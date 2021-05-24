Поспорил с женой, что в тетрапаках вино порошковое, а в бутылке настоящее: рассказываю кто оказался прав и делюсь простым рецептом из натурпродукта вместо химии

Недавно решили с женой приготовить ужин и по-семейному посидеть под бокальчик вина. Отправились в магазин, я начал подбирать достойную бутылочку под наш царский стол. Супруга же стала возмущаться, мол зачем я трачу деньги на бутылочное, когда можно сэкономить и взять обычное вино в тетрапаке.

Кто ж из нас не хочет сэкономить?! Но вино в пакетах очень часто делают из порошка. Сомнительное удовольствие как для вкусовых рецепторов, так и для желудка. Одна радость: цена – услада для кошелька.

Историей поделился подписчик блога Виталий.

Как и из чего делают вино на заводе

Рекомендую брать только качественное заводское вино в бутылках, потому что для его производства используют виноград. Поскольку сусло изготавливается из натуральных ингредиентов, вкус получается живым, природным. Одним словом, настоящим!

Производство вина – сложный и долгий технологический процесс. Он состоит из нескольких этапов:

Сбор урожая. Получение натурального сусла из винограда. Ферментация. Выдержка.

Изначально виноград сбраживают в молодое вино. Затем его выдерживают, что позволяет сделать вкус и аромат более насыщенным.

Чем больше выдержка, тем вкуснее напиток в бутылке. Я предпочитаю бутылочное заводское вино с хорошим сроком выдержки. Если и покупать спиртное, то действительно качественное и марочное.

Что такое порошковое вино, легально ли производство такого вина

Вино с немецких винзаводов считаю одним из достойных.Порошковое вино схоже с настоящим лишь названием. На самом же деле это просто напиток, созданный из химических составляющих.

В отличие от настоящего вина, его искусственный аналог изготавливается из сухого порошкообразного вещества. При разбавлении с водой оно превращается в так называемое вино. Себестоимость заменителя натурального сусла минимальная, поэтому и рыночная цена исходного продукта (вина в пакетах или тетрапаках) более чем доступная для потребителей. В особенности по сравнению с бутылочным заводским алкоголем.

В конце 2018 года Госдумой был принят законопроект о запрете производства и оборота порошкового вина. То есть по факту вино из искусственного сусла является на территории России нелегальным.

Несмотря за запрет оборота порошкового вина, его до сих пор можно встретить в любой ближайшей наливайке. Зашел в один такой местный бар и увидел широкий ассортимент вина весьма сомнительного производства.

А что за сухие винные сусла продают, можно ли из них приготовить такое вино

Все чаще на страницах онлайн магазинов стал встречать объявления о продаже готового винного сусла в консистенции порошка. Поскольку имею слабость к приготовлению домашнего спиртного, мне стало интересно, что же это за зверь такой.

Как мне удалось узнать, сухое винное сусло – это практически тот же продукт, из которого на производствах изготавливают порошковое вино. Только для домашнего пользования. Способ получения вина аналогичный – порошок разбавляется водой, по желанию добавляется сахар, выдерживается 2-3 недели и можно пить.

Стоит такое сухое винное сусло недорого (в среднем 1200-1500 рублей), одной упаковки хватит для создания 40 литров вина. Легко, быстро, дешево… И невкусно!

Ради интереса приобрел этот сомнительный состав. Качество ужасное, пить невозможно. Во рту остается не послевкусие из приятного букета качественного вина, а привкус химии. И это вполне ожидаемо, поскольку в состав сухого винного сусла помимо привычных катехинов, антоцианов и дубильных веществ входят:

мальтодекстрин,

спирт,

ароматизатор иденичный натуральному (ага!),

сахар,

экстракт красного вина (аж 2,9 %),

антиокислитель аскорбиновая кислота,

краситель E163,

пищевой краситель «свекольный порошок»,

регулятор кислотности Е330.

Сухое винное сусло – средство для ленивых, ведь его, по сути, нужно просто развести с водой. Но из такого ингредиента вам не удастся приготовить достойное вино. Рекомендую не травить свой организм, а приготовить домашнее вино из натуральных продуктов.

Простой рецепт домашнего вина из натурпродуктов вместо порошковой химии

Рецептом я с вами поделюсь.На самом деле приготовить хорошее вино проще простого. Понадобятся только свежий виноград, сахар, стеклянные бутылки или баллоны, большая эмалированная емкость и обычные медицинские перчатки.

Для приготовления 6 литров вина покупаю:

10 килограммов винограда (около 1000 рублей);

3 килограмма сахара (150 рублей).

Перебираю виноград, утилизирую все плохие, порченные ягоды. Пересыпаю в большую эмалированную посуду. Давлю виноград руками, чтобы получилась кашеобразная смесь.

Виноград нужно раздавить максимально интенсивно, чтобы получилась вот такая кашица.

Посуду накрываю марлей, убираю на 6 дней в темное прохладное место. Несколько раз в день тщательно перемешиваю сусло деревянной лопаткой. Затем отжимаю его и процеживаю, отделяя от мезги.

Виноградный сок разливаю по стеклянным бутылям или баллонам, доверху засыпаю сахаром. На горлышко тары надеваю медицинские перчатки, у которых предварительно делаю небольшие надрезы в области пальцев.

Для производства домашнего вина не нужно никакого специального оборудования. Достаточно иметь под рукой стеклянный баллон и медицинские перчатки.

Убираю на месяц на прохладный балкон, раз в неделю процеживаю содержимое баллонов. По истечении срока выдержки разливаю по красивым бутылкам и дегустирую.

Для получения отменного вина достаточно выдержать его месяц. Если же хочется максимально насыщенный и сухой напиток, просто оставьте виноградное сусло на балконе на более длительный срок. Если любите крепленое вино, то по окончании можно добавить сахар или медицинский спирт. Последний вариант – на любителя, конечно. Чем дольше будете настаивать вино, тем более насыщенным и ярким получится напиток.

Очень негативно отношусь к порошковому вину. Не вижу смысла тратить пусть даже и небольшую сумму денег на некачественное спиртное, когда его элементарно приготовить самому из натуральных компонентов. Прошу поделиться отзывами – удавалось ли вам пробовать неплохое вино из порошка и как вообще вы относитесь к подобной химии?

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!