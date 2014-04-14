Резонный вопрос, не правда ли? Вот вы с чем пьете коньяк? Наверное, по-народному, с лимончиком? А может с Колой, так ведь модно – коньяк мешать с «кокой»? Тут главное не переборщить и не залить мясоразъедающей жидкостью какой-нибудь коллекционный экземплярчик 40-летней выдержки, а то ведь идиотом обзовут. Признаюсь, сам бывало «махал» Коктебель троечку (земля ему пусть будет пухом) внутрь, как обыкновенную водочку. Но мы же не дикари? Нет! Вот и давайте просвещаться, уму разуму набираться. Итак, как правильно пить коньяк, а главное с чем?

С чем коньяк пить не стоит

Виноградные бренди делают практически во всех странах, где растет виноград. Самый известный бренди мира – коньяк, хотя, не меньшего уважения заслуживают и арманьяк, и хорошие грузинские и армянские бренди. Есть достойнейшие образцы бренди в Калифорнии, ЮАР, Испании, Германии и прочая-прочая… Гонят даже из жмыха, если вы помните – в Италии есть граппа , а в Грузии – чача . Но не об том сейчас речь. Как правильно пить коньяк? В России на этот счет множество заблуждений.

Например, до сих пор существуют люди, которые к коньяку делают закусочку «Николашка». Превозносимый сейчас царь Николай мало того, что был совершенно безвольным и бессмысленным правителем, он еще был большой не дурак выпить. И, по слухам, очень такую закуску любил, откуда и название. На ломтик лимона насыпать молотого кофе и посыпать сахаром. Так как супруга следила за тем, как он злоупотребляет, ему нередко подавали коньяк в чайнике (цвет-то одинаков) и вот с этой закусочкой. Улыбка на моем лице не сползала, когда я долго перелистывал страницы в Гугле с рецептами «Николашки» (даже на Вики есть отдельная статья) - деликатес, ёпт…

Даже коктейль придумали, Николашка - коньяк с лимоном, посыпанным кофе и сахаром. А если еще и водочку вместо коньяка, да апельсинку вместо лимона, то это уже выйдет коктейль “Водка-Николашка”. Вообще сбрендили…

Может, «Николашка» и неплохая закусь, но только не к коньяку. К суррогатному коньяку, произведенному где-нибудь в Дагестане или Молдавии, а, скорее всего, даже разлитом где-нибудь в подмосковном совхозе с поддельной этикеткой молдавского или дагестанского коньяка, такое, наверное, подойдет. А к хорошему бренди – ни в коем случае. И лимон с его кислотой и эфирными маслами, и кофе с его сильнейшим запахом полностью убивают вкус коньяка. Опять же – если вы пьете какую-то гадость, «Николашка» ее облагородит. А кофе и цедра слегка «забьют» алкогольный «выхлоп».

Теперь о том, как нужно пить коньяк

Начнем с посуды подачи, как бы грубо это не звучало. В простонародье эти бокалы так и называются – «коньячки». В более узких, интеллигентных кругах такие бокалы называются «» (от англ. «sniff» - нюхать). Бокал сделали специально для того, чтобы в его пузатых стенках концентрировался аромат, источаемый бренди и прочими благородные напитки. В снифтеры коньяк наливается до уровня самой широкой части бокала, а вообще, 30-40 мл будет вполне достаточно, чтобы оценить все достоинства попавшего в ваши руки напитка. Также для дегустации породистого бренди подойдет обычная дегустационная рюмка типа «тюльпан», из которых предпочтительно пить и виски

Так выглядят разные снифтеры и дегустационные рюмки для коньяка и виски

Теперь о дегустации. Налейте в бокал 30-40 мл напитка и дотроньтесь пальцем до его наружной стенки. Теперь поверните бокал обратной стороной и проверьте, виден ли ваш отпечаток пальца через напиток. Если да, то перед вами хороший экземпляр, заслуживающий того, чтобы его выпить. Затем повращайте бокал вокруг его оси и проследите за поведением коньяка на стенках бокала, то есть за тем, как быстро он стекает по ним. С выдержкой коньяк становится тягучим, более плотным. Если струйки видны в течение 5 секунд, то перед вами напиток 5-8-летней выдержки, если 15 секунд – приблизительно 20-летней. Коллекционные экземпляры с выдержкой более 50 лет оставляют за собой «след» на протяжении 17-18 секунд.

Небольшое напоминание. Классификация выдержки коньяка и бренди по Хеннеси:

A.C. : не менее 2 лет выдержки

: не менее 2 лет выдержки V.S. (Very Special) : не менее 3 лет выдержки

: не менее 3 лет выдержки V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) : не менее 4 лет выдержки

: не менее 4 лет выдержки V.V.S.O.P. Grande Reserve : не менее 5 лет выдержки

: не менее 5 лет выдержки X.O. (Extra Old) Hors d’age Napoleon Extra Tres Vieux Vieille Reserve: не менее 6 лет выдержки

Также «гурманы» выделяют три «волны» запаха. Легкие тона, ванильные, чувствуются на расстоянии 5 см удаленности от бокала. У края бокала вы должны почувствовать фруктовые и цветочные ароматы – это вторая «волна». Третья «волна» наступает непосредственно при полном «погружении» в бокал – для нее характерны тонкие нотки фиалки, липы, абрикоса и прочих фруктов, а также сложные «портвейновые» тона (напомню, что элитный бренди выдерживают в бочках из под хереса и прочих «винных» напитков). Чтобы избежать спиртовых ударов в нос, попробуйте погрузить последний в бокал, но вдыхать ртом – эффект вас должен впечатлить.

Ну и собственно сам процесс пития. Пить коньяк нужно маленькими глоточками, смакуя, давая ему постепенно раскрываться. Температура напитка не должна отличаться от комнатной или быть чуть выше – как и с виски, большая температура может дать ощущение чрезмерной спиртуозности. Еще одно «наше» заблуждение: до сих пор некоторые считают, что коньяк нужно подогревать в руках, а в некоторых сомнительных заведениях вам коньяк разогреют в огромном баллоне на специальной установке на пламени свечи.

Инквизиторский агрегат для братков

Если кто бывал в мажорных ресторанах, куда ходила братва в девяностые-начале этого века, такие устройства там для издевательства над коньяком были обязательно. Коньяк на свечах греть нельзя — свечи лучше засовывать в. Вот, что на это сказал Морис Хеннеси, потомок основателя крупнейшего коньячного дома: «Я француз и мне никогда не придет в голову пить вино теплым. А коньяк – это плод вина, продукт его дистилляции». Теперь о «закусе».

С чем пью коньяк французы и с чем его пить можно вообще

О пресловутом правиле 4С слышали, наверное, все, кто склонен считать себя хотя бы в минимальной степени сибаритом –. На русский язык это, правда, не будет переводиться, как 4С –. Получается полная ерунда – 2К, С и Ш. Но у нас контрмера, свое правило – водка, черный хлеб и селедка. Желательно с луком – ВЧХСЛ. Это у зажравшихся буржуев, понимаешь, 4С. Но суть не в том. Относительно правила 3К есть целая теория, вот и рассмотрим ее.

Мы так устроены, что кровь, в разные функциональные периоды нашего бренного ежедневного существования периодически перераспределяется в зависимости от выполняемых действий или пожеланий действий. При чем здесь это 4С, спросите вы? Да при том, что мы, как правило, предаемся этому пресловутому 4С после хорошей трапезы. Когда кровь в организме перераспределяется для выполнения важной общественной функции. Еще, кажется, Остап Бендер утверждал, что «тщательно пережевывая пишу, ты помогаешь обществу». Когда мы поели, кровь отливает от мозга и других жизненно-важных органов, и приливает к желудку, помогая ему трудиться.

Природа требует послеобеденного отдыха! Но наша самоцель – познать 4С – как правило, случается после сытой и достойной вечерней трапезы, в свободный день, когда не нужно вновь бежать на работу. Когда вообще никуда бежать не нужно. И что, вот так глупо, поел и спать? Ан-нет! Вот тут-то нам и поможет это 4С. Кто еще не понял, коньяк – это дижестив, то есть напиток, который следует употреблять после еды для улучшения пищеварения. Остальные 3К нам должны в этом помочь.

Как известно, главное действующее начало этого волшебного напитка – алкалоид кофеин, воздействующий на ЦНС как стимулятор. Даже аромат его настолько ассоциируется с бодростью, что каждый второй бренд кофе строит свою рекламу на том, как пар от кофе утром пробивается под дверь, в которой кто-то спит, и он(а), услышав этот аромат немедленно просыпается и счастливый и бодрый после чашки кофе бежит на работу.

Главное действующее начало этого волшебного десертного блюда, сделанного из бобов какао – алкалоид теобромин, также воздействующий на ЦНС и сердце как стимулятор, и, согласно последним исследованиям, вызывающий выброс «гормонов счастья». Сейчас ведутся исследования, как с помощью шоколадных экстрактов сделать людей счастливыми. Правда, тут вспоминаем, что алкоголь и шоколад несовместимы – такое сочетание может вызвать острый панкреатит, что нам совсем не на руку. Но это уж на ваше усмотрение, может доктора и не правы. Французы вон какие бодрые, «безпанкреатитные»…

Как известно, главное действующее начало этого растения, Nicitiana Tabaccum, из которого и делается вершина табачного искусства, сигара — алкалоид никотин, мощный нейромедиатор, воздействующий на ЦНС как стимулятор. Никотин в малых дозах провоцирует выброс адреналина, что расширяет сосуды, стимулирует сердцебинение. Также он увеличивает количество дофамина в «центре удовольствий» — мозге, приводя к легкому расслаблению и эйфории. Кстати, никотин еще и подавляет чувство голода – это делает его идеальным именно для завершения трапезы: даже если после обеда не совсем наелся, сигара сигнализирует, что все – кино окончено!

Вот эти 3С и не дают нам заснуть, тормошат и будоражат наш мозг, который хочет отключиться на тупое переваривание пиши. Здесь возбуждает и поддерживает ваше внимание все – и волшебный аромат свежесмолотого и свежесваренного (желательно, в турке, а не в пошлых кофе-машинах, и, не дай Бог, – не растворимый) кофе, томное и возбуждающее ощущение таящего шоколада во рту, божественная сигара в вашей руке, чей дым плавно и меланхолично струится в небеса, что повергает вас в состояние близкое к нирване. Это психоэмоциональное восприятие по штампу, уже глубоко прошитое в кальке наших ощущений. Мы, при этом, совершенно не задумываемся, что этому есть и банальное физиологическое объяснение: синергия никотина, кофеина и теобромина. И, конечно-же, коньяк.

Коньяк, в отличие от других трех С, алкалоидов не содержит. Но этиловый спирт, составляющий, как минимум, 40 объемных долей вашего бокала, является таким же возбудителем ЦНС, как и все вышеперечисленные яства. Этанол действует, как сосудорасширяющее и, таким образом, в частности, способствует приливу крови к желудку, помогая ему переваривать нашу трапезу. Не даром во всех странах мира принято выпивать рюмку благородного крепкого напитка, как дижестив, помогающий пищеварению.

Для “доминирующего” коньяка подойдет нейтральная сигара, из Доминиканы, к примеру. А вот для хорошей гаванской сигары лучше подыскать так называемый сигарный коньяк, но он дорогой…

Кроме этого в коньяке содержится много других веществ и соединений, так или иначе воздействующих а наш организм. Например, дубильные вещества, которые коньяк набирает из бочки, и которые активно влияют на нашу сосудистую систему, а значит и на наш организм в целом. Так что, в физиологическом плане это сочетание вполне разумно: позволяет нам поддерживать светскую беседу после плотной трапезы, и дает силы для оказания знаков внимания прекрасным дамам – вместо того, чтобы тупо захрапеть, как того требует после хорошего обеда природа-мать.

Если у вас слабое сердце, тахикардия, аритмия, либо другие нарушения – вам ни в коем случае нельзя усердствовать с 4С: все участники этого квартета мощно воздействуют и на ЦНС, и на сосудистую систему. Вообще, тем, кому под 50, уже не следует увлекаться этим божественным сочетанием. У нас, к сожалению, питейные традиции во многом водочные: пить стаканами и литрами. А, между тем, в коньяке возраста XO столько дубильных веществ и танинов, что даже одна порция даст неправильные показания у кардиолога. Как говорится, «Минздрав предупреждает»!

P.S. Труд целиком, но не полностью построен на изложении господина Эркина Тузмухамедова, да прибудет с ним сила.