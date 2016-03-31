Вам это может показаться странным, но история клубничного вина начинается задолго до появления многих алкогольных напитков в принципе. Возможно, первопроходцами были французы, но у тех всегда был виноград. Так что я склоняюсь к мысли, что первое клубничное вино начали готовить в Великобритании, чьи земли настолько скудны, что на них практически невозможно вырастить хоть какой-то винодельческий материал. Во всяком случае, первый рецепт вина из клубники датируется 1745 годом. Считается, что именно в это время клубника была завезена в Англию из соседней Франции. Был это гибрид из Северной и Южной Америки.

Думаете, жители туманного Альбиона оценили новый напиток? Угу, щас! Мне особенно приглянулся рецепт 1832 года, который гласит: «взять двести корзин хорошей, спелой клубники для барреля (примерно 166 л) вина и 64 фунта (примерно 28 кг) коричневого сахара …» и, на минуточку, добавить «четырнадцать галлонов (примерно 53 л) хорошего белого рома». В общем, винцо новое англичане не оценили. В 1830 году епископ Калькутты заявил (перевод авторский):

Возрадуйся, клубника! Ты плод божественный всегда, только не вино…

Рецепт клубничного вина «народный»

Это мы еще посмотрим…Вообще, вино из клубники получается недурственным. Правда, если вы ожидаете от него плотного, насыщенного, сладко-терпкого вкуса, то вы глубоко заблуждаетесь. Нет, десертное или ликерное клубничное будет вполне ничего, но истинное удовольствие доставляет полностью «сухой» продукт, в котором сахар отбродил целиком и полностью. В отличие от большинства плодово-ягодных вин, которые требуют подслащивания для «округления» вкуса и подчеркивания фруктового характера, клубничное вино самодостаточное, с сильным вкусом и почти парфюмерным ароматом.

Когда вы будете пить свой домашний продукт, у вас не возникнет ни каких сомнений, что он сделан из клубники. К примеру, грушевое вино можно легко перепутать с яблочным. С клубникой такого не произойдёт точно. Кроме того, клубника обладает оптимальными характеристиками для приготовления вин – кислотность в районе 0,6-0,8% и сладость до 9,2% сахара. Иными словами, для приготовления вкуснейшего напитка кроме самих ягод вам больше может ни чего и не понадобится. Правда, для приготовления чистого сухого вина придется обзавестись нешуточным терпением.

Если вы не готовы ждать 3-4 месяца и трудится не покладая рук, присмотритесь к клубничной наливке - она готовится гораздо быстрее и по многим параметрам похожа на вино. Также менее трудоёмким является ликер из клубники , налог легендарного Ксю Ксю.

Рецепт я этот назвал народным, потому что для его реализации понадобится лишь клубника и ни чего более. Собственно, его и рецептом назвать сложно. Просто пошаговая инструкция, следуя которой можно получить не плохой виноматериал, не прибегая к дополнительному винодельческому оборудованию и ингредиентам. Единственное, очень хорошо простерилизуйте весь инвентарь – вино из клубники на диких дрожжах порой ведет себя очень нестабильно. Итак, поехали.

Клубнику старайтесь выбирать как можно лучшего качества, самую свежую. Избавьтесь от каждой порченой или подозрительно выглядящей ягоды. Уберите черенки. Если ягоды выглядят достаточно чистыми, то мыть их не нужно, но лучше не рисковать и промыть под проточной водой – дикие дрожжи есть повсюду, поэтому сусло обязательно заразится. Остается лишь надеяться, что заражение пройдет правильными дрожжевыми культурами. Можно заранее подготовить закваску. Измельчите ягоды руками до однородной массы, в жидкое пюре. Механические дробилки лучше не использовать - поврежденные косточки клубники сообщат напитку горький вкус. Полученное пюре переложите в любую стерильную ёмкость, и накройте её крышкой, а лучше марлей в пару слоёв. Поставьте её в укромный уголок при температуре 18-23оС дня на 3-4. Затем начинайте каждые 2-3 дня сусло интенсивно перемешивать, чтобы не плесневела шапка из жмыха, а сусло насыщалось необходимым кислородом.

Через две недели после измельчения ягод оставляем сусло в полном покое, пока на его поверхности не соберется плотная шапка. Шапку соберите стерильным сотейником и переложите её в сито над кастрюлей, чтобы оставшийся в ней сок сошел самотеком. На это, как правило, уходит несколько часов, поэтому накройте сверху сито чистой салфеткой. Можно также переложить весь жмых в холщевый мешочек или марлю и подвесить над кастрюлей или миской. Собранный сок из жмыха и тот, который остался в первой ёмкости, перелейте в стерильную бродильную ёмкость с гидрозатворов. Можете использовать перчатку, но лучше соорудить простой водяной замок из капельницы или приобрести заводской, который стоит копейки – так будет надежней. В таком виде сусло под гидрозатвором должно отбродить дней 8-10, после чего нужно убрать гидрозатвор и по возможности собрать сотейником или ситом скопившуюся сверху мезгу. Лучше использовать ферментер с широким горлом. Теперь будущее вино можно процедить через сито или несколько слоёв марли, убрав максимум крупных частиц. Процесс этот кропотливый и трудоёмкий, но необходим. Полученное частично осветленное сусло нужно снова перелить в ферментер и поставить под гидрозатвор. Здесь начинается стадия так называемого «тихого брожения», которое может длиться от 1 до 3 месяцев.

Каждые 7-10 дней вино нужно аккуратно снимать с осадка с помощью силиконового шланга. Скорее всего, через неделю «тихого брожения» дрожжи переработают почти весь сахар, который содержался в клубнике, поэтому их нужно немного подкормить – добавить сахар или фруктозу. Для получения столового сухого вина на литр сока достаточно добавить 50-100 г сахара. Вспоминаем, что сахар лучше вносить порционно, поэтому лучше его разделить на 3 партии и вносить после снятия вина с осадка.

Со временем вино приобретает рыжеватый оттенок.

Через месяц основного брожения клубничное вино должно начать изменять цвет, окисляться, приобретая рыжеватый оттенок, а со временем и вовсе коньячный цвет. Через месяц осадок будет минимальным, но вино всё равно нужно сливать, ведь осадок является белковой массой из отмерших дрожжей, которой свойственно разлагаться и портить нашу вкусность. В процессе очередной переливки вина после месяца брожения его можно немного проветривать, то есть переливать с большой высоты, чтобы образовывались брызги.

Собственно, когда напиток полностью осветлиться и осадок перестанет выпадать, его можно употреблять по назначению, но лучше выдержать еще от 3 до 6 месяцев, тут на сколько хватит терпения. В результате получается очень яркое, молодое вино крепостью 9-12%, в зависимости от того, сколько вы добавляли сахара. Когда признаки брожения сойдут на нет, вино можно подсластить, подвесив сверху холщевый мешочек с сахаром. Много сахара класть не рекомендуется.

Рецепт клубничного вина по винодельческой технологии

5,6-6 кг клубники

1/8 ч.л. бисульфата натрия

пектиновый фермент (следовать инструкции на упаковке)

5 ч.л. стандартной подкормки для дрожжей

1 ч.л. виноградного танина

3 ч.л. лимонной кислоты (можно заменить часть винной)

3,6 кг сахара

1 упаковка винных дрожжей типа Lavlin EC-1118 или Lavlin D-47

11-11,5 кг клубники

1/4 ч.л. бисульфата натрия

пектиновый фермент (следовать инструкции на упаковке)

5 ч.л. стандартной подкормки для дрожжей

5,4-5,5 кг сахара

1 упаковка винных дрожжей типа Lavlin EC-1118 или Lavlin D-47

Первый рецепт не плохой, просто результат очень не предсказуемый, хоть и считается, что клубника снисходительна к промахам начинающего винодела. Но почему бы не использовать блага цивилизации и не свести все риски к минимуму? Дрожжи для вина или шампанского, танины, по возможности пектиновые ферменты, подкормку для дрожжей и метабисульфит калия (сера) или бисульфит натрия. Всё это можно без проблем найти в любом винодельческом магазине. Предлагаю два проверенных рецепта, которые на выходе дают очень оригинальное сухое клубничной вино с ярким вкусом земляники.

Для придирчивых: оптимальный уровень кислотности клубничного сусла – 0,60%, чем больше используется клубники, тем меньше нужно танина, на каждые 3,5 кг клубники нужно порядка 1/16 ч.л. бисульфита натрия для дезинфекции сусла.

Подготовьте клубнику аналогично первому рецепту. Нарежьте её на крупные кусочки ножом и переложите в подходящую ёмкость (пластиковое или металлическое ведро), добавьте столько воды, чтобы она полностью покрыла ягоды. Добавьте туда бисульфит натрия, смесь кислот и танин. Подкормку для дрожжей и сами дрожжи пока не вносите. Добавьте пектиновый фермент в количестве, указанном на упаковке (вносить нужно из расчета на полный объем сусла, то есть на 18-20 л) – он необходим для полного разложения пектинов и получения жидкого сусла без его измельчения. Накройте ёмкость чистой тканью и оставьте её на 24 часа.

Добавьте в сусло столько воды, чтобы его общий объем составил 18-19 л. Добавьте сахар (можно его разбить на порции и добавить часть в процессе основного, «тихого» брожения) и хорошо его размешайте до полного растворения. Из сахара также можно сварить сироп. Добавьте подкормку для дрожжей и сами дрожжи. Накройте ёмкость чистым полотенцем и ждите неделю, пока не закончится первая ферментация. В процессе сусло желательно периодически перемешивать и сбивать шапку из мезги.

Первая переливка вина.

Самое время сделать переливку. Делаем её по аналогии с 5-ым пунктом из первого рецепта – наша задача получить максимально осветленное сусло. Ставим сусло под гидрозатвор на основное брожение, которое с винными дрожжами обычно длится 4-6 недель. В процессе брожения повторяем все процедуры из первого рецепт: сливаем, добавляем сахар, если вы его вносили не сразу, проветриваем. Еще через 1-2 недели вы должны получить максимально осветленное, сухое клубничное вино.

Полученный напиток можно при желании подсластить, но не забываем, что таким образом мы даём дрожжам корм, благодаря чему может продолжиться брожение и нежелательное укрепление вина. Опытные виноделы для предотвращения нежелательного брожения используют сорбат калия.

Вот и вся премудрость получения клубничного вина, которое приятно удивит даже особо придирчивых снобов, считающих вино напитком исключительно из винограда. Уверен, даже сам Папа Римский, не то, что епископ Калькутты, оценит его по достоинству.

Удивляйтесь и удивляйте других!