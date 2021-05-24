Ромовый Дневник

Поспорил с женой, что в тетрапаках вино порошковое, а в бутылке настоящее: рассказываю кто оказался прав и делюсь простым рецептом из натурпродукта вместо химии

Недавно решили с женой приготовить ужин и по-семейному посидеть под бокальчик вина. Отправились в магазин, я начал подбирать достойную бутылочку под наш царский стол. Супруга же стала возмущаться, мол зачем я трачу деньги на бутылочное, когда можно сэкономить и взять обычное вино в тетрапаке.

Кто ж из нас не хочет сэкономить?! Но вино в пакетах очень часто делают из порошка. Сомнительное удовольствие как для вкусовых рецепторов, так и для желудка. Одна радость: цена – услада для кошелька.

Историей поделился подписчик блога Виталий.

Как и из чего делают вино на заводе

Рекомендую брать только качественное заводское вино в бутылках, потому что для его производства используют виноград. Поскольку сусло изготавливается из натуральных ингредиентов, вкус получается живым, природным. Одним словом, настоящим!

Производство вина – сложный и долгий технологический процесс. Он состоит из нескольких этапов:

  1. Сбор урожая.
  2. Получение натурального сусла из винограда.
  3. Ферментация.
  4. Выдержка.

Изначально виноград сбраживают в молодое вино. Затем его выдерживают, что позволяет сделать вкус и аромат более насыщенным.

Чем больше выдержка, тем вкуснее напиток в бутылке. Я предпочитаю бутылочное заводское вино с хорошим сроком выдержки. Если и покупать спиртное, то действительно качественное и марочное.
Вино с немецких винзаводов считаю одним из достойных.

Что такое порошковое вино, легально ли производство такого вина

Порошковое вино схоже с настоящим лишь названием. На самом же деле это просто напиток, созданный из химических составляющих.

В отличие от настоящего вина, его искусственный аналог изготавливается из сухого порошкообразного вещества. При разбавлении с водой оно превращается в так называемое вино. Себестоимость заменителя натурального сусла минимальная, поэтому и рыночная цена исходного продукта (вина в пакетах или тетрапаках) более чем доступная для потребителей. В особенности по сравнению с бутылочным заводским алкоголем.

В конце 2018 года Госдумой был принят законопроект о запрете производства и оборота порошкового вина. То есть по факту вино из искусственного сусла является на территории России нелегальным.

Несмотря за запрет оборота порошкового вина, его до сих пор можно встретить в любой ближайшей наливайке. Зашел в один такой местный бар и увидел широкий ассортимент вина весьма сомнительного производства.

А что за сухие винные сусла продают, можно ли из них приготовить такое вино

Все чаще на страницах онлайн магазинов стал встречать объявления о продаже готового винного сусла в консистенции порошка. Поскольку имею слабость к приготовлению домашнего спиртного, мне стало интересно, что же это за зверь такой.

Как мне удалось узнать, сухое винное сусло – это практически тот же продукт, из которого на производствах изготавливают порошковое вино. Только для домашнего пользования. Способ получения вина аналогичный – порошок разбавляется водой, по желанию добавляется сахар, выдерживается 2-3 недели и можно пить.

Стоит такое сухое винное сусло недорого (в среднем 1200-1500 рублей), одной упаковки хватит для создания 40 литров вина. Легко, быстро, дешево… И невкусно!

Ради интереса приобрел этот сомнительный состав. Качество ужасное, пить невозможно. Во рту остается не послевкусие из приятного букета качественного вина, а привкус химии. И это вполне ожидаемо, поскольку в состав сухого винного сусла помимо привычных катехинов, антоцианов и дубильных веществ входят:

  • мальтодекстрин,
  • спирт,
  • ароматизатор иденичный натуральному (ага!),
  • сахар,
  • экстракт красного вина (аж 2,9 %),
  • антиокислитель аскорбиновая кислота,
  • краситель E163,
  • пищевой краситель «свекольный порошок»,
  • регулятор кислотности Е330.

Сухое винное сусло – средство для ленивых, ведь его, по сути, нужно просто развести с водой. Но из такого ингредиента вам не удастся приготовить достойное вино. Рекомендую не травить свой организм, а приготовить домашнее вино из натуральных продуктов.
Рецептом я с вами поделюсь.

Простой рецепт домашнего вина из натурпродуктов вместо порошковой химии

На самом деле приготовить хорошее вино проще простого. Понадобятся только свежий виноград, сахар, стеклянные бутылки или баллоны, большая эмалированная емкость и обычные медицинские перчатки.

Для приготовления 6 литров вина покупаю:

  • 10 килограммов винограда (около 1000 рублей);
  • 3 килограмма сахара (150 рублей).

Перебираю виноград, утилизирую все плохие, порченные ягоды. Пересыпаю в большую эмалированную посуду. Давлю виноград руками, чтобы получилась кашеобразная смесь.

Виноград нужно раздавить максимально интенсивно, чтобы получилась вот такая кашица.

Посуду накрываю марлей, убираю на 6 дней в темное прохладное место. Несколько раз в день тщательно перемешиваю сусло деревянной лопаткой. Затем отжимаю его и процеживаю, отделяя от мезги.

Виноградный сок разливаю по стеклянным бутылям или баллонам, доверху засыпаю сахаром. На горлышко тары надеваю медицинские перчатки, у которых предварительно делаю небольшие надрезы в области пальцев.

Для производства домашнего вина не нужно никакого специального оборудования. Достаточно иметь под рукой стеклянный баллон и медицинские перчатки.

Убираю на месяц на прохладный балкон, раз в неделю процеживаю содержимое баллонов. По истечении срока выдержки разливаю по красивым бутылкам и дегустирую.

Для получения отменного вина достаточно выдержать его месяц. Если же хочется максимально насыщенный и сухой напиток, просто оставьте виноградное сусло на балконе на более длительный срок. Если любите крепленое вино, то по окончании можно добавить сахар или медицинский спирт. Последний вариант – на любителя, конечно. Чем дольше будете настаивать вино, тем более насыщенным и ярким получится напиток.

Очень негативно отношусь к порошковому вину. Не вижу смысла тратить пусть даже и небольшую сумму денег на некачественное спиртное, когда его элементарно приготовить самому из натуральных компонентов. Прошу поделиться отзывами – удавалось ли вам пробовать неплохое вино из порошка и как вообще вы относитесь к подобной химии?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!

