Я не из Роскачество, но кое-что в коньяках понимаю. Особенно после их дегустации и сравнения. Некоторые коньяки получили одобрение национальной системы мониторинга. Они достойные по качеству, недорогие и вкусные.

«Троекуров»

Как показала экспертиза Роскачества, напиток не содержит вредных добавок и других спиртов, кроме виноградных. Никаких токсичных элементов и химикатов в его составе не выявлено.

«Старейшина»

Превосходный ставропольский коньяк золотисто-янтарного цвета. Он молодой, всего трехлетней выдержки, вкус очень мягкий и гармоничный, с фруктово-цветочными оттенками. В послевкусии чувствуются ноты сладких цветов, трав и душистых фруктов.Указанные на этикетке крепость, объем, плотность и выдержка в полной мере соответствуют действительности.Это крайне ароматный коньяк с прекрасным насыщенным вкусовым букетом. В нем смешаны ноты хвои, ореха, древесины и полевых трав. Напиток обладает темно-чайным цветом и на вид кажется густым и маслянистым.

В послевкусии преобладают ароматы пряных трав и сухофруктов. Коньяк хоть и не самый мягкий, но пьется легко и моментально согревает в холод. Его оптимально употреблять в качестве дижестива.

«Коктебель»

Испытания в лаборатории подтвердили, что напиток не содержит посторонних веществ, а его сырье обладает высоким качеством. Эксперты-дегустаторы из Роскачества оценили его на 4+, с чем я полностью солидарен.

«Arvest»

Вкус его нежный и утонченный, с легкой вязкостью и горчинкой, хотя и недостаточно насыщенный. Напиток полностью оправдывает свое название. Он вызывает легкую ностальгию по морскому отдыху. Коньяк прекрасно подходит под легкую десертную закуску: кофе, шоколад, фрукты или зефир.Лично мне понравилось его мягкое и долгое фруктовое послевкусие. Поэтому «Коктебель» можно и не закусывать.Традиционный армянский пятилетний коньяк, выдержанный по старинной технологии – в дубовых бочонках. Потрясающий вкус лесных орехов, цветов и пряных специй. А в послевкусии раскрывается аромат хвои и можжевельника. Подходит под классическую закуску из мяса и птицы, особенно на гриле.

Коньяк относится к категории VSOP, что обязывает его соответствовать самым строгим нормам качества. И это соответствие подтверждено экспертами Роскачества. Состав напитка натуральный и безопасный, на основе виноградного коньячного дистиллята.

В магазинах цена этого коньяка составляет 900 рублей. Напиток хоть и недешевый, но того стоит. По моим ощущениям, он даже крепче заявленных на этикетке 40 градусов.

«Фанагория»

Коньяк золотисто-янтарного цвета кубанского завода «Фанагория» обладает огненным, мужественным вкусом. Именно так охарактеризовали дегустаторы Роскачества вкусовое сочетание кураги, орехов и шоколада.

Попробовав этот пятилетний коньяк, я ощутил отчетливые ноты древесины, чернослива и целого букета цветов. Напиток превосходно согревает в холод и поднимает настроение. Вкус настолько гармоничный и сочный, что его даже не хочется закусывать, но надо.

В послевкусии чувствуются легкие ноты ванили и спелых фруктов. Коньяк сочетается с блюдами из мяса, сырно-колбасными закусками, а также десертами, но это уже на любителя. Стоит бутылка такого напитка 800 рублей.

Роскачество утверждает, что «химия» в норме. Это значит что в составе «Фанагории» нет вредных и токсичных для организма человека добавок. Сырье высококачественное, на основе специальных коньячных экстрактов.