ОписаниеКаберне совиньон дает глубокий красный цвет с танинами от высокого до среднего и умеренной кислотностью. Обычно насыщенный, с нотами черной вишни, мяты, черной смородины, темных специй и кедра. Поскольку виноград для каберне можно выращивать по всему миру, его вкус и аромат обширны, хотя большинство из них имеют долгое и гладкое послевкусие. Большинство видов этого вина готово к употреблению сразу же. Краткая характеристика каберне совиньон:
- Один из самых известных винных сортов винограда в мире;
- Юго-западная Франция происхождения;
- Крест - Каберне Фран и Совиньон Блан;
- Может расти в различных климатических условиях;
- Темно-красный цвет с танинами от высоких до средних;
- Полнотелый с умеренной кислотностью;
- Ноты черной вишни, мяты, черной смородины, темных специй и кедра;
- Ароматы и вкусы могут быть обширными, имеют долгое послевкусие;
- Танины: от средних до высоких.
- Цвет: бордовый.
- Букет: землистый
ПодачаПодают вино обычно к «дикому мясу». Об этом писал даже один известный кулинарный критик: знаете ли вы, что Sauvignon происходит от французского Savage, “дикарь”? Что переводится как: «Тушеная говядина поможет вам приручить этого зверя». Кроме мяса вино данного сорта подают:
- Сыры, обязательно твердых сортов.,
- Овощи (это может быть брюссельская капуста или брокколи).,
- Травы (тимьян, базилик).,
- Соусы обязательно подбирать такого-же темного насыщенного цвета как и вино.