмараули

Киндзмараули ― это

крепостью 10-12 градусов. Его отличает яркий, насыщенный и стойкий цвет. Даже разбавленное водой вино сохраняет свой неповторимый оттенок спелого винограда. Он обусловлен особым сортом винограда Саперави. Он же отвечает и за насыщенный вкус напитка. В Киндзмараули улавливаются нотки:

ежевики;

зрелой вишни;

черной смородины.

Некоторые ценители благородного напитка чувствуют еле уловимый оттенок граната. И действительно, грузинское вино полностью охватывает все вкусовые рецепторы за несколько секунд. Его пьют неспешно, наслаждаясь каждым глотком. Бархатистая структура полусладкого напитка отличается ненавязчивой терпкостью и богатым послевкусием.

красное полусладкое вино

Как выбрать Киндзмараули

Сегодня в отделах для лиц старше 18 лет представлено неприлично большое количество бутылок под брендом Georgian Wine ― объективно их не может произвести Грузия, исходя из того, сколько площади приходится на виноградники. Поэтому предлагаем вам несколько советов, которые помогут выбрать и

, изготовленное оригинальным способом:

Изучите контрэтикетку ― там должна быть надпись «произведено и разлито в Грузии».

Ищите в специализированных магазинах Москвы и других городов России.

Обратите внимание на дату розлива. Настоящее Киндзмараули не рассчитано на длительное хранение ― производитель рекомендует употребить его в течении 2-3 лет с даты производства. Если вам попалось не дорогая бутылка урожая 2016 года, то продукция может утратить свои лучшие качества.

Цена. Не может оригинальный напиток стоить меньше 500 рублей.

Обращаем ваше внимание, что продажа запрещена лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

А сколько тогда стоит настоящее вино Kindzmarauli? Несмотря на сложность получения сырья и уникальный способ изготовления, стоимость находится в разумных пределах. Средняя цена за стандартную бутылку объемом 0,75 литра в Москве составляет около 10 долларов.

