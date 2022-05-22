Каберне совиньон - один из самых узнаваемых и оцененных красных сортов винограда в мире. Виноград выращивают во всех ведущих винодельческих регионах и странах. Происходит из юго-западной Франции. Виноград появился в результате скрещивания Каберне Фран и совиньон Блан в 17 веке. Оно настолько любимо, что входит в число самых выращиваемых винных сортов винограда в мире - более 840 000 акров.

Это вино является продуктом естественного генетического скрещивания основных сортов винограда Бордо Каберне Фран и Совиньон Блан.

Виноград выращивается на экологически безопасных виноградниках, растущих в сложных климатических условиях с захватывающим дух пейзажем, расположенным на высоте более 3300 футов над уровнем моря. В результате получается свежее вино, которое идеально подходит для любого случая.

Описание

Каберне совиньон дает глубокий красный цвет с танинами от высокого до среднего и умеренной кислотностью. Обычно насыщенный, с нотами черной вишни, мяты, черной смородины, темных специй и кедра. Поскольку виноград для каберне можно выращивать по всему миру, его вкус и аромат обширны, хотя большинство из них имеют долгое и гладкое послевкусие. Большинство видов этого вина готово к употреблению сразу же.

Краткая характеристика каберне совиньон:

Один из самых известных винных сортов винограда в мире;

Юго-западная Франция происхождения;

Крест - Каберне Фран и Совиньон Блан;

Может расти в различных климатических условиях;

Темно-красный цвет с танинами от высоких до средних;

Полнотелый с умеренной кислотностью;

Ноты черной вишни, мяты, черной смородины, темных специй и кедра;

Ароматы и вкусы могут быть обширными, имеют долгое послевкусие;

Более подробное описание для истинных ценителей вина:

Танины: от средних до высоких.

Виноград каберне совиньон содержит танины от среднего до высокого. Высокий уровень означает, что этот сорт винограда дает более смелую, сушащую во рту основу. Танины взаимодействуют с белками слюны, вызывая вяжущее ощущение, которое вы заметите, когда пьете cabernet sauvignon. Танины, содержащиеся в вине, смягчаются и становятся менее абразивными с возрастом. Виноделы могут также привнести дополнительные фруктовые и землистые нотки.

Цвет: бордовый.

Виноград на лозе отличается ярко-синим оттенком растения. После сбора, ферментации и розлива в бутылки стакан каберне имеет пышный темно-красный бордовый цвет с заметно более светлым алым ободком. У винограда высокое соотношение кожуры и мякоти, что является основным фактором темного цвета, который является отличительной чертой.

К другим цветам каберне совиньон относятся:

Непрозрачные центры, с более молодыми плодами, содержащими еще более плотные и менее полупрозрачные основы.

Каберне совиньон вино красное с насыщенным вкусом. Он возглавляет список крепких красных сортов. Многие описывают его нутро как маслянистое, сочное, насыщенное и глубокое. Регион, в котором растет виноград, также влияет на консистенцию вина. Каберне совиньон для прохладного климата будет более сухим и будет иметь более заметные нотки трав и овощей, чем сорт для теплого климата, который будет иметь больше вкуса спелых фруктов и специй. Его насыщенный состав говорит о том, что в среднем процент алкоголя от 13,5 до 15% крепости по объему.

Букет: землистый

Одной из отличительных черт этого вина является аромат болгарского перца. Раскупорка свежей бутылки внесет в аромат нотки перца, черной смородины, темного шоколада и инжира. Аромат может напоминать вам о том, что вы были глубоко в лесу или сидели у костра из-за того, что вино было выдержано в дубе.

Сabernet Sauvignon традиционно является самым выращиваемым красным винным сортом премиум класса в мире.

Хотя хорошая кислотность полусухого Каберне , танины и резкие нотки черной смородины имеют большое значение в смеси, стоит упомянуть, что эти качества могут сделать более прохладный климат. В какой-то степени это объясняет, почему его часто смешивали в более прохладных регионах, таких как Бордо, в то время как более теплый климат позволял смягчить резкость Каберне - и его часто можно встретить как односортовое вино в Калифорнии и Австралии.

Даже смелые вина Мадирана на основе Танната теперь обычно смягчаются Каберне Совиньон. Он также часто встречается в смеси с санджовезе в Тихоокеанских IGT и на побережье в Болгарии

Из Каберне, выращенного в холодном климате, получаются крепкие танинные вина, напоминающие красную смородину с нотками табака или зеленого болгарского перца, а в более теплом климате из него получаются более мягкие вина со вкусом спелой черной смородины или черной вишни. Он почти всегда содержит значительные количества танинов, которые помогают каберне стареть в течение многих лет.

Подача

Подают вино обычно к «дикому мясу». Об этом писал даже один известный кулинарный критик:

знаете ли вы, что Sauvignon происходит от французского Savage, “дикарь”? Что переводится как: «Тушеная говядина поможет вам приручить этого зверя».

Кроме мяса вино данного сорта подают:

Сыры, обязательно твердых сортов.,

Овощи (это может быть брюссельская капуста или брокколи).,

Травы (тимьян, базилик).,

Соусы обязательно подбирать такого-же темного насыщенного цвета как и вино.

Хранение