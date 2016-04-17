Греция – страна пьющая, крепкий алкоголь тут любят не меньше вина, и готовить его умеют. Если узо, о котором мы говорили в одной из прошлых статей – напиток повседневный, то бренди metaxa – бухлишко на особый случай, для эстетов, причем не только греческих. Вещь это действительно вкусная, она в особом фаворе у вашего покорного слуги и еще у пары миллионов гурманов в более чем 60 странах мира.
Названием «шелковый бренди» Метакса обязана игре слов, «метакси» по-гречески – шелк.Метакса входит в Топ-50 самых покупаемых алкогольных брендов. По неподтвержденным сведениям это первое спиртное, которое было продегустировано в космосе (неужто греческий Германус Титовускас протащил на борт?). Ежеминутно в мире бармены наливают 850 бокалов метаксы. И все не мне. Эх…
Metaxa – бренди, коньяк или что-то другое?Сначала, во время первой волны популярности в конце XIX века, напиток позиционировался как «греческий коньяк Метакса». Позднее, с распространением международного права по защите региональных брендов, «коньяк» заменили на «бренди». А сейчас на бутылке уже не пишут ни того, ни другого – слово «Metaxa» говорит само за себя.
Напиток действительно не является ни коньяком, ни бренди, ибо, помимо выдержанного виноградного дистиллята, содержит дополнительные компоненты – вино, ароматные травы и чуть ли не розовые лепестки. Рецепт, естественно – это строгий секрет, так что тссс, никому. По словам современного метакса-мастера (это самый главный начальник) Константиноса Раптиса, все ингредиенты он выбирает лично, старение и купаж также проходит под его строгим контролем.
«Меткаксикоз» – именно так греки называют передозировку метаксой.
В основе метаксы – бренди из вина, производимого на Крите, в Коринфе и Аттике. Вина смешиваются в особых пропорциях и дважды перегоняются на медных аламбиках. Продукт выдерживается в бочках из лимузенского дуба, а потом купажируется с еще одним вином, на этот раз – мускатным, для особой гладкости и округлости. На этом же этапе вводится настой ароматных трав. После – снова выдержка. Общее время старения стартует с 3-7 лет – для рядовой Метаксы – и финиширует 12, 16, и даже 50 годами – для коллекционных сортов.
In nomine Patris, et Filii, et Spyros MetaxasА еще 120 лет назад о метаксе никто и не слышал. Греки тихонько попивали свой узо да местную чачу, хвалили богов и горя не знали. Все изменилось, когда некий Спирос (по-нашему – Спиридон) Метаксас решил открыть в Пирее собственную винокуренку. Кстати, есть легенда, что при строительстве заводика рабочими была найдена древнегреческая монета с изображением воина Саламина, которая и обосновалась на эмблеме всех выпускаемых напитков. Произошло это в 1888 году, а уже в 1892 первые партии греческого коньяка «Метакса» разошлись по всей стране, а также поехали в Турцию и Египет.
За свой смелый эксперимент Метаксас получил сразу и много. Георг I, тогдашний король Греции и тоже не дурак выпить, попробовав новый напиток, сразу назначил Спироса официальным поставщиком королевского двора и раззвонил о потрясающем вкусе метаксы коллегам-монархам из Сербии, Болгарии, Германии, Эфиопии. Те, не желая уступать просвещенному греку, также заказали себе по бочечке. А ко двору русского императора Александра III метакса попала через жену Георга, великую княжну Ольгу Константиновну.
И пошло-поехало. В 1895 году, уже через 7 лет после открытия производства – медаль международной Бременской выставки. В 1900 – первая партия метаксы проплыла Атлантику и попала в Штаты, где напиток, который так контрастировал с опостылевшим бурбоном, сразу полюбили, окрестив почему-то «летающим бренди». В 1915 – гран-при международной выставки в Сан-Франциско. К началу Первой Мировой Metaxa была известна на трех континентах.
Метакса так популярна в Греции, что вошла в местные поговорки. Например, когда что-то уже поздно делать, греки говорят «τέλη του Μεταξά», что в переводе означает «поздняк метакса».Дело Спироса Метаксаса пережило и своего создателя, и две Мировые войны, и волну сухих законов, прокатившуюся по миру. В 1968 году уже внуками первооткрывателя – Илиасом и Спиросом-младшим – был построен новый завод в Кифисье, который по сей день является единственной линией по производству напитка «Метакса». 60% бутылок, произведенных тут, отправляются в 60 стран мира, а остальные 40% выпивают сами греки. С 2000 года компания входит в конгломерат «Реми Куантро».
Бренди Метакса в домашних условияхВоспроизвести Метаксу дома сложно, но можно, хотя на такие смелые эксперименты мало кто решается, точных рецептов практически нет. Без чего тут не обойтись – это качественный алкоголь (в данном случае – домашний коньяк из вина) и подготовленная дубовая бочка. Специи и вино используются простые и доступные, автор рецепта полагает, что лепестки роз и прочая романтическая чепуха – все лишь маркетинговый ход производителей напитка. Итак, на 10-литровый дубовый бочонок нужно:
- 60%-ный виноградный дистиллят (лучше всего – из белого «сухарика» среднего качества) – 7-8 литров;
- Вино сорта айсвайн, рислинг или токайское, белое, сладкое – 1 бутылка;
- Шиповник – 0.5 стакана;
- Гвоздика – 2 бутончика;
- Корица – кусочек длиной 1-1.5 см;
- Четверть средней палочки ванили;
- Столовая ложка коричневого сахара.
Состав специй можно варьировать. Например, знатоки различают в метаксе нотки белого перца, мускатного ореха, сухофруктов, какао, карамели… Впрочем, большую часть из этих ароматов при честной выдержке напитку может сообщить дуб.
Готовить напиток несложно, но долго. Дистиллят нужно выдержать в бочке не менее полугода, после чего разбавить хорошим вином в пропорции 10:1, бутылка вина на 7 литров, и снова залить в бочонок. Смесь еще полгода настаивается повторно. В это время нужно приготовить настойку на том же дистилляте, залив специи и тростниковый сахар 300 граммами спиртного и настояв в темном месте 2 месяца. Отфильтрованную настойку соединить с выдержанной винно-дистиллятной смесью, дать отдохнуть в бутылках еще 2 месяца, после чего можно дегустировать.
Как и с чем пьют Метаксу?Разную Метаксу пьют по-разному. Ординарный напиток выдержкой до 5-и лет может применяться в коктейлях, также его можно разбавить водой – как виски – или льдом. Технолог Константинос Раптис рекомендует оперировать такими закусками, как шоколад, лимон, морепродукты, орехи, виноград, сыр, свежие листья салата, бутерброды с черной икрой.
7-летнюю Метаксу уже лучше дегустировать как диджестив, добавляя в напиток максимум 1 кубик льда, с очень легкими закусками. Тут вполне катит классическое правило 3К. А по-настоящему выдержанные сорта от 12 лет пьют только в чистом виде, из широких бокалов, подогревая напиток теплом своих рук. Метакса отлично сочетается с сигарами, пить ее легче и приятнее, чем бренди, благодаря легкому ликерному вкусу и знаменитой бархатистой мягкости.
Но главное – не забывать, что вы держите в руках настоящий шедевр винокуренного искусства, гордость Греции, живую и дышащую легенду. Метакса не терпит торопливости. Ее следует употреблять исключительно в приятной компании, малюсенькими глотками, настроив свои мысли на мечтательную, даже философскую волну. Выпивая вдумчиво, будучи внимательным к нюансам, несложно «поймать» все то, что ценят в метаксе знатоки. Уже после второго бокала начинаешь верить – этот напиток сделан на земле, по которой когда-то бродили боги.
В статье использованы материалы сайтов grekomania.ru, «Путь гурмана» (интервью Константиноса Раптиса) и форума homedistiller (рецепт пользователя с ником shark1968).