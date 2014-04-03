Что такое граппа и как ее правильно пить

Граппа – еще один породистый итальянский напиток, который можно встретить на полках большинства баров. В отличие от ликера лимончелло, который производят на юге страны, граппу преимущественно готовят на севере Италии, где виноград поспевает заметно медленнее, а значит, в нем будет больше кислотности – напиток получится более насыщенным. Итак, давайте разбираться, что такое граппа, кто впервые ее приготовил, как он это сделал и как ее, впоследствии, употребил.

Что такое граппа и история ее появления

В процессе производства вина неизбежны отходы – остатки мякоти, кожицы от ягод, виноградные косточки и гребни. Разумеется, выбрасывать такое добро жалко, да и не целесообразно, поэтому в разных странах придумали свой способ утилизации винодельческих отходов. Для этого жмых, который на французском именуется как «marc», на грузинском «чача», а на итальянском «rappe», «raspe», «rapo», «grapo», «raspon» и даже «graspa», подвергают обработке водяным паром под давлением, ферментируют полученную жидкость сахаром и винными дрожжами, а затем перегоняют в аламибиках (медных перегонных кубах) или в ректификационных колонах непрерывного цикла. Если не обращать внимания на мелкие нюансы процесс производства, то граппа – это тоже самое, что и чача в Грузии или бренди Писко в Чили и Перу.

Полученная после дистилляции жидкость имеет крепость порядка 80%, затем ее разбавляют до нужного процента – 39-55%. Граппа (grappa) – по определению итальянский продукт, который готовится исключительно из итальянского винограда и исключительно на территории Италии. Есть даже указ президента от 16 июля 1997 года за номером 287. В общем, напиток защищен законом, как текила в Мексике. Когда появилась граппы сказать сложно, но можно – предположительно полторы тысячи лет назад. А вот были ли первооткрывателями сицилийцы, которые переняли метод дистилляции у арабов, гостивших на острове, жители Фриули или виноделы Бургундии, сказать сложно. Считается, что название напиток получил благодаря городу Бассано-дель-Граппа, который расположен у подножия горы Граппа (дословно название города так и переводится – город у подножия Граппы).

В Италии есть музей граппы. На фото перегонные кубы.

Изначально граппа была исключительно привилегией пролетариата, который успешно залечивал ею душевные раны, нанесенные классовым неравенством. Так продолжалось до середины прошлого столетия, пока гастрономические достижения Италии не были замечены всем миром. В 60-х – 70-х гг. производители итальянских вин увидели в крестьянском напитке коммерческий потенциал, и граппа быстро вышла из тени. Сначала компании заменили грубые стеклянные сосуды элегантными емкостями ручного дутья, а затем начали экспериментировать с его рецептурой.

Дальше все пошло по накатанной и вино граппа стало достоянием нации. Увеличилось и количество разновидностей граппы – о них мы поговорим чуть ниже. Также производители сделали акцент на улучшении вкусовых качеств напитка, к примеру, начали использовать жмых слабого отжима, в котором содержание виноградного сока составляет 35-40%. В конце концов, граппу перестали воспринимать как пойло из отходов – напиток поселился на рабочем месте лучших шеф-поваров и в барах, где его стали использовать и как самостоятельный напиток, и как составляющую изысканных коктейлей с тонким вкусом.

В Италии граппу пьют не только в чистом виде, а и с другими напитками. Многие итальянцы начинают свой день чашечкой эспрессо с добавлением граппы – так получается caffee corretto (кофе-корретто), то есть улучшенный, исправленный кофе.

Разновидности граппы в зависимости от производства и выдержки

Молодую граппу (giovane), которую еще иногда называют bianca («белая»), разливают по бутылкам сразу же после дистилляции (после нескольких дней отстаивания в стеклянных тарах). Такой напиток с годами не изменяет свои вкусовые качества, а сам вкус характеризуется экспертами как резкий, а иногда и брутальный. Белая граппа отличается бедным вкусом и ароматным букетом.

Если напиток подвергся выдержке в бочках из Лимузенского дуба минимум 6 месяцев, то его можно именовать «affinata in legno». Эта граппа обладает более сбалансированным и мягким вкусом. Граппа годичной выдержки классифицируется как «invecchiata», а 18 месячной – «stravecchia» или «rizerva». За это время напиток приобретает золотисто-янатрный оттенок, более выраженный вкус с оттенками древесины, а также более богатый аромат. Крепость тоже увеличивается – от 45 до 50%. Выдержанную граппу смакуют, а не пьют в охлажденном виде стопками, но об это чуть ниже.

Пример граппы, выдержанной на протяжении 12 месяцев

Как и виски, граппа может быть односортовой (monovitigno), то есть в ее производстве использовался жмых винограда только одного сорта (более 85%), или многосортовой (polivitigno). Также есть граппа, которую производят не из жмыха, а из всего объема ферментированного виноматериала. Правда, такой дистиллят уже нельзя называть граппой – это «acquavite d’uva». Впрочем, сейчас таким же макаром производят грузинскую чачу – после введения эмбарго на грузинские вина, производителям ни чего не оставалось, как перегнать излишки в спирт.

Как пить граппу – секреты дегустации

Граппа – это, прежде всего, дижестив – многие итальянские семьи достают бутылочку напитка после сытного ужина. За пределами Италии напиток подают очень охлажденным, что, как вы помните из статьи о виски , не дает ему полностью раскрыться. На самом деле, для молодой граппы достаточно 8-12 градусов, чтобы раскрыть все свои вкусовые достоинства и специфический аромат, не перегружая его спиртовыми деталями. Выдержанный напиток следует пить при температуре 16-18 градусов (напомню, что для этих целей можно использовать камни для виски ).

Бокал для дегустации граппы

Подавать граппу следует или в коньячках (снифтерах), или в дегустационных рюмках на ножке – тюльпанах. Еще подходят бокалы для шерри или «ромер» для белых рейнских вин. Итальянцы используют для этих целей кофейные чашки. Чтобы по достоинству оценить аромат напитка, достаточно взять бокал за основание ножки (чтобы не перебивать его запахами, исходящими от тела) и поднести нос чуть выше верхнего края бокала.

Есть еще один способ оценить ароматный букет граппы: капните немного напитка на кисть, разотрите ее и подождите 10-20 секунд. Если кисть была чистая, а напиток плохого качества, то вы сразу об этом узнаете. Если же ваша кисть пахнет жаренным хлебом, изюмом и прочими радостями – пейте на здоровье. Для дегустации достаточно 30-50 мл, не больше – в других случаях вам потребуется закуска (фрукты, горький шоколад, мороженое, кофе, десерты и прочие сладости) и что-нибудь от похмелья наутро =). Правда, многие утверждают, что от хорошей граппы последнего не бывает. Не знаю, не проверял. Чтобы по достоинству оценить вкусовые качества граппы, пейте ее маленькими глотками, задерживая на пару секунд на языке, в общем, смакуйте.

Такую граппу следует пить только смакуя и обязательно комнатной температуры

Кстати, вчера опробовал еще один способ «обнюхивания» напитков и он мне очень понравился. Эксперимент проводил с очередной партией домашнего лимончелло. Засуньте нос прямо в бокал (не переусердствуйте), но вдох сделайте через рот. Страшно? Странно? Возможно, но вы попробуйте. Я лично ощутил приятный аромат лимона, без лишних ноток матерого спирта. Пейте умеренно и осознанно, комментируйте, подписывайтесь на обновления блога. С вами был Ромовый в лице меня, Артёма Гудимова, скверного бармена со скверным характером и скверным слогом слова =). Не прощаюсь! hi