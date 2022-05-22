Ромовый Дневник

Все о вине "Каберне Совиньон" - описание, история, как подавать, хранение

Каберне совиньон - один из самых узнаваемых и оцененных красных сортов винограда в мире. Виноград выращивают во всех ведущих винодельческих регионах и странах. Происходит из юго-западной Франции. Виноград появился в результате скрещивания Каберне Фран и совиньон Блан в 17 веке. Оно настолько любимо, что входит в число самых выращиваемых винных сортов винограда в мире - более 840 000 акров. Это вино является продуктом естественного генетического скрещивания основных сортов винограда Бордо Каберне Фран и Совиньон Блан. Виноград выращивается на экологически безопасных виноградниках, растущих в сложных климатических условиях с захватывающим дух пейзажем, расположенным на высоте более 3300 футов над уровнем моря. В результате получается свежее вино, которое идеально подходит для любого случая.

Описание

Каберне совиньон дает глубокий красный цвет с танинами от высокого до среднего и умеренной кислотностью. Обычно насыщенный, с нотами черной вишни, мяты, черной смородины, темных специй и кедра. Поскольку виноград для каберне можно выращивать по всему миру, его вкус и аромат обширны, хотя большинство из них имеют долгое и гладкое послевкусие. Большинство видов этого вина готово к употреблению сразу же.       Краткая характеристика каберне совиньон:
  • Один из самых известных винных сортов винограда в мире;
  • Юго-западная Франция происхождения;
  • Крест - Каберне Фран и Совиньон Блан;
  • Может расти в различных климатических условиях;
  • Темно-красный цвет с танинами от высоких до средних;
  • Полнотелый с умеренной кислотностью;
  • Ноты черной вишни, мяты, черной смородины, темных специй и кедра;
  • Ароматы и вкусы могут быть обширными, имеют долгое послевкусие;
Более подробное описание для истинных ценителей вина:
  1. Танины: от средних до высоких.
Виноград каберне совиньон содержит танины от среднего до высокого. Высокий уровень означает, что этот сорт винограда дает более смелую, сушащую во рту основу. Танины взаимодействуют с белками слюны, вызывая вяжущее ощущение, которое вы заметите, когда пьете cabernet sauvignon. Танины, содержащиеся в вине, смягчаются и становятся менее абразивными с возрастом. Виноделы могут также привнести дополнительные фруктовые и землистые нотки.
  1. Цвет: бордовый.
Виноград на лозе отличается ярко-синим оттенком растения. После сбора, ферментации и розлива в бутылки стакан каберне имеет пышный темно-красный бордовый цвет с заметно более светлым алым ободком. У винограда высокое соотношение кожуры и мякоти, что является основным фактором темного цвета, который является отличительной чертой.  К другим цветам каберне совиньон относятся: Непрозрачные центры, с более молодыми плодами, содержащими еще более плотные и менее полупрозрачные основы. Каберне совиньон вино красное с насыщенным вкусом. Он возглавляет список крепких красных сортов. Многие описывают его нутро как маслянистое, сочное, насыщенное и глубокое. Регион, в котором растет виноград, также влияет на консистенцию вина. Каберне совиньон для прохладного климата будет более сухим и будет иметь более заметные нотки трав и овощей, чем сорт для теплого климата, который будет иметь больше вкуса спелых фруктов и специй. Его насыщенный состав говорит о том, что в среднем процент алкоголя от 13,5 до 15% крепости по объему. 
  1. Букет: землистый
Одной из отличительных черт этого вина является аромат болгарского перца. Раскупорка свежей бутылки внесет в аромат нотки перца, черной смородины, темного шоколада и инжира. Аромат может напоминать вам о том, что вы были глубоко в лесу или сидели у костра из-за того, что вино было выдержано в дубе.    Сabernet Sauvignon традиционно является самым выращиваемым красным винным сортом премиум класса в мире.  Хотя хорошая кислотность полусухого Каберне, танины и резкие нотки черной смородины имеют большое значение в смеси, стоит упомянуть, что эти качества могут сделать более прохладный климат. В какой-то степени это объясняет, почему его часто смешивали в более прохладных регионах, таких как Бордо, в то время как более теплый климат позволял смягчить резкость Каберне - и его часто можно встретить как односортовое вино в Калифорнии и Австралии. Даже смелые вина Мадирана на основе Танната теперь обычно смягчаются Каберне Совиньон. Он также часто встречается в смеси с санджовезе в Тихоокеанских IGT и на побережье в Болгарии. Из Каберне, выращенного в холодном климате, получаются крепкие танинные вина, напоминающие красную смородину с нотками табака или зеленого болгарского перца, а в более теплом климате из него получаются более мягкие вина со вкусом спелой черной смородины или черной вишни. Он почти всегда содержит значительные количества танинов, которые помогают каберне стареть в течение многих лет.

Подача

   Подают вино обычно к «дикому мясу». Об этом писал даже один известный кулинарный критик: знаете ли вы, что Sauvignon происходит от французского Savage, “дикарь”? Что переводится как: «Тушеная говядина поможет вам приручить этого зверя».  Кроме мяса вино данного сорта подают: 
  • Сыры, обязательно твердых сортов., 
  • Овощи (это может быть брюссельская капуста или брокколи).,
  • Травы (тимьян, базилик).,
  • Соусы обязательно подбирать такого-же темного насыщенного цвета как и вино.

Хранение

Каберне можно хранить в погребе в течение многих лет, и есть немало отличных белых каберне, которым более 100 лет, хотя они продаются по невероятно высокой цене. Молодые вина часто слишком крепкие, чтобы пить их хотя бы несколько лет. Однако, если вы надеетесь купить коллекцию вин, сосредоточившись на последних урожаях, а затем храня их самостоятельно, вы сэкономите много денег.

