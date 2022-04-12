Уникальный климат Тамани, подходящий для винодельческого производства, был отмечен древними греками. Основатели винзавода Мильстрим использовали аграрные традиции греческого народа, потомки которого живут на Кавказе. На территории винодельческого хозяйства производят более 15 видов вин.

История винодельческого хозяйства

Завод расположен в поселке Виноградный, который относится к Темрюкскому району Кубани. На территории винодельческого комплекса разведено несколько виноградников. Уходом за старыми греческими плантациями занимались жители Тамани. После Октябрьской революции земли с виноградниками объединил совхоз «Мирный». В 60-х годах на территории хозяйства перерабатывали 210 кг винограда в сутки. Какие сорта использовали для производства вина:

Венгерский мускат;

Рислинг;

Алиготэ;

Педро Хименес;

Пино Нуар;

Клэрет;

Пино Гри;

Шасла;

Шардоне.

В 1989 г millstream вино «Каберне Тамани» стало почетным обладателем золотой награды в Братиславе. Винодельческий завод Millstream сегодня является частью крупного международного концерна под названием «Межреспубликанский винзавод». Продукция компании соответствует высоким мировым стандартам, купить ее можно по доступным ценам в магазинах по всей стране. Акции на товар, которые часто бывают в розничных точках, делают их еще более демократичными.

Почетные награды предприятия на сегодняшний день включают: 55 золотых медалей, 69 серебряных и 33 бронзовых. На международных конкурсах было получено 2 Гран-При.

Характеристики продукции

Представленные в

Мильстрим вина и

являются уникальными напитками, которые изготавливаются из лучших сортов спелого винограда. В процессах производства используются древние традиции и проверенные рецепты. Этап изготовления находятся под контролем профессионалов. На заводе установлено новейшее современное оборудование, позволяющее предлагать потребителю продукт высокого качества.

После сбора винограда с плантаций плоды подвергаются процессу винификации, проходящему при разных температурных режимах. При производстве вин используют не только виноград, прошедший международную сертификацию, но и некоторые автохтонные сорта.

Свойства Характеристика Цвет Millstream wine бывает самым разнообразным. Покупать можно как изысканные красные, так и белые напитки. Вкус Каждая коллекция выделяется оригинальностью. Про вкус всех вин этой марки можно сказать, что для них характерна мягкость и баланс входящих в состав компонентов. Аромат Запахи разные, но практически в каждом дегустационном варианте можно ощутить тонкие аккорды спелых ягод, сладость фруктов, остроту пряностей и специй. По содержанию сахара В каталогах и в Мильстрим магазинах в продаже имеются виски , столовые, крепленные и игристые вина.

Как приобрести качественный алкоголь

К выбору спиртных напитков следует относиться ответственно. На рынке встречается много подделок. Это касается даже известных торговых марок, вина которых люди

много десятков лет. Что следует учитывать перед тем, как

вино:

Обратить внимание на точку продажи. Вино и виски Мильстрим в Москве лучше приобретать только в специализированных магазинах. Ларьки и другие места, где цены могут быть ниже и где не предоставляют сертификаты качества на алкогольную продукцию, следует обходить стороной (даже при наличии акции и хороших скидок). Перед покупкой нужно внимательно рассмотреть консистенцию напитка. Жидкость должна быть однородной без наличия характерного осадка. Помутнение продукта свидетельствует о подделке. Внешний вид бутылки. Винная продукция компании подразделена на несколько видов. Линейки вин разливаются в бутылки с разным оформлением. Перед походом в магазин нужно изучить каталог , в котором они перечислены. Его можно найти на официальном сайте производителя. Именно там можно узнать, как должен выглядеть фирменный товар. Качество оформления продукции у Кубанского винодельческого завода всегда было на высоте. Новейшее оборудование, которое используется при производстве винных напитков, позволяет контролировать выпуск напитков. Наличие заводского брака практически полностью исключается.

Чтобы среди

не оказался фальсификат, чьи вкусовые качества не соответствуют оригиналу, в

нужно быть очень внимательным. Производитель следит за соблюдением соотношения

-качество товара. Приобретая фирменную продукцию, покупатель может в ней не сомневаться.

Самые известные вина винодельческой компании

Если вино Мильстрим покупается впервые, то следует начать знакомство с самых востребованных напитков. За долгие годы своего существования они смогли зарекомендовать себя с лучшей стороны. К таким товарам относят:

Красное сухое “National Collection” Shiraz. Напиток гранатово-рубинового цвета с нежными ягодными аккордами в аромате. Больше всего ощущаются смородина, вишня, ваниль и разные пряности. Вкус вина фруктовый, оттененный изысканным послевкусием. Красное полусладкое Черноморская Легенда Каберне насыщенного рубинового цвета с яркими фруктовыми нотами. В основе сладость спелых фруктов и тонкий вкус специй. Красное полусладкое Vinnikoff Shisha. Алкоголь яркого рубинового оттенка с характерным ягодным ароматом. Сильнее всего в нем ощущаются южные пряности, сладость черешни и кислинка спелой вишни. Вкус оригинальный, ягодно-фруктовый. Белое сухое Черноморская Легенда Шардоне. Напиток светло-соломенного цвета с яркими цитрусовыми мотивами, соединяющимися с цветочными нотами. Характерна легкая, но очень пикантная кислинка.

В чем секрет успеха

При производстве напитков используется виноград, выращенный в благоприятных климатических условиях. Рецептура, проверенная временем, и современное оборудование винодельческого завода позволяют выпускать алкоголь высокого качества на российский рынок.

Каждая линейка вин интересна по-своему. Благодаря большому разнообразию товаров каждый человек сможет найти алкоголь, соответствующий его вкусам. Оригинальные ароматические и вкусовые показатели позволяют удовлетворить ожидания даже самых взыскательных клиентов.

Продукция Millstream является хорошим примером товаров, которые отвечают запросам потребителей. В богатой коллекции этого бренда всегда можно найти тот самый алкоголь по приемлемой цене, который сделает любое событие незабываемым.

купить