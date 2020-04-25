Сколько стоит нормальный коньяк в магазине

Не так давно позвонила мне моя сестра и попросила совет, какой ей выбрать коньяк. Она готовила день рождение - сюрприз для своего мужа и решила самостоятельно закупиться и алкоголем к этому событию.

Теперь мне интересно, а как они вдвоем из-за карантина выпьют столько хорошего коньяка? Ведь я рассказал ей, как купить добротный коньяк по выгодной цене.

Надеюсь, что после отмены самоизоляции мы сможем собраться все вместе и отметить день рождения моего родственника. А пока я расскажу и вам, сколько стоит нормальный коньяк.

Эту историю прислал мой давний подписчик Иван Федорович.

Какой коньяк можно считать хорошим

Начнем с того, что любой коньяк – это бренди, но не каждый бренди – это коньяк. Дело в том, что коньяком по праву может называться напиток, изготовленный только во французском регионе Шаранта.

Это название защищено французским законодательством и на мировом рынке продавать бренди под названием «коньяк» могут только определенные производители.

Но в России не запрещено производить и потреблять бренди под названием «коньяк». Но это название должно быть только для потребления внутри страны (не на экспорт) и быть написано русскими буквами.

Поэтому сегодня мы будем говорить о том напитке, который все мы называем коньяк и можем купить в любом магазине.

Хорошим считается тот коньяк, при изготовлении которого были соблюдены все условия:

изготавливается только из сортов белого винограда;

проходит двойную дистилляцию;

выдерживается в дубовых бочках не менее 30 месяцев;

крепость – от 40 градусов.

Первым делом при выборе напитка нужно обратить внимание на страну-производителя. Я рекомендую такие:

Франция;

Армения;

Грузия.

Стоит отметить, что неплохие напитки производятся на территории Российской Федерации, например, в Дагестане, Крыму, Краснодарском крае. Один из моих любимых коньяков – Лезгинка (Кизлярский винный завод, Дагестан). У него приятный вкус и приемлемая цена - от 850 рублей за 0,5 литра.

Хороший коньяк имеет немного маслянистую консистенцию. Если наклонить бокал с коньяком, то напиток соберется в капли и будет стекать вниз маслянистыми струйками.

Если же он напоминает воду, то его не нужно брать. Грубо говоря, это будет просто подкрашенная водка. При употреблении вы вряд ли почувствуете приятное послевкусие.

Консистенция коньяка

Не лишним будет изучить и сроки выдержки коньяка. У нас их принято обозначать количеством звезд (соответствует годам выдержки), а во Франции – буквами.

Как выбрать хороший коньяк в магазине

Чтобы не попасться на уловку производителя, нужно почитать отзывы реальных покупателей о коньяке. Также на своем сайте Роскачество нередко публикует отчеты об исследованиях тех или иных марок алкоголя, в том числе и коньяков.. Прежде чем покупать большие объемы, рекомендуется приобрести малый. Практически в каждом магазине мне встречаются маленькие бутылочки с коньяком. Их объем составляет 100-250 мл. Я покупал их, пробовал и постепенно создавал свой ТОП. Моя жена так и называет их – «пробники». Проверка акцизы поможет не ошибиться в выборе качественного спиртного напитка. Для этого создали специальные приложения на телефон. Зайдя в него, нужно просто отсканировать акцизу. Далее приложение подскажет настоящая она или нет.

Я считаю, что главное – это выбрать именно коньяк, а не какой-то суррогат. В этом вам помогут следующие правила:

И еще, я считаю, что шанс отравиться алкоголем, который стоит на полках сетевых и специализированных магазинов очень низок. Такие организации не будут брать на себя ответственность, и продавать «паленку».

Каким бы элитным не был алкоголь, нельзя злоупотреблять им, так как на утро появится похмелье.

Можно ли купить хороший коньяк “по акции”

Конечно можно! Я часто хожу в магазины и иногда забегаю в алкогольный отдел. Если что-то есть по акции, то беру.

Коньяк по акции

Дело в том, что магазины продают спиртные напитки с большой накруткой. Иногда она достигает 300-400%. И когда товар никто не покупает, они немного скидывают цену. Или же наоборот, повышают спрос на напиток, условно «уменьшив» цену. Я надеюсь, что вы понимаете, что ни один магазин не будет работать в убыток себе.

Иногда можно купить коньяк со скидкой 50-60%. Я считаю, что это настоящая удача.

Сколько стоит нормальный коньяк в магазине

При покупке акционного напитка я все же призываю вас внимательно изучить его бутылку. Некоторые недобросовестные продавцы могут ставить низкий ценник на испорченный товар. Это могут быть сколы на бутылке, не герметичное прилегание пробки или нарушение правил хранения.Даже если в кармане немного денег, можно выбрать качественный коньяк из бюджетного сегмента. Как правило, он отечественного производства и небольшой выдержки.

Я советую такие бюджетные марки коньяков (цена указана за 0,5 л):

Киновский 5* - 600 руб;

Старейшина 5* - 700 руб;

Ной 5* - 750 руб;

Ереванский дворик 7* - 650 руб;

Кизляр 5* - 630 руб;

Талавари 5* - 610 руб.

Все эти напитки имеют низкую цену, но обладают высоким качеством. Мы на работе такой алкоголь покупаем на корпоративы – дешево и сердито!

Коньяк с ценником в 1000-3500 рублей прекрасно подойдет на торжество. Как правило, такие спиртные напитки обладают приятным сладковатым вкусом и запахом.

ТОП коньяков средней ценовой категорией (цена указана за 0,5 л):

Сараджишвили 5* - 1200 руб;

Martell (Мартель) – 2000 руб;

Courvoisier (Курвуазье) VS – 1700 руб;

Baron Otard (Барон Отард) VS – 3100 руб;

Энисели 14 лет – 2200 руб;

Асканели ХО – 2700 руб;

Ной Араспел 5* - 1800 руб;

Camus (Камус) VS – 3500 руб.

Camus (Камус) VS

Если честно, я такие напитки покупаю себе в бар. Иногда после тяжелого рабочего дня выпиваю по 50 грамм, поэтому бутылки мне хватает надолго.

Элитный же коньяк по карману не каждому, но все же есть категория граждан, которые могут его себе позволить. Такие алкогольные напитки не имеют верхней границы цены.

Стоимость зависит от бренда, количества лет выдержки. Упаковка так же имеет существенную роль, так как она может быть изготовлена из редких материалов и драгоценных камней.

ТОП элитных коньяков:

James Hennessy (Джеймс Хеннесси) VSOP, 0,7л – 9500 руб;

Hennessy X.O., gift box “Ice”(Хеннесси ХО, подарочная упаковка «Лед»), 0.7 л – 16100 руб;

Chateau de Montifaud 30 Years Old, Fine Petite Champagne AOC, wooden box (Шато де Монтифо 30 лет в деревянной коробке), 0.7 л – 21500 руб;

Hine, “250”, wooden box (Хайн, “250”, в деревянной коробке), 0.7 л – 1550000 руб.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Берегите себя!

Я надеюсь, что наступит тот момент, когда я смогу прикупить себе коньяк Hine (Хайн). А какой ваш любимый коньяк? Дорогой или вы нашли оптимальное соотношение цены и качества. Пишите в комментарии и подписывайтесь!