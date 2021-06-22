Хороший коньяк — удовольствие не из дешевых. Пить его принято медленно, смакуя и согревая бокал в руках, чтобы восхититься ароматным послевкусием. Французы предпочитают сначала выпить чашку кофе, затем насладиться коньяком и под завершение выкурить сигару. Но то французы, а у нас на этот счет иные правила.

Только в России

Мы предпочитаем закусывать этот благородный напиток лимоном, от чего иностранцы впадают в культурный шок. Им кажется, что резкий цитрусовый вкус напрочь убивает терпкое послевкусие, от чего распитие коньяка лишается всякого смысла.

Но про вкус и цвет, как говорят, не спорят, поэтому я не вижу причины изменять сложившимся традициями в угоду французским правилам, тем более что мне действительно нравится сочетание коньяка с лимоном.

Откуда повелось

Когда я решил разобраться, откуда пошел такой обычай подавать лимон к коньяку, то выяснилось, что это придумали русские. И не кто-нибудь, а сам Николай II — любитель пышных банкетов и щедрого застолья. Известны две версии появления «моды» сочетать этот алкогольный напиток с кислым фруктом.

По одной из версий считается, что великий правитель любил побаловаться крепким напитком с самого утра, но чтобы избежать лишних нравоучений от супруги, наливал бренди в чайную чашку, которую выпивал вприкуску с долькой лимона, посыпанной сахаром.

То ли он это делал, чтобы убить запах, то ли чтобы затмить крепкий вкус, но в любом случае со стороны все выглядело как обычное утреннее чаепитие и не вызывало ни у кого подозрений.

Вторая легенда гласит, что когда Николай II впервые попробовал французский коньяк, он ему не сразу пришелся по вкусу. Неожиданно терпкий вкус показался российскому царю чрезмерно горьким, и он попросил дольку лимона, чтобы заесть неприятное послевкусие.

Это сочетание ему очень понравилось, и он научил всех придворных употреблять этот напиток именно таким образом. После этого было заведено на всех банкетах подавать бренди исключительно с нарезанным лимоном, и со временем этот обычай прижился на Руси.

Как подавать лимон к коньяку

Классический вариант закуски выглядит следующим образом: лимон нарезается на тонкие кругляшки и складывается на плоское блюдце.

В том, что пить коньяк с лимоном вошло в привычку со времен правления Николая II, я нисколько не сомневаюсь хотя бы потому, что эту знаменитую закуску принято называть «николашка». Молодое поколение официантов сегодня, возможно, и удивится, попроси ты у них сделать «николашку» к бренди. А вот рестораторы со стажем знают, как ее готовить и нередко делают это самостоятельно.Одна половина дольки посыпается обильно сахарным песком, а вторая — молотым кофе. Сыпать надо так, чтобы смесь не впиталась полностью в лимон, а оставалась на поверхности ломтика, то есть щедро. После глотка бренди «николашку» принято сворачивать, зажимая с двух концов, чтобы начинка не высыпалась, и отправлять в рот. Мне безумно нравится это сочетание вкусов.

А вот те, кто не любит кофе, могут заменить его тертым горьким шоколадом. Тоже интересный вариант, но по мне уж слишком сладкий. Хотя стоит отметить, что есть много сторонников закусывать бренди просто чистым шоколадом.

Встречал и таких, кто на лимон кладет красную икру и такой своеобразной закуской дополняет бокал коньяка.

Для меня икра вообще малопонятна даже с шампанским, а попробовав ее с коньяком, я в очередной раз убедился, что красной икре место только на бутерброде с маслом.