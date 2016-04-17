Греция – страна пьющая, крепкий алкоголь тут любят не меньше вина, и готовить его умеют. Если узо, о котором мы говорили в одной из прошлых статей – напиток повседневный, то бренди metaxa – бухлишко на особый случай, для эстетов, причем не только греческих. Вещь это действительно вкусная, она в особом фаворе у вашего покорного слуги и еще у пары миллионов гурманов в более чем 60 странах мира.

Названием «шелковый бренди» Метакса обязана игре слов, «метакси» по-гречески – шелк.

Metaxa – бренди, коньяк или что-то другое?

Метакса входит в Топ-50 самых покупаемых алкогольных брендов. По неподтвержденным сведениям это первое спиртное, которое было продегустировано в космосе (неужто греческий Германус Титовускас протащил на борт?). Ежеминутно в мире бармены наливают 850 бокалов метаксы. И все не мне. Эх…Сначала, во время первой волны популярности в конце XIX века, напиток позиционировался как «греческий коньяк Метакса». Позднее, с распространением международного права по защите региональных брендов, «коньяк» заменили на «бренди». А сейчас на бутылке уже не пишут ни того, ни другого – слово «Metaxa» говорит само за себя.

Напиток действительно не является ни коньяком, ни бренди, ибо, помимо выдержанного виноградного дистиллята, содержит дополнительные компоненты – вино, ароматные травы и чуть ли не розовые лепестки. Рецепт, естественно – это строгий секрет, так что тссс, никому. По словам современного метакса-мастера (это самый главный начальник) Константиноса Раптиса, все ингредиенты он выбирает лично, старение и купаж также проходит под его строгим контролем.

«Меткаксикоз» – именно так греки называют передозировку метаксой.

«Аэн метакса», «Метакса навеки» – так называется напиток из самой древней бочки, хранящейся в погребах компании вот уже более 120 лет. Этот бренди используется исключительно для купажа, в чистом виде его пробовали только мастера завода. Изредка драгоценную жидкость пополняют из особо хорошо получившихся новых партий. Каждая бутылочка метаксы, включая самую простую «трёшечку» содержит хотя бы несколько капель из той самой заветной бочки №1

В основе метаксы – бренди из вина, производимого на Крите, в Коринфе и Аттике. Вина смешиваются в особых пропорциях и дважды перегоняются на медных аламбиках. Продукт выдерживается в бочках из лимузенского дуба, а потом купажируется с еще одним вином, на этот раз – мускатным, для особой гладкости и округлости. На этом же этапе вводится настой ароматных трав. После – снова выдержка. Общее время старения стартует с 3-7 лет – для рядовой Метаксы – и финиширует 12, 16, и даже 50 годами – для коллекционных сортов.

In nomine Patris, et Filii, et Spyros Metaxas

Спирос Метаксас – фигура значимая и интересная. Товарищ был большим эстетом, занимался кофе, шоколадом, специями. Любил и выпить. Но алкоголь, который тогда производили в Греции, был резким и особой гармоничностью не отличался. Как-то Спирос бахнул французского коньячку и прямо нюхом почуял – в родной стране можно сделать напиток не хуже, если совместить бархатистость выдержанного бренди с изяществом греческого вина и горных трав. Прозрение оказалось пророческим.

А еще 120 лет назад о метаксе никто и не слышал. Греки тихонько попивали свой узо да местную чачу, хвалили богов и горя не знали. Все изменилось, когда некий Спирос (по-нашему – Спиридон) Метаксас решил открыть в Пирее собственную винокуренку. Кстати, есть легенда, что при строительстве заводика рабочими была найдена древнегреческая монета с изображением воина Саламина, которая и обосновалась на эмблеме всех выпускаемых напитков. Произошло это в 1888 году, а уже в 1892 первые партии греческого коньяка «Метакса» разошлись по всей стране, а также поехали в Турцию и Египет.

За свой смелый эксперимент Метаксас получил сразу и много. Георг I, тогдашний король Греции и тоже не дурак выпить, попробовав новый напиток, сразу назначил Спироса официальным поставщиком королевского двора и раззвонил о потрясающем вкусе метаксы коллегам-монархам из Сербии, Болгарии, Германии, Эфиопии. Те, не желая уступать просвещенному греку, также заказали себе по бочечке. А ко двору русского императора Александра III метакса попала через жену Георга, великую княжну Ольгу Константиновну.

И пошло-поехало. В 1895 году, уже через 7 лет после открытия производства – медаль международной Бременской выставки. В 1900 – первая партия метаксы проплыла Атлантику и попала в Штаты, где напиток, который так контрастировал с опостылевшим бурбоном, сразу полюбили, окрестив почему-то «летающим бренди». В 1915 – гран-при международной выставки в Сан-Франциско. К началу Первой Мировой Metaxa была известна на трех континентах.

Метакса так популярна в Греции, что вошла в местные поговорки. Например, когда что-то уже поздно делать, греки говорят «τέλη του Μεταξά», что в переводе означает «поздняк метакса».

Бренди Метакса в домашних условиях

60%-ный виноградный дистиллят (лучше всего – из белого «сухарика» среднего качества) – 7-8 литров;

Вино сорта айсвайн, рислинг или токайское, белое, сладкое – 1 бутылка;

Шиповник – 0.5 стакана;

Гвоздика – 2 бутончика;

Корица – кусочек длиной 1-1.5 см;

Четверть средней палочки ванили;

Столовая ложка коричневого сахара.

Дело Спироса Метаксаса пережило и своего создателя, и две Мировые войны, и волну сухих законов , прокатившуюся по миру. В 1968 году уже внуками первооткрывателя – Илиасом и Спиросом-младшим – был построен новый завод в Кифисье, который по сей день является единственной линией по производству напитка «Метакса». 60% бутылок, произведенных тут, отправляются в 60 стран мира, а остальные 40% выпивают сами греки. С 2000 года компания входит в конгломерат «Реми Куантро».Воспроизвести Метаксу дома сложно, но можно, хотя на такие смелые эксперименты мало кто решается, точных рецептов практически нет. Без чего тут не обойтись – это качественный алкоголь (в данном случае – домашний коньяк из вина) и подготовленная дубовая бочка. Специи и вино используются простые и доступные, автор рецепта полагает, что лепестки роз и прочая романтическая чепуха – все лишь маркетинговый ход производителей напитка.

Состав специй можно варьировать. Например, знатоки различают в метаксе нотки белого перца, мускатного ореха, сухофруктов, какао, карамели… Впрочем, большую часть из этих ароматов при честной выдержке напитку может сообщить дуб.

Готовить напиток несложно, но долго. Дистиллят нужно выдержать в бочке не менее полугода, после чего разбавить хорошим вином в пропорции 10:1, бутылка вина на 7 литров, и снова залить в бочонок. Смесь еще полгода настаивается повторно. В это время нужно приготовить настойку на том же дистилляте, залив специи и тростниковый сахар 300 граммами спиртного и настояв в темном месте 2 месяца. Отфильтрованную настойку соединить с выдержанной винно-дистиллятной смесью, дать отдохнуть в бутылках еще 2 месяца, после чего можно дегустировать.

Как и с чем пьют Метаксу?

Разную Метаксу пьют по-разному. Ординарный напиток выдержкой до 5-и лет может применяться в коктейлях, также его можно разбавить водой – как виски – или льдом. Технолог Константинос Раптис рекомендует оперировать такими закусками, как шоколад, лимон, морепродукты, орехи, виноград, сыр, свежие листья салата, бутерброды с черной икрой.

7-летнюю Метаксу уже лучше дегустировать как диджестив, добавляя в напиток максимум 1 кубик льда, с очень легкими закусками. Тут вполне катит классическое правило 3К. А по-настоящему выдержанные сорта от 12 лет пьют только в чистом виде, из широких бокалов, подогревая напиток теплом своих рук. Метакса отлично сочетается с сигарами, пить ее легче и приятнее, чем бренди, благодаря легкому ликерному вкусу и знаменитой бархатистой мягкости.

Но главное – не забывать, что вы держите в руках настоящий шедевр винокуренного искусства, гордость Греции, живую и дышащую легенду. Метакса не терпит торопливости. Ее следует употреблять исключительно в приятной компании, малюсенькими глотками, настроив свои мысли на мечтательную, даже философскую волну. Выпивая вдумчиво, будучи внимательным к нюансам, несложно «поймать» все то, что ценят в метаксе знатоки. Уже после второго бокала начинаешь верить – этот напиток сделан на земле, по которой когда-то бродили боги.

В статье использованы материалы сайтов grekomania.ru, «Путь гурмана» (интервью Константиноса Раптиса) и форума homedistiller (рецепт пользователя с ником shark1968).