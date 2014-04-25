Эта статья для любознательных, гурманов, так сказать. Писко – не совсем аналог чачи или граппы, как было упомянуто в соответствующих статьях. Для производства этого напитка не используется жмых, а только хороший, качественный виноград – в этом и различие. Тем не менее, с точки зрения алкогольного мира, писко – это всего лишь бренди, то есть напиток, получаемый путем дистилляции перебродившего ягодного или фруктового сырья, в данном случае виноградного.

Происхождение бренди Писко

В начале, как водится, была легенда. Некие отважные мореплаватели на тростниковых лодках решили переплыть Океан, чтобы добраться до центра Вселенной, мистического острова «Те Пите о Те Хенуа», название которого на русский переводится не складно, но метко: «Пуп Земли». Долго моряки бороздили бескрайние просторы океаны, совсем отчаялись найти таинственный центр вселенной, мысль о неминуемой гибели не покидала их. Вдруг на горизонте появилась парящая птица, которая указала изнуренным искателям путь к земле благословенной.

Гораздо позже европейский мореплаватель заново открыл этот остров, назвав его в честь христианского праздника Пасхи, в день празднования которого он и был открыт. Легенда гласит, что это предание о первых поселенцах острова Пасхи, из языка которых и пошло название «писко», а переводится оно как «летящая птица», в честь пташки, некогда спасшей обессиливших путников от гибели в океанской пучине.

Напиток, который сравнивали со свободно порхающей птицей, - это бесцветный или желтовато-янтарный виноградный бренди, который производится на территории Перу и Чили. Писко был открыт и переведен на массовое производство испанскими переселенцами в Перу в 16 веке как альтернатива орухо, который импортировался из Испании (испанцы же и привезли с собой искусство дистилляции, что и позволило производить писко).

Южнее перуанской столицы города Лима находится долина Писко, которая во времена испанских завоевателей была населена одноимённым племенем. Индейцы делали здесь слабоалкогольный напиток из кукурузы. Испанцы привезли из Европы виноградные лозы, научили местное население виноделию. Вино стали хранить в кувшинах, ранее использовавшихся для приготовления индейского кукурузного напитка, поэтому напиток со временем получил название писко.

Во время войны между Чили и Перу в XIX веке, чилийцы, оккупировавшие часть перуанской территории, отведали писко. Оно им понравилось и вскоре в Чили стали выпускать крепкий алкогольный напиток с таким же названием. Между Перу и Чили на государственном уровне существуют споры, чей напиток имеет право называться писко – такие же разногласия появились и у шотландцев с ирландцами по поводу виски. Однако напитки разительно отличаются в технологии приготовления.

Перуанский писко производится из чистого, свежесброженного вина из винограда без кожицы и косточек. Дистиллируют его один раз и получают жидкость крепостью 43 %. Производят перуанское писко, используя медные дистилляторы. Различаются 4 вида перуанского писко:

Puro (Чистый) – изготавливается из одного сорта винограда, чаще всего – Quebranta.

Aromáticas (Ароматный) – изготавливается из сорта винограда Muscat, а также Albilla, Italia или Torontel, но, так же как и в первом варианте, это может быть только один сорт винограда.

MostoVerde (Зеленый) – напиток должен быть дистиллирован перед тем, как процесс ферментации окончательно превратит сахара в алкоголь.

Acholado (Гибрид) – смешивается из различных виноградных сортов.

Перуанский писко должен выдерживаться как минимум три месяца в резервуарах из стекла, стали и других материалах, которые не изменяют свои физические, химические и органические свойства. Перуанское писко ни в коем случае не разбавляется ничем, что могло бы повлиять на его цвет, вкус или крепость.

Чилийское писко разводят водой, чтобы понизить градусность, и выдерживают в деревянных бочках, а производят его также из виноградного вина.

Различаются следующие виды чилийского писко:

Regular (30-35%) – по вкусу напоминает разбавленный ром, имеет сладкий древесный аромат и бледно-желтый оттенок.

Control (40 %) – выдерживается в дубовых бочках.

Special (35-40%), Reserve (40-43%) – эти вариации практически одинаковы по вкусу и аромату, оставляют после употребления алкогольное послевкусие, подобное бурбону.

Great (43% и более) – обладает насыщенным древесным ароматом и темно-желтым цветом, он не такой сладкий, как остальные варианты.

К тому же согласно юридическим документам, недавно найденным в американском Национальном архиве США в Сан-Франциско, Калифорния, было доказано, что, по крайней мере, до 1864, родиной писко считали только республику Перу.

Коктейль Писко пунш

Самыми известными коктейлями на базе писко считаются «Писко пунш» и «Писко сауэр» (последний почти не отличается от Виски сауэр , разве что основным ингредиентом =)). В 2007 году Институт культуры Перу объявил коктейль «Писко сауэр» национальным достоянием страны, отвесив, таким образом, щелчок по носу Чили. На этом республика Перу не остановилась – существует также Национальный день «Писко сауэр», который празднуется в первую субботу февраля.

Коктейлю «Писко пунш» как-то удалось отвертеться от своих исторических корней. В 1848 году всю Америку взорвала новость о том, что в Калифорнии есть золото! Началась золотая лихорадка, тихий городок с населением в 1 тысячу человек через пару лет стал крупнейшим городом, который насчитывал уже 250 тысяч жителей. Люди со всего мира стремились схватить удачу за хвост. Латинская и Южная Америка, Европа и даже Китай были представлены в этом «вавилонском столпотворении», и каждый привносил свои национальные черты, традиции, кухню и напитки. В 1853 году открылся BankExchange & BilliardSaloon в котором работал Дункан Николь. Он-то и придумал «Писко пунш», используя перуанский виноградный дистиллят. Напиток мгновенно стал популярным, о нём писали Марк Твен и Киплиннг. Дункан добавлял в «Писко пунш» секретный компонент, о котором не знали даже его бармены, и этот секрет он унёс с собой в могилу. Собственно, сам рецепт:

50 мл Писко;

25 мл сахарного сиропа;

50 мл ананасового сока;

30 мл содовой;

90 г лайма.

приготовьте бокал аля кубок и наполните его льдом;

в шейкер насыпьте льда и добавьте туда Писко, сироп и сок;

выжмите сок 1 лайма и хорошенько взбейте;

слейте с кубка талую воду и перелейте туда через стрейнер коктейль;

долейте содовую доверху;

украсьте кружком лайма и вишенкой на шпажке.

Но вернемся к легенде. Если перефразировать одно утверждение, куда легче и охотнее пьется напиток, овеянный мистическим духом времени. Производители об этом знают и стараются отвечать требованиям: оригинальная упаковка для PiscoCapel в виде знаменитого каменного истукана «Моаи» с острова Пасхи была отмечена большой золотой медалью за лучший дизайн на всемирной выставке в Париже в 2000 году. И кстати, это уже находка Чили.

Традиционный чилийский писко в бутылках-истуканах

К сожалению, на отечественном рынке представлен только чилийский писко, тот самый, в красивой упаковке, но, думаю, со временем мы сможем попробовать и его перуанского брата. Кстати, когда работал за баром, у нас было правило: кто продаст последние капли писко, тот забирает бутылку-истуканчика – красиво. Читайте Ромовый дневник и делайте новые открытия в мире спиртных напитков. Подписывайтесь на обновления блога. Пока! hi