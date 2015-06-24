Киршвассер (Kirschwasser, от нем. Kirsche «вишня» и Wasser «вода», буквально – «вишнёвая вода») – сухое вишневое бренди из вишен или черешен с косточкой. На родине напиток готовят из забродившего сусла черной черешни с косточкой, при этом наличие косточки обязательно – она придает напитку выраженный миндальный вкус, характерный для традиционного Кирша. Крепость напитка, регламентированная в странах ЕС, составляет 37,5% об., но можно встретить экземпляры и покрепче – от 38 до 43% об., иногда 50%.

Кирш, как самостоятельный напиток, известен с XVI столетия. Его родиной считается Германия, но вишневый бренди распространен и в других европейских странах, к примеру, в Швейцарии, Франции и Бельгии. В России Киршвассер часто использовался для приготовления жженки, грога и пуншей. Первый Кирш готовили из вишни сорта морель – сладкая темная вишня с мелкой косточкой. Во Франции бренди часто готовили из черешни, и напиток этот назывался «cerise», но его происхождение очевидно. Черешня, кстати, содержит больше сахара, а вишня более ароматная.

Технология производства Киршвассера

На сегодняшний день технологи осталась неизменной. Напиток готовят из разных сортов вишни и черешни, но лучшим он получается из маленьких темных, сладких ягод. Красные плод дают напиток худшего качества. Ягоды после сбора очищают от листьев и стебельков, после чего помещают их под обычный пресс для виноделия. При этом косточку стараются не дробить, чтобы напиток не получился излишне миндальным. Затем давленую ягоду помещают в чаны и сбраживают. Вишня бродит отлично и без дрожжей, но для ускорения этого процесса используют винные или пивные дрожжевые культуры.

После того как вишня отбродит, а это длиться от 15 до 20 дней без дрожжей или 8-10 дней с дрожжами, сусло дважды перегоняют в медном аламбике. Во время второй перегонки отбирают головы, а тело берут до тех пор, пока дистиллят имеет крепость 40%. Затем отбирают хвосты, которые добавляют в следующий спирт-сырец перед второй перегонкой. Выдерживают Киршвассер исключительно в стеклянной или глиняной таре с корковой пробкой, чтобы напиток дышал и облагораживался. Со 100 кг вишни получается в среднем 12-15 литров (в зависимости от сахаристости ягоды) Кирша крепостью 51%.

Адаптированный рецепт самогона из черешни

10 кг (1 ведро) вишни или черешни;

3,3 л (1/3 ведра) воды.

12 л воды;

2,5 кг сахара;

60 г сухих или 300 г прессованных дрожжей.

Ягоды помять руками или деревянной толкушкой, стараться не дробить косточки. Добавить в сусло воду. Если готовите без дрожжей, дайте суслу забродить: перелейте в емкость с широким горлом, которое перевяжите плотной тканью. После того, как вишня/черешня забродит (через 2-3 дня), её нужно перелить в емкость для брожения под гидрозатвор. Если готовите с дрожжами, просто добавьте подготовленные дрожжи в подслащенное сусло и сразу под гидрозатвор (можно предварительно сделать закваску из дрожжей и части сусла). В обоих случаях шапку из мезги нужно периодически сбивать, само сусло интенсивно перемешивать, насыщая его кислородом.

Когда сусло отбродит (2-3 недели без дрожжей, 1-1,5 недели – с дрожжами), отправляем его на перегонку. Ягоды можно отжать и перегонять только сок, но по традиционному рецепту так не делают. Также при желании во время перегонки в куб можно добавить немного косточек. Но следует быть аккуратным, так как жмых может забить трубку аппарата и его разорвет от давления – гнать нужно на медленном огне. Традиционно Кирш перегоняют в медном дистилляторе, но вы можете использовать обычный перегонный куб и гнать паром, на водяной бане или прямым нагревом (первый перегон лучше делать, конечно, паром). Кстати, можете попробовать перегнать неудачное вишневое вино, тогда получится обычный вишневый бренди без миндальных мотивов.

На родине Киршвассера сусло сначала доводят до кипения, постоянно перемешивая, чтоб не пригорало, и только затем накрывают колпаком от аламбика и перегоняют. Возможно, это делается для удаления синильной кислоты (цианогликозид амигдалин, который при гидролизе образует ядовитое вещество, известное как синильная кислота), находящейся в вишневой косточке. При кипячении, как я понял, частично образуется эта кислота, температура кипения которой около 27 °С, то есть она сразу испариться с головами при вторичной перегонке, если еще останется в спирте-сырце.

Первый раз перегонять нужно без дробления, досуха, пока капает дистиллят. Полученный спирт-сырец разбавляем до 18-20% спирта и снова в перегонный куб. Второй раз гоним с отбором голов и хвостов, ориентируемся на запах и крепость – тело самогона из вишни отбирается при крепости в 50-55%. Основную фракцию отбираем до 40%, дальше мутные хвосты. Головы выливаем, хвосты добавляем в следующий первый погон. С 10 кг вишни должно получиться около 0,5-0,6 л дистиллята крепостью 53-56%, если сусло бродило без сахара, и около 3-4 л 40% после разведения Киршвассера из сусла с сахаром.

Полученный самогон из черешни/вишни будет сначала резким, иметь слабый вишневый аромат с выраженными миндальными нотками, даже древесным послевкусием. Можно попробовать его выдержать в винных бутылках под корковыми пробками, а можно выдержать в бочке или на дубовой щепе/стружке/чипсах. Если желаете Киршвассер для обильных возлияний, можете добавить 1 ч.л. фруктозы на 1 л напитка 40% - так он станет более мягким и пить его будет интересней. В бочке выдерживать вишневый дистиллят нужно минимум 3 года (но в маленьком бочонке на это уйдет несколько месяцев).